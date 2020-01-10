 "У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані

Про це керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів. Але я переконаний, що наша влада гідно справляється з усіма завданнями", - сказав Корнієнко.

За його словами, дуже важливо, що в перші години після трагедії Україна заявила про суб'єктність в розслідуванні авіакатастрофи і відправила в Тегеран своїх експертів.

"Тому сьогодні наш президент дізнається все не з Твіттера і не з новин, а наша сторона в цьому розслідуванні - не сторонній спостерігач, і не об'єкт, а держава, яка чітко і безкомпромісно відстоює інтереси свого народу", - сказав Корнієнко.

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Керівник "Слуги народу" підкреслив, що наша країна стоїть на позиції повного з'ясування всіх обставин катастрофи.

"Дуже важливо, що в цьому процесі Україна нікого не звинувачує і не виправдовує. Ми спираємося тільки на факти, а не на припущення. Нас цікавить тільки істина", - сказав він.

"Як бачите - ніхто з нашої команди на цьому не піариться і не намагається здобувати політичні очки", - додав Корнієнко.

З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.