 Мінекономіки в січні перегляне свій макроекономічний прогноз через курс валют, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці міністр Тимофій Милованов.
"Мінекономіки перегляне свій макропрогноз у січні. У зв'язку з іншим валютним курсом. А це дасть змогу переглянути показники бюджету на 2020 рік Міністерству фінансів", - написав він.
Долар США за добу подорожчав на 28 копійок і 10 січня коштує 24,11 грн. Євро подорожчало на 30 копійок і становить 26,79 грн.
Глава Мінекономіки також зазначив, що в 2020 році, як очікує Світовий банк, економіка всіх країн світу зросте на 2,5% проти 2,4% в 2019 році.
Глава "Укрпочты" Смелянский в 2020 году ежемесячно будет получать почти 2 миллиона зарплаты. Об этом на своей странице в соцсети написала первый секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ со ссылкой на финансовый план компании.
Слова її процитував як було, вибачте за суржик.
куплю костюм с отливом, магнитолу и на дачу картошку сажать! что бы с голоду не сдохнуть от таких спецов!