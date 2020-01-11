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 У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль насмерть збив пішохода, - Нацполіція. ФОТО

У Києві в ДТП на вулиці Марини Цвєтаєвої загинув пішохід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль насмерть збив пішохода, - Нацполіція 01

Близько 17:40 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі столиці автомобіль збив пішохода.

У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль насмерть збив пішохода, - Нацполіція 02

Правоохоронці опитали водія, а також свідків і очевидців події. Попередньо встановлено, що водій, який перебував за кермом автомобіля "КІА-РІО" скоїв наїзд на пішохода 1952 року народження, який переходив проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Після чого водій виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся ще з двома автомобілями. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

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У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль насмерть збив пішохода, - Нацполіція 03

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169317
 
 
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Без ума и без неотвратимости наказания,привыкший "летать", угроза для всех. Виновато в этом государство.
Где дорожная полиция, где видеонаблюдение, ГДЕ НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ?
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Гена, переходил на КРАСНЫЙ сигнал светофора... А потому неотвратимость возмещения ущерба его родственниками - водителю. Это будет правильно!
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А Вы думаете что водила признается что ехал на красный? Нужны записи регистраторов его машины и остальных участников происшествия, со слов ничего не решается. Поэтому возбуждено уголовное дело.
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Читайте ПДД, внимательно читайте, особенно обязанности водителя.
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А в вашем ПДД нет такого, что пешеходам на регулируемом пешеходном переходе переход разрешен только на ЗЕЛЕНЫЙ сигнал, не? Ходим как хотим и где хотим? Ну так и не жалуйтесь, когда собьют вас.
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И еще - моральную компенсацию выплатить... вот как-то так...
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Это Цветаевой 9а. Там регулируемый переход. 6 полос..... Угробил себя и испортил карму человеку. Камеры там есть, легко проверить.
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Який стосунок мала ця мокшанська лесбійка-самогубця Цьвєтайкєная з НарькоммНацу до нашого Києва?
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