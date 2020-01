 З'явилися кадри вилучення чорної скриньки українського лайнера, що розбився в Ірані. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео опублікував кореспондент BBC Алі Хашемі у твітері.

На відео представники іранської влади розкривають ящик і демонструють його вміст, зокрема чорну скриньку з літака.

9 січня іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ втрачена.

10 січня Іран заявив, що має намір самостійно вилучити записи чорних скриньок.

Того ж дня Україна отримала доступ до чорних скриньок літака і записів диспетчерів із центру управління польотами аеропорту іранської столиці.

#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk