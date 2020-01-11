 Помер султан Оману Кабус бін Саїд

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Він правив 50 років після того, як прийшов до влади в 1970 році унаслідок перевороту, який підтримала колоніальна британська влада.
Кабус не мав дітей і публічно не призначив наступника престолу. У такому разі правляча сім'я має обрати нового султана упродовж трьох днів після смерті попереднього. Однак, якщо родина не дійде згоди, новим правителем стане людина, чиє ім'я було таємно написано султаном у запечатаному листі.
и не обязательно ждать 9-го мая...
ну...пусть на Крещение прется... х.ло любит нырять...а вдруг...
Беня вложил бабло - Америка открыла дело, ********* Привату,
теперь Боинг наэббнулся.
Вовик съездил в Оман - там сразу умер султан.
Давай, Вова, теснее работай с кремлём, чего уж там, может оно к лучшему.
Новые методички подвезли и полилось го..о по трубам.
не зебіл
не наркОман
не клоун
не блазень
не боржник
не пісюніст
Тільки повернувся з Оману виснажений після неймовірно важких перемов,
і знову туди летіти на похорон... Не забути б плавки.
А в Украине этот торчок тусуется постоянно. Народ, нам надо шо-то думать...
Був у Німеччині - пані канцлерку почало трусити.
Був у США - Президент Трамп отримав імпичмент.
Був у Канаді (на думку янелоха - у Канадії) - 70 чоловік загинуло від аномальної спеки.
Був в Японії - через одяг лєнки-бренда отримали дипломатичного ляпаса від японців а потім згорів старовинний палац, побудований у 1429 році династією Рюкю.
Був у Туреччині - стався потужний землетрус на сході країни.
І ось знову: в сусідній з Оманом країні збили наш літак і сталося велике щастя, як сказав товарищ приставкин, - загинуло 11 наших співгромадян а потім раптово помер Султан Оману. Певно від сорому, що таким чином попав в історію. Янєлох фартовий. Ще декілька таких фатальних збігів і від цього сцаря будуть сахатися як від чумного.
Чекаємо на тур янєлоха оманського містами любої йому московії.
Ростов ждет
пианинЫ
Трамп..Султан..
Ждем ***** и Коломойского
І вирішено: Я за те щоб Зеленський прийняв запрошення і полетів на 9 травня до Москви.
Можна навіть просто зараз.