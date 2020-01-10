 Зеленський і прем'єр Грузії Гахарія по телефону обговорили ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час розмови очільник уряду Грузії заявив, що розділяє біль у зв’язку із загибеллю українських громадян у катастрофі літака авіакомпанії МАУ в іранському місті Тегерані та висловив співчуття близьким жертв трагедії.
Гахарія запевнив президента, що Грузія готова надати Україні всю необхідну допомогу.
Зеленський наголосив, що головне нині – провести повне та об’єктивне розслідування причин трагедії, й українські експерти вже долучені до цього процесу.
"Ми відчуваємо вашу підтримку, Україна та Грузія завжди були пліч-о-пліч у складні моменти історії. У нас працюють фахівці, ми вже відправили літак з нашими найкращими спеціалістами в Іран та працюємо над тим, щоб розслідування було прозорим", – сказав глава держави.
(честно говоря и жирного кнура что-то не видать...то в ухо языком залазил...то днем с огнем не найдешь, когда надо что-то сказать.))))..хотя...нафиг оно надо тут?)
осудили Американский империализм
фашизм реваншизм
и вообще
Свободу Анжеле Девис!!
В америке угнетают индейцев!!
Каким боком Грузия ко всему этому?
Малые смотрят «Сверхестественное».
Просто отрывок диалога:
-... такое иногда случается, самолеты падают
- да, а клоуны убивают
Такое ощущение, что Вову в угаре переклинило на "позвонить"