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Все про:правозахисники (238) Репортери без кордонів (12) Шеремет (335)

 Правозахисники з "Репортерів без кордонів" стурбовані невідповідністю в доказах у справі Шеремета

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" висловила стурбованість через невідповідність у доказах у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в заяві організації.

"Репортери без кордонів занепокоєні невідповідностями в доказах, на основі яких українські чиновники заявляють про розкриття вбивства редактора новинного сайту Павла Шеремета в 2016 році, і закликають їх продовжувати розслідування і бути відкритішими, ніж вони є", - зазначили в організації.

Правозахисники зазначили, що Офіс генпрокурора не розкриває усіх доказів у справі, на основі яких підозрює у вбивстві військового і музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугар, а також лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко.

"Необхідність дізнатися правду про вбивство Павла Шеремета є нагальною, тим паче, що в Україні сталося вбивство іншого журналіста в 2019 році", - підкреслили "Репортери без кордонів".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169318
 
   
 Топ коментарі
 
Та не может быть?

САМ!вместе с новым-старым министрлм внутренних дел их признал виновными, а вы начинаете.
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Напрашивается конечно ответ, но подожду пока наши депутаны закон примут о допустимости использования ненормативной лексики.
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Портнов-Богдан дал команду посадить и ручные судьи ее исполнили, какие бы вы потуги не делали, будет так как сказал Портнов в телеграм канале, патриотов посадить или уничтожить
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Моника и спереди и сзади ,на полусогнутых, ***** отрабатывает
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Да правда да какая разница у нас президент или шестерка -"чемоданщик" по оману у Бени и хла
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Та не может быть?

САМ!вместе с новым-старым министрлм внутренних дел их признал виновными, а вы начинаете.
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Зеленський приховує службову недбалість своїх підлеглих
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Янелох Оманский пошел по беспределу, как когда-то делал янукович!
Ну память у него короткая.
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Знали бы вы, дорогие вы наши репортеры без границ, сколько у нас всего скопилось для беспокойства.........
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Вот кто украинцам возместит моральный ущерб за жтого БУБОЧКУ? Ведь его фанаты явно без средств, кроме олигархов.
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Догадки Авякяна круче всяких доказательств !
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Авакян+Коломойский+Белеский работают в одной связке=команде, а национальные жёны у них на подтанцовках
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Все понимают, что подозреваемые невиновны и признаЮт это "не под запись". Но выхода нет, иначе придется признать, что Президент - клоун, сказать, что они невиновны, значит признать, что все (в том числе и Президент) дали фальстарт, лажанули. Поэтому невиновные будут сидеть. Судьба страны и авторитет Президента на кону. Увы. А людей жаль конечно.
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это была и есть мутка зеленского, чтобы отвлечь людей от дерибана земли по двести тысяч гектаров
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думав, що не знайду зебілів на цій гілці.
Ні, таки один забрів. Оцей senia. Зебіл він, хоча зараз костерить свою бубочку чи не останніми словами.
А ми вас, зебілів, попереджали: не плюйтесь! Тепер - начувайтесь.
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не переводь стрілки зенелох,винні ті хто по телебаченню назначив винних у злочині до суду,так що оманець не переводь стрілки з бариг на виборців.
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Портнов не давал команду отпускать, вот и будут сидеть сколько захочет Портнов, причём здесь Осел Оманский?
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Не зовсім так. Це не той президент, що може собі таке дозволити. Він надто залежить від спілкування із західними лідерами. Настільки, що сам дзвонить і висловлює співчуття через збитий УКРАЇНСЬКИЙ?! лайнер. А на суді точно будуть присутні юристи західних амбасад. Тому засудити без справжніх доказів не вийде. А тактика Зєлі відома - арешт, гучні заяви і тихе звільнення (як приклад - Пашинський). Тому якщо і будуть сидіти Кузьменко, Антоненко і Дугар, то недовго.
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Как можно ************ гниду ,называть президентом? Оно🤡🤢🐒 Моника-марионетка -🤮🤮🤮🤮
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зеленский знал, что врал про виновность этих людей,
он общими фразами поврал, но сути это не меняет, увы,
земля нужна всем, она бесценна
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Зеленский-это клоун и Осел Оманский он ничего не решает, а играет свою роль
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Не надо преувеличивать его умственные способности.
Он настолько тупой, что сам верил в то, что говорил.
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"Пришла вєсна" ось і саджають.
А кого...
Та какая разніца ©...
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Там і думати нема чого. Зєлю геть. Дострокові.
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Кацап подбарыжный, ты хоть соплями закусывай, если на нормальную закуску не хватает
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Ти хоч переклав, що я написав, росіянин?
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от шо характерно-в ситуации со следствием наш Президент не дожидаясь окончания следствия и суда-выступил "ЗА"...а в ситуации со сбитым "Боингом"-"нада подождать результатов следствия"...во как-то так...какое "двуличие"...и "решительность"...
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Зеленский с сАбаковым
на брифинге сказали
что виновны..
все
какие еще доказательства?
вопрос закрыт
Осталось суду огласить решение царя и опричника
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Все заказные суды следствия ДБР портнова и рябошапки +авакоский беспредел с геращенко - все это инструмент политического преследования оппозиции, оппозиции не согласных с правлением зе-команды Бени кремлевского напрвления против ветеранов и волонтеров с передовыми взглядами.
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Безликие репортёры с унылыми лицами...Да расстрелять судей из дальнобойных орудий.А то надумали Патриотов судить..Они ж памятники.
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Это только с мокши могут позволить такое писать..
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Дурилка, пока их осудили президент с Авакяном! Они что - судьи, Конституцию не знают, о презумпции невиновности ничего не слыхали? Дестабилизация положения в стране, млять! Хуцпует наш Вова и команда!
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С чего эта организация решила что генпрокурор Украины им что-то должен ? Кто они такие чтобы требовать? Будет суд, будет либо осуждение либо оправдание. Во время судебного процесса будут предоставлены доказательства или их отсутствие.
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Вы так печетесь править по понятиям как при казле Янеке
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Репортери без кордонів стурбовані невідповідністю доказів у справі Шеремета. Зокрема експертиза підозрюваного з відео вказує, що зріст особи на відео не перевищує 175 см, в той час, як зріст Антоненка 180. Ми перетворюємось на бананову республіку де невинних кидають за грати
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Им что, мало пятерых патриотов. Совсем обнаглели.
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Події останніх підтверджують-
-президента в країні нема
-уряду нема -парламенту нема.
- суд ручной
Те,що замість них-віслюки,гопота,довбики і москальська агентура.
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Коли ми думаємо що Ольгіно далеко, а воно поруч і створено українцями - перевертнями.Правозащитники из "Репортеров без границ" обеспокоены несоответствием в доказательствах по делу Шеремета - Цензор.НЕТ 7616
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Кровавый "мир" Зеленского:
На Донбассе русские агрессоры пошли в атаку: ВСУ несут тяжелые потери.
В украинских судах идет посадка волонтеров и ветеранов АТО.
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Смерть чахлыка невмирущего была в яйце.Смерть системы барыг-мародеров в механизме досрочного отзыва всех выброных пасодовцив-слуг системы.Только частые переключения -перевыборы,сделают систему экономически невыгодной для барыг-мародеров.Выход один народовладдя-самоуправления. Все остальное сказки для бедных чтоб их грабить.Частые В
выборы это и есть смерть системы. Это сделали все после военные страны Германия,Италия,Япония и.т.д
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Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї....че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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Справа Шеремета набуває міжнародного розголосу.
Незабаром весь світ дізнається про ручне правосуддя Зелі проти громадян України, які захищали нас від росіскої агресії.
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Пресса озабочена применением правосудия к великим патриотам!Они же Памятники! .Как их можно подвергать дознанию? Уму непостижимо.
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"Страшнее фальсификации доказательств может быть лишь вера в них. Вера в фальш и вранье. Особенно когда позорную фальсификацию и ложь называют законными действиями, досудебным расследованием и судебным процессом", - написал Добош.
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адвокат "публично высказывался, что "каждый судья ответит за подозреваемую". Это было расценено судьями как "угроза в связи с их профессиональной деятельностью"
это говорит о том что они боятся суда над ними в суде.
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"Репортёры без границ" - это борцы типа:
"...... причиной 80% этих пожаров Австралии являются поджоги. Это активисты в борьбе с глобальным потеплением пытаются привлечь внимание к проблеме и поджигают леса. Более 100 человек задержаны за поджигательство",
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