EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  5442  201
Матеріали за темою:
Все про:Іран (308) МАУ (88) Корнієнко (97)

 "У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів", - Корнієнко про катастрофу лайнера в Ірані

Україна змогла оперативно відреагувати на катастрофу зі своїм пасажирським лайнером в Ірані і тому сьогодні є не стороннім спостерігачем, а державою, яка відстоює інтереси свого народу.

Про це керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"У такій ситуації не був жоден з українських урядів і президентів. Але я переконаний, що наша влада гідно справляється з усіма завданнями", - сказав Корнієнко.

За його словами, дуже важливо, що в перші години після трагедії Україна заявила про суб'єктність в розслідуванні авіакатастрофи і відправила в Тегеран своїх експертів.

"Тому сьогодні наш президент дізнається все не з Твіттера і не з новин, а наша сторона в цьому розслідуванні - не сторонній спостерігач, і не об'єкт, а держава, яка чітко і безкомпромісно відстоює інтереси свого народу", - сказав Корнієнко.

Читайте також: Пристайко: Ми хочемо створити міжнародну коаліцію з розслідування причин аварії українського літака в Ірані

Керівник "Слуги народу" підкреслив, що наша країна стоїть на позиції повного з'ясування всіх обставин катастрофи.

"Дуже важливо, що в цьому процесі Україна нікого не звинувачує і не виправдовує. Ми спираємося тільки на факти, а не на припущення. Нас цікавить тільки істина", - сказав він.

"Як бачите - ніхто з нашої команди на цьому не піариться і не намагається здобувати політичні очки", - додав Корнієнко.

З думками досвідчених політиків і держслужбовців про дії української влади у зв'язку з катастрофою лайнера МАУ в Ірані можна ознайомитися тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169305
 
   
 Топ коментарі
 
Такого не было ни в одной воюющей стране когда "слуги" устали от господ и поехали отдыхать за моря и океаны
 показати весь коментар
 
Забув лише про збитий над Україно кацапами Боїнг. Реакція була миттєво. І служби працювали, як один складний годинник. І ситуація була в рази складніша, бо були спроби у цьому ТЕРАКТІ звинуватити Україну. Але державою тоді керували професіонали.
 показати весь коментар
 
Конечно всем , всегда было легче , особенно в 2014 году .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А шо за поц такий цей Корнієнко? Щось верзе наче з перепою.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору