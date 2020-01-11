 Іран визнав, що збив літак МАУ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив іранський телеканал Press TV.
"Український літак, який зазнав катастрофи раніше цього тижня поблизу Тегерана, слідував занадто близько до чутливого військового об'єкта і був збитий. Причиною є людський фактор", - цитує телеканал заяву генштабу ЗС Ірану.
У доповіді ЗС Ірану, витримки якої публікують іранські ЗМІ, зазначається, що група військових експертів, яка працювала незалежно від колег зі служби цивільної авіації, з'ясувала, що український літак був збитий у ситуації, коли іранські системи ППО перебували у стані підвищеної боєготовності у зв'язку з ризиком атак із боку США. Незадовго до катастрофи іранські військові помітили підвищену активність ВПС США поблизу Ірану. Вона була викликана іранським ракетним обстрілом баз в Іраку, на яких перебували американські військові.
Такі умови в доповіді названо "складними і напруженими". Український "Боїнг" незабаром після вильоту з Тегерана змінив курс. "При цьому він став повністю схожий (на іранських радарах. - Ред.) на ворожий літальний апарат, що наближався до важливого об'єкта Корпусу вартових Ісламської революції. За цих обставин через людську помилку і ненавмисно ціль було збито, що призвело до мученицької смерті наших дорогих співвітчизників, а також - іноземних громадян", - йдеться в доповіді.
У ній також наголошується, що ВПС Ірану пообіцяли "звести до нуля ризик повторення таких катастроф. Для цього потрібно радикально змінити методи ведення операцій".
"Винний постане перед військовим трибуналом", - підкреслили автори документа.
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав відповідальність Тегерана за катастрофу і висловив співчуття близьким загиблих.
"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування, проведеного ВПС: людський фактор в умовах кризи, викликаної авантюризмом США, призвів до катастрофи. Висловлюємо глибоке співчуття, приносимо вибачення і співчуття нашому народові, сім'ям усіх жертв та іншим постраждалим країнам", - написав міністр у твітері.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Ведь тогда РФ сбила тот самолёт во время учений
https://censor.net.ua/news/3169228/osnovaniyi_obvinyat_iran_v_katastrofe_ukrainskogo_layinera_net_mid_rf
Что ещё раз говорит о том, в какой морально уродской среде наша страна вынужденно жила десятилетиями (западная часть) и столетиями (центральная и восточная).
Ну а Зеле сегодня повезло - теперь ситуация переведётся в плоскость обсуждения компенсаций, махать кулаками типа и не надо (чего он бы не смог, скорее всего). Выйдет из ситуации с сохранившимся лицом. Тот случай, когда слава Богу, потому что это и страны касается.
Вот, если бы он еще сам идиотских косяков не делал, и больше думал о последствиях...
Всі літаки що злітають з аеропорту попадають під атаку ПВО?
Чуваки ви там під тюрбанами всі перегрілися!
Знову "кляті піндоси" винні?
"Хто всравсь? Невістка!" © українська народна мудрість
Мохаммад мав би щиро зізнатись:
- Ми всрались. Двічі. Вперше - коли злякалися можливої атаки "клятих піндосів" у відповідь на наш ракетний обстріл їхньої військової бази. І вдруге - коли, вже сидячи у власному лайні, поцілили ракетою у цивільний Боїнг.
R.I.P.
Так це Іран збив україньский літак ?!!
зе : да какая разніца !
не ленятся даже за штурвалом истребителя
а дармоеды которым мы платим налоги
ничерта , кроме жрать и срать,
ублюдок посол вообще обвинил союзников,
двигатель ему не понравился,
ничего, зато теперь зеленский сможет
далее спокойно Граждан по тюрьмам распределять
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
Біля смертного одра Султана Омана Кабус стояв, який недовго простягнув после візіту Зеленського ... После 50 років правления помер султан Омана Кабус бен Саїд аль Саїд.
Султан Оману Кабус бін Саїд помер у п'ятницю, 10 січня, у віці 79 років. Про смерть султана Державні органи та засоби масової информации країни повідомілі вранці 11 січня.
Може його в кремль відправити на 18 годин, щоб фуйло здохло?
ТопазаАвакова
П.2. - правда
Ідіото!
ви всі такі, чуда хочете
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
Когда в первый день по американскому телеканалу АВС изначально сказали что над Ираном был ракетой сбит самолет МАУ..., когда США, Канада, Австралия заявили что обладают данными со спутников, которые зафиксировали попадание ракет...
Даже судорожная попытка замести следы зачисткой территории на следующий день говорит, что Иран прекрасно знал что и как с самого начала.
Теперь про случайность... Вы серьезно?
Может вспомним кто у нас там самый большой друг и соратник Иранского народа, кто поставляет в Иран оружие, кто строит Ирану ядерную программу и ЯО, кто в срочном порядке летел не протрезвев в соседнюю страну, кто первый не навязчиво стал высказывать соболезнования, кто точно также пытался заявить что самописцы уничтожены и не отдавать их производителю самолета, кто начал сыпать бредовыми версиями что экипаж типа занят и ему некогда общаться с диспетчером, кто придумывал фейковые версии о воробьях ночью на высоте 3,6 км, когда комиссия уже заявила, что двигатели работали без пожара до момента падения, что так случайно ночью было снято попадание ракеты в самолет в ночном небе....
А теперь расскажите про совпадения...
К тому же есть и вина и амеров в этой трагедии, нужно было ****..нуть чем нибудь, а не словами бросаться, глядишь и сидели бы как мыши эти херовы стражы-революционеры.
Я говорю про причинно-наслідкові зв'язки. Іран не оголошував війну США - які у них були підстави здійснювати теракт на території іншої держави? Теракт, який призвів до загибелі більш ніж 170 людей. Теракт, який є брутальним порушенням міжнародного права.
Заборонити росії авіасполучення з усім демократичним світом... Тоді б росіяни зразу і визнали збиття малазійського Боїнга!