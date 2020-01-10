EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  456  7
Все про:Іран (308) санкції (2456) США (5925) Трамп (2080) Мнучін (14)

 США ввели санкції проти низки секторів економіки Ірану і 8 високопосадовців

США розширили санкції проти Ірану, вводячи обмежувальні заходи проти низки секторів іранської економіки і виробників заліза і сталі. Президент США Дональд Трамп заявив, що нові санкції чинитимуть серйозний негативний вплив на іранську економіку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я видав указ, що передбачає введення санкцій проти будь-якої фізичної або юридичної особи, зайнятої в будівельному, виробничому, текстильному або гірничодовибувному секторах іранської економіки, чи будь-якої особи, яка надає допомогу тим, хто бере участь у діяльності, яка підпадає під ці санкції. Цей указ чинитиме серйозний вплив на економіку Ірану, дозволяючи вводити потужні вторинні санкції щодо іноземних фінансових інститутів", - заявив Трамп.

За словами американського президента, дії "іранського режиму" становлять небезпеку для громадян США, а також для союзників і партнерів Вашингтона.

"Ці каральні економічні заходи діятимуть доти, доки іранський режим не змінить свою поведінку. Сполучені Штати готові укласти мир з усіма, хто прагне до нього", - зазначив він.

Читайте також: Сулеймані планував напади на іноземні посольства, - Трамп

Раніше глава Мінфіну США Стівен Мнучін заявив, що США розширюють санкції проти Ірану, вводячи обмежувальні заходи проти таких секторів іранської економіки як будівництво, обробна промисловість, текстильна галузь і гірничовидобувна, а також проти найбільших іранських виробників заліза і сталі. У список санкцій також внесено низку провідних компаній, що працюють у секторі виробництва алюмінію і міді в Ірані.

Під санкції також потрапили секретар іранської Вищої ради безпеки Алі Шамхані, командувач військом "Басидж" бригадний генерал Голямреза Солеймані і ще шість іранських високопосадовців, сказано в пресрелізі Мінфіну США.

У пресрелізі Мінфіну уточнювалося, що ці заходи вжито у відповідь на атаку Іраном баз в Іраку за допомогою балістичних ракет.

У ніч на минулу середу іранський Корпус вартових Ісламської революції завдав ракетних ударів по двох іракських військових базах, на яких перебувають військові з очолюваної США коаліції у боротьбі проти терористичного угрупування ІД. Іранська влада заявила, що це стало відповіддю на американську спецоперацію, під час якої 3 січня в Іраку було вбито командувача іранським спецпідрозділом "Кудс" Касема Сулеймані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169315
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А озабоченность выразили ???
Без нее никак ....
 показати весь коментар
 
 
США, не забывайте про рашу - РАЗВАЛИТЬ КОЗЛОМОРДИЮ НА КУСКИ . Сибирь подарить китайцам или японцам или монголам
 показати весь коментар
 
 
"производителей железа и стали" США ввели санкції проти низки секторів економіки Ірану і 8 високопосадовців - Цензор.НЕТ 9536
Сталь, це сплав зілєза і вуглецю, а само зілєзо дорожче золота.
 показати весь коментар
 
По Сулеймани американские санкции отработали гораздо быстрее и точнее.
США ввели санкції проти низки секторів економіки Ірану і 8 високопосадовців - Цензор.НЕТ 7756
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору