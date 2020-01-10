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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (308) МАУ (88)

 Іран 11 січня оголосить свою версію катастрофи літака МАУ під Тегераном. Можливо, визнають, що було влучання ракетою через "людську помилку"

У суботу, 11 січня, Іран проведе пресконференцію, на якій оголосить свою версію авіакатастрофи українського літака в Тегерані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN.

Як повідомляється, завтра представники Ірану зустрінуться з іноземними делегаціями, щоб розглянути результати розслідування причин та обставин аварії літака української авіакомпанії МАУ.

Зазначається, що завтра також буде названа головна версія авіакатстрофи українського літака, яку розглядають у Тегерані.

"Буде нарада, і після огляду первинних висновків буде опублікована причина аварії літака", - повідомили іранські чиновники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Як передає УНІАН, за даними видання Iran International, яке посилається на кілька джерел, Іранський уряд може взяти на себе відповідальність за аварію українського літака Boeing 737. Стверджується, що група експертів в Ірані розслідує версію про те, що ракета влучила в лайнер через людську помилку.

"Кілька джерел в Ірані повідомили Iran International, що група експертів в Ірані розслідує повідомлення про те, що через людську помилку ракета влучила в літак незабаром після зльоту з аеропорту Імама", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко: Ми хочемо створити міжнародну коаліцію з розслідування причин аварії українського літака в Ірані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169308
 
   
 Топ коментарі
 
Чувствую завтра будет день окуительных историй от друзей раски фидераски, сочиняющих не менее окуительные истории
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Если бы там была честь,то признали бы сразу,а не под давлением заявлений мировых лидеров .И как их през в глаза своим гражданам смотреть будет после "крокодиловых слёз" и соболезнований,которые он выражал,зная правду с первых минут .
Нет там чести
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ну это было бы честно. По крайней мере, не как кацапы, 5ый год - ихтамнет, когда всем понятно что

онитамбыли и сбили. Пусть признают и платят компенсации. Бабла у них немеряно
Жалко, что наши погибли, из-за разборок Иран-США. Что говорит, что нет как бы чужих проблем. Планета очень маленькая.
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Да это Гиркин сбил. Однозначно.
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Одевай лапти и беги в лес за хворостом, консультант. Сцарь дал добро.
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Іран може взяти на себе відповідальність лише в одному випадку: якщо Тором керувала російська обслуга, або орґанізацією ППО займалися російські спеціялісти.
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В свое время большая группа иранцев пересилилась на Западную Украину. До сих пор в Тернопольской обл. живут потомки этих иранцев.
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Цирк на Цветном бульваре. Звонит телефон.
-Алё, это цирк?
-Да, это директор, что вы хотели?
-Скажите, вам артисты нужны?
-Нужны, а где вы работали до этого?
-Я в МИДе работал, ГЛАВНЫМ…
-???
- А что вы умеете делать?
-Я могу басни рассказывать, небылицы, сказки всякие…
-Тоже мне, нашли чем удивить, у нас это все могут, даже я…
-Простите, а вы что, тоже лошадь?
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Декабрь 2020г. Москва. Георгиевский зал Кремля. Си Цзянь Пинь с группой однопартийцев за столом, растягивая гармошку громко напевает: «Широка страна моя родная…», рядом на черном дипломате в малиновом пиджаке уселось какое-то ополоумевшее чмо и вторит ему на балалайке: «И у меня была такая, и у меня была такая…»
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Если признают То они намного человечнее и порядочнее чем кремлевская шваль.
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Думаю, признать они могут, если им выложили снимки, то есть - приперли к стенке. Ну, ждем.
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Сьогодні в передачі Ганапольського екс-міністр Рева (а він, виявляється, відставний офіцер військ ППО) висловив доволі цікаву версію: іранський (нє, ну, касапський...) ТОР спрацював автоматично в штатному режимі, двома ракетами, під час намазу, коли на пульті нікого не було...
Рекомендую подивитись.
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так там аэропорт вообще-то. Самолеты постоянно взлетают. Чего ж во время предыдущих намазов ТОР не спрацьовував автоматично в штатному режимі?
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Так и есть. Фактически самолет задержался с вылетом почти на час. По расписанию никого не было. Пошли на намаз.
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Ситуация у Ирана крайне не завидная, и неплохо-бы им начать вести себя на отлично, а не вилять жопой, как наш восточный, мать его, сосед...
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Иван Горемыков проснулся сегодня раньше обычного…
Ужасно болела голова, и даже не от количества принятого накануне на грудь, просто не давали покоя вчерашние новости про девочку, которую изнасиловал маленький мальчик, несмотря на то, что крепко был привязан к танку, про вирус Зика, который подлые американцы отправляют в Россию на комарах-дронах, про заблокированные правым сектором российские фуры, про подготовку Обамой ядерной войны... А тут еще, будь оно не ладно, на работе зарплату опять начали выдавать выхлопными трубами. От всего этого голова у Ивана шла кругом…Он молча перелез через Клавку, посмотрел на то место, где еще совсем недавно стоял холодильник, хотел было поджарить пару яиц, полез в авоську за окном, да вдруг вспомнил, что вчера сьели с Клавкой последние…Почесал свои, тихонько хлопнул Клавку по ягодице и нехотя поплелся на свой АВТОВАЗ. Когда Иван вернулся с работы, Клавка еще лежала в кровати, а задница все еще колыхалась как холодец, и не потому что была такой огромной, просто у Ивана был такой рабочий день…
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И главное какая невезуха для Ирана. Если бы только граждане Ирана - всем безразлично, а тут канадцы, шведы, украинцы.
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Пока не будет расшифровки как минимум CVR, а вопреки всем спекуляциям в СМИ САО Ирана в общедоступном отчёте на своем сайте выложила инфо о том, что память обоих самописцев в хорошем состоянии, говорить вообще ничего не стоит.
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Иран - мы сбили этот самолет ракетой, трагическая ошибка

ЗеМид - еще рано делать какие-то выводы
ЗеСБУ - рассматриваем попадание ракеты так же как и остальные версии
ЗеМВД - на записи видно как волонтеры подошли к БОИНГу и заложили мину
ГлавЗе - Дзякую, зпазиба
Мир - ну писец
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А Иран уже всё признал? Чы надо зрады накатить?
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Пристайко о погибших в катастрофе Boeing: «украинцев, к счастью, только 11»
Да уж, так радостно от этого заявления стало! Это просто писец а не МИД!
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А вот сказал бы Пристайко не "к счастью", а "к сожалению" вот тогда бы стэцькам бы и полегчало.
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Думаю Иран признает.
Но вышиватникам радоваться орано - Рашу к этому событию особо не притянешь.
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Сказать что российская установка говно и по всем без разбору пуляет сама.
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Да, сказать что были дураки что ее купили. Не покупайте российское оружие.
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Персонаж відомої персидської казки,Шахиризада,характерна не тільки майстерним вмінням розказування байок,а як і тим,що ці байки вона плела тисячу і одну ніч.Тобто,три роки.Я думаю,що завтра ми побачимо remix цієї казки.
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вообще иран знак чей самолет сбивать "случайной человеческой ошибкой", украина всем известный сателлит сша, намек прозрачный
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за каждой ракетой ТОР стоит российский чувак-куратор. Значит параша знала, что сбила гражданский украинский самолет и поэтому Вова Аравийский ненадолго залетал в парашу по пути из Омана за инструкциями.... капец. Вопрос один - почему владелец самолета Беня до сих пор молчит? ....торгуется за что-то... узнаем скоро.
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Огласить. Что это провокация. Чья? Подождем что скажет Иран. Хотя я догадываюсь
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Скажут что Тор, в автоматическом режиме определил украинский самолет как "чужой-боевой", вот и шмальнул по нему.
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