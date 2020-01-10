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Все про:підпал (285) Нацполіція (8799) Чернівці (127)

 Поліція в Чернівцях затримала чоловіка, який намагався підпалити свою сім'ю

Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння намагався підпалити свою сім'ю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецькій області.

"На спецлінію "102" надійшло повідомлення, що до лікарні доставлено неповнолітню жительку Чернівців з опіками, які вона отримала в результаті займання будинку", - сказано в повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що в приватному будинку між 38-річним чоловіком та його 43-річною співмешканкою виникла суперечка, після чого 16-річна дочка намагалася заспокоїти батька.

"Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік на зауваження не реагував і поводився агресивно. Взявши з підсобного приміщення пляшку з бензином, облив ним кімнату і дочку. Рідина потрапила на гарячу піч і загорілася. Вогонь миттєво перекинувся на 16-річну дівчину", - повідомили в поліції.

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Зазначається, що чоловік, залишивши в будинку дружину і трьох дітей, зник з місця злочину. Однак протягом години поліцейські розшукали зловмисника і доставили у відділення поліції.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна), ч.2 ст.15 (замах на злочин) та п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Шевченківський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на шістдесят діб без альтернативи внесення застави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169302
 
 
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музчіна просто вогнепоклоннік...
гєнацид якийсь просто вогнепоклоннікофф...
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Паджог паприколу так же как и галочки ставил на выборах.
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Тут не то что короткоствол - тяжелое надо легализировать.
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С чего бы? без медкомисии разрешение на оружие не дадут.
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А из огнемёта как у Рика Долтона он бы не порешил, а поджарил.
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Дівчина, сподіваюсь, не дуже обгоріла...
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и п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3169302
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В полиции Черновцой есть Форд Мустанг?

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Не совсем. Белка приходит уже после протрезвления через сутки-трое. Это другой алкогольный психоз.
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да. белка - это если очень резко завязал после запоя. в состоянии опьянения другие психозы.
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Парень просто посмотрел "Однажды в Голливуде". Пишите претензии туда - за развращение порядочных наций.
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