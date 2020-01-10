 Україна і Канада підтримуватимуть об'єктивне розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані, - Зеленський провів розмову з Трюдо

"Мав уже другу розмову з Джастіном Трюдо про катастрофу українського літака в Ірані. На трагедії не повинно бути спекуляцій. Україна і Канада усіма можливими засобами підтримуватимуть об'єктивне і всебічне розслідування", - написав Зеленський у Твіттер, передає Цензор.НЕТ,
Пізніше в Офісі президента України повідомили, що Зеленський у розмові з Трюдо поінформував, що перебуває на зв'язку з різними державами, зокрема, зазначив, що 10 січня відбулася розмова з державним секретарем США Майком Помпео і зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні.
Українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.
Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню і надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака і "чорних скриньок".
Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії і всіляко сприяти проведенню об'єктивного і всебічного розслідування.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
Александр Яневский (Alex Yanevskyy)
@yanevskyy2 ч
Охранника местности, где упал самолет рейса МН17, задержала госпогранслужба Украины. За денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал "ополченцам" обломки самолета и личные вещи погибших. Когда предложили принять присягу "республике", сбежал в РФ.
12 ч. ·
"О жорстоке століття, закроєне з воєн і боєнь!
Не встигаєм забути усе, що до нас відбуло,
Як на голови нам пада з неба який-небудь Боїнґ,
Підвернувши під себе обвисле криваве крило..."
Це 35 років тому, про розстріляний радянською ракетою південнокорейський пасажирський було писано (вірш називався "Голосом вісімдесятих").
І так це й триватиме - вони вбиватимуть, доки не розваляться.
Перевожу: Зеленский срочно позвонил Трюдо и поругал его за голословное заявление. Вот так.
Прикольно. У кого есть ссылка. Хочу еще раз пересмотреть
"сывочолый гетьман" продолжает гадить как обиженный школьник, обидели ПП, не выбрали)))
он до сих пор думает, что президент
Про компенсацию и не заикнётся, вернее, не будет делать из Украины проститутку, как он уже шутил!
- містєр Зє!лєнскій! Ми вам прєдоставілі всю нєобходімую інформацію - пачєму ви молчітє?
- ну, дарагой Джастін, ми нє успєлі пєрєвєсті с англійского - трудності пєрєвода. Ми нєувєрєни. Возможно, что самальот нікто нє сбівал, і он хдє-то лєтайєт. Дождьомся самольота. Тогда будєт ясно.
- что ви нєсьотє??? Обломкі вашего самальота валяюца под Тєгєраном!
- ми нєувєрєни шо ето наш самальот - он нє пахож. Наш новєнькій такой, а етот - вєсь в пилі і кусочкамі...
______
Зеленський тільки 20 хвилин тому отримав розвіддані, що Канада називається "Канада", а не "Канадя", а тут розвіддані про літак питають.
до Оману з'їздили,
а покИ ми там були,
у нас усе по....здили
Все як на пуйловскіх шоу - головне більше гидоти, образ та вереску. Бо ж тільки за це копійочку отримують.
П.С. Бутусов коли вже приберешь коментарі???
Як там канадіянці поживають?
Відеореконструкція трагічної подї ( з другої хвилини)
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на місце падіння не пускають наших, згрібають уламки бульдозєром на кучу, носову частину та крісла пілотів не показують, в "чорних ящиках" вже порились без наших фахівців - заявлено шо фсьо_прапала, і навіть в такому стані самописці нашим не дають
Ну поплачь, кончєне.
Есть у меня, граждане, подозрение, что не только ракета была из России, но и те, кто жмакал на кнопку её пуска.
не в тему...
ЗЕ не субъект политики, а объект. И по этой причине, к сожалению, Украина тоже.