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 Очікуємо від Ірану офіційних вибачень і виплати компенсацій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на "цілковитому визнанні провини" Ірану в збитті лайнера Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці в суботу вранці.

"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака.

Але наполягаємо на цілковитому визнанні провини. Ми очікуємо від Ірану запевнень щодо готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень через дипломатичні канали.

Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон. Наші 45 фахівців мають отримати цілковитий доступ і взаємодію для встановлення справедливості", - написав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169337
 
   
 Топ коментарі
 
В суспільстві виникла критика поведінки Президента України Зеленського під час страшної авіакатастрофи, в якій загинуло 11 українців. Абсолютно закономірне, на мій погляд, неприйняття українців викликають:
- Невпинна череда розваг і відпочинків вищих посадових осіб під час війни;
- Відсутність Президента на робочому місці в критичний для країни момент протягом майже доби (а ситуація могла бути ще більш критичною, у нас війна);
- Абсолютно невиразні дії влади щодо катастрофи та її розслідування;
- Маніпуляції прес-служби Президента.
При цьому групи підтримки Зеленського оперують кількома стандартними тезами:
- В країні горе, а ви (критики Зе) лише сваритесь і розколюєте країну;
- Яке право ви маєте ображати Президента?
Бачимо очевидну підміну понять:
1. Підміна понять в тому, що групи підтримки Зе валять в одну купу співчуття до загиблих і недостойну поведінку Президента Зеленського в даній ситуації.
2. Підміна понять в тому, що групи підтримки Зе змішують повагу до посади Президента, найвищої посади в державі, та критику конкретної поведінки, конкретних вчинків людини, яка цю посаду займає.
Всі ми співчуваємо горю рідних і близьких людей, які загинули в страшній катастрофі.
Більше того, ми поважаємо посаду Президента України, як вищу посаду нашої держави, іншої у нас немає.
Але наше співчуття загиблим і наша повага до посади Президента робить тим більш недостойною і неприйнятною поведінку людини, яка зараз займає цю посаду. Череда відпочинків і концертів під час війни. Веселощі та розваги. Курорт на теплому морі. І нарешті - відсутність Президента та Головнокомандувача на робочому місці в критичній ситуації протягом доби. Це справжня зневага до посади, держави і власних виборців.
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Наконец-то преЗЕденту нормальный текст написали... Ожидаем от Ирана официальных извинений и выплат компенсаций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1647
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Ты фейкомет Тарас Березовец с порошенковского канала Кривой? Его идиотские шутки вышли на международный уровень, он извинялся перед французским посольством
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Зеленский на протяжении всего кризиса вел себя крайне сдержанно. И это правильно! Мы абсолютно ничем не можем угрожать Ирану и должны были выжать признание вины. Это максимум и Зеленскому он удался. Инцидент исчерпан , соболезнования родственникам, менеджеров МАУ на кол.
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Зеля врал до конца, что "это двигатель".
И только признание Ирана, наконец, изменило его риторику - а так он врал бы и дальше.
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Это ты тупо врешь. Он сказал, что есть версия ракеты, но не 100%. После разговора с Помпео и отчета наших взрывотехников, разговора с иранским президентом, Иран САМ признал свою вину
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А що, здержувати свою поведінку для Зеленського дуже складно? Він постійно заводиться і починає хватати опонента за груди? Може він ***** чимось погрожував? Бути стриманим дуже легко імпотенту.
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Поздно Сара пить боржоми. Тянули дольше Ирана... ( не смотря на заявления руководителей США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании и собирание Ираном "доказательств" с помощью бульдозеров.)
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моника, президенствовать -этоо как два пальца абасфальт, да шотам...Собираешь брови в кучу , раздуваешь щёки и только гооворишь иногда ДА УЖ.. остальное за тебя другие говорят
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Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, Источник: https://censor.net.ua/n3169337 тю!!а я уже подумал о компенсациях для жертв!!а он похоже требует компенсацию для коломоя за самолёт!!(всё по ЗЕленскому ,,тела вернуть и прикопать"(втихую) а ,,пострадавшему" коломою компенсацию за боинг) Очікуємо від Ірану офіційних вибачень і виплати компенсацій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7063 Очікуємо від Ірану офіційних вибачень і виплати компенсацій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3002
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Слишком быстро Иран признался! Похоже, что ракетной установкой, сбившей украинский Боинг, управляли россияне. РФ вынуждена была подставить Иран. Русских ракетчиков отправят домой, потом найдут иранского стрелочника, осудят и казнят.
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Молчало бы ты чмо! Оно ждёт компенсаци! Нет в стране президента,есть сцыкло,тряпка,перепуганная крыса с простуженным голосом! Тебе самые крутые страны дали инфу,и должен был повести себя как следует,а не как сцыкло,которое ждало от путина указаний! Сейчас он духовой стал,с понтом его заслуга в этом! *****
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зеленськи, а ну колись, де ти було Усі ці дні, наведи таку собі стенограму, особливо добу до прилета з оману до Київа???
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