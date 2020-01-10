 У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов

Про це повідомив керівник Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання спеціальної робочої групи СБУ, яка відбулася 10 січня під його головуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У повідомленні зазначається: "Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу "ТОР" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються", - заявив Іван Баканов.
Що стосується версії теракту, то цю інформацію СБУ також ретельно вивчає та аналізує.
"Адже тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу завірити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію", - підкреслив Іван Баканов.
Також Голова Служби подякував представникам Офісу Президента, РНБО, МЗС, Служби зовнішньої розвідки, інших органів влади та міжнародним партнерам, які з перших хвилин трагедії долучилися до її розслідування.
Іван Баканов нагадав, що була сформована окрема слідча група СБУ, яка зараз ефективно працює в Ірані.
Представники Служби були присутні на нарадах та зустрічах президента з міжнародними партнерами.
Окремо Голова СБУ закликав громадян більш обережно ставитися до розповсюдження неперевірених даних щодо трагедії".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
Слезы счастья, восторг, овации... занавес
Может отдыхать дальше
2. США пєрєнавєлі ракєти ТОР с Б-52 на украінскій рєйс.
Нє благодарітє.
Невероятные мрази!
(C)
@_Fashington
☹️
почему ета школота безграмотная себе такое позволяет?
но даже на ето мозгов нет...
он другого мнения.
А каким борзым пацаном был во время предвыборной компании: «сделаем всех вместе», «барыги», «да я вас всех», «безответственные», «чуваки, я готов».
Всьо, сдулся и сдался. Путин добро не дает ...
"Плив плив..а на березі всрався"...
И он не может сдержаться, чтобы не погрузиться с головой в этот хайп на скользкой теме.
Зеленский делает заявления, создает штабы и одновременно отдает приказ украинским дипломатам в Иране нагло соврать про пожар в двигателе, чтобы подыграть Ирану и представить катастрофу как техническую проблему и ошибку пилотов.
как Баканов явился..как черт из табакерки
Что не докатался на лыжах??..айя-яй
Ничего в Давосе наверстаешь
Да можно еще оформить компесацию за прерваный отдых
С этим лозунгом сдавал территории, подписывал капитуляционного формулы Штайнмайера.
С лозунгом "умершим не поможешь" отпустил крупнейших скотов, которые продолжат убивать и отберут еще немало жизней.
А теперь вы хотите какой-то жесткой реакции по поводу самолета ...
Откуда ей взяться?
Там даже уголовное дело открыли, предусматривающей наказание пилотов и технических работников.
Если бы не появилось новых видео, если бы об этом не стали говорить мировые лидеры, то ответственными сделали пилотов, заплатили бы компенсацию иранцам, канадцам и другим ... ну ... может, парочку волонтеров и атошников бы посадили заодно.
Mason Lemberg
Я не намекать на следы контактов ЗЕ с Кремлем.
Я даже согласился бы с поклонниками ЗЕ, что относиться к ситуации надо взвешенно.
Если бы не одна деталь.
Именно эта ЗЕкоманда дышала ядом и закатывала истерики в каждой сложной ситуации с Порошенко.
Поэтому сейчас обижаться ЗЕкоманда с фанклуб не имеют никакого морального права - как звали, так и откликнулось.
А извиняться перед Порошенко и его сторонникам ЗЕкоманди придется, я уже это вижу.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Россия любитель взрывать гражданские самолеты и у нее война с Украиной, так что вполне возможно, без ее участия не обошлось.
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бо нефик хайфе грозить!