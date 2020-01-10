 Мінекономіки в січні перегляне свій макроекономічний прогноз через курс валют, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці міністр Тимофій Милованов.

"Мінекономіки перегляне свій макропрогноз у січні. У зв'язку з іншим валютним курсом. А це дасть змогу переглянути показники бюджету на 2020 рік Міністерству фінансів", - написав він.

Долар США за добу подорожчав на 28 копійок і 10 січня коштує 24,11 грн. Євро подорожчало на 30 копійок і становить 26,79 грн.

Глава Мінекономіки також зазначив, що в 2020 році, як очікує Світовий банк, економіка всіх країн світу зросте на 2,5% проти 2,4% в 2019 році.

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