 48 людей із 64 звільнених цивільних осіб з окупованих територій Донбасу залишаються в лікарні "Феофанія"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 5 канал.
Десять колишніх полонених виписали ще 9 січня і 9 із них зараз перебувають у санаторії "Лісова поляна". Там вони продовжать реабілітацію. Зокрема, з ними працюватимуть психологи та стоматологи.
Медики прогнозують, що в суботу, 11 січня, можуть виписати з лікарні "Феофанія" ще близько десяти осіб. А поки трьох пацієнтів прооперували, ще двоє потребують операції. Лікарі кажуть, що оперативні втручання довготривалої реабілітації не вимагають.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
9 января, 2020 - 20:45
Политический прогноз даже на год вперед дело, как известно, ненадежное. Чтобы не ошибиться, нужно учесть множество составляющих. Во-первых, надо обладать обширной, в том числе, эксклюзивной информацией. Во-вторых, надо уметь ее анализировать. В-третьих, делая такой прогноз, надо принять во внимание множество объективных и субъективных факторов, понимать, какие из них важные, а какие второстепенные. Но даже при всем этом вполне можно сесть в лужу. Потому что жизнь, как не раз было говорено, сложнее любых представлений о ней.
Тем не менее, никто не мешает нам попытаться угадать развитие основных событий в новом году. Самый надежный и традиционный способ - анализ уже существующих тенденций внутренней и международной жизни. Что касается последних, то к концу 2019-го для России они определились достаточно четко.
Однако для начала - основные итоги внутреннего развития страны за год 2019-й. Отметим, что социально-экономические итоги года, по данным Росстата, на конец декабря были не полными.
По прогнозу Минэкономразвития ВВП России по итогам 2019 года увеличится в районе 0,8%-1,3%. Назвать это ростом язык не поворачивается. Скорее стагнация.
Реально располагаемые доходы россиян за три первых квартала 2019 года составили 97,1% по сравнению с девятью месяцами 2018. Это на 1,6% лучше, чем за аналогичный период 2018. Однако по тем же официальным данным Росстата, падение реально располагаемых доходов россиян за четыре года с 2014 по 2017 включительно составило в целом 8,6%. В 2018-м они остались практически на уровне предыдущего 2017 года (100,1%).
Соответственно, даже если в четвертом квартале 2019-го рост доходов по отношению к третьему кварталу составит 119,5% (аналогичный скачок доходов в четвертом квартале за последние шесть лет был лишь однажды - в 2015 году) в целом за год доходы увеличатся лишь на 2,7%, что, понятное дело, не компенсирует их сокращения за предыдущие пять лет.
Впрочем, официальной статистике в России приходится доверять все меньше, о чем писалось уже неоднократно. Есть другие косвенные показатели, которые показывают, что относительная стабилизация (именно стабилизация, поскольку рост в 2,7% - это в рамках статистической погрешности) положения с доходами граждан, скорее всего результат манипулирования Росстата постоянно меняющимися методиками подсчета данных.
В частности, об этом говорит такой достаточно надежный критерий оценки покупательной способности населения, как розничная торговля, обороты которой за 2019 год вероятнее всего покажут более низкие темпы роста, чем в 2018-м. В частности, об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, оборот розницы «почти не растет» и по итогам 2019 скорее всего составит 1,3%. В 2020 в АКОРТ ожидают еще более низкий рост, уже почти нулевой, - 0,6% в год.
Ввиду нехватки средств российское руководство пошло на такие непопулярные меры, как повышение пенсионного возраста и новую волну приватизации. В 2020 намечено пустить с молотка унитарные государственные и муниципальные предприятия - мера, которая, возможно, и даст какие-то разовые поступления в бюджет, но в долговременном плане может оказать скорее негативный, чем положительный эффект, поскольку новые хозяева, скорее всего начнут с пресловутой «оптимизации», то есть массовых увольнений.
Увеличение минимального размера заработной платы на 850 рублей (примерная стоимость одного килограмма вареной колбасы в Москве) в 2020 году вряд ли утешит тех, кто этот самый минимум, или чуть более, получает.
2019-й стал годом невиданного за последние 11 лет скачка естественной убыли населения. За 11 месяцев она составила 285,7 тыс. человек, а по итогам года, как мы и предсказывали, вероятно превысит 300 тыс. Напомним, что в 2018-м убыль в России была 224,5 тыс. человек. Никакими «демографическими ямами» такие резкие спады объяснить нельзя. Такой масштаб убыли в относительно стабильной (во всяком случае, внешне) ситуации можно объяснить, в первую очередь, провалами социально-экономического курса руководства страны, выливающимися в увеличение смертности и катастрофическое снижение рождаемости.
Подобные провалы во внутренней политике уже не раз в новейшей истории России компенсировались за счет активизации руководства страны на внешней арене.
Посмотрим, какими были результаты деятельности Кремля на основных направлениях его внешней политики в 2019-м.
Украина. В конце года многого ждали от встречи «нормандской» четверки, которая прошла в Париже 9 декабря. Если рассматривать ее с точки зрения Кремля, никакого прорыва на ней не произошло. Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки ожиданиям, прочертил очень четкие «красные линии»: никакого «размена» Крыма на Донбасс. Соответственно, самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР - это также Украина. Выборы в этих «особых районах Донецкой и Луганской областей» могут проводиться только по украинским законам и только после того, как будет восстановлен контроль Киева над всей украинской границей, включая и ту ее часть, которая сейчас по факту является границей между РФ и ДНР/ЛНР.
Ни к какому компромиссу по этим вопросам ни российский президент Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни французский президент Эммануэль Макрон молодого украинского лидера склонить не смогли. Договоренности о продолжении встреч на высшем уровне между Москвой и Киевом, о продолжении обмена пленными - дело с гуманитарной точки зрения, конечно, хорошее, но принципиально в российско-украинских отношениях они сейчас ничего не меняют.
Больше того, под самый Новый год официально было объявлено, что Россия выплатит Украине почти 3 млрд долларов во исполнение решения международного суда. Даже и не вспомнить сейчас, когда еще нынешняя Россия отдавала «просто так» кому-либо такие суммы, да еще под нажимом иностранцев. Вице-премьер России Дмитрий Козак публично назвал это «тяжелым решением», а Владимир Зеленский - победой. Впрочем, для Москвы все могло быть еще хуже. Затягивание с выплатой могло привести к дополнительным многомиллиардным штрафам.
Это поражение Кремля под самый новый год отчасти было компенсировано заключением нового договора с Украиной о газовом транзите. Вокруг этого документа, как мы помним, также было сломано немало копий, но в результате в кои-то веки между Москвой и Киевом было подписано соглашение, выгодное обеим сторонам. Тем не менее, стратегически оно скорее больше в интересах Украины. Попытки уговорить Киев заодно восстановить и поставки российского газа непосредственно на Украину (напомним, что до эпопеи с Крымом эта страна, наряду с Германией, была одним из двух крупнейших покупателей российского голубого топлива), причем по весьма привлекательным для нее ценам, успехом пока не увенчались.
Белоруссия. На конец этого года намечалось торжественное подписание пакета документов о более «тесной интеграции» России и Белоруссии. Шли разговоры о том, что в нем будет, как минимум, единый для двух стран налоговый кодекс, а возможно и нечто большее. Например, единая валюта в виде российского рубля и, соответственно, общий эмиссионный центр в Москве или Санкт-Петербурге.
Российский премьер Дмитрий Медведев обещал одинаковые цены на нефть при условии, что Минск пойдет на эту самую «тесную интеграцию», которая в российском варианте подразумевает и создание наднациональных политических органов Союзного государства. Однако «дорожные карты» этого объединения так и не были подписаны, в том числе и на двух личных встречах в декабре 2019-го между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Таким образом «тесная интеграция» с Белоруссией, которую можно было бы положить к ногам электората в качестве очередной «блестящей» внешнеполитической победы Кремля, вновь отложена на неопределенное время.
Пока же Россия просто прекратила поставки нефти в Белоруссию, а Лукашенко пытается искать альтернативные пути, по которым топливо могло бы попадать в его страну.
США. На американском направлении российская политика в конце 2019-го получила оглушительную пощечину в виде «адских санкций», за которые на Капитолийском холме проголосовали и демократы, и республиканцы. Жесткие меры предусмотрены против компаний, строящих «Северный поток-2», что уже сильно затормозило завершение этого стратегического российского проекта. Ставка Кремля на президента Дональда Трампа если и удалась, то лишь отчасти. Информация американских спецслужб, благодаря которой их российским коллегам удалось предотвратить теракт в Санкт-Петербурге перед самым Новым годом, на фоне этих новых санкций скорее производит впечатление попытки подсластить пилюлю.
Еще одним ударом уже в наступившем году стал приказ Трампа о ликвидации влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, что вызвало неудовольствие в Москве.
Сирия. Еще одно направление российской внешней политики - южное - выглядит сейчас также не лучшим образом. Периодические сообщения об очередных массированных ударах ВКС России по территории Сирии, вероятно, служат целям отработки взаимодействия российских войск и испытания новых видов вооружений, но, как и прежде, приводят к гибели мирных людей, а главное, уже мало интересуют массовую российскую аудиторию.
Турция. На этом направлении все еще хуже. В конце декабря 2019 года глава Турции Реджеп Эрдоган, который в течение последнего года ездил в Москву и Сочи как на свою фазенду, тот самый Эрдоган, который вопреки давлению Вашингтона закупил российские С-400, неожиданно заявил, что е