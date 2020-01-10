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 Літак МАУ міг бути збитий ракетою, - спецслужби Нідерландів

Інформація Служби військової розвідки і безпеки Нідерландів підтверджує, що лайнер української авіакомпанії МАУ, який зазнав катастрофи в Ірані, був збитий зенітною ракетою.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на суспільного мовника Нідерландів, компанію NOS.

"Нідерландські спецслужби підтверджують, що Boeing 737, який зазнав аварії в Тегерані на цьому тижні, було, ймовірно, збито", - сказано в повідомленні.

Бейлевельд зазначила, що зараз дуже важливо провести детальне розслідування.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок також підтвердив у Брюсселі, що нідерландські спецслужби мають у своєму розпорядженні власну інформацію про трагедію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вважають, що український літак ймовірно збила іранська ракета - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169294
 
   
 Топ коментарі
 
Где был Зеленский в эти критические часы, и с кем он проводил консультации, и как это связано с прилетом в Оман российского чартера?

Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН.

Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.

Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины?

А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане.

И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.

Taras Berezovets
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Уже весь мир убежден в этом.
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Да уж, и только один поёт песни под дудку *****
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но в первую очередь Зеленский - НЕКОМПЕТЕНТЕН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Супергерой бубочка особисто врятував світ. В Америці супергерой людина-павук, а в Україні людина-віслюк.
Літак МАУ міг бути збитий ракетою, - спецслужби Нідерландів - Цензор.НЕТ 7627
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Шоколадно-коричневый дерьмюк был лучше Літак МАУ міг бути збитий ракетою, - спецслужби Нідерландів - Цензор.НЕТ 7639
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Ну ты же, кацорылый, до сих пор срешься от него. Это как от Бандеры, сколько лет нет человека, а у вас, козломордых, от него диарея.
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Ну брешеш например ты,причем все время.
Работа у тебя такая, больше ничего не умеешь?
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Мир - да. А зелёный тупарь - нет. Ещё не получил четких указаний из Мацквы.
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Зеленый тупарь-зачетно!Літак МАУ міг бути збитий ракетою, - спецслужби Нідерландів - Цензор.НЕТ 1709
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мыролюбный свиненок типичный выхрест. Такое в истории их реформаторского народа происходило постоянно.
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Так ты скажи наконец что за фамалия такая, дупа марыны?
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Это что новое погоняло Моники Зелински оманской? Дупа Марини? А почему не Дупа Коломы? Резиденту бы пошло.
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фамилия усміхненої дупы мырыны - ЗЕленский Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов - Цензор.НЕТ 6833
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бот так спешил написать херню, что и опечатки не заметил.
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Не один, два бота.
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Он второй день эту хрень постит, а я второй день у него спрашиваю. Наверное эта какая-то часть тела Черта Алексеича Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов - Цензор.НЕТ 2153
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Lesha и Андруша два валянка пара
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Все фамально,неперефывай
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Зеля иПеця это два клоуна из одной оперы-ну типа злой и добрый мент,а начальство(режисеры) сидят выше.
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Где был Зеленский в эти критические часы, и с кем он проводил консультации, и как это связано с прилетом в Оман российского чартера?

Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН.

Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.

Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины?

А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане.

И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.

Taras Berezovets
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То есть докази шукати не треба?
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Ныкать? Ты дебил? Чтобы что-то спрятать, надо это, для начала, иметь!
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доказы крысятничества ЗЕБЕни будут представлены в суде
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Уже! Почитай решение лондонского суда по Привату.
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Не гони пургу, только палишься на этом.
У кацапов это любимая тема.
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мы высвечиваем бездарную деятельность своего преЗЕдента, а что там у "кацапов" любимая тема-то их дело! пусть сами решают обо что им биться головой: толи ли об асфальт, то ли об унитаз!
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Извини не узнал "луч света" в темном царстве порохоботов и троллей кацапстана, быстро же вы снюхались враги Украины.
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Соевая херня из тупорылых теорий заговора для свиноботов, вывалено прямо в корыто. Свиноботы довольны, хавают, аж чавкают.
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А какие страны участвуют в этом заговоре! США, Канада, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Израиль, мы, порохоботы, с ними!
А вы, зелефилитики, я так понимаю, с кацапстаном.
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Не подставляйте бубочку, ему надо чтобы НЛО, а то хозяева оторвут кое что.
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Не «мог бьіл сбит».

Нучитайте ж: «Нидерландские спецслужбы подтверждают, что Boeing 737, потерпевшего крушение в Тегеране на этой неделе, был, вероятно, сбит", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3169294»
Або та і ставте в заголовок.
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Слово ВЕРОЯТНО является синонимом фразе МОГ БЫТЬ...
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Подтверждают вероятность, а не сбитие
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нє савсєм: мог бить сбіт ракєтой, но Бог міловал. Вєроятно сбіт ракєтой - такі, сбіт, но может і нє ракєтой.
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Уже весь мир ссыт нам в глаза.
Это какой-то позор.
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верёвку дать? Повесишься от позора.
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Сергій Місюра
21 ч. ·

Про Титан, який не метал, а Кримський.
І про нашу участь.
Після заяв Трампа, Трюдо і навіть Джонсона, стає вірогідним, що наш літак в Тегерані був збитий іранською ракетою (по типу ТОР). І пішла версія, що це дуже погано для нас, тому що через послідовність джерел інформації вийдуть, що це саме Україна поставила ту ракету.
Так не буде.
Дійсно, існує в окупованому Криму завод, який належить Фірташу - Кримський Титан. Дійсно, він може зараз і виробляв раніше елементи для таких ракет. Матеріал для виробництва видобувають в Україні, завод в Криму, тому звідси і можна взяти початок цієї череди для притягнення України до збиття Боїнга.
Але так не буде.
Коаліції США, Канада і Великобританія не потрібно приліплювати Україну до збиття нашого ж літака. Їм потрібно далі давити Іран, тому це іранська ракета збила літак. Російського виробництва? Так можна і Путіна щеманути. А якщо ще й Фірташ, який потрібен Америці, власник заводу Титан - можна і його до купи.
Я розумію, що Україна зараз поганий пішак на міжнародній арені з таким керівництвом, і на нас трохи фіолетово цим світовим лідерам, але ми точно не будемо винні в авіакатастрофі, виробництві ракет чи спонсорстві тероризму. Ця роль зараз в Ірану і Росії, яка йому допомагає і продає системи ППО, по типу ТОР і С300. І перетворювати ситуацію в катастрофі нашого ж літака на ситуацію як з Кольчугами - ніхто не буде.
Все буде Україна!
Головне щоб тут Зеленський мав виважену і правильну позицію, якої я зараз не бачу...
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на счкт крысмского титана бред. Там не произвордится металл. Там производится порошок - оксид титана. И из всего написанного там правда только то, что он работал все 5 лет на украинском сырье, и электрике благодаря мыролюбному свиновальцу.
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Большего бреда в голову не пришло?
Какие именно детали Тор-а изготавливаются из Крымского титана?
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"Пекло - це ті, хто неуважно читає"...
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бакЛанову расскажите ...и зеЧму Оманскому
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Голандці б краще за МН-17 переживали. 5 років всі знають хто збив, крім них
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Скоро про це заявлятимуть спецслужби Киргизстану.Але не українські.
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АААААААле ???
.
Клоун-барыга ОБМАНОВССКИЙ---------------------------------
- Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустилА перед этим приговорил к восьми годам заключения.. опять почему не седят ????
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Що цікаво, про малазійський Боїнг вони бояться відкрито сказати що він був збитий на 100% російською ракетою і російськими людьми...
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ОнЕ подтверждают: мог быть сбит ракетой, вероятно был сбит. А у меня вопрос: а мог и не быть, верно? Вы нихера не знаете, а болтаете! Один за другим, неумышленно болтают... Надоели!
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А бубочка нє вєріт всякім там... Оно ж нє лох какой-то! Папо пріказало вєріть в *уйла! От воно й вірить. Пузате папо шуро не відхиляєцця від заповітів лєніна,сталіна й прочіх свєточєй нквд!
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оманскому ослу плевать на версии спецслужб сша, канады, юк, нидерландов и пр. он будет говорить и делать, то что скажут ему его кремлевские кураторы.
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Заключение экспертов есть?
Так какого черта ты тогда оскорбляешь Президента Украины?
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А ваш любитель мальчиков целовать в пупок, кто?
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он и сам оскорблял всех значит и другим можно.
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Так открой квартал 96 и иди на сцену.
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Міністр закордонних справ:
"На щастя українців загинуло лише 11."

За що це моїй країні???? Що ж ви, зелесу..и, нам наобирали????
(C)
@Vika_Ruda
☹️
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Бутусов, все уже поняли. Только нужны доказательства. А их пока никто не предоставил. Пристайко все озвучил, почему их не предоставили. Потому что засекречено. Ждём первых результатов от экспертов.
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РФ - спонсор терроризма, раздаёт ЗРК малообразованным дебилам по всему миру.
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Мог быть сбит, а мог и не быть. Не стоит вестись на все эти сраные вбросы. Есть доказухи - полож на стол, нету - закрой рот.
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К Админу с просьбой снять спам.
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Это было самое быстрое расследование Нидерландов.
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И обалденное умозаключение. Лучше бы промолчали, чем ляпнуть.
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Кроме позора и международного унижения Украины ничего из этой катастрофы не вытечет. Вряд ли вообще придёт дикарям в голову собрать части на стапеле, а тем более платить компенсации за "техническую аварию".
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позор, уніженія, виплата рєпарацій
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"Самолет МАУ мог быть сбит ракетой", а может быть коровой, а может быть собакой, а может быть и дворником с огромною метлой.
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Все бы так и говорили, если бы Трамп заявил что самолет был сбит коровой. У них даже были бы доказательства, которые они никому не покажут.
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Все ждали отмашки от Вашингтона что надо говорить. А потом понеслось.
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Из чего следует, что завалили самолет америкосы.
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Даже военная разведка Нидерландов подтверждает.

А военная разведка Украины каждый день кормит нас информацией
о ордынских войсках:
подтягивает
усиливает
перемещает
делает ротацию
чистит кирзачи... и т. д.

Такие сводки и я могу писать.
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