 Помер султан Оману Кабус бін Саїд

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Він правив 50 років після того, як прийшов до влади в 1970 році унаслідок перевороту, який підтримала колоніальна британська влада.

Кабус не мав дітей і публічно не призначив наступника престолу. У такому разі правляча сім'я має обрати нового султана упродовж трьох днів після смерті попереднього. Однак, якщо родина не дійде згоди, новим правителем стане людина, чиє ім'я було таємно написано султаном у запечатаному листі.

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