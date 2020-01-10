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Все про:Зеленський (4099) Іран (308) МАУ (88) Лубківський Данило (13)

 Тривала відсутність президента в країні, яка перебуває в стані війни - це невиправдана і недозволена розкіш, - Лубківський

Катастрофа пасажирського лайнера МАУ в Ірані загострила багато проблем української політики, і передусім - питання про компетентність нинішньої владної команди і її готовність діяти в кризових умовах.

Про це заявив у коментарі Цензор.НЕТ колишній заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.

Він вважає, що слабким місцем у реакції влади на крах лайнера стало "безпрецедентне сум'яття, пов'язане з відсутністю в країні президента".

"Тривала відсутність президента далеко від країни, яка перебуває у війні - це невиправдана і недозволена розкіш, яку не можна допускати з багатьох причин. Включно з питанням урядової комунікації, безпеки самого глави держави, а також оперативності його реакції на надзвичайні ситуації", - сказав Лубківський.

"І з етичної сторони, мені здається, що людина, яка вирішила стати президентом і взяла на себе мандат людської довіри на 5 років, має розуміти всі формальні й неписані політичні та етичні обмеження, які ця посада накладає", - додав він.

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На думку ексзаступника міністра закордонних справ, Україна має вимагати від іранської сторони максимальної прозорості і доступності ходу розслідування, а з боку західних партнерів - залучити докази.

"Президенту слід вийти за рамки спілкування суто з "лояльними людьми". Потрібно залучити широке коло професіоналів, які є в країні і які мають значний досвід реакції на такі ситуації", - вважає Лубківський.

Він окремо зазначив, що варто ретельно дослідити можливий "російський фактор" у цій трагедії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані

"А ось чого не варто робити, то це затягувати, нехтувати справою комунікації і допускати непрозорі або двозначні кроки, які могли б сіяти сумнів щодо будь-якої прихованої логіки в діях влади", - підсумував Лубківський.

З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169313
 
   
 Топ коментарі
 
У этого оманского осла только с хуйлом коммуникация хорошо налажена...да с новым оманским офшором...
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Не чіпайте Бубачку. Він втомився.
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Какаяразніца хде президент? У него же государство у смарфоне.И не одно.
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Судя по состоянию страны (абсолютно во всех областях) у нас 30 лет отсутствовал не только один Президент.
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Ну ясное дело из всех президентов только Порох не лег под лапестан!
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У нас не президент, а якийсь Голобородько з ксівою президента.
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От зараз, щиросердечно попереджую, - не чіпайте Землю і Трудовий Кодекс. Не будьте самовбивцями.
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ага-счасс....они вас "услышали"...им осталось всего 4.4 года...нада спешить... Тривала відсутність президента в країні, яка перебуває в стані війни - це невиправдана і недозволена розкіш, - Лубківський - Цензор.НЕТ 9603
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Хто не поув - ніхто не винуватий.Там розбиратись ніхто не буде.
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Блин нихрена не понял? Почему нельзя землю продавать?
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Один за одним в новостной ленте Цензора появляются "заявления" давно забьітьіх "сбитьіх летчиков" о сбитом самолете. Но поезд вороватой бестолочи давно ушёл.
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А что тех каникулах не так? Может Порох с ************** встречаплся как вмазанный скоморох?!
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Так а что в этих предположениях не так? Обдолбаный скоморох встречался с шестерками *****. Все доказано!
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Ну что там Лолита (Моника) Оманская скоро станет на лыжи в Ростов?
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Сам он в Растов не поедет. С каких это сладких делов? Только карта поперла
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Ну думаю как Порох сказал через год значит скомороха ещё месяца 4 терпеть прийдеться
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Нынешняя власть ведет себя как феодалы в собственной вотчине: как хочу, так и верчу. И в вр, в судах, и в оп. И плевать они хотели на всех и вся.
Доколе, братья?
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Активных боевых дествий нет?! Я правильно тебя понял ***********?! А почему наши парни гибнут?!"
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Чудное, краткое коммюнике зеленой ботоферми)
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Янелох Оманский в турборежиме летало по Оману в ожидании российской делегации с медведчуком, а потом в турборежиме летало над московией, пока не приземлился в Борисполе!
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Ну не будем уподобляться Зебилам! Над московией Моника Скоморох не летало!
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Ага , тепер Володя Аравійски =Петьові Мальдіському, але ще срава в тому з ким Валодя зустрічався з членами москалів, яких самольот привозив в Оман???
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