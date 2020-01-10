 "Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років", - Найєм. ІНФОГРАФІКА

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в Укроборонпрому за останні 10 років. Це - близько 300 тисяч гривень щодня, які виводили в офшори та розкладали по приватних кишенях", - написав Найєм.

За його словами, всі роки існування концерну проти нього або його підприємств щотижня відкривали одне нове кримінальне провадження, і зараз розслідуванням цих справ зайняті всі правоохоронні органи країни.

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"Цікавий факт: за весь час існування Концерну (десять років!) його керівники самостійно ініціювали лише половину - 251 кримінальне провадження. За шість місяців ми виявили і передали до правоохоронних органів матеріали, за якими вже порушено 85 провадження", - написав Найєм.

У цих нових провадженнях фігурують колишні керівники оборонного Комітету ВР, які діяли у злочинній змові з чиновниками Міноборони, додав заступник директора "Укроборонпрому".

"Ми точно не збираємось підмінювати собою правоохоронців. Наша мета – змінити внутрішні процедури та правила таким чином, щоб такої жахливої статистики не було у майбутньому", - підсумував Найєм.