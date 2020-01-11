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Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308) МАУ (88) розбиття (229) Хассан Рухані (1)

 Президент Ірану Рухані попросив вибачення за збитий літак МАУ: "Непрощенна помилка"

Президент Ірану Хассан Рухані приніс вибачення за те, що іранські військові збили український пасажирський літак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму твітері.

"Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю трагічну помилку. Мої думки і молитви присвячено всім сім'ям, які перебувають у жалобі. Я висловлюю щирі співчуття", - написав президент.

Рухані зазначив, що внутрішнє розслідування Збройних сил дійшло висновку, що "ракети, випущені через людську помилку, призвели до жахливої ​​катастрофи українського літака і загибелі 176 невинних людей". Він також підкреслив, що розслідування цієї "великої трагедії і великої помилки" триває.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169336
 
 
 Топ коментарі
 
а ти не хочеш вибачитись, що проголосував за оманливого віслюка, який Україну кожен Божий день свідомо дискредитує та ганьбить? Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ - Цензор.НЕТ 6895
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А за все гімно,кинуте на нашого Президента,соєва шваль вибачитись не хоче?
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Барыга кормит своих шакалов.И ПЕС
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А за три доби усвідомленої брехні - цей аятола вибачитись не хоче?
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а ти не хочеш вибачитись, що проголосував за оманливого віслюка, який Україну кожен Божий день свідомо дискредитує та ганьбить?
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Навіть в ситуації з боінгом оскандалився.
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А есть ли ситуации, где он не обосрался? Я пыталась найти, но нет.
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Ну, тоді майже всі за Пороха голосували, та і не президент він вже.
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я хочу извиниться: я за него голосовал во втором туре. но лучше бы против обоих!
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я тоже голосовал, увы, после истории с посадкой зеленским
Граждан на яму , разочаровался в нём,
но ради справедливости заметим,
любая профессия требует навыков ...
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А Ви не подумали, що після Вашого вибору вже не знадобиться інший вибір? Ви не подумали, що ці ляльки довалять державу і не буде киди кого вибирати? Чи Вам всеодно, аби не Порох, бо Вам так скпазав пітін і частина наших олігархів, який їм заважав дурити українців. Любітелю вухати ніколи не зможуть поміркувати мізками.
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А за все гімно,кинуте на нашого Президента,соєва шваль вибачитись не хоче?
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Барыга кормит своих шакалов.И ПЕС
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А те що все гівно про яке ти тут пишеш, наробив цей самий президент, тебе не печалить ? Цей президент сидить по вуха у власному лайнв, тому чсвюі запитання до нього.
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А шо, какое то гавно кинутое на вашего преЗЕдента было кинуто не по делу?
Может он з/п учителям поднял до 4000 у.е., 40% рост экономики начался, не понанимал на работу сватов....., а мы всего этого не знали и зря его дермецом поливали?!
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Вибачте, що вимазали гівно об Зеленського.
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Да если бы Иран не признал, что сбил самолет, то ваш зеленый ублюдок, до сих пор, рассказывал бы, что ничего еще не ясно.
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Твоего, и всех тебе лайкнуших, президента зовут *****.
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Президент сам в это говно зарывается, как перепуганный пехотинец окапывается!
Соевый только обеспечивает музыкальное сопровождение!
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"Вашого"? Дурнику, у В. Британії править Королева, а не президент.
Посидь у спамі.
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Врали бояре - министерство автомобильных дорог и прочие "мендели".
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Извинился толкько потому что есть доказательства железные. А то что они сознательно сбили это тоже будет доказано..но не скоро.
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Эти хоть признали.
Вон по кацапам доказательств на 10 трибуналов хватит, а все равно не признают.
Та, такие ошибки случаются и их надо признавать, войны надо объявлять и вести их по правилам, договора надо соблюдать....это основа мирового правопорядка. Это только кацы считают, что правила им не писаны (вспоминают про правила только когда им самим яйца зажимают)
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Железных доказательств нет! Есть программа компьютерная, которая анализирует инфракрасное излучение земной поверхности. И есть программа которая фиксирует работу радара. Так шо это, по большому счету, даже не косвенные улики - это только направление к пути расследования.
Улики - это обломка ракеты ТОРа на месте катастрофы, показания свидетелей из расчета ПВО и самое главное - шрапнель от зенитной ракеты (ПЭ) в телах экипажа, пассажиров и фрагментах самолета.
Иранцы хорошо прибрали за собой, но видать поняли, что проще извиниться, чем стать изгоем и презираемым брехуном, как Путин. Тем более, что они это сделали по ошибке, защищая свой дом.
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Зеленський (Україна) поговорив з Помпео (США) - Зеленський поговорив з Джонсоном (ВБ) - Зеленський поговорив з Трюдо (Канада) - Трамп (США) заявив, що український літак збив Іран - Трюдо заявив, що український літак збив Іран - Джонсон заявив, що український літак збив Іран. Здається мені, що наші спеціалісти ще в перші години роботи в Ірані повідомили керівництво України, що літак був збитим ракетою. Після чого наш президент повідомив це нашим партнерам і було прийнято рішення, оголосити про це публічно. А для більшої «ваги» цієї заяви вирішили доручити зробити це лідерам самих впливових країн. Разом з тим потрібно зауважити, що заяви були стриманими, тобто, нагнітати ніхто не планує. Ірану просто дають шанс зробити те, чого не зробила РФ - визнати помилку. Альтернативою будуть нові санкції та політичний тиск навіть зі сторони лояльної до Ірану Європи. Паралельно США тиснуть і по ядерній програмі - вона взагалі ключ усієї ситуації навколо Ірану. Ізраїль та США не можуть допустити, щоб Іран став ядерною державою.
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О як закрутив. Ти хоть сам віриш у те що написав? Ваш "президент" вирішив доручити... Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ: "Непростительная ошибка" - Цензор.НЕТ 1232
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Ага, Зєлєнскій вирішив доручити Трюдо, Джонсону і Трампу зробити заяву. Як "великий світовий лідер" **********. Все в дусі Мєндєль.
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Дибилизм умноженный на лизоблюдство. Гремучая смесь.
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В вашей схеме, не хватает самолета, который вылетел из Москвы в Оман, с какими то людьми, с которыми Зе целый день что-то перетирал, потом он на этом самолете прилетел в Киев и начал ляпать языком.....И то, что он ляпал вовсе не походило на версию о сбитии....
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Бабло він Зелі віз за Україну, нічого не перетирали ,а розгружали
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Мне кажется, что наши специалисты в перші години телевизор в Куршавеле не смотрели, а если и смотрели, то по незнанию французского думали шо это очередной фильм Бессона "Перевозчик-4"
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Нормально Іран відомстив. Нічого не скажеш. Генерала хлопнули, більше 50 чоловік затоптали, літак із своїми же збили, дали черговий привід для посилення санкцій, акції Боїнгу знов підянялися. Для чого питається США розпочинати війну? Вони там самі себе ядерною зброєю попідривають.
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Вони там самі себе ядерною зброєю попідривають

В Испании при наборе военнослужащих снизили IQ c 90 до 70 так как не могли заполнить штат. Полагаю,что и в Иране аналогично.
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якщо вмієш кричати алах акбар значить- ГОДЄН!
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А ещё им очень хочется заиметь ядерное оружие.
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Комплекс ТОР как система ПВО - полный конченый отстой. Не распознать по метке такую корову, как пассажирский лайнер, это только в русских разработках возможно.
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Вы служили в ПВО? Спец по распознанию меток? Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ: "Непростительная ошибка" - Цензор.НЕТ 5956
Иранцы конечно полудурки, сторожат свою исламскую революцию, но орожие дебилам криворукм дал безумный карлик из москвабада...
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трындец, оказывается расчёт пво в 5:54 пошёл на намаз, поставив ТОР на автоматический режим, борт взлетел 6:00 и попал под удар на автомате, долбанные обезьяны
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очень похоже на правду, русские это хорошо знали и могли помочь
время вылета подогнать итд
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Иранские террористы отомстили США, увидев летательный аппарат производства США.
Вечная память невинно убиенным гражданам цивилизованных стран. Скорбим.
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Жаль погибших людей, да и частично руководство МАУ виновато, зная что в любой момент может вспыхнуть война ради безопасности можно было отказаться от полета в эту страну...
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Але про це мали попередити служби розвідки та безпеки.
В мене таке враження, що зелені керівники взагалі про це не подумали.
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Отже, таке враження, що керівники усіх країн, крім США, зелені. Бо до збиття боінга ніхто не заборонив польоти
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І після збиття туди все одно літають. FR
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Зе отдыхал, сказал по таким вопросам искать его в Карпатах
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Иран признал вину.Кацапстану стоит поучиться и сделать тоже самое за сбитый самолёт над лугандонией.
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Это никакая не ошибка а показательное выступление для США ,дескать смотрите ,как мы могём и украинский самолёт выбрали неслучайно ,просто Украина страна нынче слабая а слабых бьют всегда т все .
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Я тоже не верю в ошибку. Там взлетали и садили самолёты другие,Ино долбанул именно по нашему. А учитывая, что наверняка за пультом управления сидели кацапы... Вряд ли они дают оружие без своих сопровождающих. Уровень интеллекта ближневосточных граждан в обращении со сложным оружием известен((
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как могем- и убили больше 150и иранцев?бей своих, что б чужие боялись -это только кацапская тактика, даже Иран со своими террористами и прибахами не такое подлое и безумное, как ***** и его под*****вники
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Агащаз. Ещё не выполнены все указивки Мацквы по сдаче Украины. Кроме того, надо 9 мая на мавзолей к путяре успеть.
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Та я за их верхушку, но там как и в **********, за власть если зацепился, то все виноваты кроме главного.
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Правильно.Не нужно было сразу мутить.
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Іранський лідер все-таки мужик з яйцями... Визнав відкрито свою провину! Не те що кацабський ботексний царьок ху@ло, яке вже багато років визнати свою провину за збитий малазійський Боїнг боїться... Кацабня, ідіть в церкву і кайтеся хожен день за свої гріхи! За кожного вбитого росією невинного! За кожну вбиту дитину, жінку, чоловіка. Ви всі причетні до цього росіяни!
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Там у них не всё так однозначно. Роухани может и рад, что янки завалили охреневшего Сулеймани - любимчика аятоллы. Бутусов пишет, что самолет МАУ сбил КСИР, а значит для Роухани - это возможность приструнить оборзевший Корпус.
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По аналогии с нами...
Аваков - аятолла, а Нацгвардия - корпус стражей аятоллов!
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Не мордуй себе відвідуваннями Цензора. Сиди на помийках.ру і на задамбац.орг
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Чомусь вкотре згадалося про мавпу та гранату...
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надо понимать, что в Иране есть разные ветви власти,
а не одна, как в Украине - судейско/бандитская
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Иран признал, что сбил украинский пассажирский самолет. Россия до сих пор не признала, что уничтожила малазийский боинг. Даже безумные аятоллы оказались честнее и порядочнее жлобской и трусливой путинской своры. Президент Ірану Рухані вибачився за збитий літак МАУ: "Непрощенна помилка" - Цензор.НЕТ 1649
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Суперечливе питання...
Ось що пишуть кацапські пілоти на форумі:

"Зачем искать примеры на стороне , уводя ветку во флуд,если разговор идёт о мужестве Аятоллы в признании ошибки ?"

"Да какое мужество. Учитывая ситуацию в Иране в эти дни, я думаю там Западом мониторилось как собаки под кустом трахаются, простите, благо технологии позволяют. Варианта не признавать косяк просто не было. "

"Не удивлюсь если по дипломатическим каналам Ирану показали как самолет сбивали в формате 4К и dolby surround."
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У иранского президента хотя бы есть яйца, и он смог признать вину и покаяться перед украинским народом. И за это иранцы уже достойны уважения. В отличие от ссыкливого пуйла.
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Вот дозволь їм ядерні технологіїї так вони з "помилки" пів Землі закидають ракетами за віру....
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тепер хай заплатять компенсації. По 10 мільйонів за кожного загиблого.
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Иран пытается прикрыть путина, который поставляет им плохие ракетные комплексы, способные сбивать только пассажирские самолёты, и экипажи этих комплексов. И под угрозой прекращения этих поставок путин заставляет их взять вину на себя. У Ирана нет ни своих ракет, ни экипажей
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Іранці зажаті фактами таких країн, як США, Канади, Великобританії, Нідерландів (мають опит проведення розслідувань) і встого нормального світу, вимушені визнати збиття літака. А наш найрозумніший у своїх заявах сумнівався і вводив в оману світ. Перша його була заява порушити справу прокурором за порушення правил перевезення громадян. Тільки одні кацапи тупотіли ногами і кричали, що Іран не при справах. А хто дав Ірану ракетні установки і смертоносні ракети? Це ж не одна Кольчуга, за якої проти України ввели санкції? І то та Кольчуга попала туда не з України, але кацапи все зробили, щоб проти нас були введені санкції. Навіть іранці визнали факт збиття літака, тільки не кацапи. Одні виродки в світі - кацапи, які ніколи не визнають своїх терактів.
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Ми ще добре памятаємо збиття свого літака кацапами, що летів з Тель-Авіва, а наш Кучма признав, що ми збили, хоча збира російська ракета.
Ту-154, що летів з Тель-Авіва до Новосибірська, розбився над Чорним морем 4 жовтня 2001 року. Всі люди, які були на борту, загинули - 66 пасажирів (переважно громадяни Ізраїлю) і 12 членів екіпажу (громадяни Росії).
Юридично Україну не визнали винною в катастрофі, проте український МЗС добровільно виплатив Росії компенсацію в сумі 7,8 мільйона доларів, а міністра оборони країни Олександра Кузьмука відправили у відставку.
У 2004 році авіакомпанія "Сибір" подала позов до господарського суду Києва проти Міноборони та Держказначейства України, в якому вимагала стягнути з них ще 15,32 млн доларів.
Після судових позовів було встановлено, що літак збили російські військові, які базувалися в Криму. Такі вони справедливі кацапчики і "братани".
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Жэсть. То есть вблизи от гражданского аэропорта кто-то разгонял тучи с помощью ПЗРК, но промахнулся.
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Страшная история. Люди погибли по "случайности". Ужас. Что до руководства Ирана, то признание нужно было делать в первый же день. Как будто это было не известно сразу же... А не тогда когда приперли к стенке, и стало понятно что не скрыть факт. ( хотя конечно первая реакция понятна). Путин правда скажет "слабаки".., в отличии от них он до сих пор все бы списывал на "распятых мальчиков". Даже на фоне Ирана, РФерия выглядит .... ( дальше следуют применение местных идиоматических выражений)
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