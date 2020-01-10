EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Економіка
  2289  22
Все про:Милованов Тимофій (127) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (6)

 Мінекономіки в січні перегляне свій макроекономічний прогноз через курс валют, - Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в січні 2020 року перегляне власний макроекономічний прогноз через інший валютний курс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці міністр Тимофій Милованов.

"Мінекономіки перегляне свій макропрогноз у січні. У зв'язку з іншим валютним курсом. А це дасть змогу переглянути показники бюджету на 2020 рік Міністерству фінансів", - написав він.

Долар США за добу подорожчав на 28 копійок і 10 січня коштує 24,11 грн. Євро подорожчало на 30 копійок і становить 26,79 грн.

Глава Мінекономіки також зазначив, що в 2020 році, як очікує Світовий банк, економіка всіх країн світу зросте на 2,5% проти 2,4% в 2019 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гривня буде зміцнюватися в 2020 році, але все залежить від розвитку економіки, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169307
 
 
 Топ коментарі
 
Як сказала мені одна зебілка- агітатором у Гузенка із СН працювала- ;Лутше б уже Порошенко вернувся, а то дітям і хліба купить ні за шо;
Слова її процитував як було, вибачте за суржик.
 показати весь коментар
 
Це в черговий раз говорить про те, які тупарі сидять в уряді, що в перший же місяць фінансового року будуть змінювати макроекономічний прогноз. Вони взагалі не керують процесами, а тупо спостерігають і видають періодично маячню, яку називають прогнозами.
 показати весь коментар
 
Это же теперь надо рвонуть на 47,5%.... Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 6485
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Віталій Барабаненко‏ @baraban088 4 ч.4 часа назад

Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 1800

Глава "Укрпочты" Смелянский в 2020 году ежемесячно будет получать почти 2 миллиона зарплаты. Об этом на своей странице в соцсети написала первый секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ со ссылкой на финансовый план компании.

Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 1130
 показати весь коментар
 
 
Доллар дорожает, а значит пенсии зелебобиков опять начали уменьшаться Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 6397
 показати весь коментар
 
 
А петиков - увеличиваться. При таком раскладе петики в 2024 г. проголосуют за Зелю.
 показати весь коментар
 
 
Значит только у зеленобобиков, а другие граждане получают пенсию типа в валюте, ну так же стоит понимать из написанного, короче насмешил Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 5648
 показати весь коментар
 
княжна милованова теперь в шоке от иакропрогноза на январь...
 показати весь коментар
 
 
Як сказала мені одна зебілка- агітатором у Гузенка із СН працювала- ;Лутше б уже Порошенко вернувся, а то дітям і хліба купить ні за шо;
Слова її процитував як було, вибачте за суржик.
 показати весь коментар
 
 
а то догендлюються батьківщиною - здачі давати нічим уже
 показати весь коментар
 
 
ну теперь заживу!
куплю костюм с отливом, магнитолу и на дачу картошку сажать! что бы с голоду не сдохнуть от таких спецов!
 показати весь коментар
 
 
Инвесторы в ОВГЗ начали сливать воду (гривен, если быть более точным)?
 показати весь коментар
 
 
Абсолютно правильно. Теперь эта картинка развернётся наоборот. Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 7577 Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 7026
 показати весь коментар
 
Це в черговий раз говорить про те, які тупарі сидять в уряді, що в перший же місяць фінансового року будуть змінювати макроекономічний прогноз. Вони взагалі не керують процесами, а тупо спостерігають і видають періодично маячню, яку називають прогнозами.
 показати весь коментар
 
 
А что последние 4 года прогнозы по курсу сбывались?
 показати весь коментар
 
Хорошо, что "эпоха бедности" закончилась!Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов - Цензор.НЕТ 7793
 показати весь коментар
 
 
коррекция 130-ти страничного бредоплана правительства гончарука...
 показати весь коментар
 
 
Да ми всьо пєрєживьом! Аби бубачкє нашей зарплату нє убавілі! І шоб субсідію йому вчасно пєрєчісляли! Це для нєімущіх дуже важливо! Нєдайбог здохне з голодухи! )
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору