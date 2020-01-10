 Літак МАУ міг бути збитий ракетою, - спецслужби Нідерландів

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевельд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на суспільного мовника Нідерландів, компанію NOS.
"Нідерландські спецслужби підтверджують, що Boeing 737, який зазнав аварії в Тегерані на цьому тижні, було, ймовірно, збито", - сказано в повідомленні.
Бейлевельд зазначила, що зараз дуже важливо провести детальне розслідування.
Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок також підтвердив у Брюсселі, що нідерландські спецслужби мають у своєму розпорядженні власну інформацію про трагедію.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
Работа у тебя такая, больше ничего не умеешь?
Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН.
Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.
Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины?
А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане.
И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.
Taras Berezovets
У кацапов это любимая тема.
А вы, зелефилитики, я так понимаю, с кацапстаном.
Нучитайте ж: «Нидерландские спецслужбы подтверждают, что Boeing 737, потерпевшего крушение в Тегеране на этой неделе, был, вероятно, сбит", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3169294»
Або та і ставте в заголовок.
Это какой-то позор.
21 ч. ·
Про Титан, який не метал, а Кримський.
І про нашу участь.
Після заяв Трампа, Трюдо і навіть Джонсона, стає вірогідним, що наш літак в Тегерані був збитий іранською ракетою (по типу ТОР). І пішла версія, що це дуже погано для нас, тому що через послідовність джерел інформації вийдуть, що це саме Україна поставила ту ракету.
Так не буде.
Дійсно, існує в окупованому Криму завод, який належить Фірташу - Кримський Титан. Дійсно, він може зараз і виробляв раніше елементи для таких ракет. Матеріал для виробництва видобувають в Україні, завод в Криму, тому звідси і можна взяти початок цієї череди для притягнення України до збиття Боїнга.
Але так не буде.
Коаліції США, Канада і Великобританія не потрібно приліплювати Україну до збиття нашого ж літака. Їм потрібно далі давити Іран, тому це іранська ракета збила літак. Російського виробництва? Так можна і Путіна щеманути. А якщо ще й Фірташ, який потрібен Америці, власник заводу Титан - можна і його до купи.
Я розумію, що Україна зараз поганий пішак на міжнародній арені з таким керівництвом, і на нас трохи фіолетово цим світовим лідерам, але ми точно не будемо винні в авіакатастрофі, виробництві ракет чи спонсорстві тероризму. Ця роль зараз в Ірану і Росії, яка йому допомагає і продає системи ППО, по типу ТОР і С300. І перетворювати ситуацію в катастрофі нашого ж літака на ситуацію як з Кольчугами - ніхто не буде.
Все буде Україна!
Головне щоб тут Зеленський мав виважену і правильну позицію, якої я зараз не бачу...
Какие именно детали Тор-а изготавливаются из Крымского титана?
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Клоун-барыга ОБМАНОВССКИЙ---------------------------------
- Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустилА перед этим приговорил к восьми годам заключения.. опять почему не седят ????
Так какого черта ты тогда оскорбляешь Президента Украины?
"На щастя українців загинуло лише 11."
За що це моїй країні???? Що ж ви, зелесу..и, нам наобирали????
(C)
@Vika_Ruda
☹️
А военная разведка Украины каждый день кормит нас информацией
о ордынских войсках:
подтягивает
усиливает
перемещает
делает ротацию
чистит кирзачи... и т. д.
Такие сводки и я могу писать.
🤔