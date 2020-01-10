 "Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років", - Найєм. ІНФОГРАФІКА

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років. Це - близько 300 тисяч гривень щодня, які виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях", - написав Найєм.
За його словами, всі роки існування концерну проти нього або його підприємств щотижня відкривали одне нове кримінальне провадження, і зараз розслідуванням цих справ зайняті всі правоохоронні органи країни.
"Цікавий факт: за весь час існування Концерну (десять років!) його керівники самостійно ініціювали лише половину - 251 кримінальне провадження. За шість місяців ми виявили і передали до правоохоронних органів матеріали, за якими вже порушено 85 провадження", - написав Найєм.
У цих нових провадженнях фігурують колишні керівники оборонного Комітету ВР, які діяли у злочинній змові з чиновниками Міноборони, додав заступник директора "Укроборонпрому".
"Ми точно не збираємось підмінювати собою правоохоронців. Наша мета – змінити внутрішні процедури та правила таким чином, щоб такої жахливої статистики не було у майбутньому", - підсумував Найєм.
Я за дебильный народ их кормящий,ответил Мудрец
Воно то так, але ніхто не сяде, прийдуть інші "оптимізатори". Та й сам Найем фактично обкрадає Укроборонпром і державний бюджет відповідно щорічно майже на 4000000 грн. своєю "зарплатою".
А є ще один "трудяга" Лещенко в Укрзалізниці. Там теж нізащо отримує сотні тисяч гривень щомісячно.
Але фору всім дає "трудоголік" смілянський, який в збитковій Укрпошті отримує майже 1,9 млн.грн. щомісячно. Оце вже повний 3,14...дець!
Какие-то общие цифры за 10 лет, непонятно кто, кому и где.
Т.е. миллиард єто всего лишь зарплата десятка таких гнид как он.
Если б оно было ракетным спецом или баллистиком, - а так он просто шакал получивший свой кусок за усердное говнометание.