 Поліція в Чернівцях затримала чоловіка, який намагався підпалити свою сім'ю

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецькій області.

"На спецлінію "102" надійшло повідомлення, що до лікарні доставлено неповнолітню жительку Чернівців з опіками, які вона отримала в результаті займання будинку", - сказано в повідомленні.

Так, правоохоронці встановили, що в приватному будинку між 38-річним чоловіком та його 43-річною співмешканкою виникла суперечка, після чого 16-річна дочка намагалася заспокоїти батька.

"Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік на зауваження не реагував і поводився агресивно. Взявши з підсобного приміщення пляшку з бензином, облив ним кімнату і дочку. Рідина потрапила на гарячу піч і загорілася. Вогонь миттєво перекинувся на 16-річну дівчину", - повідомили в поліції.

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Зазначається, що чоловік, залишивши в будинку дружину і трьох дітей, зник з місця злочину. Однак протягом години поліцейські розшукали зловмисника і доставили у відділення поліції.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна), ч.2 ст.15 (замах на злочин) та п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Шевченківський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на шістдесят діб без альтернативи внесення застави.

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