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Все про:бунт (47) колонія (161) омбудсмен (233) Харків (1591)

 Під час бунту в колонії на Харківщині правоохоронці застосували силу до 22 осіб

8 січня під час конфлікту в Олексіївській виправній колонії №25 (ІК-25) міста Харкова до 22 засуджених застосували спецзасоби і фізичну силу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 січня поінформував офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Під час моніторингового візиту було виявлено, що до 22-х засуджених були застосовані спеціальні засоби та заходи фізичного впливу, а саме – гумові кийки та кайданки. Після зазначених дій працівниками медичної частини №25 було проведено медичний огляд та надано за потреби медичну допомогу постраждалим", – сказано в повідомленні.

В офисе омбудсмена отметили, что в журнале учета телесных повреждений у содержащихся в колонии написано, что "зафіксовані садна та синці, характерні після застосування кайданок".

"Після спілкування з засудженими були отримані скарги на неправомірне застосування сили та спеціальних засобів, приниження честі та гідності, тиску з боку адміністрації закладу. Також були опитані працівники колонії, отримані документи та пояснення, що будуть ретельно вивчені та опрацьовані. У діях працівників колонії вбачаються прояви затягування часу та зволікання з наданням документів на вимогу Представника Уповноваженого", – розповіли представники омбудсмена.

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Вони підкреслили, що "з деякими документами ознайомитися так і не вдалося", адміністрація колонії пообіцяла надати їх пізніше.

10 січня в прокуратурі Харківської області повідомили, що за фактом заподіяння засудженим ІК-25 тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

8 січня адміністрація кримінально-виправної служби повідомила про введення в Олексіївській виправній колонії №25 режиму особливих умов через групову непокору засуджених.

Також читайте: Ув'язнені бунтували в колонії на Дніпропетровщині через умови утримання

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169295
 
 
 Топ коментарі
 
наверное раздавать тортики с кофе и радоссто улыбаться заключенным Во время бунта в колонии на Харьковщине правоохранители применили силу к 22 лицам - Цензор.НЕТ 6909
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Так а шо они должны были применить во время бунта.
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правоохранители применили силу к 22 лицам...

Ну и что? Убили? Нет. Искалечили? Нет. А запросто могли бы, может и нужно было парочку покалечить, что бы не повадно было.
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Так а шо они должны были применить во время бунта.
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наверное раздавать тортики с кофе и радоссто улыбаться заключенным Во время бунта в колонии на Харьковщине правоохранители применили силу к 22 лицам - Цензор.НЕТ 6909
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ну а які поводи для бунта були, чого мовчать, може віртухаї щось зробили, а може передел вліянія...
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подавать икру к столу резиновыми дубинками?
воины авакяна хоть минимальное представление об этикете в харчеблоке имеют?
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правоохранители применили силу к 22 лицам...

Ну и что? Убили? Нет. Искалечили? Нет. А запросто могли бы, может и нужно было парочку покалечить, что бы не повадно было.
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хороший грев))
наркотой так вмазались шо бунт затеяли))
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Всесвітньо-Броварське Телебачення3 год · Увага! Розшук! Сєпари Шарія. Кому будь що відомо про цих інтелігентних людей скидайте інфу в особисті повідомлення.
P.s Прохання поширити!
Во время бунта в колонии на Харьковщине правоохранители применили силу к 22 лицам - Цензор.НЕТ 755
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Из пострадавших был ли хоть один из когорты зайцевых или коронованных? Вертухаи такие же урки как и те, кого они охраняют типа, если не хуже!
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Не зрозуміло причину бунту,а бунти на рівному місці не виникають.
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Не виникають...Спочатку верхівка місцевого криміналітету на волі приймає рішення "розгойдати зону", заряджає грошиками правозахисників, інших "контролюючих" інстанцій, а потім декілька посвячених зчиняє заваруху. Так було в Одесі, Кропівницькому, Черкасах...
"І немає нічого нового під луною..." (Еклезіаст).
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