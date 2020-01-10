 Чиновника об'єднаної тергромади затримано на Дніпропетровщині на хабарі 7 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За 7 тис. доларів заступник голови однієї з селищних об'єднаних територіальних громад пообіцяв позитивно вирішити земельне питання - виділення земельної ділянки для ведення комерційної діяльності.

Чиновника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування перевірятиметься причетність до цього злочину інших посадових і службових осіб ОТГ. Зараз у суді розглядається питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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