 Гончарук доручив до 1 лютого запустити централізований облік деревини

Про це Гончарук повідомив після наради з регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал прем'єра.

"Дав доручення, щоб 1 лютого 2020 року в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини: МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції - безперервно перешкоджати незаконній вирубці лісів і виявляти порушення, Держлісагентству, іншим постійним лісокористувачам і власникам лісів - публікувати на офіційних сайтах інформацію щодо лісопорушення. Також ОДА мають надати пропозиції щодо закріплення за постійними лісокористувачами лісів, які не мають власника", - написав Гончарук.

За його даними, близько 12% лісового фонду України перебуває у віданні органів місцевого самоврядування. Зі 187 постійних лісокористувачів комунальної власності до системи електронного обігу підключено тільки 69. 7,5% лісового фонду не закріплені за постійними лісокористувачами, а отже не охороняються і там відсутній облік.

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Прем'єр-міністр також повідомив про закриття більш ніж 5,3 тис. нелегальних закладів грального бізнесу.

"Доручив главам ОДА та Нацополіції продовжити з ними боротьбу, а саме: вжити всіх заходів для недопущення реклами незаконного грального бізнесу, посилити заходи із запобігання переходу нелегального грального бізнесу в онлайн", - підкреслив Гончарук.

Також ДФС і СБУ продовжать перевірки нелегальних АЗС, а місцева влада - приєднається до процесу в рамках робочих груп, додав прем'єр-міністр.