 Президент Ірану Рухані попросив вибачення за збитий літак МАУ: "Непрощенна помилка"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму твітері.
"Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю трагічну помилку. Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав президент.
Рухані зазначив, що внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей". Він також підкреслив, що розслідування цієї "великої трагедії і великої помилки" триває.
The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020
My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Граждан на яму , разочаровался в нём,
но ради справедливости заметим,
любая профессия требует навыков ...
Может он з/п учителям поднял до 4000 у.е., 40% рост экономики начался, не понанимал на работу сватов....., а мы всего этого не знали и зря его дермецом поливали?!
Соевый только обеспечивает музыкальное сопровождение!
Посидь у спамі.
Вон по кацапам доказательств на 10 трибуналов хватит, а все равно не признают.
Та, такие ошибки случаются и их надо признавать, войны надо объявлять и вести их по правилам, договора надо соблюдать....это основа мирового правопорядка. Это только кацы считают, что правила им не писаны (вспоминают про правила только когда им самим яйца зажимают)
Улики - это обломка ракеты ТОРа на месте катастрофы, показания свидетелей из расчета ПВО и самое главное - шрапнель от зенитной ракеты (ПЭ) в телах экипажа, пассажиров и фрагментах самолета.
Иранцы хорошо прибрали за собой, но видать поняли, что проще извиниться, чем стать изгоем и презираемым брехуном, как Путин. Тем более, что они это сделали по ошибке, защищая свой дом.
В Испании при наборе военнослужащих снизили IQ c 90 до 70 так как не могли заполнить штат. Полагаю,что и в Иране аналогично.
Иранцы конечно полудурки, сторожат свою исламскую революцию, но орожие дебилам криворукм дал безумный карлик из москвабада...
время вылета подогнать итд
Вечная память невинно убиенным гражданам цивилизованных стран. Скорбим.
В мене таке враження, що зелені керівники взагалі про це не подумали.
Аваков - аятолла, а Нацгвардия - корпус стражей аятоллов!
а не одна, как в Украине - судейско/бандитская
Ось що пишуть кацапські пілоти на форумі:
"Зачем искать примеры на стороне , уводя ветку во флуд,если разговор идёт о мужестве Аятоллы в признании ошибки ?"
"Да какое мужество. Учитывая ситуацию в Иране в эти дни, я думаю там Западом мониторилось как собаки под кустом трахаются, простите, благо технологии позволяют. Варианта не признавать косяк просто не было. "
"Не удивлюсь если по дипломатическим каналам Ирану показали как самолет сбивали в формате 4К и dolby surround."
Ту-154, що летів з Тель-Авіва до Новосибірська, розбився над Чорним морем 4 жовтня 2001 року. Всі люди, які були на борту, загинули - 66 пасажирів (переважно громадяни Ізраїлю) і 12 членів екіпажу (громадяни Росії).
Юридично Україну не визнали винною в катастрофі, проте український МЗС добровільно виплатив Росії компенсацію в сумі 7,8 мільйона доларів, а міністра оборони країни Олександра Кузьмука відправили у відставку.
У 2004 році авіакомпанія "Сибір" подала позов до господарського суду Києва проти Міноборони та Держказначейства України, в якому вимагала стягнути з них ще 15,32 млн доларів.
Після судових позовів було встановлено, що літак збили російські військові, які базувалися в Криму. Такі вони справедливі кацапчики і "братани".