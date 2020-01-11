 Правозахисники з "Репортерів без кордонів" стурбовані невідповідністю в доказах у справі Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в заяві організації.
"Репортери без кордонів занепокоєні невідповідностями в доказах, на основі яких українські чиновники заявляють про розкриття вбивства редактора новинного сайту Павла Шеремета в 2016 році, і закликають їх продовжувати розслідування і бути відкритішими, ніж вони є", - зазначили в організації.
Правозахисники зазначили, що Офіс генпрокурора не розкриває усіх доказів у справі, на основі яких підозрює у вбивстві військового і музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугар, а також лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко.
"Необхідність дізнатися правду про вбивство Павла Шеремета є нагальною, тим паче, що в Україні сталося вбивство іншого журналіста в 2019 році", - підкреслили "Репортери без кордонів".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
САМ!вместе с новым-старым министрлм внутренних дел их признал виновными, а вы начинаете.
Ну память у него короткая.
Ні, таки один забрів. Оцей senia. Зебіл він, хоча зараз костерить свою бубочку чи не останніми словами.
А ми вас, зебілів, попереджали: не плюйтесь! Тепер - начувайтесь.
он общими фразами поврал, но сути это не меняет, увы,
земля нужна всем, она бесценна
Он настолько тупой, что сам верил в то, что говорил.
А кого...
Та какая разніца ©...
на брифинге сказали
что виновны..
все
какие еще доказательства?
вопрос закрыт
Осталось суду огласить решение царя и опричника
-президента в країні нема
-уряду нема -парламенту нема.
- суд ручной
Те,що замість них-віслюки,гопота,довбики і москальська агентура.
На Донбассе русские агрессоры пошли в атаку: ВСУ несут тяжелые потери.
В украинских судах идет посадка волонтеров и ветеранов АТО.
выборы это и есть смерть системы. Это сделали все после военные страны Германия,Италия,Япония и.т.д
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод
Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,
На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...
Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї....че вар'єте!
Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
Незабаром весь світ дізнається про ручне правосуддя Зелі проти громадян України, які захищали нас від росіскої агресії.
это говорит о том что они боятся суда над ними в суде.
"...... причиной 80% этих пожаров Австралии являются поджоги. Это активисты в борьбе с глобальным потеплением пытаются привлечь внимание к проблеме и поджигают леса. Более 100 человек задержаны за поджигательство",