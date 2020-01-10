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 Політика України
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Все про:Грузія (624) Зеленський (4099) Гахарія Георгій (1)

 Зеленський і прем'єр Грузії Гахарія по телефону обговорили ситуацію з катастрофою українського літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час розмови очільник уряду Грузії заявив, що розділяє біль у зв’язку із загибеллю українських громадян у катастрофі літака авіакомпанії МАУ в іранському місті Тегерані та висловив співчуття близьким жертв трагедії.

 Гахарія запевнив президента, що Грузія готова надати Україні всю необхідну допомогу.

Зеленський наголосив, що головне нині – провести повне та об’єктивне розслідування причин трагедії, й українські експерти вже долучені до цього процесу.

"Ми відчуваємо вашу підтримку, Україна та Грузія завжди були пліч-о-пліч у складні моменти історії. У нас працюють фахівці, ми вже відправили літак з нашими найкращими спеціалістами в Іран та працюємо над тим, щоб розслідування було прозорим", – сказав глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з родичами українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169292
 
 
 Топ коментарі
 
Кому б ешшо позвонить чтоб за Оман забьіли.
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Зеля работает. Осталось позвонить еще в 160 стран.
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Кому б ешшо позвонить чтоб за Оман забьіли.
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тот трубку не берет на отдыхе))) оно может еще и не знает что тут такое...
(честно говоря и жирного кнура что-то не видать...то в ухо языком залазил...то днем с огнем не найдешь, когда надо что-то сказать.))))..хотя...нафиг оно надо тут?)
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Мямля ***** уже позвонил? Ну и заодно бы поздравил с прошедшими
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А почему бы не обговорить ситуацию с крушением украинского самолета в Иране ещё и с президентом Кот-д'Ивуара,- Алассаном Уаттарой?
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Імітація бурхливої дільності. По суті нічого корисного Шмакля за 2 доби не зробила.
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Зеля работает. Осталось позвонить еще в 160 стран.
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две ********** марионетки
осудили Американский империализм
фашизм реваншизм
и вообще
Свободу Анжеле Девис!!
В америке угнетают индейцев!!
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Логику осла нормальному человеку не понять...
Каким боком Грузия ко всему этому?
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В Грузию? Очень интересно, можно еще в Молдову позвонить, в Зимбабве уже звонил?
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зеленский решает фсё, очень важная персона , смотрит на всех с дебиловатой улыбочкой и непонятно за что всех благодарит и иранцев благодарил за то что сбили самолёт и сочувствовали, вообщем президента как такового нет , да и клоун он третьесортный
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Складається враження що гарант і головнокомандуюч займається збором співчуття по всьому свту. Що за дурень таке вибрав?
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и что изменилось после этого обсуждения? фигней какой то занимается
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Президент Один Спамс‏ @odinspam 16 мин.16 минут назад

Малые смотрят «Сверхестественное».
Просто отрывок диалога:
-... такое иногда случается, самолеты падают
- да, а клоуны убивают
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а зеленский уже вернулся из Москвы ?
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При всем уважении к премьеру Грузии.....
Такое ощущение, что Вову в угаре переклинило на "позвонить"
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