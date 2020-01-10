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 До Києва для подальшого лікування з Харкова доставлено 9 поранених бійців, медикаментами та засобами побуту військовослужбовці забезпечені, - Міноборони

10 січня в Київ прибув борт з пораненими українськими бійцями для подальшого лікування в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий госпіталь"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Сьогодні  прибув борт із пораненими українськими бійцями.

Для подальшого лікування в Київ привезли дев'ятьох військовослужбовців, які до цього лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону у Харкові.

Після діагностичного обстеження, яке зазвичай проводиться з пацієнтами, яких транспортують літаками, їх розмістили у відповідні клініки і відділення госпіталю та призначили подальше лікування.

"Військові лікарі кажуть, що стан здоров’я наших захисників наразі задовільний, усі необхідні медикаменти та засоби побуту для них є в достатній кількості", - говориться в повідомленні.

Раніше, волонтер Юсупова повідомила, що пораненим, які прибули з Харкова, потрібні донорська кров, ліки і продукти.

До Києва для подальшого лікування з Харкова доставлено 9 поранених бійців, медикаментами та засобами побуту військовослужбовці забезпечені, - Міноборони 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169298
 
 
 Топ коментарі
 
Я вірю волонтерам, а не Хомчаку.
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Одужання воїнам........
Подяка усьому медичному персоналу..........
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Донорскую кровь всегда может сдать личный состав воинских частей Киева.Так было,есть и будет.
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Одужання воїнам........
Подяка усьому медичному персоналу..........
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Цікаво, яка щачю луга в тому, що у поранених все є саме Міноборони?
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Донорскую кровь всегда может сдать личный состав воинских частей Киева.Так было,есть и будет.
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И что, Бубочка с ними встретится? Или они ему по барабану как всегда ...
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а шо война, уже ж перемирие полгодакак.
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Адепты "украинского" Петушария во всей красе!
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