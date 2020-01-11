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Все про:Феофанія (21) полонені (723)

 48 людей із 64 звільнених цивільних осіб з окупованих територій Донбасу залишаються в лікарні "Феофанія"

У клінічній лікарні "Феофанія" досі залишаються 48 із 64 колишніх цивільних полонених, переданих Україні в межах обміну утримуваними з "ЛНР" і "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 5 канал.

Десять колишніх полонених виписали ще 9 січня і 9 із них зараз перебувають у санаторії "Лісова поляна". Там вони продовжать реабілітацію. Зокрема, з ними працюватимуть психологи та стоматологи.

Медики прогнозують, що в суботу, 11 січня, можуть виписати з лікарні "Феофанія" ще близько десяти осіб. А поки трьох пацієнтів прооперували, ще двоє потребують операції. Лікарі кажуть, що оперативні втручання довготривалої реабілітації не вимагають.

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169321
 
 
 Топ коментарі
 
Как так? Им до сих пор не дали квартиры на Крещатике? Нелох, разберись, ты ж нелох? 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Ферфания - Цензор.НЕТ 5475 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Ферфания - Цензор.НЕТ 5712
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я чёт не понимаю??меняли военных на военных а оказалось: В клинической больнице "Феофания" до сих пор остаются 48 из 64 бывших гражданских пленных, Источник: https://censor.net.ua/n3169321 ,.гражданские пленные??"эт что ещё за такая категория??эт напоминает как в дойчланде спрашивают (как правило в амте кацапа)национальность,гордо отвечает:русский немец!!так и здесь!!,,гражданские пленные??" не удивлюсь!!если эти ,,гражданские пленные"за счёт украинских налогоплательщиков подлечатся и по новой убивать украинцев пойдут.(благо нынешняя власть даже способствует этому иной раз даже в открытую) 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания - Цензор.НЕТ 9511 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания - Цензор.НЕТ 115
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Сподіваюсь, що вони не поповнять кількість столичних бомжів. А їх усіх розберуть по своїх домівках зебіли. Вони так раділи визволенню цих гражданско-плєнних, що соплями захлинались від ненависті до тих, хто шкодував, що вбивці наших героїв на Майдані відправлені на волю, бо Янєлох вирішив, що так буде краще для нього, для його родини та для ху#ла.
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Как так? Им до сих пор не дали квартиры на Крещатике? Нелох, разберись, ты ж нелох? 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Ферфания - Цензор.НЕТ 5475 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Ферфания - Цензор.НЕТ 5712
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...ты, наверно, писАл ***** с маленькой буквы - потому и забанили? Хотя ***** что с маленькой, что с большой - все равно *****...
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Если не хуже... Меня забанили примерно в 11:20 по беларускому времени, т.к. я посмотрел на часы у себя на компьютере, а модератор сказал, что за пост в 10:49. Он тоже посмотрел на мои часы?..
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я чёт не понимаю??меняли военных на военных а оказалось: В клинической больнице "Феофания" до сих пор остаются 48 из 64 бывших гражданских пленных, Источник: https://censor.net.ua/n3169321 ,.гражданские пленные??"эт что ещё за такая категория??эт напоминает как в дойчланде спрашивают (как правило в амте кацапа)национальность,гордо отвечает:русский немец!!так и здесь!!,,гражданские пленные??" не удивлюсь!!если эти ,,гражданские пленные"за счёт украинских налогоплательщиков подлечатся и по новой убивать украинцев пойдут.(благо нынешняя власть даже способствует этому иной раз даже в открытую) 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания - Цензор.НЕТ 9511 48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания - Цензор.НЕТ 115
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Гражданский Беркут на гражданских лиц. Что не так?
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А что там понмать? Мало того, что это гражданские, так они еще и с лугандоской пропиской. Говорили, что некоторых уже второй раз выменивают. Месячишку отбудут, подлечатся, а там и домой - в лугандон, потом опять на подвал. К тому времени наши разведчики с потерями снова кого-то нахватают из сепаров... И по второму кругу. Моника же сказала, что за пленных будет отдавать все?!
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Сподіваюсь, що вони не поповнять кількість столичних бомжів. А їх усіх розберуть по своїх домівках зебіли. Вони так раділи визволенню цих гражданско-плєнних, що соплями захлинались від ненависті до тих, хто шкодував, що вбивці наших героїв на Майдані відправлені на волю, бо Янєлох вирішив, що так буде краще для нього, для його родини та для ху#ла.
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Полоненими можуть бути військові, а цивільні заручники терористів. ЦН теж проходив навчання в трускавецьких університетах?
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Эхо России. Поражения Кремля практически на всех стратегических направлениях как во внутренней, так и во внешней политике
9 января, 2020 - 20:45
48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания - Цензор.НЕТ 2601Политический прогноз даже на год вперед дело, как известно, ненадежное. Чтобы не ошибиться, нужно учесть множество составляющих. Во-первых, надо обладать обширной, в том числе, эксклюзивной информацией. Во-вторых, надо уметь ее анализировать. В-третьих, делая такой прогноз, надо принять во внимание множество объективных и субъективных факторов, понимать, какие из них важные, а какие второстепенные. Но даже при всем этом вполне можно сесть в лужу. Потому что жизнь, как не раз было говорено, сложнее любых представлений о ней.
Тем не менее, никто не мешает нам попытаться угадать развитие основных событий в новом году. Самый надежный и традиционный способ - анализ уже существующих тенденций внутренней и международной жизни. Что касается последних, то к концу 2019-го для России они определились достаточно четко.
Однако для начала - основные итоги внутреннего развития страны за год 2019-й. Отметим, что социально-экономические итоги года, по данным Росстата, на конец декабря были не полными.
По прогнозу Минэкономразвития ВВП России по итогам 2019 года увеличится в районе 0,8%-1,3%. Назвать это ростом язык не поворачивается. Скорее стагнация.
Реально располагаемые доходы россиян за три первых квартала 2019 года составили 97,1% по сравнению с девятью месяцами 2018. Это на 1,6% лучше, чем за аналогичный период 2018. Однако по тем же официальным данным Росстата, падение реально располагаемых доходов россиян за четыре года с 2014 по 2017 включительно составило в целом 8,6%. В 2018-м они остались практически на уровне предыдущего 2017 года (100,1%).
Соответственно, даже если в четвертом квартале 2019-го рост доходов по отношению к третьему кварталу составит 119,5% (аналогичный скачок доходов в четвертом квартале за последние шесть лет был лишь однажды - в 2015 году) в целом за год доходы увеличатся лишь на 2,7%, что, понятное дело, не компенсирует их сокращения за предыдущие пять лет.
Впрочем, официальной статистике в России приходится доверять все меньше, о чем писалось уже неоднократно. Есть другие косвенные показатели, которые показывают, что относительная стабилизация (именно стабилизация, поскольку рост в 2,7% - это в рамках статистической погрешности) положения с доходами граждан, скорее всего результат манипулирования Росстата постоянно меняющимися методиками подсчета данных.
В частности, об этом говорит такой достаточно надежный критерий оценки покупательной способности населения, как розничная торговля, обороты которой за 2019 год вероятнее всего покажут более низкие темпы роста, чем в 2018-м. В частности, об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, оборот розницы «почти не растет» и по итогам 2019 скорее всего составит 1,3%. В 2020 в АКОРТ ожидают еще более низкий рост, уже почти нулевой, - 0,6% в год.
Ввиду нехватки средств российское руководство пошло на такие непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста и новую волну приватизации. В 2020 намечено пустить с молотка унитарные государственные и муниципальные предприятия - мера, которая, возможно, и даст какие-то разовые поступления в бюджет, но в долговременном плане может оказать скорее негативный, чем положительный эффект, поскольку новые хозяева, скорее всего начнут с пресловутой «оптимизации», то есть массовых увольнений.
Увеличение минимального размера заработной платы на 850 рублей (примерная стоимость одного килограмма вареной колбасы в Москве) в 2020 году вряд ли утешит тех, кто этот самый минимум, или чуть более, получает.
2019-й стал годом невиданного за последние 11 лет скачка естественной убыли населения. За 11 месяцев она составила 285,7 тыс. человек, а по итогам года, как мы и предсказывали, вероятно превысит 300 тыс. Напомним, что в 2018-м убыль в России была 224,5 тыс. человек. Никакими «демографическими ямами» такие резкие спады объяснить нельзя. Такой масштаб убыли в относительно стабильной (во всяком случае, внешне) ситуации можно объяснить, в первую очередь, провалами социально-экономического курса руководства страны, выливающимися в увеличение смертности и катастрофическое снижение рождаемости.
Подобные провалы во внутренней политике уже не раз в новейшей истории России компенсировались за счет активизации руководства страны на внешней арене.
Посмотрим, какими были результаты деятельности Кремля на основных направлениях его внешней политики в 2019-м.
Украина. В конце года многого ждали от встречи «нормандской» четверки, которая прошла в Париже 9 декабря. Если рассматривать ее с точки зрения Кремля, никакого прорыва на ней не произошло. Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки ожиданиям, прочертил очень четкие «красные линии»: никакого «размена» Крыма на Донбасс. Соответственно, самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР - это также Украина. Выборы в этих «особых районах Донецкой и Луганской областей» могут проводиться только по украинским законам и только после того, как будет восстановлен контроль Киева над всей украинской границей, включая и ту ее часть, которая сейчас по факту является границей между РФ и ДНР/ЛНР.
Ни к какому компромиссу по этим вопросам ни российский президент Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни французский президент Эммануэль Макрон молодого украинского лидера склонить не смогли. Договоренности о продолжении встреч на высшем уровне между Москвой и Киевом, о продолжении обмена пленными - дело с гуманитарной точки зрения, конечно, хорошее, но принципиально в российско-украинских отношениях они сейчас ничего не меняют.
Больше того, под самый Новый год официально было объявлено, что Россия выплатит Украине почти 3 млрд долларов во исполнение решения международного суда. Даже и не вспомнить сейчас, когда еще нынешняя Россия отдавала «просто так» кому-либо такие суммы, да еще под нажимом иностранцев. Вице-премьер России Дмитрий Козак публично назвал это «тяжелым решением», а Владимир Зеленский - победой. Впрочем, для Москвы все могло быть еще хуже. Затягивание с выплатой могло привести к дополнительным многомиллиардным штрафам.
Это поражение Кремля под самый новый год отчасти было компенсировано заключением нового договора с Украиной о газовом транзите. Вокруг этого документа, как мы помним, также было сломано немало копий, но в результате в кои-то веки между Москвой и Киевом было подписано соглашение, выгодное обеим сторонам. Тем не менее, стратегически оно скорее больше в интересах Украины. Попытки уговорить Киев заодно восстановить и поставки российского газа непосредственно на Украину (напомним, что до эпопеи с Крымом эта страна, наряду с Германией, была одним из двух крупнейших покупателей российского голубого топлива), причем по весьма привлекательным для нее ценам, успехом пока не увенчались.
Белоруссия. На конец этого года намечалось торжественное подписание пакета документов о более «тесной интеграции» России и Белоруссии. Шли разговоры о том, что в нем будет, как минимум, единый для двух стран налоговый кодекс, а возможно и нечто большее. Например, единая валюта в виде российского рубля и, соответственно, общий эмиссионный центр в Москве или Санкт-Петербурге.
Российский премьер Дмитрий Медведев обещал одинаковые цены на нефть при условии, что Минск пойдет на эту самую «тесную интеграцию», которая в российском варианте подразумевает и создание наднациональных политических органов Союзного государства. Однако «дорожные карты» этого объединения так и не были подписаны, в том числе и на двух личных встречах в декабре 2019-го между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Таким образом «тесная интеграция» с Белоруссией, которую можно было бы положить к ногам электората в качестве очередной «блестящей» внешнеполитической победы Кремля, вновь отложена на неопределенное время.
Пока же Россия просто прекратила поставки нефти в Белоруссию, а Лукашенко пытается искать альтернативные пути, по которым топливо могло бы попадать в его страну.
США. На американском направлении российская политика в конце 2019-го получила оглушительную пощечину в виде «адских санкций», за которые на Капитолийском холме проголосовали и демократы, и республиканцы. Жесткие меры предусмотрены против компаний, строящих «Северный поток-2», что уже сильно затормозило завершение этого стратегического российского проекта. Ставка Кремля на президента Дональда Трампа если и удалась, то лишь отчасти. Информация американских спецслужб, благодаря которой их российским коллегам удалось предотвратить теракт в Санкт-Петербурге перед самым Новым годом, на фоне этих новых санкций скорее производит впечатление попытки подсластить пилюлю.
Еще одним ударом уже в наступившем году стал приказ Трампа о ликвидации влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, что вызвало неудовольствие в Москве.
Сирия. Еще одно направление российской внешней политики - южное - выглядит сейчас также не лучшим образом. Периодические сообщения об очередных массированных ударах ВКС России по территории Сирии, вероятно, служат целям отработки взаимодействия российских войск и испытания новых видов вооружений, но, как и прежде, приводят к гибели мирных людей, а главное, уже мало интересуют массовую российскую аудиторию.
Турция. На этом направлении все еще хуже. В конце декабря 2019 года глава Турции Реджеп Эрдоган, который в течение последнего года ездил в Москву и Сочи как на свою фазенду, тот самый Эрдоган, который вопреки давлению Вашингтона закупил российские С-400, неожиданно заявил, что е
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за какие заслуги весь этот цирк? Военных лечите, а остальных пинком под зад.
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