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Все про:Литва (476) нагорода (575) СРСР (159) українці (555) Науседа Гітанас (19)

 Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році. ФОТОрепортаж

Лідер Литовської Республіки Гітанас Науседа вручив 11 громадянам України пам'ятні медалі. У січні 1991 року вони активно захищали свободу і незалежність Литви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу президента Литви.

Церемонія нагородження відбулася в Президентському палаці у Вільнюсі. Громадяни Литви та України були нагороджені пам'ятними медалями до Дня захисників свободи 13 січня.

Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 01Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 02

"Навіть перед лицем найбільшої небезпеки Литва була не одна. Ми з великою повагою згадуємо тих, хто протестував і засуджував кровопролиття в інших країнах. Ми дякуємо тим, хто поділяв небезпеку з нашими захисниками свободи, збирав і перевозив підтримку за межі Литви, а деякі, як наші українські друзі, навіть присягли Литовській Республіці", - сказав Науседа.

Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 03

Сьогодні державні нагороди отримали 24 особи. Українці були удостоєні цієї нагороди вперше з 2002 року. Частина з них у січні 1991 року захищали Верховну Раду Литовської Республіки та інші важливі державні об'єкти.

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Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 04

13 січня 1991 радянська влада намагалася силою повалити владу Литви, яка оголосила 11 березня 1990 року незалежність від СРСР.

Під час захоплення радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинуло 14 осіб, більш ніж тисяча беззбройних людей постраждали.

Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 05

Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 06
Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 07
Президент Литви Науседа нагородив медалями 11 українців, які охороняли Верховну раду Литви в 1991 році 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169293
 
   
 Топ коментарі
 
Литва всегда была с Украиной, это наши настоящие братья, а не кацапские свиньи, называющие себя братьями, а сами с ножом в спину.
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Чого ж кассаби і ненавидять українців.
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Литва всегда была с Украиной, это наши настоящие братья, а не кацапские свиньи, называющие себя братьями, а сами с ножом в спину.
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Чого ж кассаби і ненавидять українців.
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мені здається, чи в декого з нагороджених висять також і нагороди за визвольну війну проти кацабні? (війна яку ми називали АТО?)
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О, тут ясно, флаг Литвы, стандарт президента - всё ясно, даже если не знаешь как выглядит президент Литвы, понятно теперь кто, что представляет и от имени какого народа, милион плюс.
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Месячная зарплата генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского будет в 2020 году около 1,9 млн гривен в месяц.Конец эппохи бедности
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За что?Укрпочта - это настоящая черная дыра для почтовых отправлений.Один раз,послушав знакомого,заказал товар через эту шарашку.После двухмесячных розысков,на которые работники ДОПП Киев реагировали или отговорками или откровенным хамством,я получил письмо,в котором мне достаточно вежливо объяснили,что для них я никто и звать меня никак.Зашел на сайт с отзывами об их работе и ужаснулся - тысячи пропавших отправлений,если клиент получил посылку через две недели вместо двух дней - ему ещё нехило повезло.Короче,полный пипец.Дай Бог этой шарашкиной конторе побыстрее обанкротиться и уступить место людям,которые умеют и желают работать.
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Нарешті. Цікаво, чи є серед нагороджених журналіст Микола Поліщук?

Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году - Цензор.НЕТ 3639
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А верховный говнокомандующий, уже 8 мес не может доехать до военного госпиталя ВСУ, который в 10 минутах от ОП. При этом у него есть уйма время поздравить убийцу 13 тыс украинцев с НГ. Это все что нужно знать об оманском ишаке-малоросе.
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зачем ты столько гадостей написал про потужного папередника?
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А что,вместо зельки у нас с сегодняшнего дня новый президент?
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АААААААле ???
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Клоун-барыга ОБМАНОВССКИЙ---------------------------------
- Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустилА перед этим приговорил к восьми годам заключения.. опять почему не седят ??.....

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у бубочки появилось 11 медаленосцев на обмен...
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Поширив на фейсбуку. Слава Литві! Слава Україні!
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