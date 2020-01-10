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Все про:крадіжка (332) Найєм (272) Укроборонпром (567)

 "Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років", - Найєм. ІНФОГРАФІКА

Заступник Генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм стверджує, що за останні 10 років у концерну вкрали майже 896 мільйонів гривень.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років. Це - близько 300 тисяч гривень щодня, які виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях", - написав Найєм.

За його словами, всі роки існування концерну проти нього або його підприємств щотижня відкривали одне нове кримінальне провадження, і зараз розслідуванням цих справ зайняті всі правоохоронні органи країни.

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"Цікавий факт: за весь час існування Концерну (десять років!) його керівники самостійно ініціювали лише половину - 251 кримінальне провадження. За шість місяців ми виявили і передали до правоохоронних органів матеріали, за якими вже порушено 85 провадження", - написав Найєм.

Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років, - Найєм 01

У цих нових провадженнях фігурують колишні керівники оборонного Комітету ВР, які діяли у злочинній змові з чиновниками Міноборони, додав заступник директора "Укроборонпрому".

"Ми точно не збираємось підмінювати собою правоохоронців. Наша мета – змінити внутрішні процедури та правила таким чином, щоб такої жахливої статистики не було у майбутньому", - підсумував Найєм.

Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років, - Найєм 02Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років, - Найєм 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169299
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё один крупный специалист.
Собрать бы все это Зелёное говно да кнопку смыва нажать.
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Мудреца спросили,ты за короля или за быдло возле корыта?
Я за дебильный народ их кормящий,ответил Мудрец
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почти 1 млн. в месяц, да за год 12 млн., а Абромавичусы и прочие - еще и еще и еще столько же....
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В Укроборонпром входит 134 предприятия,из них частные 9,остальные на шее народа.
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Ты смотри уже раскопал???? А свои 300 тыс в месяц ты туда вписал?
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Так уже начал - за 3 месяца почти лям. А с какого по какой год и сколько?
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"Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет", - Найем.

Воно то так, але ніхто не сяде, прийдуть інші "оптимізатори". Та й сам Найем фактично обкрадає Укроборонпром і державний бюджет відповідно щорічно майже на 4000000 грн. своєю "зарплатою".
А є ще один "трудяга" Лещенко в Укрзалізниці. Там теж нізащо отримує сотні тисяч гривень щомісячно.
Але фору всім дає "трудоголік" смілянський, який в збитковій Укрпошті отримує майже 1,9 млн.грн. щомісячно. Оце вже повний 3,14...дець!
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пора вже премію нараховувати і мамі посилати
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Мать Мстафы умерла сразу после рождения ребенка
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Братья Найемы не бедны,что брат Мустафы,Маси адвокат,что сам журналист.Их отец Наим, был министром образования Афганистана
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да-да, папередники так крали что когда перестали воровать, сразу в стране быра в бюджете возникла
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Миллиард гривен за 10 лет? что то мне кажется что Мустафа приуменьшает.
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ЗЕгенераты так это же обычное патяканье языками..самое натуральное пустозвонство. ЗЕбилы когда реальные посадки будут?? Или так и будете лохотрон словесной акробатики 5 лет устраивать??? Порошенко когда посадите, что мешает??
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В Мустафи така зарплата, що і красти не потрібно ))
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Сначала барига всё воровал, а потом пришли ЗЕкловуны квартальные с бородатой бабушкой и денег совсем не стало... "Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років", - Найєм - Цензор.НЕТ 4077
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мустафа а ты в эту иконографику свою зарплату не включил? млрд. вже вкралы и ты еще миллиончик через свою платню скоммуниздишь! вы же честные офигенно. и еще - а ты мустафа чтоткрупный эксперт в сфере военной техники и озброення? блин у вас в слугах все какие то многостаночники.....
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ну так гравфік дай 2009-2013 і 2014-2019 ну шоб чесно було. Чи там так вийде, що при баризі там фігню вкрали?
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Пока что зарплаты Мустафы с Лещенком тянут из бюджета не меньше чем недоказанные откаты Свинарчуков, а результат работы нулевой. Не пойман ни один коррупционер, не возвращено ни одной гривны в бюджет.
Какие-то общие цифры за 10 лет, непонятно кто, кому и где.
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А поподробнее можно, по годам. напр., чтобы узнать сколько и при ком разворовали?
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И кто теперь будет отрицать что пять лет из этих десяти у власти был петюня, которому со всей страны и со всех отраслей тащили откаты, и его шобла, которую сейчас называют пацриотами порохоботами. И эти порохоботы надеются, что народ еще когда проголосует за порошонка? Тьфу, идиоты.
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з/пл наема около 900 штук. За год 10 миллионов, за 10 лет 100 миллионов.
Т.е. миллиард єто всего лишь зарплата десятка таких гнид как он.
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Зарплата петюниного человека на этом месте была не меньше. Ну и что из этого следует? При чем тут зарплата Найема к солнечному затмению, тайфуну, автобусным перевозкам и воровству в укроборонпроме петиных друзей, которые уже успели смыться с Украины?
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наверно при том что оно ни ухом ни рылом в Оборонпроме, не?
Если б оно было ракетным спецом или баллистиком, - а так он просто шакал получивший свой кусок за усердное говнометание.
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