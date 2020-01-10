 Іран 11 січня оголосить свою версію катастрофи літака МАУ під Тегераном. Можливо, визнають, що було влучання ракетою через "людську помилку"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал CNN.
Як повідомляється, завтра представники Ірану зустрінуться з іноземними делегаціями, щоб розглянути результати розслідування причин та обставин аварії літака української авіакомпанії МАУ.
Зазначається, що завтра також буде названа головна версія авіакатстрофи українського літака, яку розглядають у Тегерані.
"Буде нарада, і після огляду первинних висновків буде опублікована причина аварії літака", - повідомили іранські чиновники.
Як передає УНІАН, за даними видання Iran International, яке посилається на кілька джерел, Іранський уряд може взяти на себе відповідальність за аварію українського літака Boeing 737. Стверджується, що група експертів в Ірані розслідує версію про те, що ракета влучила в лайнер через людську помилку.
"Кілька джерел в Ірані повідомили Iran International, що група експертів в Ірані розслідує повідомлення про те, що через людську помилку ракета влучила в літак незабаром після зльоту з аеропорту Імама", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
онитамбыли и сбили. Пусть признают и платят компенсации. Бабла у них немеряно
Жалко, что наши погибли, из-за разборок Иран-США. Что говорит, что нет как бы чужих проблем. Планета очень маленькая.
-Алё, это цирк?
-Да, это директор, что вы хотели?
-Скажите, вам артисты нужны?
-Нужны, а где вы работали до этого?
-Я в МИДе работал, ГЛАВНЫМ…
-???
- А что вы умеете делать?
-Я могу басни рассказывать, небылицы, сказки всякие…
-Тоже мне, нашли чем удивить, у нас это все могут, даже я…
-Простите, а вы что, тоже лошадь?
Рекомендую подивитись.
Ужасно болела голова, и даже не от количества принятого накануне на грудь, просто не давали покоя вчерашние новости про девочку, которую изнасиловал маленький мальчик, несмотря на то, что крепко был привязан к танку, про вирус Зика, который подлые американцы отправляют в Россию на комарах-дронах, про заблокированные правым сектором российские фуры, про подготовку Обамой ядерной войны... А тут еще, будь оно не ладно, на работе зарплату опять начали выдавать выхлопными трубами. От всего этого голова у Ивана шла кругом…Он молча перелез через Клавку, посмотрел на то место, где еще совсем недавно стоял холодильник, хотел было поджарить пару яиц, полез в авоську за окном, да вдруг вспомнил, что вчера сьели с Клавкой последние…Почесал свои, тихонько хлопнул Клавку по ягодице и нехотя поплелся на свой АВТОВАЗ. Когда Иван вернулся с работы, Клавка еще лежала в кровати, а задница все еще колыхалась как холодец, и не потому что была такой огромной, просто у Ивана был такой рабочий день…
ЗеМид - еще рано делать какие-то выводы
ЗеСБУ - рассматриваем попадание ракеты так же как и остальные версии
ЗеМВД - на записи видно как волонтеры подошли к БОИНГу и заложили мину
ГлавЗе - Дзякую, зпазиба
Мир - ну писец
Да уж, так радостно от этого заявления стало! Это просто писец а не МИД!
Но вышиватникам радоваться орано - Рашу к этому событию особо не притянешь.