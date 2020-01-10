 Чиновника об'єднаної тергромади затримано на Дніпропетровщині на хабарі 7 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За 7 тис. доларів заступник голови однієї з селищних об'єднаних територіальних громад пообіцяв позитивно вирішити земельне питання - виділення земельної ділянки для ведення комерційної діяльності.
Чиновника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування перевірятиметься причетність до цього злочину інших посадових і службових осіб ОТГ. Зараз у суді розглядається питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
надо 1) аутсорсить принятие бюрократических решений в Америку
чтобы непонятно было кому платить и какой-то анонимный клерк решил руководствуясь правилами
и 2) аутсорсить обеспечение исполнения решений туда же ак чтобы приехал исполнитель на Абрамсе и обеспечил надлежащее выполнение
да забыл про 3) разработку правил тоже аутсорсить