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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (418) Зеленський (4099) Іран (308) МАУ (88) Трюдо Джастін (104)

 Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про другу за останній час розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо з приводу катастрофи українського літака в Ірані, внаслідок якої загинули, зокрема, громадяни обох держав.

"Мав уже другу розмову з Джастіном Трюдо про катастрофу українського літака в Ірані. На трагедії не повинно бути спекуляцій. Україна і Канада усіма можливими засобами підтримуватимуть об'єктивне і всебічне розслідування", - написав Зеленський у Твіттер, передає Цензор.НЕТ,

Пізніше в Офісі президента України повідомили, що Зеленський у розмові з Трюдо поінформував, що перебуває на зв'язку з різними державами, зокрема, зазначив, що 10 січня відбулася розмова з державним секретарем США Майком Помпео і зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні.

Українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню і надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака і "чорних скриньок".

Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії і всіляко сприяти проведенню об'єктивного і всебічного розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Читайте також: Іран просить Трюдо поділитися інформацією про причини катастрофи українського літака під Тегераном

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169300
 
   
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Александр Яневский (Alex Yanevskyy)

@yanevskyy2 ч

Охранника местности, где упал самолет рейса МН17, задержала госпогранслужба Украины. За денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал "ополченцам" обломки самолета и личные вещи погибших. Когда предложили принять присягу "республике", сбежал в РФ.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
12 ч. ·

"О жорстоке століття, закроєне з воєн і боєнь!
Не встигаєм забути усе, що до нас відбуло,
Як на голови нам пада з неба який-небудь Боїнґ,
Підвернувши під себе обвисле криваве крило..."

Це 35 років тому, про розстріляний радянською ракетою південнокорейський пасажирський було писано (вірш називався "Голосом вісімдесятих").
І так це й триватиме - вони вбиватимуть, доки не розваляться.
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От молодец Порох - поймал охранникп, а то ЗЕ совсем мышей не ловит. ГЫ.
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Ящо Германія, Франція, Італія, то і Канадія, Американія, Оманія. А шо?
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"Имел уже второй разговор с Джастином Трюдо о катастрофе украинского самолета в Иране. На трагедии не должно быть спекуляций. Украина и Канада всеми возможными средствами будут поддерживать объективное и всестороннее расследование", - написал Зеленский в Твиттер

Перевожу: Зеленский срочно позвонил Трюдо и поругал его за голословное заявление. Вот так.
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Ого, ты льстишь ЗЕ? Он поругал самого Трюдо? Крутой же чувак этот ЗЕ или ты тупорылый клоун, а не шут.
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Льщу я или наоборот, это твоя оценка.
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Угу, т.е. по поводу тупорылого возражений нет. Я так и знал. Бу-га-га.
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Прямой только что показал прикольный кавер-пародию на Король вислюк, с озвучкой голосом зе.
Прикольно. У кого есть ссылка. Хочу еще раз пересмотреть
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это шедевр! Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо - Цензор.НЕТ 8245 кто это озвучил? и главное - поменяли только несколько слов, и просто как с нас писали! я в шоке.
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Дно!
"сывочолый гетьман" продолжает гадить как обиженный школьник, обидели ПП, не выбрали)))
он до сих пор думает, что президент Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо - Цензор.НЕТ 4625
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Шо? Прям таки и продолжает гадить, как зеленский?
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Никогда больше украинцы не выберут Петю! Кто-то будет спорить?
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Это как-то коррелирует с тем, что ЗЕ уже надо выпустить кишки?
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Прямой - это анал шакалАдного? Да он любит ЗЕ говном поливать. Это низкопробный анал и любят смотреть его петярасты. Гы.
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"Имел уже второй разговор" - зеля, ******* ..зехз..зе95..зеквартал
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Жуёт зелёные сопли короче!
Про компенсацию и не заикнётся, вернее, не будет делать из Украины проститутку, как он уже шутил!
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Тільки що Анатолій Штефан (Штірліц) в телеграм викинув відос-реконструкцію ракетної атаки на МАУ від американського каналу abc. Було 2 ракети. + фото фюзеляжа прошитого осколками.
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Трюдо:
- містєр Зє!лєнскій! Ми вам прєдоставілі всю нєобходімую інформацію - пачєму ви молчітє?
- ну, дарагой Джастін, ми нє успєлі пєрєвєсті с англійского - трудності пєрєвода. Ми нєувєрєни. Возможно, что самальот нікто нє сбівал, і он хдє-то лєтайєт. Дождьомся самольота. Тогда будєт ясно.
- что ви нєсьотє??? Обломкі вашего самальота валяюца под Тєгєраном!
- ми нєувєрєни шо ето наш самальот - он нє пахож. Наш новєнькій такой, а етот - вєсь в пилі і кусочкамі...
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Так на подсрачниках Бубочка возможно и начнет шевелить загорелыми булками .
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Соєвий партнер мертвечука твій президент.
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Есть развлечение для моники: звонить всяко-разным президентам/премьерам и обсуждать... обсуждать...
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Кто так тупит на сайте? Когда речь идет о расследовании авиакатастрофы, в которой погибло так много людей, выставлять в заставку фото с лицами смеющихся юмористов - показывать себя идиотом. Ясен пень, что это фото не касается сегодняшнего общения глав двух государств, и они не смеялись по поводу катастрофы, но, всё же, редактору так наплевательски относится к своей работе - это что-то! Похоже, что просто в падлу было поискать более уместные фото для трагической ситуации1
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Не удивительно,если 62-а бота педропутьіх стрелки с ***** на Зелю переводят.Видимо их наводчик зДОХА КАТАРА на ОМАН яхтой "Марина" перебирается-ТОР ведь безмозгльій-может и бумерангом.
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Всё правильно. Молодцы. Получили данные от разведки США через посольство. Будут стараться проводить объективное расследование. И без поспешных выводов и заявлений.
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Б..ть, щойно у Трюдо спитали чи в курсі Зеленський про розвіддані... І він відповів, що сподівається, що йому це відомо...
______
Зеленський тільки 20 хвилин тому отримав розвіддані, що Канада називається "Канада", а не "Канадя", а тут розвіддані про літак питають.
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Спасибо славному президенту! Уж теперь все получится!
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Зеленський повідомив, що зустрівся з рідними загиблих у катастрофі літака. Рідні повідомили, що з ними НІХТО не зустрічався. Це рідні двох пасажирів рейсу Тегеран-Київ. Президент Брехні. Постійної та наполегливої брехні.
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ми з пріятелем удвох
до Оману з'їздили,
а покИ ми там були,
у нас усе по....здили
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А соєвим тролям з IQ-68 похєру на всі заяви. Їм головне засрати всі новини де згадується Зе або його оточення. Байдуже, навіть якщо правильно він щось робе.....
Все як на пуйловскіх шоу - головне більше гидоти, образ та вереску. Бо ж тільки за це копійочку отримують.
П.С. Бутусов коли вже приберешь коментарі???
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Що посіяли, те і пожинаєте. Тепер не скігліть(азіровка).
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Трахтер, не газуй. ІQ=68 - це якщо до купи скласти всі результати 73%-кових виборців узєлєнскава.

Як там канадіянці поживають?
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https://youtu.be/bAT8mUvyvjI
Відеореконструкція трагічної подї ( з другої хвилини)
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о господи, предупреждать надо, аж проснулся Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо - Цензор.НЕТ 4298
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Президент Украины подтвердил, что иранская сторона способствует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и "черных ящиков". Источник: https://censor.net.ua/n3169300
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на місце падіння не пускають наших, згрібають уламки бульдозєром на кучу, носову частину та крісла пілотів не показують, в "чорних ящиках" вже порились без наших фахівців - заявлено шо фсьо_прапала, і навіть в такому стані самописці нашим не дають
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Ольгино тут собралось, во главе с Бутусовым.
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Шо, гандон, зєбіла зобіжають?

Ну поплачь, кончєне.
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Иди мой унитазы.
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 5 ч.5 часов назад
Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо - Цензор.НЕТ 3092

Есть у меня, граждане, подозрение, что не только ракета была из России, но и те, кто жмакал на кнопку её пуска.
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Пороститутка уже не в моде-пітерки на старцев 90-о летних переключились-иконьі да церковную утварь отжимают.
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Обєктивно і по суті.Попав *****-тому й відбілюють його соєю петрилі з козломордими,на Зелю визгаючи.Хлорки їм в парашу насипте,щоб не смерділи.Можна закрити їх борова та дустом обробити.
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Трюдо пресує , а зєля як вуж на сковороді викручується , ні на кому не відступаючи від кремлівського тексту . Він боїться путєна як янукович коли говорив : " ОН мінє званіл САМ " .
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Вообще-то это Трюдо провел разговор с ЗЕ.

ЗЕ не субъект политики, а объект. И по этой причине, к сожалению, Украина тоже.
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