 У Києві на вулиці Цвєтаєвої автомобіль насмерть збив пішохода, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Близько 17:40 у поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Марини Цвєтаєвої у Деснянському районі столиці автомобіль збив пішохода.

Правоохоронці опитали водія, а також свідків і очевидців події. Попередньо встановлено, що водій, який перебував за кермом автомобіля "КІА-РІО" скоїв наїзд на пішохода 1952 року народження, який переходив проїжджу частину регульованим пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Після чого водій виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся ще з двома автомобілями. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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