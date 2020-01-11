 З'явилися кадри вилучення чорної скриньки українського лайнера, що розбився в Ірані. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео опублікував кореспондент BBC Алі Хашемі у твітері.

На відео представники іранської влади розкривають ящик і демонструють його вміст, зокрема чорну скриньку з літака.

9 січня іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ втрачена.

10 січня Іран заявив, що має намір самостійно вилучити записи чорних скриньок.

Того ж дня Україна отримала доступ до чорних скриньок літака і записів диспетчерів із центру управління польотами аеропорту іранської столиці.

#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно і спочатку потрібно провести розслідування.