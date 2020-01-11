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 Іран визнав, що збив літак МАУ

Іран оголосив вранці в суботу, 11 січня, що збив український пасажирський літак випадково.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив іранський телеканал Press TV.

"Український літак, який зазнав катастрофи раніше цього тижня поблизу Тегерана, слідував занадто близько до чутливого військового об'єкта і був збитий. Причиною є людський фактор", - цитує телеканал заяву генштабу ЗС Ірану.

У доповіді ЗС Ірану, витримки якої публікують іранські ЗМІ, зазначається, що група військових експертів, яка працювала незалежно від колег зі служби цивільної авіації, з'ясувала, що український літак був збитий у ситуації, коли іранські системи ППО перебували у стані підвищеної боєготовності у зв'язку з ризиком атак із боку США. Незадовго до катастрофи іранські військові помітили підвищену активність ВПС США поблизу Ірану. Вона була викликана іранським ракетним обстрілом баз в Іраку, на яких перебували американські військові.

Такі умови в доповіді названо "складними і напруженими". Український "Боїнг" незабаром після вильоту з Тегерана змінив курс. "При цьому він став повністю схожий (на іранських радарах. - Ред.) на ворожий літальний апарат, що наближався до важливого об'єкта Корпусу вартових Ісламської революції. За цих обставин через людську помилку і ненавмисно ціль було збито, що призвело до мученицької смерті наших дорогих співвітчизників, а також - іноземних громадян", - йдеться в доповіді.

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У ній також наголошується, що ВПС Ірану пообіцяли "звести до нуля ризик повторення таких катастроф. Для цього потрібно радикально змінити методи ведення операцій".

"Винний постане перед військовим трибуналом", - підкреслили автори документа.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав відповідальність Тегерана за катастрофу і висловив співчуття близьким загиблих.

"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування, проведеного ВПС: людський фактор в умовах кризи, викликаної авантюризмом США, призвів до катастрофи. Висловлюємо глибоке співчуття, приносимо вибачення і співчуття нашому народові, сім'ям усіх жертв та іншим постраждалим країнам", - написав міністр у твітері.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169329
 
   
 Топ коментарі
 
Эти оказались честнее запоребриковых «братушек».
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Аятолам виявилося достатнім лише три доби брехні, щоб визнати.. Кацапня - вже шостий рік бреше про збитий в 2014 році Боїнг..
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Ну все тогда, расходимся. Хоть родственники получат хорошие компенсации. Иран не бедная страна.
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Почему русское оружие сбивает только пассажирские самолёты.
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Сразу вспоминаю как Кузьмук годами не признавал что над Черным морем украинской ракетой сбили самолёт.
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Пока не получил взятку от РФ.
Ведь тогда РФ сбила тот самолёт во время учений
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И сейчас не признаем...посмотрите своего мутина хотя бы. Он тогда четко сказал, что у Украины нет ракет с такой дальностью. Учения же были совместные.
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Так уже давно известно, что сбила не Украина . И Кузьмук был прав .
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Купите лучше себе книжку кацапских народных сказок.
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Надо понять и простить, забыть поскорее растерзанные души убитых, дать родным компенсацию по цистерне нефти и продолжать меряться письками и длиной ракет сидя в уютных кабинетах...сраный мир.
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Зеленский в состоянии признать публично что он обосрался как президент в ситуации со сбитым самолетом ? Верните Порошенко хоть на пол года , я вас умоляю !
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Vot teper vsio i sami potverdili.Tam u nix nedaleko jest aerokosmiceski isledovatelni centr,te rakety TOR1 ego oxraniali.Kak tak nevydet sto eto letit grazdanski samoliot trudno predstavyt
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10.01.20 16:27 Оснований обвинять Иран в катастрофе украинского лайнера нет, - МИД РФ

https://censor.net.ua/news/3169228/osnovaniyi_obvinyat_iran_v_katastrofe_ukrainskogo_layinera_net_mid_rf
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Даже у фанатичного, ненавидящего мусульман-суннитов, евреев и т.д. по списку, и на многое готового (кинуть ядерную бомбу ради политики) Ирана совести и чести оказалось на порядок больше, чем у россии. Впрочем, да, они сделали это под давлением доказательств, но таки сделали, в отличие от MH17.
Что ещё раз говорит о том, в какой морально уродской среде наша страна вынужденно жила десятилетиями (западная часть) и столетиями (центральная и восточная).
Ну а Зеле сегодня повезло - теперь ситуация переведётся в плоскость обсуждения компенсаций, махать кулаками типа и не надо (чего он бы не смог, скорее всего). Выйдет из ситуации с сохранившимся лицом. Тот случай, когда слава Богу, потому что это и страны касается.
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Чтобы там ни говорили, зеле кое в чем везет.
Вот, если бы он еще сам идиотских косяков не делал, и больше думал о последствиях...
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А вообще было мерзко наблюдать как порохоботы пытались использовать эту трагедию в своих целях.
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мерзко было наблюдать как Зелесвиньи и их вождь пытаясь угодить Ирану не признавали очевидного - самолет был сбит пво Ирана .
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Моня, щочь ти підозріло часто прапорці міняєш. А слабо залізти сюди зі своїм власівським аквафрешем? Отож. Почидь у спамі, мудило кацапське.
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Все таки гідно себе повели іранці в результаті, кацапня б впиралася до кінця придумуючи різні версії, показуючи фотошопнi знімки типа зi супутника, знайшли б десятки свідків що їх там немає, але ніколи б не зізналися
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ти про шо? почитай уважно: вони не викинули свою версію про неполадки на борту, із-за чого він почав повертатися, а саме "Український "Боїнг" незабаром після вильоту з Тегерана змінив курс ..." . НАШО ЙОМУ ПОВЕРТАТИСЯ, якщо немає неполадок? а неполадок не було, бо на геолокалізованому відео чітко видно, що літак летів у темному небі і його не було видно до зіткнення,бо він не горів, як заявляли спочатку іранці. тепер вони це чудово вплили у свою брехню. вони Путіна переплюнули. Маленька брехня у великій правді. ми це вже проходили.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n31693
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а контактувати з вежею вони не могли, бо тор при активації блокує сигнали зв"язку цілі. то вони писсдять як дишуть. І ще Рева учора на Єхо Україні сказав таку версію - ці придурки просто молилися у ранковому намазі і ТОР поставили на автоматику. А ТОР таке русскськохромосомне чудо, що може насрать на запроси "свій-чужий"
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Террористическое руководство Ирана даже на порядок порядочней московских фашистов кровавого )(уйла которые тоже преступно сбили 17 июля 2014 года Boeing, на территории оккупированной кремлёвскими фашистами )(уйла части Донецкой области, временно ставшей кацапским бандустаном - бандитской резервацией " ордло - лугандония" Власти Ирана всё таки официально признали, что самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ был сбит их военными, сбит российскими ракетами. Тегеран уверяет, что сделано это было непреднамеренно. А вот почему фашисткая клика )(уйла не признаёт тоже преступно ними сбитый в 2014 году пассажирский лайнер. А чтобы и в дальнейшем по новой сбивать ,разрушать,убивать,уничтожать ...всех им неугодных, это у них кацапских тварей в крови...
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А ху йло начал трубить уже, что Иран не причём. Уровень двух володек каков!
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Шо ви вуйку ******* шо ви не жонаті,ви так мозґи ***** мов дурнуваті!
Всі літаки що злітають з аеропорту попадають під атаку ПВО?
Чуваки ви там під тюрбанами всі перегрілися!
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"...человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе." © Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана
Знову "кляті піндоси" винні?
"Хто всравсь? Невістка!" © українська народна мудрість
Мохаммад мав би щиро зізнатись:
- Ми всрались. Двічі. Вперше - коли злякалися можливої атаки "клятих піндосів" у відповідь на наш ракетний обстріл їхньої військової бази. І вдруге - коли, вже сидячи у власному лайні, поцілили ракетою у цивільний Боїнг.
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Кацапня оказалась более дикой чем Иран, 5 лут дурака включают
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Теперь Моня Бубочка гнусавая,должна извиниться перед Ираном и кацапами и так далее...
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Ну вот. Как вчера и писал, что признают и о том что случайно.

R.I.P.
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Очень возможно что Путлер посоветовал Ирану признаться скорее и выплатить компенсации. Потому что цель по некоторым данным подсвечивалась с российского корабля «Маршал Устинов». Путлер - гопник, не юрист. Он просто не понимает что расследование не заканчивается с признанием вины, которое по Путлеру есть «Царица доказательств». Вычислят и корабль рано или поздно. И опять будет «этонемы», «авыдокажите».
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Я то вы везде уши кремля видите. В данном случае всё проще.
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Жаль погибших людей, да и частично руководство МАУ виновато, зная что в любой момент может вспыхнуть война ради безопасности можно было отказаться от полета в эту страну...
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зє : дякую дякую президентові Ірану за плідну співпрацю
Так це Іран збив україньский літак ?!!
зе : да какая разніца !
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Чому це влада не хотіла визнавати збиття літака чи теракт ,що в москві порадили що цього не може бути ? Кому служить ця влада?
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Теперь вот несколько вопросов. 1. Шо там в миде раиси? 2. Если сбили случайно, то что же делать с видео попадания ракеты (которое, выходит, правда) - как догадался чувак в это самое время выйти поснимать звездное небо и выбрал самый нужный его кусочек? 3. Когда наконец яременко объявит, что это признание получено только благодаря величайшему лидерищу современности?
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чувак не мог знать что то псажирский самолет, хотел снять как падает американский бомбардировщик как бьі логично.
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таких видео с невероятными сюжетами в "Сам себе режиссёр" - мульон..
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По сравнении с Кучмой, когда сбили над Черным морем ТУ-154 практически моментально.
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"Критические военные объекты" по заветам ***** максимально близко располагают к гражданским.
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Его сбили кацапы, как, не знаю. Ирану нет никакого смысла сбивать пассажирский лайнер со своими гражданами, во вторых там прекрасно было видно что лайнер пассажирский и случайности исключены. Ну а кто заказчик официально мы об этом не узнаем
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возможно было время намаза, обычно мусульмане
не ленятся даже за штурвалом истребителя
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а в это время православный инструктор ....
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Главное - вера... Іран визнав, що збив літак МАУ - Цензор.НЕТ 4873 На самом деле, Вы в курсе, что иранские ядерные объекты периодически подвергаются воздушным атакам со стороны "неизвестных" воздушных объектов (не будем называть страну Израиль...)? Тем более, после атаки на американские базы там все ждали жёсткую ответку... Тут ещё один нюанс: все пассажирские лайнеры оборудованы международной ситемой активного запроса-ответа RBS, но этой ситемой не оборудованы ЗРК ситемы ПВО - там система "свой-чужой", которой соответственно не оборудованы гражданские лайнеры... Вот такой парадокс.
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Это типичный КГБ шный приём. Чтобы Вы так считали.)
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по сути власти Ирана выполнили свою работу,
а дармоеды которым мы платим налоги
ничерта , кроме жрать и срать,
ублюдок посол вообще обвинил союзников,
двигатель ему не понравился,
ничего, зато теперь зеленский сможет
далее спокойно Граждан по тюрьмам распределять
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1. Зеленский все сделал правильно: организация штаба, шаша комиссия в Иране, включая взрывотехников, получил полный доступ к обломкам, получил доказательства после разговора с Помпео, поговорил с Иранским президентом. И Иран САМ признал вину.
2. Порохоботы, и их неадекватный хозяин, разгоняющие фейки, - враги Украины
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Таки так, а що робив 18 годин від часу катастрофи?
Біля смертного одра Султана Омана Кабус стояв, який недовго простягнув после візіту Зеленського ... После 50 років правления помер султан Омана Кабус бен Саїд аль Саїд.

Султан Оману Кабус бін Саїд помер у п'ятницю, 10 січня, у віці 79 років. Про смерть султана Державні органи та засоби масової информации країни повідомілі вранці 11 січня.

Може його в кремль відправити на 18 годин, щоб фуйло здохло?
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Порохоботы не знают, что сейчас 21-й век, связь доступна везде. Был создан штаб, наши улетели в Иран, рассматривались все версии, разумно поехали взрывотехники. Максимально быстро как возможно вернулся в 3 ночи совещание. Все разумно.
П.2. - правда
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Де ВІН БУВ 18 годин після катастрофи, на дворі 21-е століття, шукав щоб в Україну вернуться?
Ідіото! Іран визнав, що збив літак МАУ - Цензор.НЕТ 2182
ви всі такі, чуда хочете
https://www.youtube.com/watch?v=ig7f21j8E6I
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признание своих ошибок - очень сильная черта. В этом-респект Ирану...это не трусливое ху..ло которое хоть в глаза ему ссы талдычит "нас там нет", "боинг мн 17 сбили не мы"....Соболезнования семьям пострадавших.
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як не як перси - арії, а кацапня, хрен зна хто? Іран визнав, що збив літак МАУ - Цензор.НЕТ 8322
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Ну у кацапов же всё намного сложней. Признать сбитый боинг значит официально признать что они есть на Донбассе, поставляют туда оружие. А это уже никакой не внутренний и не гражданский конфликт.
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Сильная черта?
Когда в первый день по американскому телеканалу АВС изначально сказали что над Ираном был ракетой сбит самолет МАУ..., когда США, Канада, Австралия заявили что обладают данными со спутников, которые зафиксировали попадание ракет...
Даже судорожная попытка замести следы зачисткой территории на следующий день говорит, что Иран прекрасно знал что и как с самого начала.
Теперь про случайность... Вы серьезно?
Может вспомним кто у нас там самый большой друг и соратник Иранского народа, кто поставляет в Иран оружие, кто строит Ирану ядерную программу и ЯО, кто в срочном порядке летел не протрезвев в соседнюю страну, кто первый не навязчиво стал высказывать соболезнования, кто точно также пытался заявить что самописцы уничтожены и не отдавать их производителю самолета, кто начал сыпать бредовыми версиями что экипаж типа занят и ему некогда общаться с диспетчером, кто придумывал фейковые версии о воробьях ночью на высоте 3,6 км, когда комиссия уже заявила, что двигатели работали без пожара до момента падения, что так случайно ночью было снято попадание ракеты в самолет в ночном небе....
А теперь расскажите про совпадения...
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Иран знал причину катастрофы с первых минут. Их «учат врать ещё в начальной школе». Где надо и где не надо и даже бесполезно.
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И эти придурки грозятся воевать с США, да один амерский авианосец расхерачит все их ввс не напрягаясь,кацапские ВВС-несколькими авианосцами...расхерачит тоже
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В 1988-м примерно так и было. Уничтожили флот Ирана в один день.
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Я всегда был за Тимошенко, почему Зебилы называют меня "порохоботом"???
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за нечаяно бьют отчаяно..при соврменных технологиях и пво это разве что специально или надо быть обдолбаным укуреным..
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От таких слов на дне Средиземного моря заворочался ордынский Ил-20.
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Нарешті визнали, мабуть дійсно були вже такі докази, що брикатись було неможливо... Іран все ж краще за масковію!!
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Ну і де зараз ті кацапотролі, які ще вчора строїли з себе ікспердів і писали, що ніфіга не збили ракетою, а треба чекати довгого розслідування?
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Чего сразу дурочку включали!? Нужно было сразу брать на себя ответственность и становиться на колени.
К тому же есть и вина и амеров в этой трагедии, нужно было ****..нуть чем нибудь, а не словами бросаться, глядишь и сидели бы как мыши эти херовы стражы-революционеры.
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По большому счету, не убили бы американцы иранского генерала на территории Ирака (!), не было бы сбитого боинга. Почему об этом никто не говорит?
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Москалику, якби той генерал зі своїми головорізами не приїхав нелегально в Ірак, то його б і не вбили... Що керівник спецназу зі своїми підлеглими робив у чужій країні, коли там були громадські заворушення? Чому про це ніхто не говорить?
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Тобто людина, яка висловлює думку, що не співпадає з думкою більшості, для тебе однозначно ворог? А тим більше, якщо вона висловлює її російською. Так, поцрєоте?

Я говорю про причинно-наслідкові зв'язки. Іран не оголошував війну США - які у них були підстави здійснювати теракт на території іншої держави? Теракт, який призвів до загибелі більш ніж 170 людей. Теракт, який є брутальним порушенням міжнародного права.
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Ну і да, генерала убили, бо іранські бойовики перед тим здійснили напад на американців у Іраку і вбили кількох. Чому про це ніхто не каже?
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Ми говоримо про збройні сили Ірану чи про якихось релігійних фанатиків, які діяли на власний розсуд?
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А если бы Адам с Евой не согрешили, то не было бы всей человеческой истории.
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Мы же говорим о конкретных вещах. Зачем обобщать?
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Потому что ты де ге не рат! Пишешь бред и думаешь что самый умный! В логическую цепь вставить можно любой факт и у убийство Кенеди тут тоже приемлемо! Шизик
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По-моему дурость не излечима в нашей стране ,и самое главное ,кто бы не пришел во власть . В районе вооруженный конфликт ,а дуремары ни как не реагируют ,все на курортах,а по сути мид должен запретить полеты .
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У іранців виявилося побільше гідності, ніж у кацапів... Ті от 5,5 років не признають збиття МН-17!
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Боинг стал похож на "вражеский летательный аппарат"? О_О?!! На какой? На дирежабль?
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Росія коли вже визнає свою провину за Боїнг над лугандоном??? Треба ввести проти росіян дійсно потужні санкції:
Заборонити росії авіасполучення з усім демократичним світом... Тоді б росіяни зразу і визнали збиття малазійського Боїнга!
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Вообще то рашка на Бамбасе не только Боинг сбила.
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Ну вот и всё. Быстро родили, думал будут упираться до последнего
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Персы оказались куда порядочней пед ры ла Путина и не стали размазывать гамно по стенам а чесно признали свою ошибку. Перевернули лист истории. Теперь будут зализывать рану. Ну а твари соседи наши все ещё мажут по стенам.
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Фраза повернул не туда, означает что зелохам надо будет Бене купить новый Боинг.
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Интересно, какой состав боевого расчета ? Раше было выгодно столкнуть лбами Иран и США.
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