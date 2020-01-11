 За добу на Донбасі поранено трьох українських воїнів, найманці РФ здійснили 13 обстрілів, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"10 січня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в ранковому зведенні.

Зокрема, 6 обстрілів українських позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Невельського - із станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; тричі біля Водяного - з мінометів калібру 82 мм (8 мін), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поруч із Новотроїцьким - зі стрілецької зброї.

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7 обстрілів українських позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": 4 рази поблизу населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (14 мін), 82-мм мінометів (16 мін), гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм (32 міни) і гранатометів різних систем; у районі Південного - з підствольного гранатомета; поруч із Новотошківським - із 120-мм мінометів (5 мін).

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Зі станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників поблизу Пісків і зі 120-мм мінометів (3 міни) по позиціях поруч із Красногорівкою, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат із нашого боку немає", - додали в штабі ООС.

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