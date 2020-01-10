 Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.
"Фахівцям із першої секунди було ясно: причиною авіакатастрофи не могли бути помилка екіпажу чи технічна несправність, це - результат зовнішнього втручання: ракета або вибухівка на борту", - сказав він.
За словами Омеляна, наша країна має чітко озвучити цю позицію. Україна повинна вимагати негайного початку роботи міжнародної комісії, повного доступу до переговорів диспетчерів, даних військових і цивільних локаторів, вмісту чорних скриньок і залишків літака.
"Спільно із західними союзниками відпрацювати дані їхніх супутників і іншу доказову базу, узгодити спільну позицію. Наполягати на навмисному знищенні авіалайнера, ні про яку випадковість не йдеться, особливо з юридичної точки зору. Усунути від роботи української частини комісії російських агентів впливу, насамперед , Єрмака", - пропонує Омелян.
Крім того, на його думку, потрібно терміново допитати співробітників посольства України в Ірані. Це потрібно, щоб з'ясувати, хто, чому і як дав вказівку розмістити публічну заяву посольства про несправність двигуна і відсутність теракту на борту.
З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
Он отдельно отметил, что стоит тщательно исследовать возможный "российский фактор" в этой трагедии. Источник: https://censor.net.ua/n3169313
если только наши "властьимущие" не пойдут на поводу у кремля...
Иран намеренно уничтожил 70 своих граждан. Каков же мотив?
https://defence-line.org/2020/01/samolet/#comment-216239
а иранцы научены кацабским опытом-сгребают обломки бульдозерами...суть надеюсь все поняли...
Что, случайно из десятков самолётов находящихся в воздухе автоматика на один показывает что это военный?
Что случайно из десятков самолётов сбит именно украинский?
Что, случайно сбит именно самолёт с большинством граждан Канады - наибольшего союзника Украины?
Что, случайно это совпало с кулуарными встречами Зе с кремлёвскими кураторами - или нужно отвлечь внимание быдлоэлектората?
Это в МН17 по ошибке бахнули - хотели сбить летящий из моксвы (единственный из моксвы пропустили в тот район) и начать масштабное вторжение...
НА ХРЕНА УКРАИНЦЫ НАЛОГИ Платят?
В Украине есть разведка, контраразведка, СБУ ( БЕЗ ЛЫЖНИКА БАКАНОВА) , КОТОРЫЕ долдны допросить охрану презедента, непонятного ЕРМАКА, первую леди и ВЫЯСНИТЬ ГДЕ ШЛЯЛСЯ ПРЕЗЕДЕНТ 12 часов?
Может он предавал Украину? Секреты расказывал врагу?
Очень серьезные вопросы, злободневные
И да, мне тема лишнехромосомных набутылочников очень близка, я их маркирую.
надеюсь до вас дошло...?!!!!
- Изя, пишут, что было два случайных выстрела по самолёту.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось
сделать второй случайный.
потому что так и не разобрался, как правильно:
Иран или Ирак.
С Канадией было все намного проще.