EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  4878  198
Матеріали за темою:
Все про:Іран (308) Омелян (551)

 Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян

Влада України має чітко вказати, що, судячи з існуючих даних, помилки екіпажу чи технічної несправності не було.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Фахівцям із першої секунди було ясно: причиною авіакатастрофи не могли бути помилка екіпажу чи технічна несправність, це - результат зовнішнього втручання: ракета або вибухівка на борту", - сказав він.

За словами Омеляна, наша країна має чітко озвучити цю позицію. Україна повинна вимагати негайного початку роботи міжнародної комісії, повного доступу до переговорів диспетчерів, даних військових і цивільних локаторів, вмісту чорних скриньок і залишків літака.

Читайте також: Тривала відсутність президента в країні, яка перебуває в стані війни - це невиправдана і недозволена розкіш, - Лубківський

"Спільно із західними союзниками відпрацювати дані їхніх супутників і іншу доказову базу, узгодити спільну позицію. Наполягати на навмисному знищенні авіалайнера, ні про яку випадковість не йдеться, особливо з юридичної точки зору. Усунути від роботи української частини комісії російських агентів впливу, насамперед , Єрмака", - пропонує Омелян.

Крім того, на його думку, потрібно терміново допитати співробітників посольства України в Ірані. Це потрібно, щоб з'ясувати, хто, чому і як дав вказівку розмістити публічну заяву посольства про несправність двигуна і відсутність теракту на борту.

З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран 11 січня оголосить свою версію катастрофи літака МАУ під Тегераном. Можливо, визнають, що було влучання ракетою через "людську помилку"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169314
 
   
 Топ коментарі
 
"Отстранить от работы украинской части комиссии российских агентов влияния, прежде всего, Ермака", - предлагает Омелян. Источник: https://censor.net.ua/n3169314
 показати весь коментар
 
Хорошо хоть главная подстилка Мандель уже высказалась, что ей ссыкотно, что през Украины вощвращается в Украину, а не в Канадию.😉
 показати весь коментар
 
Баканову такое задвинь, зефилитик.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
это фотке сто лет в обед, да это кацапия
 показати весь коментар
 
Це треба встановити в Кривому Розі навпроти будинку папиЗе.
 показати весь коментар
 
 
"Президенту стоит выйти за рамки общения сугубо с "лояльными людьми". Нужно привлечь широкий круг профессионалов, которые есть в стране и которые имеют значительный опыт реакции на такие ситуации", - считает Лубкивский.
Он отдельно отметил, что стоит тщательно исследовать возможный "российский фактор" в этой трагедии. Источник: https://censor.net.ua/n3169313
 показати весь коментар
 
 
Тут інше питання: чи кожний фахівець високого леаелу захоче співпрацювати з зюкомандою?
 показати весь коментар
 
 
Біля владного корита? Ого, аж за вухами лящатиме!
 показати весь коментар
 
 
Здрисни, убоге. Тобі це не світить. А я знаю особисто кілька високих фахівців які прямим текстом відмовилися працювати у команді Кучми і шапкокрада.
 показати весь коментар
 
 
Ну звісно, що ти до них не належиш, хоч і вважаєш себе великим цабе!
 показати весь коментар
 
это исключение, а не правило. Людей с высокими моральными устоями - меньшинство. Бабло побеждает в исключительном кол-ве случаев.
 показати весь коментар
 
 
Если бы Омелян был большой авторитет то раздавал бы советы а так не стоит. Во первых будущее детей своих он в Украине не видит раз они родились в США. Во вторых на своей должности он ничего не сделал полезного для Украины.
 показати весь коментар
 
 
а нынешние клоуны уже нас привели к "працветанию"...только не говорите как большинство-"он ещё только начал,он молодой.энергичный"... Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 9730
 показати весь коментар
 
 
Поцікався--взнаєш.От лише на роялі він не грав--це правда.
 показати весь коментар
 
 
Не настаивать, а рассматривать и расследовать такой вариант.
 показати весь коментар
 
 
зеЛя уже обосрался по полной и зашкварился
 показати весь коментар
 
 
случайно запустили ракету за пару миллионов .... сафпадэнийе ...
 показати весь коментар
 
 
в Сирии когда Израиль делал налет, пуляли теми ракетами - штук 30 выпустили в пустое небо, пока одна не попала в рашинский самолет.
 показати весь коментар
 
эти бухие русские ракеты наводятся по ходу от фанаря .... желаю что бы ***** сам встретился с такой на пути в любимую Сирию..
 показати весь коментар
 
Украине истину установить помогут США и Канада...и голос срашки против них-пустой звук...
если только наши "властьимущие" не пойдут на поводу у кремля...
 показати весь коментар
 
 
Мабуть що йшли, бо схилялись до версії, яку подавав Іран. А після заяв США, Канади, Великобританії і Австралії, що літак збила іранська ракета російського виробництва, вичікують в "глибоких роздумах".
 показати весь коментар
 
 
Якщо буде документально доведено, що Український пасажирський борт був збитий ракетою Російського виробництва, то Росії кінець. Росія буде визнана спонсором терористів, як держава, яка поставляє зброю країні, що до якої діє міжнародне ембарго на постачання і продаж зброї. Після цього Путіну не відмитись ніколи. Вони уже зараз ведуть себе як вужі на розігрітій пательні. MH 17 квіточками покажуться. Тут санкції будуть аж до відключення від СВІФТу та міжнародне ембарго на продаж нафти.
 показати весь коментар
 
 
Все ви вірно кажете. Але не врахували одну, істотну деталь. Янелох віслюк Оманський вже кілька раз рятував путіна від міжнародних санкцій, він і тут щось вигадає.
 показати весь коментар
 
 
Так отож . В цьому то і проблема. Тут має бути тверда позиція президента, і дуже вивірена позиція МЗС і міжнародних юристів. А у нас ось Лана Зеркаль і та звільнилась, бо не хоче приймати участь у цьому шапіто 95 кварталу. Пороху це би вдалось, а ось цьому Оманському віслюку не впевнений. Тай і хто цим займатись буде ??? Єрмак чи оцей лижник з Куршавелю????
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вот и самый ипанутый из банды Порошенко подал голос.)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Иран США послал набуй...куда он нас с лучшей армией Европы пошлёт вместе с Омеляном?...кто мы на этой планете ? Реалистом надо быть...сидит гиперлуп хренов в кущах и гавкает
 показати весь коментар
 
 
Ну ты ж сидишь на бутылке и бухтишь Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 3954 Чего б Омеляну не гавкать? Он в отличие от тебя человек полноценный, без лишней хромосомы Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 4479
 показати весь коментар
 
 
Омелян,
Иран намеренно уничтожил 70 своих граждан. Каков же мотив?
 показати весь коментар
 
 
Подход такой, как и в кацапстане, ещё нарожают.
 показати весь коментар
 
 
Ну если о мотивах. Тут уже пошла конспирологическая теория, что стреляли подкупленные рашкой товарищи с целью роста цен на нефть и разжигания конфликта с США.
 показати весь коментар
 
 
другое странно, почему вылет рейса был задержан на один час? И именно этот рейс, в клубок как-то все завязано? А тут еще заявы с Торами, видео кто-то снял, единогласное выступление британского блока - Сша, Великобритания, Австралия, Канада о иранских ракетах. Как по нотам, и Зеленский точно там не игрок Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 1257
 показати весь коментар
 
 
Если бы Украина была в НАТО, то и она была бы игроком и могла бы пользоваться данными их разведки так сказать "онлайн". Но возможно, что и до сбития самолёта дело не дошло.
 показати весь коментар
 
 
Данные и так уже предоставили, Украина не в НАТО,но надежный партнер НАТО.
 показати весь коментар
 
Переконаний, що буде ще й про мотив. Якщо напишуть, які люди покидали Іран.В таких країнах як Іран та путінська росія про людей особливо і не думали ніколи. Хіба це не видно протягом багатьох років. Головне - політична, державна доцільність.
 показати весь коментар
 
 
"Іранці протягом десятиліть організованими групами літають в Київ в посольство Канади для отримання громадянства за програмою для осіб з ісламських країн, які хочуть звідти втекти. Це факт. З понад 160 загиблих на рейсі Тегеран - Київ, 63 були "громадянами Канади" - це були етнічні іранці, які вже отримали громадянство. Решта 82 громадяни Ірану дуже ймовірно летіли в Київ з тою самою метою - отримання громадянства Канади".
https://defence-line.org/2020/01/samolet/#comment-216239
 показати весь коментар
 
рассея кстати ещё не ответила за сбитый польский "борт"...не зря обломки не отданы...
а иранцы научены кацабским опытом-сгребают обломки бульдозерами...суть надеюсь все поняли...
 показати весь коментар
 
А было расследование которое показало что польский борт "сбили"? Серьезно? Может и суд был?
 показати весь коментар
 
вы сами себе и ответили...и ситуация с Боингом МН-17 из этой оперы...рашка никогда не признается...и в Иране- даже если кацабы замешаны.они будут тупо всё отрицать...
 показати весь коментар
 
 
вопрос не в "признается - не признается", а в том что нет доказательств. Ни США ни другие страны не говорят что был сбит, кроме кучки упоротых.
 показати весь коментар
 
А що було незалежне розслідування по польському борту?
 показати весь коментар
 
а были какие-то свидетельства что самолет сбили? Может разведка США что-то сказала? Или вещественные доказательства - шрапнель в телах, пробитый фюзеляж?
 показати весь коментар
 
Iouri Kalinichenko мотива никакого, тупо самолёты попутали.
 показати весь коментар
 
 
Не тупо и не попутали, а сбили на который указала рашка
 показати весь коментар
 
Типа в Иране человеческая жизнь это высшая ценность? В стране, которой правят религиозные фанатики? Да ты просто гений аналитики! Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 5945
 показати весь коментар
 
Что грозит Ирану если они признают что сбили?
 показати весь коментар
 
как минимум-компенсации всем родственникам жертв ...и ещё -новые санкции...Ливия за аварию над Локбери ответила спустя даже 15 лет...
 показати весь коментар
 
 
Если все согласятся, что случайно, то только компенсации. За такое санкций не дают.
 показати весь коментар
 
 
а там скорее всего и не Иран - скорее всего там кацапы это замутили чтобы прикрыть своего агента...

Что, случайно из десятков самолётов находящихся в воздухе автоматика на один показывает что это военный?
Что случайно из десятков самолётов сбит именно украинский?
Что, случайно сбит именно самолёт с большинством граждан Канады - наибольшего союзника Украины?
Что, случайно это совпало с кулуарными встречами Зе с кремлёвскими кураторами - или нужно отвлечь внимание быдлоэлектората?
 показати весь коментар
 
 
Если выстрелить в случайный самолет, то в большинстве случаев можно будет поставить те же самые вопросы.
 показати весь коментар
 
 
Говорят, что рейс задержали. А какой рейс должен был лететь в это время, если бы вылеты шли по расписанию?
 показати весь коментар
 
наоборот - что, случайно рейс задержали?

Это в МН17 по ошибке бахнули - хотели сбить летящий из моксвы (единственный из моксвы пропустили в тот район) и начать масштабное вторжение...
 показати весь коментар
 
 
и шо характерно-вот зебилы накинулись тут на "папередникав"...а то что папередники отсудили у рашки 3 +12 лярдов -ни одна Зедуша не вспомнила...а как гордо "харант" вещал -о пабеде над газпромом... и что 12 лярдов широким жестом "прастили"-молчат...сабаки...
 показати весь коментар
 
 
Отсудить то отсудили, но получить не смогли.
 показати весь коментар
 
при Порохе-железно бы получили...ибо в то что отсудят никто тогда не верил...а рашка таки-прогнулась...это не Украину на колени ставить-против Запада-они не попрут...
 показати весь коментар
 
 
Это ты своим лишнехромосомным соотечественникам будешь пургу гнать про "не смогли"! Акции северного потока были под арестом, плюс на кучу имущества Газпрома в Европе приставы наложили арест. Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 2895
 показати весь коментар
 
 
А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО.
НА ХРЕНА УКРАИНЦЫ НАЛОГИ Платят?
В Украине есть разведка, контраразведка, СБУ ( БЕЗ ЛЫЖНИКА БАКАНОВА) , КОТОРЫЕ долдны допросить охрану презедента, непонятного ЕРМАКА, первую леди и ВЫЯСНИТЬ ГДЕ ШЛЯЛСЯ ПРЕЗЕДЕНТ 12 часов?
Может он предавал Украину? Секреты расказывал врагу?
 показати весь коментар
 
 
Стань гражданкой Украины, получишь все ответы на свои никчемные вопросы.
 показати весь коментар
 
 
В отличие от тебя, я знаю что такое украинский борщ и умею его отлично готовить.
 показати весь коментар
 
 
Скажи, я тобі рецепт дам, не дивлячись ні на що.
 показати весь коментар
 
 
Вот это настоящий щирий українець, я понимаю!) Респект
 показати весь коментар
 
Два кацапских троля изображают из себя щирих українців, как это мило Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 6038
 показати весь коментар
 
Кацапский тролль у тебя в штанах, задуши его)
 показати весь коментар
 
 
А в чем никчемность вопросов, а борщеед? Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 9078
Очень серьезные вопросы, злободневные Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 3096
 показати весь коментар
 
А тебе рецепт мы не дадим, больно ты злобный.
 показати весь коментар
 
 
не смешно...всюду 100% сваи люди...через 5 лет-не раньше...
 показати весь коментар
 
 
Если хочешь быть для всех "хорошим", тебя поимеют и ты начнешь сливать интересы своей страны
 показати весь коментар
 
 
надо быть патриотом своей страны...100%...тогда и народ и Бог а помощь...! Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 4570
 показати весь коментар
 
.. "Совместно с западными союзниками отработать данные их спутников")) хто ж тебе даст лезть в программы своих спутников? "Настаивать на умышленном уничтожении авиалайнера, ни о какой случайности речь не идет, особенно с юридической точки зрения". Они что идиоты что бы умышленно сбивать гражданский борт со своими гражданами? Умышленно это могли делать только радикальные исламисты что бы дестабилизировать далее отношения с США. Но тогда бы это было ПЗРК ..у террористов..по крайней мере в Иране не может быть ЗРК- Тор-1 (если только РФ им не завезла один))) Значит это принадлежащий официальным властям ЗРК ТОР который имеет хреновое российское программное обеспечение . Слышал что на амерских ЗРК не только идентифицируют тип пассажирский - Боинг, но и вплоть до номера и принадлежности сразу видят..может и брешут. А вот " Отстранить от работы украинской части комиссии российских агентов влияния, прежде всего, Ермака" - это дело
 показати весь коментар
 
 
млин как все бывшие засуетились. что считают советы дают.
 показати весь коментар
 
 
Просто их публиковать часто стали. К чему бы это?
 показати весь коментар
 
градус новостей снизился и надо чем-то забить эфир
 показати весь коментар
 
К тому что сидеть тебе на бутылке - не пересидеть Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 2014
 показати весь коментар
 
 
Ты про бутылки уже всем на этой ветке написал? Вижу эта тема тебе особо близка.
 показати весь коментар
 
 
Нет, не всем. Только тем кто сидит на бутылке, как ты Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 2694
И да, мне тема лишнехромосомных набутылочников очень близка, я их маркирую. Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 4976
 показати весь коментар
 
 
А я вот набутылочников отправляю в спам.
 показати весь коментар
 
зебилы-прочтите и узбагойтесь- сегодня г-н Пристайко выдал на брифинге такое-"Так, дипломат озвучил в пятницу, 10 января, на брифинге следующее: "Украинцев - 11, к счастью. Жаль так говорить, но это все же только 11 человек"...
надеюсь до вас дошло...?!!!! Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 8218
 показати весь коментар
 
 
Я сразу написала что это или мина или ракета, что так развалиться самолёт мог только от взрыва. Тут даже не надо быть каким-то там особым "специалистом", просто надо открыть глаза и не врать!
 показати весь коментар
 
 
в таких випадках випадковостей немає, дві ракети це тільки на знищення
 показати весь коментар
 
 
еще один петин "эксперт" дал ценные "рекомендации"...
 показати весь коментар
 
 
Тётя Роза@anakoyher
- Изя, пишут, что было два случайных выстрела по самолёту.
- Ну, да. Первый случайный выстрел не сработал. Пришлось
сделать второй случайный.
 показати весь коментар
 
 
шутить по поводу такой трагедии...ну такое, дайте хотя бы трауру пройти.
 показати весь коментар
 
Каждый день кацапы на Донбасе убивают украинцев. А у тебя только теперь траур наступил, когда самолет сбили? Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 3706
 показати весь коментар
 
 
Зеленский молчит,
потому что так и не разобрался, как правильно:
Иран или Ирак.
С Канадией было все намного проще.
 показати весь коментар
 
 
та не, он просто ждет когда ты разрешишь ему что-то сказать)
 показати весь коментар
 
 
ты почти угадал - он ждет пока ***** ему разрешит что-то сказать Про жодну випадковість не йдеться: Україна має наполягати на умисному знищенні лайнера - Омелян - Цензор.НЕТ 770
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору