 Уповільнення інфляції в Україні у 2019 році виявилося істотнішим, ніж передбачалося в прогнозах, - НБУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляється в коментарі НБУ щодо інфляції.

Як повідомлялося, споживча інфляція в країні сповільнилася з 9,8% у 2018 році до 4,1% у 2019 році. Отже, за підсумками минулого року, НБУ досяг середньострокової інфляційної цілі 5% ± 1 в.п., яку він декларував із 2015 року і яка була визначена Основними принципами грошово-кредитної політики на 2019 рік і середньострокову перспективу.

Як наголошується в коментарі, зниження інфляції до цілі у 2019 році - це, насамперед, результат послідовної монетарної політики НБУ, спрямованої на досягнення цінової стабільності в поєднанні з виваженою фіскальною політикою уряду. Ключовим фактором істотного уповільнення зростання споживчих цін було зміцнення обмінного курсу гривні. Воно відбувалося у зв'язку з високим інтересом інвесторів до гривневих фінансових інструментів з огляду на їхню привабливу прибутковість на тлі тривалого періоду макроекономічної стабільності, а також загальне зростання продуктивності української економіки.

Зниження інфляційного тиску також підтримувалося загальним зниженням світових цін на енергоносії, які Україна імпортує, і ослабленням тиску з боку пропозиції продуктів харчування.

Водночас поступово поліпшувалися інфляційні очікування населення, фінансових аналітиків, бізнесу і банків. Разом ці фактори переважили вплив швидшого, ніж очікувалося, зростання споживчого попиту і заробітних плат.

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Водночас базова інфляція, за підсумками 2019 року, сповільнилася до 3,9% порівняно з 8,7% у 2018 році. Знизилися ціни на непродовольчі товари, які переважно представлено імпортною продукцією або мають високу частку імпорту в собівартості. Зокрема, за рік подешевшали автомобілі, одяг і взуття, побутова техніка та електроніка. Також завдяки курсовому фактору несуттєвим було підвищення цін на меблі, товари особистого догляду, побутову хімію і фармацевтичну продукцію. Помірно здорожчала більшість продуктів харчування з високим ступенем обробки: макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти, риба і морепродукти, чай, соки. Ціни на рис, оливкову і соняшникову олії були навіть нижчими, ніж у 2018-му, адже значна частина цих товарів істотно залежить від імпорту і цін на зовнішніх ринках.

Проте досить високими темпами зростала вартість послуг, насамперед унаслідок збереження стійкого споживчого попиту і підвищення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці. Найістотніше подорожчали фінансові та нотаріальні послуги, кабельне телебачення, освіта, мобільний зв'язок, послуги перукарень, готелів, медичних установ. Також зміцнення гривні сприяло меншим темпам зростання цін на послуги, які мають тіснішу прив'язку до курсу: оренда житла, кінотеатри й інтернет, ресторани і кафе, стоматологічні та туристичні послуги.

Зростання цін на сирі продукти харчування у 2019 році було помірним і становило 3,9% порівняно з минулим роком (3,3%). Завдяки гарним показникам врожаю знизилися ціни на більшість овочів (крім картоплі): капусту, моркву, цибулю, помідори, баклажани, перець, буряк. Несуттєво зросли ціни на яловичину і свинину, а курятина через перевищення виробництва над попитом була навіть дешевшою, ніж рік тому. Високими темпами зростали ціни тільки на окремі продукти, зокрема на яблука, картоплю і гречку, через менший врожаю цього року.

Зростання цін і тарифів, що регулюються адміністративно, знизилося з 18% в 2018 році до 8,6%. Завдяки зниженню цін на європейських ринках істотно впали ціни на природний газ для населення. Помірними темпами зростали ціни на алкогольні напої, холодну воду і каналізацію, а вартість електроенергії за рік не змінилася. Водночас досить високими темпами зростали ціни на тютюнові вироби унаслідок подальшого приведення акцизів на ці товари до європейських рівнів. Ціни на паливо знизилися на 8,2% порівняно зі зростанням на 9,1% в 2018 році внаслідок як зміцнення курсу гривні, так і загального зниження світових цін на енергоносії.

"Національний банк і надалі спрямовуватиме свою монетарну політику на підтримку інфляційної мети, встановленої на рівні 5% з допустимим діапазоном коливань ± 1 в.п. Низький рівень інфляції буде створювати умови для сталого економічного зростання, дедоларизації економіки і здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу і населення", - йдеться в його коментарі.

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