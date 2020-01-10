 Сулеймані планував напади на іноземні посольства, - Трамп

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

За словами глави Білого дому, ліквідований американськими військовими генерал Сулеймані готував напади на 4 іноземні посольства.

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Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

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