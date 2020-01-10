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 Політика України, Економіка
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Все про:вирубка (47) ліс (273) Гончарук_Олексій (438)

 Гончарук доручив до 1 лютого запустити централізований облік деревини

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив запустити централізований облік деревини до 1 лютого 2020 року.

Про це Гончарук повідомив після наради з регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Телеграм-канал прем'єра.

"Дав доручення, щоб 1 лютого 2020 року в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини: МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції - безперервно перешкоджати незаконній вирубці лісів і виявляти порушення, Держлісагентству, іншим постійним лісокористувачам і власникам лісів - публікувати на офіційних сайтах інформацію щодо лісопорушення. Також ОДА мають надати пропозиції щодо закріплення за постійними лісокористувачами лісів, які не мають власника", - написав Гончарук.

За його даними, близько 12% лісового фонду України перебуває у віданні органів місцевого самоврядування. Зі 187 постійних лісокористувачів комунальної власності до системи електронного обігу підключено тільки 69. 7,5% лісового фонду не закріплені за постійними лісокористувачами, а отже не охороняються і там відсутній облік.

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Прем'єр-міністр також повідомив про закриття більш ніж 5,3 тис. нелегальних закладів грального бізнесу.

"Доручив главам ОДА та Нацополіції продовжити з ними боротьбу, а саме: вжити всіх заходів для недопущення реклами незаконного грального бізнесу, посилити заходи із запобігання переходу нелегального грального бізнесу в онлайн", - підкреслив Гончарук.

Також ДФС і СБУ продовжать перевірки нелегальних АЗС, а місцева влада - приєднається до процесу в рамках робочих груп, додав прем'єр-міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169301
 
   
 Топ коментарі
 
промолчим)) ЗЕкоманда - это нечто.
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За такие сроки даже систему учета поленьев в креслах КМУ не запустить.
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... и собственникам лесов ...

А це хто? У нас поки що по Конституції продавати рекреаційні зони - НЕ МОЖНА. Хто ті власники вже для міністра по факту?
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За такие сроки даже систему учета поленьев в креслах КМУ не запустить.
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учет девесины - СТОЙ - РАЗ, ДВА !!

сбит боинг ..украинский..какой боинг? ...хто тут ? (с)
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"дал поручение" ..да никого не **** кого и что вы там даете ... а кто контролирует на выходе ?
риторический ...вы просто зеПодонки
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а вознаграждение за сообщения о вырубке будут?
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канешна...специальный многоканальный телефон...
(сам зе.ло потом его три раза пропиарит))))
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У нас за вересень-грудень від лісів ні фіга не лишилося. Так що брати на облік вже нічого.
І не браконьєри- агроліс вирізав.
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полумеры...активированный уголь в аптеках тока по голдкартах от привата...
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до мирового финансового бадабума..
там голодные зебилы сами их снесут..
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Хай мені прем"єр міністр пояснить, звідкіля у нас взялися власники лісів!!!?
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А кучма здогадується, що воно канадець?
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Подключить? До 1 февраля. Да нет вопросов. Куда вилку всунуть?
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Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины.

Для початку перерахуйте всіх своїх дубів в Кабміні, ВР та ОП.
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Начало реформ. Приказ закрыть все подпольные игровые автоматы заправки, подключить древесину. Да, забыл - самокаты. Может еще шо упустил?
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Каждый зебил должен охранять одно дерево круглосуточно!
И зебилы при деле и деревья в безопасности.
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https://www.earthsight.org.uk/complicitincorruption

На жаль попереднє посилання виявилося не коректним. Тут, здається, все гаразд.
Цей діяч, перед тим як вішати лохам локшину на вуха, мав би почитати такі дослідження, а вже потім почати вести облік кількості лісу, який вирубала і продовжує рубати мафія.
Для тексту українською треба клікнути картинку справа.
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так, на таможне уже порядок теперь с деревьями разбираемся
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свежепил на базах стройматериалов был по 3500 грн/куб.
будет по 5000-6000. перемога.
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