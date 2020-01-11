 Іран обіцяє знайти і покарати винних у катастрофі українського лайнера

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Генштабу Збройних сил Ірану.
"У зв'язку з катастрофою літака літака Boeing-737 авіакомпанії "Українські міжнародні авіалінії" вранці в середу, 8 січня, після ракетного нападу на злочинну базу США й імовірного впливу військових дій на інцидент, Генеральний штаб Збройних сил негайно розглянув таку можливість і створив інспекційну групу технічних і експлуатаційних експертів, незалежну від державних авіакомпаній. Результати цілодобової експертизи цієї комісії надаються шановному народу Ірану.
1. У відповідь на погрози президента і військових командувачів злочинних США націлити велику кількість цілей на території Ісламської Республіки Іран в разі проведення контроперації та з огляду на безпрецедентне збільшення повітряного руху в регіоні Збройні сили Ісламської Республіки Іран реагують на можливі загрози. Їх було приведено в найвищий рівень боєготовності.
2. Упродовж годин після ракетних ударів присутність воєнних терористичниз сил США навколо Ірану зросла, надходили повідомлення про можливі повітряні удари, спрямовані на стратегічні центри країни, з'являлися сигнали на радарах, викликаючи чутливість на приладах, переважно комплексів ППО.
3. У таких критичних умовах літак МАУ відправляється з аеропорту Імама Хомейні і, виконуючи поворот, перебуває в безпосередній близькості від військової бази КСІР на висоті можливої ворожої цілі. Людська ненавмисна помилка спричинила удар по літаку, що, на жаль, призвело до мученицької смерті дорогих співвітчизників та загибелі низки іноземних громадян.
4. Штаб Збройних сил, висловлюючи співчуття сім'ям загиблих, запевняє, що після проведення відповідних ґрунтовних реформ буде унеможливлено повторення подібних інцидентів. Вся повинна покладється на організацію повітряного простору ЗС ІРІ, буде проведено необхідні судові дії.
5. Якнайшвидше відповідні органи в КСІР представлять детальні пояснення шановному народу.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака.
Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах.
Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон. Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості."
Конечно, Иран должен предъявить претензии и взыскать все компенсации с производителя данного гавналога - России, выпускающего системы не способные отличить истребители от лайнеров.
Россияне, покупайте современную элементную базу у США. Не стоит производить на микросхемах с али. Вот вам и печальный итог. Можно было бы сделать вывод после того как военспецы облажались Малазийским боингом.
Ну тоді скажи мені, правління зєлєнського до чого приведе Україну?
2. Воровать станут больше.
3. Бизнес накрави как вечно живой Ленин.
4. Вісамивинаваті, я вам ничево не должен.
5 Хатынка на Ближнем Востоке.
мистика...
Стреляли не террористы, а кадровые военные.
Их нужно не искать, а арестовывать перед заявлением о признании своей вины.
И сразу показать этих "стрелков" в наручниках.
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мамадарагая, остальніе то померли вовсе не мученической смертью...и никакие они не дорогие, просто муртаді неясного иностраного происхождения..
Нет! он прямо говорит и носит нашивки шо ЮС-Аримия, флот, или же ВВС.
вони одразу ж відкинули версію про ракету, отже мордяки в пушкові..
тьху, і це Голова(швидше зад) МЗС? мовчав би
https://military.wikireading.ru/13183
хотя американцы - очень добрые, но тем не менее не особо честно, если в общем то.
безусловно, они поняли, шо их вычислили и уход в отрицалово мог бы обернуться тем, чего они пытаются избежать любой ценой....
но вы правы - кацапня и в етом случае ничего бы не признала...
вывод №2: российское оружие, из которого был сбит гражданский борт - полное гавно!. просто гавнище!!!
вывод №3: в этой гнилой ситуации, Бубочка выглядел как "блевотина на асфальте возле дешевой забегаловки".. а выдающиеся Умы "95 квартала" - Богдан и Баканов, вообще не прерывали свой отдых .. Это много говорит о том, что команда Бубочки - это гнилые уроды!
Вообще то ответом на такое дипломатическое хамство, ноту отправляют обратно с послом этой страны, высылаемым из страны. Но Пристайко сильно занят расследованием аварии, а Зеленский, скорее всего об это и и не знает. Впрочем если бы и знал - это мало что изменило.
но теперь, псле признавалова, компесации должны быть очeнь и очень серьезными и Иран их выплатит.
9 января, 2020 - 14:36
Иран специально организовал ракетный удар по военным базам США в Ираке таким образом, чтобы число потерь было минимальным. Это позволило Тегерану "сохранить лицо", а сторонам конфликта - избежать ситуации на грани войны. Об этом со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников пишет The Washington Post.
По данным издания, Белый дом ещё за сутки знал, что Иран собирается атаковать объекты с американскими военными. Данные были получены от разведки и властей Ирака. При этом оставалось неизвестным, где именно будет нанесён удар. В итоге Вашингтон приказал военнослужащим укрыться в бункерах, где они находились ещё несколько часов после атаки. "Командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат", - заявил журналистам высокопоставленный военный.
О намерено "осторожном" ударе Ирана ранее также сообщал телеканал CNN - со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. Там заявили, что Тегеран мог направить свои ракеты на базы, где находится гораздо больше американцев и где они менее защищены, но не стал этого делать.
Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, вице-президент США заявил, что после ликвидации Сулеймани американцы находятся в большей безопасности, чем были до этого. Как утверждает Майк Пенс, после гибели генерала Тегеран приказал подконтрольным вооруженным группировкам в регионе "не действовать против американских целей или гражданских лиц".
и не думай что ты умная и сможешь недопустить её воздействия на подсознание - это от тебя не зависит.
так мало того - других травишь...
1. Росія дає Ірану гроші на виплату компенсацій загиблим у авіакатастрофі (бо в Ірана своїх мало грошенят)
2. Іран не говорить правду про те, що запуск ракети робили криворукі російські православні "советчікі"
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
Уже все забыли и про проражу земли и про вводимую с этого месяца оплату за транспортировку газа в квартиры.
Ведь уже Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит. Подождите немного
https://www.bbc.com/ukrainian/news-51074514
https://interfax.com.ua/news/general/634923.html