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Все про:Іран (308) Луценко (2144) Офіс генерального прокурора (9)

 Офіс Генпрокурора має терміново зареєструвати кримінальне провадження за статтею "теракт", - Луценко про авіакатастрофу в Ірані

Тільки після цього в України буде можливість звернутися в рамках міжнародно-правового співробітництва до інших держав, громадяни яких загинули під час катастрофи лайнера МАУ в Ірані.

Про це колишній Генпрокурор України Юрій Луценко заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Офіс Генерального прокурора має зареєструвати кримінальне провадження за статтею "теракт". І визначити, що, згідно з підслідністю, слідство вестиме СБУ. Поки ж, на жаль, зареєстроване провадження, яке розслідує Нацполіція - про порушення правил безпеки авіаподорожей", - сказав Луценко.

"Зрозуміло, що це - страусяча політика. Президент говорить, що у нього немає фактів. Але й бути не може, поки Офіс генпрокурора не зареєструє провадженння про теракт!" - додав він.

За словами ексглави ГПУ, без зареєстрованого провадження про теракт фактично неможлива подальша реакція держави.

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"Адже тільки після реєстрації провадження про теракт Офіс генерального прокурора може звернутися до своїх колег у США, Великій Британії, Канаді, Німеччині та інших зацікавлених країнах з питання створення спільної слідчої групи", - зазначив Луценко.

Колишній керівник ГПУ зазначив, що саме таким чином влада діяла, коли російські терористи в 2014 році збили над Донбасом Боїнг Малазійських авіаліній.

"На мій погляд, це треба робити негайно. І так само негайно президент має скликати Раду національної безпеки та оборони - для звіту силовиків", - підсумував Луценко.

З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169310
 
   
 Топ коментарі
 
Клоун работаєт прєзідєнтом, тєбя нє удівляєт.
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гениальный плокулол может работать без юридического образования
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гениальный плокулол может работать без юридического образования
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Но ведь глава Минздрава работает без медицинского образования?... Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране - Цензор.НЕТ 2548
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Клоун работаєт прєзідєнтом, тєбя нє удівляєт.
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барыга тебя не удивлял..
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
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ворон ворону глаз не выклюет, а и выклюет, да не вытащит
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Барига Коломойський є фактичним президентом. Це ж його ти вибрав!
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вимисли й замисли з домислами залишмо іншим..
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Петро Порошенко у 1989 році з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю: « Міжнародні економічні відносини». (Перед тим пройшов по конкурсу до Одеського морського училища,але вибрав навчання в Університеті). Відслужив 2 роки строкової служби у військах протиповітряної оборони СРСР. До 1992 навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету.
Володіє:
- українською,
- англійською,
- румунською (молдовською)
- російською мовами.
Кандидат в майстри спорту з дзю до.
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Нафига ты мне эту отретушированную брехню постишь? "Володіє: англійською" Мой племяш просто ржет с его английского, говорит, что неправильно употребляет падежи и путает времена...Все остальное ему состряпали в КГБ, где он удачно прошел все испытания под кликухой Лолита.
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Брехня те, що написала ти.
Що цікаво, брехня з першого твого слова, й до останнього.
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Луценко! Ты прошлое! Время ушло,вернее просрал бездарно
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Но положа руку на сердце, и не кривя душой- экс генпЛокуЛоЛ-то прав....
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В чем он прав? С чего оно взяло, что это можно квалифицировать именно как теракт, в алкогольном угаре привидилось?
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От глянь, ти, неграмотний судиш людину з вищою освітою.
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А Юра бы всё квалифицировал, как теракт. Даже выгонку самогона в бабы Мани на селе. Звучит то внушительно.
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Пора в книгу рекордов Гинеса.Туда может попасть любой дурак!
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Как обычно, «порадовал» выступлением «гениальный плокулол» Югик. Как обычно, он признался сам в служебном несоответствии
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Ооо. Вышел из запоя.
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Пгокугог проспався і подарував Світові черговий висер. Цікаво, як воно, без жодної освіти могло керувати МВС та прокуратурою?
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«Юрій Луценко. Навчався в Рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив із золотою медаллю. Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки. Листопад 1984 - жовтень 1986 - служба в Радянській армії

Пару слов о сєбє, можеш?
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Йозеф Швейк также служил в армии, у Гашека, в чине идиота со справкой Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране - Цензор.НЕТ 666
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Ти не правий. Брехнею ти нічого не доведеш.
Луценка закінчив школу з золотою медаллю, і має вищу освіту.
А ти?
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Радянська вища освіта це не показник розуму. А теперішня й тим паче.
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Вищу технічну, фізичний факультет, львівський університет Франка.
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Старший Вакарчук був тоді ректором. Молодший вів в мене практичні.
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Прафессор януковощ, Грося мауп за 2 года, образованнейший Виталя Кличко и т.д.

"бери всё, я себе ещё нарисую....." - х/ф "свадьба в Малиновке"
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А чудо з "дипломом недержавного зразка" від Соломонова університета, створеного для "відродження єврейської цивілізації" може?
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Воровать,это же не мешки ворочать)))Оно должно сидеть,а оно еще гавкает
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Югко, іди до цих дебілів радником. Ти серед них будеш своїм в доску.
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Я так розумяю, що зелена шобла хотіла монетизувати катастрофу, взяти грошей з махмудів і допомогти їм замяти справу.
Але не дали.
Який облом!
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скорее всего их просто хотят кровью повязать
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Так там в офісі "100%свій генпрокурор", відкриє справу (не тільки цю, а кожну іншу) тільки за командою бубочки
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Завтра объявят, тогда и действия предпринимать.

В прошлый раз самолёт упал на нашей территории. Что хотели, то и делали.
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Настали такі часи коли коли комсомольский партійний робітник без освіти якій все життя бовтався як г...о в ополонці з крісла в крісло виглядає просто генієм юриспруденції на фоні зєбільних фахівців...
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«Юрій Луценко. Навчався в Рівненській міській гімназії № 7, яку закінчив із золотою медаллю. Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки. Листопад 1984 - жовтень 1986 - служба в Радянській армії

Пару слов о Вашем образованіі.
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Но-но! Вони Соломонів університет закінчували! Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране - Цензор.НЕТ 2777
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дарма ти так на Югочку.... Не його вина в тому, що він не довів реформи в ГПУ до фінішу: за три роки це зробити було неможливо. І, по-друге: тільки політик, а не вихідець з нетрів правоохороних органів здатен провести реформи в них.

До речі, заглянь на https://censor.net.ua/news/3169093, розспам хоч сам себе
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Політик це інша філософія. Це взагалі не про Луценка. Політик любого рівня має хоч якійсь рівень самостійності. А самостійність і Луценко це два взаємовиключні поняття.
Луценко завжди при комусь.
Які реформи може провести в мінстерстві людина яка не здатна сказати - знаєте, що? Є Конституція і згідно їй я не можу займати це місце. І саме тому, я це місце займати не буду.
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Офіс генпрокурора України скорочено огпу має Дж терміново відкрити провадження за фактом візиту моніки до Оману з метою вияснення мети та кола контактів там від мокшів.
Воно за деякий час стане відомо, думаю веселуха нас ще чекає .... оборжемся на кутні зуби.
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еще один спец!!
Его место возле параши
советы давать
Почему эта гнида еще на воле??
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О, еще одно чувырло проснулось. Йугик, где твои Апачи, однотуровый пи***дун?
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Вони були зайняті іншим - виторговувал и у кацапів побільше гешефтів за капітуляцію.
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Ну хоч виторгували? Поділись. *******, як завжди в курсі.
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Чуваки тупо розвалюють державний механізм.
Нічого не створюючи назамін.
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"Допустим, на волне угасающей популярности, год он еще сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских, постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики. Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор, вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере. Наверное, он сам задаст себе вопрос: "Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было?" Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге, мы наблюдаем эту поистине "аферу века". Вова уже все просрал."
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Из достоверных источников, стало известно почему вот уже несколько дней не появляется на публике Михал Иваныч Педофилов. Как оказалось, произошло досадное недоразумение. Вечером в пятничный шабат, М.И. и некая гражданка А. Кабаева, как обычно, под одеялом употребляли украинское кошерное сало. Огромный кусок в форме крымского п-ва никак не лез М.И. в рот, и гр. Кабаева прошептала ,- давай надрежу. На что получила утвердительный ответ. Наложено по восемь швов с обоих уголков рта.
Губернские Новости.
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пришёл в сознание? и теперь профи без профильного образования даёт советы.
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Следующим президентом Украины будет Аваков с результатом не менее 73% избирателей и кое кому-то придется прикупить языки.
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Все соевое дерьмо уже попиарилось на трагедии или ещё осталось кто то.Ты за дела майдана ответь комсомолец у которого была сначала Украина без суммы,а потом с ним лобызался.Дно от соевых этот камсамолец правдолюб.
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и кто же до испортил Бубочке и Баканову новогодние каникулы? 😀😀😀
А теперь Луценко заставляет всех работать.
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Еще один горе-советчик вышел из запоя. И шо ж мы б без твоих безценных советов делали а, плакулолик третьего тысячелетия?
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Просто ховайся с какой скоростью все эти эксы- попёрли из всех щелей с советами, особенно когда стало понятно куда и откуда ветер дует.
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Сейчас еще Славко Какарчук вернется с Таиланда, где он находится после трудов праведных, и тоже начнет давать советы...
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чем ценен Иран?
а вот чем - Бубочка может там проводить корпоративы и давать концерты своего шапито!
не будет он портить с арабами отношения, а там может еще и ***** обидится (опять же, корпоративы Офіс Генпрокурора має терміново зареєструвати кримінальне провадження за статтею "теракт", - Луценко про авіакатастрофу в Ірані - Цензор.НЕТ 3226 ) - та ну нах, лучше притвориться дохлым! Офіс Генпрокурора має терміново зареєструвати кримінальне провадження за статтею "теракт", - Луценко про авіакатастрофу в Ірані - Цензор.НЕТ 5381
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Педро з яхти поради дає, це чудо з Англії, - вертайтесь в Україну, солодкі хлопчики )))
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За юридические вопросы в офисе Осла Оманского отвечает Портнов-Богдан, команда от Портнова Рябой шапке не поступила вот и нет регистрации, что здесь непонятно Луценко. Все работают как часы по команде от Портнова.
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От работы каторжанской отдыхал Осел Оманский?
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