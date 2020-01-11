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Все про:імпічмент (183) Трамп (2080) Ненсі Пелосі (8)

 Статті імпічменту Трампа можуть передати на розгляд Сенату наступного тижня, - спікерка палати представників Пелосі

Спікерка нижньої палати американського парламенту Ненсі Пелосі заявила, що статті імпічменту Трампа можуть передати у верхню палату наступного тижня. Це стане офіційним початком процедури розгляду імпічменту президента США в Сенаті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє Associated Press.

Пелосі заявила про це в п'ятницю, 10 січня, в листі своїм колегам по Демократичній партії.

Зокрема, в ньому йдеться про те, що спікерка звернулася до глави Комітету Палати представників США з питань судочинства Джерольда Надлера з проханням підготувати до голосування резолюцію. У ній будуть визначені відповідальні за передачу статей імпічменту президента США в Сенат.

Слід додати, що конкретну дату голосування за резолюцію Пелосі в листі не оголосила.

Як відомо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169322
 
 
 Топ коментарі
 
Только шо по BBC передали...султан Омана ласты склеил. Млин ну как тут не поверить, шо Дужедякула Оманский везде, куда не поедет, приносит несчастья... Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси - Цензор.НЕТ 7767
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слава ослам - передавайте уже и закончим ету всю неумнуную бодягу...
заслуживает доня импичмента? как по мне - да.
смогут ли демы ето сделать? - нет...
пора бы цирку и уехать - задержался шо та....
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Нэнси не подняла трубку, когде Пенс пытался дозвониться, что бы сообщить об обстреле американских баз Ираном. Но та была на открытии элитного ресторана в Вашингтон ДС, и ни кому не позволено испортить ей такой вечер.
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слава ослам - передавайте уже и закончим ету всю неумнуную бодягу...
заслуживает доня импичмента? как по мне - да.
смогут ли демы ето сделать? - нет...
пора бы цирку и уехать - задержался шо та....
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Только шо по BBC передали...султан Омана ласты склеил. Млин ну как тут не поверить, шо Дужедякула Оманский везде, куда не поедет, приносит несчастья... Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси - Цензор.НЕТ 7767
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Султан всьо? Ой? Цього бідоносця більше нікуди не пустять.
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Може, нехай собi до мААсквы прокатится?
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а с каким тогда телом моника там шепталась за страну и економику?
если султан, уже с Аллахом разговаривал?
с его 3-й женой?
чем дальше в лес тем толще партизаны... Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси - Цензор.НЕТ 4584
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Десь тут писали, що коли Янєлох був в Омані з офіційним візитом, то султан у цей час був на лікуванні. А може він вже і мертвим був. 😲
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писали точно, султан болел, ето не внезапная смерть...
у бубы и правда какая печать на лбу - "осел".
шо ни сбрешет все мимо и почему то по черному так.
отправьте его на Мадаскар, хай там у них все пересется,
но все таки остров, може до людей не добьет.... Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси - Цензор.НЕТ 1905
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Зеленський зробив свою брудну справу. Помер султан Оману.
🤔😄
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Если Трамп заслуживает импичмента , то Байден , Обама , Пелоси , Файнстайн должны сидеть в тюрьме пожизненно .
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как донин импичмент - пшик и сотрясение воздуха,
так и то шо вы сказали за Байдена, Обаму, Пелоzи...
точна такое же сотрясение....
и если у меня в 2020м будет выбор
рыжий - байден? - пью пиво.....
рыжий - сандерс? - рыжий
рыжий - пелози? - рыжий
----------
надеюсь ето кое шо прояснит
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Пшик это когда Обама остановил операцию Касандра по аресту агентов хезболы контрабасящих наркоту в США , а деньги пересылали для терактов в Израиле ? Мне лень пречислять все остальное . Бесполезно . Да выбор будет комуняка Сандерс и Покахонтас Лиза Уорен .
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как сказал Бисмарк
от пива люди становятся тупыми и ленивыми
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Мені іноді здається, що навіть як би Донні і отримав імпічмент, то ві би з Білої хатинки нікуди не пішов. Зачинився би там та об'явив голодування.
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Нэнси бухает похлеще Пэти.
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Нэнси не подняла трубку, когде Пенс пытался дозвониться, что бы сообщить об обстреле американских баз Ираном. Но та была на открытии элитного ресторана в Вашингтон ДС, и ни кому не позволено испортить ей такой вечер.
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Це ує...ще не передало?Віслючиху гидко на відстані бачити-подейкують-циганка крала в конгресменів гроші з кредитних карточок VISA,хоча сама дочка багатого італьянця-конгресмена,а коли жінка одного її зловила з своїм чоловіком-жінку знайшли отруєною,а Ненсі втекла з Ню-Йорка в Каліфорнію,де продовжила охмурювати інших конгресменів і таки знайшла одного з онкохворою дружиною,котрий допоміг таки талановитій злодійці влізти в 47-м років в Конгрес на популістських лозунгах.
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Нельзя импичмент во время войны. Трамп же с Ираном воевать собрался.
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а так как америка воюет 24 часа в сутки с терроризмом, то Трампа убрать просто не возможно.
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Скончался султан Омана Кабус бен Саид .

От Монике Зеленски одни неприятности
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На 79 году жизни.Очень долго болел.Страна на распутье.
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The ленский договаривался, чтобы султан его в завещание нарисовал на трон.
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Нэнси, но не та! Вот Нэнси Рейган,- умница! Кстати, а кто знает, почему Нэнси Рейган является 45-й Первой Леди, но, одновременно- супругой 40-го Президента США??? У меня с башкой что-то не то, похоже. Вот сижу- и не врубаюсь- как такое может быть??? Надо, наверное, снова курить начать, бо кроме неудобств, это бросание курить- ничего, пока что- не принесло.
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Может президенты тоже по нескольку раз женились??
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Вот! Именно к этому я и пришел! Однако, не могу допустить подобного, по честному.
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Я про примеров не припоминаю. В современной истории , вроде, все были единожды женаты
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Ну, да! А допустить разводы и женитьбы, в процессе президентского срока- не могу! Я ничего подобного не слышал. Сейчас вот, даже поГУГЛил. Результат: единственный Президент США, который разводился- как раз тот самый Рональд Рейган! Однако- он это проделал задолго, до политики! Во, фигня какая! Итак, вопрос остается... Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси - Цензор.НЕТ 6558
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Президентов, которые преждевременно ушли с поста тоже считают??
А может просто ошибка в подсчете ледей ? )))
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Вот, посмотрите, разве можно ТАК(!) ошибиться?! Не в тексте! А в анонсе! В Утверждении. Смотрите: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8
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Там же нашла ссылку на разгадку
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Список_первых_леди_США
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Вот спасибочки! А то я уже начал считать скольких Президентов США застрелили, в процессе срока президентского. А всё- проще таки.
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почему?
допустить разводы и женитьбы, в процессе президентского срока- не могу
вспомни *****..
да оно всегда в процессе президенского срока - до здоха,
но людки нет...
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Не-не-не... Мы- об Америке! Там- такого не было ни разу!
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и тут можно поспорить, ну или моника платье отстирала наконец
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Настоящее .уйло издохло. То все двойники. Поэтому людку и отпустили, чтоб контору не спалила
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ну женились не женились, но не соблюдали Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси - Цензор.НЕТ 1185
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Та то были невинные шалости по сравнению с трампом
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доник гурман - $130000? - может себе позволить
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Мы тут его похождения не отслеживаем. Пришлось гуглить ))
Та фуу... хотя после рассейских приключений, тянущих на серьезную статью, что еще от него ждать ...
Классного презилента вы себе выбрали))))
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Передавай Пелоська , в Сенате этими бумагами подотруться и на этом закончится понос от демпартии вызванный глубоким чувством проигравших лузеров в 2016 году президентские выборы . Трамп победит и в 2020 !
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Человек - жопа Думайте
Султан Омана Кабус недолго протянул после визита Зеленского ... После 50 лет правления скончался султан Омана Кабус бен Саид аль Саид.
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Кажуть його чорти носили до мааскви. Чекаємо.
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США совершили неудачное покушение на заместителя командующего спецназом иранского КСИР Абдул Резу Шахлаи
11 января, 2020 - 09:05

Статьи импичмента Трампа могут передать на рассмотрение Сената на следующей неделе, - спикер палаты представителей Пелоси - Цензор.НЕТ 2721США совершили неудачное покушение на заместителя командующего спецназом иранского Корпуса стражей Исламской революции Абдул Резу Шахлаи. Об этом сообщают газеты the New York Times и The Washington Post и телеканал ABC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Шахлаи был заместителем командующего спецназом Касема Сулеймани, убитого Пентагоном по распоряжению президента США Дональда Трампа. Он считается ответственным за финансирование подразделения и его ключевые военные операции. В декабре Госдепартамент объявил награду в 15 миллионов долларов за сведения о связях, активах и окружении военного.
Атака на Шахлаи была совершена в Йемене в ту же ночь, когда был убит Сулеймани, утверждают источники изданий. Там он оказывал поддержку шиитским повстанцам, воюющим против официальных властей страны и пользующихся поддержкой Ирана. Именно под руководством Шахлаи повстанцы-хуситы осенью атаковали заводы крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, утверждает ABC News. Белый дом также называет его организатором покушения на саудовского посла в США, совершённом в Вашингтоне в 2011 году.
Пентагон пока не отреагировал на сообщение о попытке убийства Шахлаи. Ранее покушение на Сулемайни было раскритиковано спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и другими видными демократами, они посчитали его опасной провокацией. Корпус стражей Иранской революции, где служит Шахлаи, признан в США террористической организацией.

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статьи импичмента Зеленского
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