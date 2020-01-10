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 Чиновника об'єднаної тергромади затримано на Дніпропетровщині на хабарі 7 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали на хабарі заступника голови однієї з об'єднаних територіальних громад.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновника обєднаної тергромади затримано на Дніпропетровщині на хабарі 7 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція 01

За 7 тис. доларів заступник голови однієї з селищних об'єднаних територіальних громад пообіцяв позитивно вирішити земельне питання - виділення земельної ділянки для ведення комерційної діяльності.

Чиновника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Чиновника обєднаної тергромади затримано на Дніпропетровщині на хабарі 7 тис. дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція 02

В рамках досудового розслідування перевірятиметься причетність до цього злочину інших посадових і службових осіб ОТГ. Зараз у суді розглядається питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Дивіться також: Главу об'єднаної тергромади затримано на Херсонщині на одержанні 2 тис. дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169311
 
 
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Терміново в Трускавець на перездавання іспитів.
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Гончарук
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
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Кажется есть такой поэт Крылов и есть такой у него стих ...эээ что-то вроде как вы ребята не садитесь , а ваш квартет всё равно не сыграет...ну там звери решили сыграть квартетом...это о том ,что можно менять районы на общины ,объединять, или разъединять, а толку никакого не будет в стране, потому что везде и всюду одна цель: хапнуть бабла побольше...больная психика взяточников.
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А теперь представьте себе вот так каждый день и не один раз, но и потом не удивляйтесь что во дворе вертолётная площадка и не на одной занимаемой площади подобного скота
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я знаю как побороть коррупцию
надо 1) аутсорсить принятие бюрократических решений в Америку
чтобы непонятно было кому платить и какой-то анонимный клерк решил руководствуясь правилами
и 2) аутсорсить обеспечение исполнения решений туда же ак чтобы приехал исполнитель на Абрамсе и обеспечил надлежащее выполнение
да забыл про 3) разработку правил тоже аутсорсить
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Тут рассказывали, что ловят сельских чиновников... Такая взятка не у каждого чиновника в городе бывает. В общем, все готово к продаже земли.
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