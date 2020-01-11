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Все про:авіакатастрофа (451) Іран (308) МАУ (88) розбиття (229)

 Іран обіцяє знайти і покарати винних у катастрофі українського лайнера

Іран обіцяє знайти і покарати винних у катастрофі лайнера Boeing 737-800 Міжнародних авіаліній України під Тегераном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Генштабу Збройних сил Ірану.

"У зв'язку з катастрофою літака літака Boeing-737 авіакомпанії "Українські міжнародні авіалінії" вранці в середу, 8 січня, після ракетного нападу на злочинну базу США й імовірного впливу військових дій на інцидент, Генеральний штаб Збройних сил негайно розглянув таку можливість і створив інспекційну групу технічних і експлуатаційних експертів, незалежну від державних авіакомпаній. Результати цілодобової експертизи цієї комісії надаються шановному народу Ірану.

1. У відповідь на погрози президента і військових командувачів злочинних США націлити велику кількість цілей на території Ісламської Республіки Іран в разі проведення контроперації та з огляду на безпрецедентне збільшення повітряного руху в регіоні Збройні сили Ісламської Республіки Іран реагують на можливі загрози. Їх було приведено в найвищий рівень боєготовності.

2. Упродовж годин після ракетних ударів присутність воєнних терористичниз сил США навколо Ірану зросла, надходили повідомлення про можливі повітряні удари, спрямовані на стратегічні центри країни, з'являлися сигнали на радарах, викликаючи чутливість на приладах, переважно комплексів ППО.

3. У таких критичних умовах літак МАУ відправляється з аеропорту Імама Хомейні і, виконуючи поворот, перебуває в безпосередній близькості від військової бази КСІР на висоті можливої ворожої цілі. Людська ненавмисна помилка спричинила удар по літаку, що, на жаль, призвело до мученицької смерті дорогих співвітчизників та загибелі низки іноземних громадян.

4. Штаб Збройних сил, висловлюючи співчуття сім'ям загиблих, запевняє, що після проведення відповідних ґрунтовних реформ буде унеможливлено повторення подібних інцидентів. Вся повинна покладється на організацію повітряного простору ЗС ІРІ, буде проведено необхідні судові дії.

5. Якнайшвидше відповідні органи в КСІР представлять детальні пояснення шановному народу.

Читайте також: Іран визнав, що збив літак МАУ

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169333
 
   
 Топ коментарі
 
Признали конечно под давлением очевидных фактов,но все равно честнее чем фсбшное лайно с малазийским боингом.
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Тут целиковая вина милитаристкой пунтинской России, продающему повсему миру бандитам гавналоги.
Конечно, Иран должен предъявить претензии и взыскать все компенсации с производителя данного гавналога - России, выпускающего системы не способные отличить истребители от лайнеров.
Россияне, покупайте современную элементную базу у США. Не стоит производить на микросхемах с али. Вот вам и печальный итог. Можно было бы сделать вывод после того как военспецы облажались Малазийским боингом.
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а вспомните как тут выгораживали зелебобики, мол иранцы не дураки, знают где аэропорт, туда не стрельнут. и ещё, если зеля отбросит версию участия в этом коцапов, то это будет ваще беспалева
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бубочка проснулося и в фейсбуке написало уже
"Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака.
Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах.
Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон. Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості."
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вже віслючок подзвонив в Іран, дякуюдужедякую..
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Ну тебе из канализации, куда вы как залезли с начала президентской компании, таки до сих пор не вылазите, виднее. Голову над поверхностью стоков то хоть поднимиІран обіцяє знайти і покарати винних у катастрофі українського лайнера - Цензор.НЕТ 5474
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Преступление межднародное и судить должен МЕЖДУНАРОДНЫЙ суд!!!
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Зєлєнскому мабудь стане легше, коли іранці відрубають голову якомусь терпілі і ввдішлють йому дипломатичною поштою? Шанс стати справжнім світовим лідером, який захищає своїх громадян і інтереси своєї країни на міжнародній арені, він вже просрав, цілих 12 годин після теракту жуючи соплі і щось мугикаюси про "технічну несправність і людський фактор" собі під сопливий ніс. Добре, що іранці відносно швидко визнали свлюою вину, бо підозрюю, що Зєлєнскій не зміг би зупинитися і ви ловив би співчуття і іранському бородатому терорист. Ще й вибачення йому б приніс, що той мусив використати на український Боїнг такі дорогі кацапські ракети. Тьху, гидко, що президент моєї країни - таке одоробло.
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он не верит он просто обязан перед кремлевским карликом так говорить так теперь у него возникли материальные обязательства в непристойных количествах за последние несколько недель после визита во францию Иран обещает найти и наказать виновных в крушении украинского лайнера - Цензор.НЕТ 4415
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Сейчас проспится и пересмотрит позицию.
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Оманський віслюк знову обісрався і ще раз розписався в своїй цілковитій нспроможності керувати державою.. Його адепти зараз вtрещать-що неважливо-хто збив-що треба думати про гор рідних і близьких - і про компенсації. Правильно.. але дуже нагадує оте віслюкове: какая разніца??!!
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Тут целиковая вина милитаристкой пунтинской России, продающему повсему миру бандитам гавналоги.
Конечно, Иран должен предъявить претензии и взыскать все компенсации с производителя данного гавналога - России, выпускающего системы не способные отличить истребители от лайнеров.
Россияне, покупайте современную элементную базу у США. Не стоит производить на микросхемах с али. Вот вам и печальный итог. Можно было бы сделать вывод после того как военспецы облажались Малазийским боингом.
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ПаРашка никогда не признает свою вину, даже в виде человеческой или технической ошибки, так как тогда автоматически она подтверждает наличие своих кадровых воинских подразделений на территории Украины....
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Признали конечно под давлением очевидных фактов,но все равно честнее чем фсбшное лайно с малазийским боингом.
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Если наш самолет действительно сбили вооруженные силы ирана, то нашим пилотам необходимо было направить борт на жылые кварталы Иран обещает найти и наказать виновных в крушении украинского лайнера - Цензор.НЕТ 4512
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Вроде же писали, что после первого попадания самоет еще был управляем и хотел зайти на посадку? Или я что-то пропустил, бо осел оманский меня ваще запутал...
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Ракета попала в носовую часть !,она настроена была на РЛС самолета!,развалила в хлам кабину!,пилоты не успели сказать даже А!
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Судя по разным твоим комментам, я уже давно понял, что ты болен идиотией. Но не догадывался что в такой тяжелой форме....
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Зєбіли можуть робити висновки?
Ну тоді скажи мені, правління зєлєнського до чого приведе Україну?
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1. Война не закончится.
2. Воровать станут больше.
3. Бизнес накрави как вечно живой Ленин.
4. Вісамивинаваті, я вам ничево не должен.
5 Хатынка на Ближнем Востоке.
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Сподіваюсь, що воно приведе до радикального зменшення поголів'я таких недалеких лосів як ти.
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Ну почему, если в нике "Днепр", "Dnepr" с разными вариациями то за этим ником сидит дебил?

мистика...
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А ты кто, бесполый? Мальчик или девочка? Или транс? Вот где мистика....
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А шо там их искать?
Стреляли не террористы, а кадровые военные.
Их нужно не искать, а арестовывать перед заявлением о признании своей вины.
И сразу показать этих "стрелков" в наручниках.
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а вспомните как тут выгораживали зелебобики, мол иранцы не дураки, знают где аэропорт, туда не стрельнут. и ещё, если зеля отбросит версию участия в этом коцапов, то это будет ваще беспалева
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Бабло-баблом, Коломойский, но не надо летать в горячих точках. Даже сто лет назад устаревшие ЗРК добивают на раз-два.
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они оказались на порядок честнее и порядочнее "мышебратских ихтамнетов". конечно, скрыть это уже было невозможно. но разница в уровне культуры деятелей кацапстана и Ирана впечатляет.
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к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан.

==
мамадарагая, остальніе то померли вовсе не мученической смертью...и никакие они не дорогие, просто муртаді неясного иностраного происхождения..
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А чё искать этих виновных, - рашка со своим х-йлом
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Первым виновным является тот , кто поставил эти ракеты иранскому режиму. Хотя не удивлюсь если завтра СМИ лаптеногих заявят, что "шахтеры" Ирана нашли эти ракеты под землей.
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rosijani ix prodali za 700mln 29 stuk Tor1.Vydymo i obucyli ix tak streliat.
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Иран пытался утаить правду, но когда стало понятно, что доказательства слишком очевидны, то сделал то, что и требовалось в отличии от проклятой русни.
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та ну.... хіба? писало шо йому просто зле.... якщо так - нам капєц, це ж ЗЕЛЯ!!11 таких "знаків" вже х.з. скільки було, реально в цьому щось є. Правда я не боюсь(падає) о б*же
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Помер. І дітей у нього не було. Новим султаном стане теперішній міністр освіти.
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уже более-менее логично, а то ныли что "этонемы". после того как все уже сказали шо было 2 ракеты, высрали то что выше. террористические силы сша мол - а сами КСИР - кто? "ихтамнеты" без шевронов. Кто-то видел солдика смша шоб скрывался как кацап?
Нет! он прямо говорит и носит нашивки шо ЮС-Аримия, флот, или же ВВС.
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та ясно що там без кацапетів не обійщлось.
вони одразу ж відкинули версію про ракету, отже мордяки в пушкові..
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............и для этого зачистили место падения бульдозером, - зачем вообще говорить если поступки уже все "сказали"
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от жеж дебіл. ну хто їм тексти пише?
тьху, і це Голова(швидше зад) МЗС? мовчав би
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почему Украина не отменила рейсы в Иран, Ирак сразу после уничтожения солеймани? - в воздухе же висела война?
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хочу обратить внимание всех - насколько бояться ,военнослужащие Ирана - американцев
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а то. когда бушевала Саддамка, то амеры только .... Ф-15(вроде, но модификация, или Ф-17 наверно) - настреляли около 800 совкотанчиков. иракцы знатно драпали и обосрались как и Жирик, который кричал шо "Бушатампохоронят".
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Битва на Истинге 73 - это уничтожение - Механизированную дивизию Республиканской гвардии «Тавакална» перебросили на блокирующие позиции вдоль Истинга 73. Танковая дивизия «Медина» окопалась в тылу и по левому флангу «Тавакалны», чтобы оборонять дорогу на Басру. Дивизии «Аднан» и «Хаммураби» растянули оборонительный рубеж севернее шоссе № 8 и реки Евфрат[84]. Части иракской 12-й танковой дивизии заняли поспешно оборудованные позиции к югу от «Тавакалны»[85]. Командиры в Басре надеялись, что эти соединения смогут задержать наступление союзников на время, достаточное для отступления на север оставшихся оккупационных сил по коридору между Истингом 73 и Басрой.

https://military.wikireading.ru/13183
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та то Антиколорадос написал. он правда иногда манипулирует
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это последняя крупнейшая танковая битва - до этого во всем мире изучали арабо - израильские войны - есть на разных языках - было бы желание - но можно почитать и за 2003 год ,война длилась меньше месяца ,вот как то так
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это в принципе как с "вагнерами" - типо "битва", но не битва а избиение.
хотя американцы - очень добрые, но тем не менее не особо честно, если в общем то.
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очень интересен опыт арабо - израильский,особенно первые войны - абсолютное превосходство в технике и в живой силе арабов и бездарное проведение боевых действий - но о чем говорить - пример - здание ген штаба Египта ,не разу не бомбили )) не разу - расходились двойка при подлете ,в разные стороны - рассказывал мне лично ,тот кто при этом присутствовал
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безусловно, они поняли, шо их вычислили и уход в отрицалово мог бы обернуться тем, чего они пытаются избежать любой ценой....
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На ботоксном уже два гражданских боинга, надеюсь что и черенка от лопаты у него тоже два будет.
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Так уж повелось, все цари-тирані на Расеі помирают собственной смертью.Норот там полюбяет тиранію, хлопает в ладоші.
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Два? а над Синаем и над Черным морем? ты делаешь ему комплимент
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иранцам надо отдать должное - твари, скоты, но не кацапы...
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Щось людське в них залишилося, на відміну від московитів.
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думаю от ето скорее
безусловно, они поняли, шо их вычислили и уход в отрицалово мог бы обернуться тем, чего они пытаются избежать любой ценой....
но вы правы - кацапня и в етом случае ничего бы не признала...
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Главный виновник - *****, поддерживающий тоталитарные режимы на бл.востоке и поставивший иранцам комплексы ПВО, которые не в состоянии отличить военный самолет от гражданского Иран обещает найти и наказать виновных в крушении украинского лайнера - Цензор.НЕТ 6308
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шо вы все на бубочку напали - мальчик учиться,делая свои ошибки - а вы такие злые ,уйдет он от вас и все - с петей останетесь)))))
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НаРосія збирає "по зернышку" всю наволоч світу і об"являє союзниками. І обов"язково озброює цих агерсивних мавп своєю "нетаналогов"-ною зброєю. Маскалі - не люди.
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вывод №1: Иран - страна террорист, которая валит с зениток гражданские борта, прикрываясь угрозой от внешнего врага (при том, что сама обстреляла американские базы, а за несколько месяцев до этого, саудовские нефтекомплексы и НПЗ)..
вывод №2: российское оружие, из которого был сбит гражданский борт - полное гавно!. просто гавнище!!!
вывод №3: в этой гнилой ситуации, Бубочка выглядел как "блевотина на асфальте возле дешевой забегаловки".. а выдающиеся Умы "95 квартала" - Богдан и Баканов, вообще не прерывали свой отдых .. Это много говорит о том, что команда Бубочки - это гнилые уроды!
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В усій цій ситуації дуже недобре виглядають заяви президента, міністра зовнішніх справ та посольства України.
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Какие и почему? Наоборот, все разумно и продуманно
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Пиндосы завалили самолёт!
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при слове пиндосі запахло вонючей пригожинской портянкой..
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Уже нюхал? Молодец!
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А ще розсварили "брацькі народи", відтяпали Крим, назвалися "настамнєтами" і воюють проти України на Донбасі.
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А шо там 95 квартал, будут скетчи про гарисарай гари и самоліт?
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А что там искать виновных. Типо не заметно у кого не хватает двух ракет. Вот когда окажется что ето сделали кацапские инструкторы которые поставляют и обслуживают системы ПВО чтобы подлить масла в конфликт ето будет интересно.
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Россия без рассмотрения возвратила Украине ноту протеста по поводу визита Путина в Крым.
Вообще то ответом на такое дипломатическое хамство, ноту отправляют обратно с послом этой страны, высылаемым из страны. Но Пристайко сильно занят расследованием аварии, а Зеленский, скорее всего об это и и не знает. Впрочем если бы и знал - это мало что изменило.
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Так посла параши в Украине нет с 14 года .
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безусловно никакими деньгами погибших людей не воскресишь,
но теперь, псле признавалова, компесации должны быть очeнь и очень серьезными и Иран их выплатит.
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Эхо России. Иран намеренно нанёс «осторожный» удар по базам США в Ираке
9 января, 2020 - 14:36
Иран обещает найти и наказать виновных в крушении украинского лайнера - Цензор.НЕТ 7224Иран специально организовал ракетный удар по военным базам США в Ираке таким образом, чтобы число потерь было минимальным. Это позволило Тегерану "сохранить лицо", а сторонам конфликта - избежать ситуации на грани войны. Об этом со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников пишет The Washington Post.
По данным издания, Белый дом ещё за сутки знал, что Иран собирается атаковать объекты с американскими военными. Данные были получены от разведки и властей Ирака. При этом оставалось неизвестным, где именно будет нанесён удар. В итоге Вашингтон приказал военнослужащим укрыться в бункерах, где они находились ещё несколько часов после атаки. "Командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат", - заявил журналистам высокопоставленный военный.
О намерено "осторожном" ударе Ирана ранее также сообщал телеканал CNN - со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. Там заявили, что Тегеран мог направить свои ракеты на базы, где находится гораздо больше американцев и где они менее защищены, но не стал этого делать.
Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, вице-президент США заявил, что после ликвидации Сулеймани американцы находятся в большей безопасности, чем были до этого. Как утверждает Майк Пенс, после гибели генерала Тегеран приказал подконтрольным вооруженным группировкам в регионе "не действовать против американских целей или гражданских лиц".
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нафиг ты постишь кацапскую пропаганду?..
и не думай что ты умная и сможешь недопустить её воздействия на подсознание - это от тебя не зависит.

так мало того - других травишь...
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Интрига. Заявит ли аятолла, что пуск ракет осуществлял ихтамнет ?
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Пусть они объяснят, почему за полчаса (за 15 минут до и за 15 минут после PS752) из аэропорта вылетело 8 рейсов и только один был сбит?
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От мені не зрозуміло-ЩО там можна "Експертувати",га?Яка експертна група?Вони-"бармалеї" і надалі тримають весь цивілізований світ за блазнів(у нас,до речі,один такий при владі)?Очевидно ж,що з самого початку було відомо,що стріляли ракетою,можливо навіть їх було дві.Відомо і звідки стріляли і з чого і хто віддавав наказ і хто натискав кнопку....тощо.Навіщо весь цей цирк?
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Ситуація буде розгортатися далі так:
1. Росія дає Ірану гроші на виплату компенсацій загиблим у авіакатастрофі (бо в Ірана своїх мало грошенят)
2. Іран не говорить правду про те, що запуск ракети робили криворукі російські православні "советчікі"
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1. Зеленский все сделал правильно: организация штаба, шаша комиссия в Иране, включая взрывотехников, получил полный доступ к обломкам, получил доказательства после разговора с Помпео, поговорил с Иранским президентом. И Иран САМ признал вину.
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
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Если стреляли с территории базы КСИР, то никогда не узнаем, был ли это российский расчет или иранский
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признали да не совсем - пишут, что самолет изменил курс, так что возможно будут все валить на экипаж. а вообще, в таких условиях нужно было бы запретить полеты из аэропорта - нет?
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Ирану предстоит выбирать. С кем и как ему быть.От решения зависит будет ли существующее правительство дальше править или буде низвергнуто с разорением страны.А выбор несложен - указать на виновников.Которые являются агентами расии.Если честно признать это,то и наказание будет минимальным. И самое главное - не будет развязана война.Что есть концом для всего Ирана.
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Господа диванные эксперты, а немного подождать с трёпом до официальных выводов иеждународных комиссий по расследованию катастрофы никак нельзя?
Уже все забыли и про проражу земли и про вводимую с этого месяца оплату за транспортировку газа в квартиры.
Ведь уже Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит. Подождите немного
https://www.bbc.com/ukrainian/news-51074514
https://interfax.com.ua/news/general/634923.html
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