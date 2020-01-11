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Все про:смерть (3752) Оман (17)

 Помер султан Оману Кабус бін Саїд

Султан Оману Кабус бін Саїд помер на 80-му році життя. Точну причину смерті не називають, але повідомляється, що він багато років почувався погано і в грудні проходив лікування у Бельгії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Він правив 50 років після того, як прийшов до влади в 1970 році унаслідок перевороту, який підтримала колоніальна британська влада.

Кабус не мав дітей і публічно не призначив наступника престолу. У такому разі правляча сім'я має обрати нового султана упродовж трьох днів після смерті попереднього. Однак, якщо родина не дійде згоди, новим правителем стане людина, чиє ім'я було таємно написано султаном у запечатаному листі.

Дивіться також: Зеленський зустрівся із главою МЗС Оману Юсуфом бін Аляві: планується нарощування торговельно-економічної співпраці. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169343
 
   
 Топ коментарі
 
Поехал к Меркель - ту телипало, чуть кони не двинула
Поехал в Париж - сгорел нотердам
Поехал к Трампу -процедура импичмента
Поехал в Оман - умер султан
Все таки я я за что бі зебил поехал на 9е мая к пуйлу!!! Умер султан Омана Кабус бен Саид - Цензор.НЕТ 9315
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отправте Зе в отпуск, в кремль ..... фиг с ним, за бюджетные..... а может и в правду действует..... ну хоть какя-то польза.....
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Кудись всі зелесоси сховались... Странна, аднака.
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во всем виноват ядовитый плющ Зеленикус Оманикус
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ха, никто не верил, что криворожский осел - весник беды. вот и еще одно доказательство.
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не НАГНЕТАЙ тут про него такие КОМЕНТЫ пишут , вдруг и на них ПОРЧУ наведет ((((
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Как вариант, если знали что при смерти, то летали выводить краденное из офшора.
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не хочется шутить...и повод не то..но...надо по-моему делегировать в мацкву....срочно...
и не обязательно ждать 9-го мая...
ну...пусть на Крещение прется... х.ло любит нырять...а вдруг...
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Так придется не один раз засылать... хутиных много
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а никто и не говорил что за раз надо всех извести))))
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Та шо ж таке з Бубочкою. З ким не зустрінеться всіх хр.ново після цього.)
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Умер султан Омана Кабус бен Саид... и зеля тама був. Випадково? Не думаю.
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Зеленский явно законтаченный: связался с Трампом - импичмент.
Беня вложил бабло - Америка открыла дело, ********* Привату,
теперь Боинг наэббнулся.
Вовик съездил в Оман - там сразу умер султан.
Давай, Вова, теснее работай с кремлём, чего уж там, может оно к лучшему.
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Причём все происходит довольно быстро .
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И Меркелиху начало трясти рядом с ним )))))) до сих пор не очухается
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― А это? Элементы сладкой жизни. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что Ваш муж тайно посеща.......л австралию!
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Теорія про людину-апокаліпсиса підтвердилась. В Омані сталась вкрай прикра подія. Ні, там нічого не згоріло і не потонуло. Просто помер султан. Жив собі дід, жив і тут гоп! - Торчка нелегка принесла... Цікаво, від чого залежить ступінь *******? Мабуть, від тривалості перебування.
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А мог-бы еще жить, если-бы ЗЕлена шмаркля не приехала.
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теперь кремлевский коротышка задумается пускать к себе оманского барыгу и мародера к себе в мордор
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то Султан помер від образи, що янєлох проїгнорив його.
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А не треба було бубочку пускати в країну.
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"Новичек" из Украины . Побывал с "важным визитом". Султан отправился в райские сады к гуриям.
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У порохоботов ни совести ни чести.
Новые методички подвезли и полилось го..о по трубам.
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двуличное, ты о совести заговорило поддерживая эту мразь?

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Точную причину не называют...С 2015 года лечился от онкологии. Догадайтесь с одного раза от чего он умер?
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Не пережив зустрічі з нелохом оманським... До речі, Оман, не бажаєте отримати собі нового лідера? Маладой, красівий, нє-лох, ліцо обложкі журнала "Каму за тридцать", міротворєц, бубочка, і просто лучшій президєнт міііііра!!!! Ми вам ще доплатимо, тільки заберіть його собі
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Не лох
не зебіл
не наркОман
не клоун
не блазень
не боржник
не пісюніст
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Та щось таке...
Тільки повернувся з Оману виснажений після неймовірно важких перемов,
і знову туди летіти на похорон... Не забути б плавки.
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......а вдруг ЭТО тайное оружие Украины ???? (((( планета -- ТРЕПЕЩИ !!!
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Пакуйте бубочку в спец. борт и на московію .........
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Зеля-"черный лебедь". Он случайно не хочет отдохнуть бессрочно на Бермудах?
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а что там на Бермудах ???? порожняк не гоним !!!
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Тобі той трикутник чимось заважає ??? Помер султан Оману Кабус бін Саїд - Цензор.НЕТ 8818 Хай собі буде...
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мы его пошлем на КРАСНУЮ площу , а не на Бермуды !!!
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Якби султан Оману читав український Тві - то він не пустив би бубочку до себе в країну. Можливо ще б трохи пожив. А так, приїхав бубочка, і ... вже нема султана Оману.
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зейло, ти літуча смерть та всесвітне зло, де б ти не був, з'являються погані новини.... а може ти гебнявий???
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СМИ назвали причину новогоднего отдыха Зеленского в Омане.- Причиной является открытие офшорной компании в форме LLC (Limited liability company - компания с ограниченной ответственностью) в Омане, которое стоит порядка 20 000 евро, что позволяет открыть счёт в местном банке. По местному законодательству для LLC намного меньше требований по раскрытию информации и требований относительно правил корпоративного управления, чем для акционерного общества.
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И это результат только краткосрочных визитов...
А в Украине этот торчок тусуется постоянно. Народ, нам надо шо-то думать... Помер султан Оману Кабус бін Саїд - Цензор.НЕТ 8920
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ждем 9 травня !!!!(((( , а там ...... может при жизни памятник поставим ????
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......я РЕАЛЬНО раньше не хотел , чтоб наш президент посещал маскву , СЕГОДНЯ две руки " за " !!!!
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нізяяя, кацапи подумають що стерх летить та зіб'ють))
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ты НАМЕКАЕШЬ другим СОЮЗНИКАМ раскупать пианино ???? ))))
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цікаво, а бубочку пустять тепер до Давоссу???
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до его приезда РАЗБЕГУТЬСЯ на...... !!!! после всего что было ((((( там ЛАВИНОЙ может весь Давосс засыпать !!!
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треба, шоб бубочка ще у мацкву, Тегеран та Пхеньян з'їздив
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Побывал ЗЕянелох в Омане, после чего султан Омана, не вынес его рожи, взял и умер. Совпадение? Не думаю.
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Блин, сьездил в Европу-Меркель до сих пор колотит как на электростуле....Поехал к Трампу-импичмент....Поехал в Оман-султан ласты склеил...Не ********** а прям таки Черная вдова....Одним словом-МоникаЗе....
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Був у Франції - згорів Нотр-Дам де Парі.
Був у Німеччині - пані канцлерку почало трусити.
Був у США - Президент Трамп отримав імпичмент.
Був у Канаді (на думку янелоха - у Канадії) - 70 чоловік загинуло від аномальної спеки.
Був в Японії - через одяг лєнки-бренда отримали дипломатичного ляпаса від японців а потім згорів старовинний палац, побудований у 1429 році династією Рюкю.
Був у Туреччині - стався потужний землетрус на сході країни.
І ось знову: в сусідній з Оманом країні збили наш літак і сталося велике щастя, як сказав товарищ приставкин, - загинуло 11 наших співгромадян а потім раптово помер Султан Оману. Певно від сорому, що таким чином попав в історію. Янєлох фартовий. Ще декілька таких фатальних збігів і від цього сцаря будуть сахатися як від чумного.
Чекаємо на тур янєлоха оманського містами любої йому московії.
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судя по такой статистике . пускай катается лишь бы был подальше от Украины Помер султан Оману Кабус бін Саїд - Цензор.НЕТ 8179
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скоре выгонять с Украины нужно
Ростов ждет
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теперь его будут обходить стороной как прокаженного.
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Точную причину смерти не называют, но сообщается, что он много лет чувствовал себя плохо и увидев Зеленского понял что пришла пора
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...... прикольно ПРИЕЗЖАЕТ наш президент , а там ВСЯ тусовка играет на ПИАНИНО !!!
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С кем Зе обшается-тому хана
Трамп..Султан..
Ждем ***** и Коломойского
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тепер мусить їхати на поховання! ... оман змиє цунамі з карти.... АААААААА
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Територіальна претензія, чітко сформульована російським президентом, є, а будь-якої публічного відповіді з боку саме українського президента - немає. І, як ми розуміємо, тепер уже і не буде. А якщо немає відповіді навіть на словесну агресію, то чи варто очікувати відповіді на більш серйозний виклик? (с)
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От смеха после фотосессий Бубочки со всеми мужиками в чалме? Да и в Украине немало людей могли от смеха помереть. Бубочке уже 42 года, а он все еще такой безответственный...
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зедебил сказал что он есть вирок для Украины, закройте его где нибудь, он и правда зло.
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95 квартал покорил весь мир с гастролями по Грециям,Турциям.Кипрам,Израилям,россиям.Популярность это шо путлер 20 лет на троне правит Балом дебилов
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Уявляю, що буде з Україною ще через декілька місяців. Це ж ходячий звєздєц, а не Зеленський.
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Ну, і кого ви вибрали? Після його відвідин стаються трагедії, а в Україні він живе. Боже, Україну бережи! Господи, помилуй нас!
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Даже не вздумайте пускать зелебобу оманского на територию атомной станции, а то будет второй Чернобыль!!!! Помер султан Оману Кабус бін Саїд - Цензор.НЕТ 8588
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Мої співчуття жителям Оману.
І вирішено: Я за те щоб Зеленський прийняв запрошення і полетів на 9 травня до Москви.
Можна навіть просто зараз.
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надо срочно отправлять Чёрную Вдову зебилов со своей зекомандОй на Мокшу - там для них - работы непочатый край и пусть вообще не возвращаются, Ылита штопаная.. только что делать с 73-ными зебилами?..
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