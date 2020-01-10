 Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо

"Мав уже другу розмову з Джастіном Трюдо про катастрофу українського літака в Ірані. На трагедії не повинно бути спекуляцій. Україна і Канада усіма можливими засобами підтримуватимуть об'єктивне і всебічне розслідування", - написав Зеленський у Твіттер, передає Цензор.НЕТ,

Пізніше в Офісі президента України повідомили, що Зеленський у розмові з Трюдо поінформував, що перебуває на зв'язку з різними державами, зокрема, зазначив, що 10 січня відбулася розмова з державним секретарем США Майком Помпео і зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні.

Українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню і надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака і "чорних скриньок".

Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії і всіляко сприяти проведенню об'єктивного і всебічного розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Читайте також: Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном