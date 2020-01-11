 Статті імпічменту Трампа можуть передати на розгляд Сенату наступного тижня, - спікерка палати представників Пелосі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє Associated Press.
Пелосі заявила про це в п'ятницю, 10 січня, в листі своїм колегам по Демократичній партії.
Зокрема, в ньому йдеться про те, що спікерка звернулася до глави Комітету Палати представників США з питань судочинства Джерольда Надлера з проханням підготувати до голосування резолюцію. У ній будуть визначені відповідальні за передачу статей імпічменту президента США в Сенат.
Слід додати, що конкретну дату голосування за резолюцію Пелосі в листі не оголосила.
Як відомо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.
Tрамп - невиновный. Мифы о мусоре. На Украине играют в выборы - "Заповедник", выпуск 69
заслуживает доня импичмента? как по мне - да.
смогут ли демы ето сделать? - нет...
пора бы цирку и уехать - задержался шо та....
если султан, уже с Аллахом разговаривал?
с его 3-й женой?
чем дальше в лес тем толще партизаны...
у бубы и правда какая печать на лбу - "осел".
шо ни сбрешет все мимо и почему то по черному так.
отправьте его на Мадаскар, хай там у них все пересется,
но все таки остров, може до людей не добьет....
🤔😄
так и то шо вы сказали за Байдена, Обаму, Пелоzи...
точна такое же сотрясение....
и если у меня в 2020м будет выбор
рыжий - байден? - пью пиво.....
рыжий - сандерс? - рыжий
рыжий - пелози? - рыжий
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надеюсь ето кое шо прояснит
от пива люди становятся тупыми и ленивыми
От Монике Зеленски одни неприятности
А может просто ошибка в подсчете ледей ? )))
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Список_первых_леди_США
допустить разводы и женитьбы, в процессе президентского срока- не могу
вспомни *****..
да оно всегда в процессе президенского срока - до здоха,
но людки нет...
Та фуу... хотя после рассейских приключений, тянущих на серьезную статью, что еще от него ждать ...
Классного презилента вы себе выбрали))))
Султан Омана Кабус недолго протянул после визита Зеленского ... После 50 лет правления скончался султан Омана Кабус бен Саид аль Саид.
11 января, 2020 - 09:05
США совершили неудачное покушение на заместителя командующего спецназом иранского Корпуса стражей Исламской революции Абдул Резу Шахлаи. Об этом сообщают газеты the New York Times и The Washington Post и телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Шахлаи был заместителем командующего спецназом Касема Сулеймани, убитого Пентагоном по распоряжению президента США Дональда Трампа. Он считается ответственным за финансирование подразделения и его ключевые военные операции. В декабре Госдепартамент объявил награду в 15 миллионов долларов за сведения о связях, активах и окружении военного.
Атака на Шахлаи была совершена в Йемене в ту же ночь, когда был убит Сулеймани, утверждают источники изданий. Там он оказывал поддержку шиитским повстанцам, воюющим против официальных властей страны и пользующихся поддержкой Ирана. Именно под руководством Шахлаи повстанцы-хуситы осенью атаковали заводы крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, утверждает ABC News. Белый дом также называет его организатором покушения на саудовского посла в США, совершённом в Вашингтоне в 2011 году.
Пентагон пока не отреагировал на сообщение о попытке убийства Шахлаи. Ранее покушение на Сулемайни было раскритиковано спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и другими видными демократами, они посчитали его опасной провокацией. Корпус стражей Иранской революции, где служит Шахлаи, признан в США террористической организацией.
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статьи импичмента Зеленского
как марионетки олигархов и кремля