 США ввели санкції проти низки секторів економіки Ірану і 8 високопосадовців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я видав указ, що передбачає введення санкцій проти будь-якої фізичної або юридичної особи, зайнятої в будівельному, виробничому, текстильному або гірничодовибувному секторах іранської економіки, чи будь-якої особи, яка надає допомогу тим, хто бере участь у діяльності, яка підпадає під ці санкції. Цей указ чинитиме серйозний вплив на економіку Ірану, дозволяючи вводити потужні вторинні санкції щодо іноземних фінансових інститутів", - заявив Трамп.

За словами американського президента, дії "іранського режиму" становлять небезпеку для громадян США, а також для союзників і партнерів Вашингтона.

"Ці каральні економічні заходи діятимуть доти, доки іранський режим не змінить свою поведінку. Сполучені Штати готові укласти мир з усіма, хто прагне до нього", - зазначив він.

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Раніше глава Мінфіну США Стівен Мнучін заявив, що США розширюють санкції проти Ірану, вводячи обмежувальні заходи проти таких секторів іранської економіки як будівництво, обробна промисловість, текстильна галузь і гірничовидобувна, а також проти найбільших іранських виробників заліза і сталі. У список санкцій також внесено низку провідних компаній, що працюють у секторі виробництва алюмінію і міді в Ірані.

Під санкції також потрапили секретар іранської Вищої ради безпеки Алі Шамхані, командувач військом "Басидж" бригадний генерал Голямреза Солеймані і ще шість іранських високопосадовців, сказано в пресрелізі Мінфіну США.

У пресрелізі Мінфіну уточнювалося, що ці заходи вжито у відповідь на атаку Іраном баз в Іраку за допомогою балістичних ракет.

У ніч на минулу середу іранський Корпус вартових Ісламської революції завдав ракетних ударів по двох іракських військових базах, на яких перебувають військові з очолюваної США коаліції у боротьбі проти терористичного угрупування ІД. Іранська влада заявила, що це стало відповіддю на американську спецоперацію, під час якої 3 січня в Іраку було вбито командувача іранським спецпідрозділом "Кудс" Касема Сулеймані.