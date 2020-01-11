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Все про:обстріл (5867) Донбас (12915) найманці РФ (944) операція Об'єднаних сил (1953)

 За добу на Донбасі поранено трьох українських воїнів, найманці РФ здійснили 13 обстрілів, - штаб

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранень зазнали три українські військовослужбовці, від початку поточної доби зафіксовано два обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"10 січня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в ранковому зведенні.

Зокрема, 6 обстрілів українських позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Невельського - із станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; тричі біля Водяного - з мінометів калібру 82 мм (8 мін), гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поруч із Новотроїцьким - зі стрілецької зброї.

Читайте також: Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб

7 обстрілів українських позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": 4 рази поблизу населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (14 мін), 82-мм мінометів (16 мін), гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм (32 міни) і гранатометів різних систем; у районі Південного - з підствольного гранатомета; поруч із Новотошківським - із 120-мм мінометів (5 мін).

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Зі станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників поблизу Пісків і зі 120-мм мінометів (3 міни) по позиціях поруч із Красногорівкою, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат із нашого боку немає", - додали в штабі ООС.

Читайте також: Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію та 120-мм міномети, поранено трьох українських воїнів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169332
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненим українцям.
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Їхня кров на руках Нелоха Оманійського.
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Їхня кров на руках Нелоха Оманійського.
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За то кто то, кому то-посмотрел в глаза.Нормальная цена?
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Дайте "Парабеллум" Сивохе пусть отстреливается
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від кацапів!
сообщает пресс-центр штабу операции Об'єднаних сил.
"10 січня озброєні формирование Російської Федерации 13 раз порушили режим припиненням вогню.
Альо, зебобіки? Чому Гарант сопе у трубочку про обстріли України кацапами???? За добу на Донбасі поранено трьох українських воїнів, найманці РФ здійснили 13 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 7192
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На його місті повинен був дехто інший...
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я ні на шо не намікаю, бубочка залітав на росію 8-го числа, так там загорівся нафтопереробний завод. мо його до ***** випхать?
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Скоро Зеленского нигде принимать не будут. Куда поедет, там что-нибудь случится. Даже в Японии средневековый замок сгорел.
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Где комантарии Янелоха по поводу "надо просто перестать стрелять"?
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Яке там наступне вітання бобіком *****? - З 8-м березня? - Але це не по-понятіях, ***** може образитись...
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Ми їх здєлалі, так зебобіки?
Стадо баранів, щи посадило на шию країні кловуна...
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а за ответку ни слова..!Да и не слышали мы ее....а вот приходы да...!Или как пишут ответка была но не из ,,незабороненой зброі по Мінським домовленостям"....т. есть они минами 120.. а мы с калаша популяли в ответ
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Що ж односторонє перемир'я в дії ,зебіли де припинення вогню від ворога ? чи вам аби догодити москві.
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Кожен день калічать , та вбивають нашіх хлопців ,які не мають права відповісти.Моніка, ти оманська шльондра, син ішака , тобі вже нічого не лишає , як взяти білий прапор і іти до свого шефа і благати на колінцях не стріляти.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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