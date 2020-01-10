 Під час бунту в колонії на Харківщині правоохоронці застосували силу до 22 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 січня поінформував офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини.



"Під час моніторингового візиту було виявлено, що до 22-х засуджених були застосовані спеціальні засоби та заходи фізичного впливу, а саме – гумові кийки та кайданки. Після зазначених дій працівниками медичної частини №25 було проведено медичний огляд та надано за потреби медичну допомогу постраждалим", – сказано в повідомленні.



В офисе омбудсмена отметили, что в журнале учета телесных повреждений у содержащихся в колонии написано, что "зафіксовані садна та синці, характерні після застосування кайданок".

"Після спілкування з засудженими були отримані скарги на неправомірне застосування сили та спеціальних засобів, приниження честі та гідності, тиску з боку адміністрації закладу. Також були опитані працівники колонії, отримані документи та пояснення, що будуть ретельно вивчені та опрацьовані. У діях працівників колонії вбачаються прояви затягування часу та зволікання з наданням документів на вимогу Представника Уповноваженого", – розповіли представники омбудсмена.

Читайте також: Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 ув'язнених застосували спецзасоби. ФОТОрепортаж

Вони підкреслили, що "з деякими документами ознайомитися так і не вдалося", адміністрація колонії пообіцяла надати їх пізніше.

10 січня в прокуратурі Харківської області повідомили, що за фактом заподіяння засудженим ІК-25 тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

8 січня адміністрація кримінально-виправної служби повідомила про введення в Олексіївській виправній колонії №25 режиму особливих умов через групову непокору засуджених.

Також читайте: Ув'язнені бунтували в колонії на Дніпропетровщині через умови утримання