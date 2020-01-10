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Все про:Трамп (2080) Сулеймані (21)

 Сулеймані планував напади на іноземні посольства, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що іранський генерал Касем Сулеймані готував напади на іноземні дипломатичні представництва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

За словами глави Білого дому, ліквідований американськими військовими генерал Сулеймані готував напади на 4 іноземні посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих на прощанні з іранським генералом Сулеймані зросла до 56

Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Також читайте: США врятували безліч життів, ліквідувавши Сулеймані, - Трамп

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169312
 
 
 Топ коментарі
 
после нашего зеленского меня уже ничего не удивит.
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можливо, такий самий правцлавний підар, як усік
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похоже православнутый на всю голову а жаль
потрясающий боксер
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А ЭТО
что за ***** про Ломаченко?
Русня постит, что он снялся с росиянским спецназом и попами в рекламном ролике...
Кто-нибудь вкурсе, что за шняга?
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Его инст ломанули, отбили все мозги, или тупо пропаганда про "распятого мальчика"?
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после нашего зеленского меня уже ничего не удивит.
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похоже православнутый на всю голову а жаль
потрясающий боксер
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можливо, такий самий правцлавний підар, як усік
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Абсолютно так и есть. Они с детства попали в маасковский *********. Попали бы в Киевский были бы патриотами. Дело случая....
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Нужно было ещё стиральным порошком в пробирке потрясти.
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Трамп упорно хоронит свой второй срок. Жаль.
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это уже американцам решать, которые уже попривыкли к чудаковатости трампа, а эконом. эффекты от его президентства перевесит все остальное.
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Трамп должен был легко выиграть благодаря внутренней политике. Но когда осталась пара месяцев до выборов ему обязательно надо было начать чудить.
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а если по теме то правильно Трамп Сулеймани завалил
сейчас либералы подняли вой а была ли непосредственная угроза
это не важно террориста надо валить как только представится возможность
а как бы либерасты взвыли если бы он организовал ракетный удар по посольству и погибли сотрудники как когда-то при Клинтон в Бенгази
нет уж лучше мочить в сортирах заодно продемонстрировать аятоллам что в любой момент ракета залетит в окно и привет
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Почему-то вспомнилось, как войну с Ираком начали, будучи абсолютно уверенными в наличии химического оружия. Но перелопатив весь Ирак, таки не нашли.
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