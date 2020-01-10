 Офіс Генпрокурора має терміново зареєструвати кримінальне провадження за статтею "теракт", - Луценко про авіакатастрофу в Ірані

Про це колишній Генпрокурор України Юрій Луценко заявив у коментарі Цензор.НЕТ.
"Офіс Генерального прокурора має зареєструвати кримінальне провадження за статтею "теракт". І визначити, що, згідно з підслідністю, слідство вестиме СБУ. Поки ж, на жаль, зареєстроване провадження, яке розслідує Нацполіція - про порушення правил безпеки авіаподорожей", - сказав Луценко.
"Зрозуміло, що це - страусяча політика. Президент говорить, що у нього немає фактів. Але й бути не може, поки Офіс генпрокурора не зареєструє провадженння про теракт!" - додав він.
За словами ексглави ГПУ, без зареєстрованого провадження про теракт фактично неможлива подальша реакція держави.
"Адже тільки після реєстрації провадження про теракт Офіс генерального прокурора може звернутися до своїх колег у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині та інших зацікавлених країнах з питання створення спільної слідчої групи", - зазначив Луценко.
Колишній керівник ГПУ зазначив, що саме таким чином влада діяла, коли російські терористи в 2014 році збили над Донбасом Боїнг Малазійських авіаліній.
"На мій погляд, це треба робити негайно. І так само негайно президент має скликати Раду національної безпеки та оборони - для звіту силовиків", - підсумував Луценко.
З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
Володіє:
- українською,
- англійською,
- румунською (молдовською)
- російською мовами.
Кандидат в майстри спорту з дзю до.
Що цікаво, брехня з першого твого слова, й до останнього.
Пару слов о сєбє, можеш?
Луценка закінчив школу з золотою медаллю, і має вищу освіту.
А ти?
"бери всё, я себе ещё нарисую....." - х/ф "свадьба в Малиновке"
Пруф.
Але не дали.
Який облом!
В прошлый раз самолёт упал на нашей территории. Что хотели, то и делали.
Пару слов о Вашем образованіі.
До речі, заглянь на https://censor.net.ua/news/3169093, розспам хоч сам себе
Луценко завжди при комусь.
Які реформи може провести в мінстерстві людина яка не здатна сказати - знаєте, що? Є Конституція і згідно їй я не можу займати це місце. І саме тому, я це місце займати не буду.
Воно за деякий час стане відомо, думаю веселуха нас ще чекає .... оборжемся на кутні зуби.
Его место возле параши
советы давать
Почему эта гнида еще на воле??
Нічого не створюючи назамін.
Губернские Новости.
А теперь Луценко заставляет всех работать.
а вот чем - Бубочка может там проводить корпоративы и давать концерты своего шапито!
не будет он портить с арабами отношения, а там может еще и ***** обидится (опять же, корпоративы ) - та ну нах, лучше притвориться дохлым!