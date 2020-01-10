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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (308) СБУ (4989) МАУ (88) Баканов Іван (106)

 У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов

Служба безпеки України розглядає як пріоритетні версії авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані вчинення терористичного акту і влучання ракети зенітно-ракетного комплексу, заявив керівник СБУ Іван Баканов.

Про це повідомив керівник Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання спеціальної робочої групи СБУ, яка відбулася 10 січня під його головуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У повідомленні зазначається: "Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу "ТОР" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються", - заявив Іван Баканов. 

У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов 01

Що стосується версії теракту, то цю інформацію СБУ також ретельно вивчає та аналізує.

"Адже тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу завірити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію", - підкреслив Іван Баканов.

Також Голова Служби подякував представникам Офісу Президента, РНБО, МЗС, Служби зовнішньої розвідки, інших органів влади та міжнародним партнерам, які з перших хвилин трагедії долучилися до її розслідування.


У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов 02

Іван Баканов нагадав, що була сформована окрема слідча група СБУ, яка зараз ефективно працює в Ірані.

Представники Служби були присутні на нарадах та зустрічах президента з міжнародними партнерами.

Окремо Голова СБУ закликав громадян більш обережно ставитися до розповсюдження неперевірених даних щодо трагедії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169291
 
   
 Топ коментарі
 
Ваня Крушавельский на третий день раздуплился.
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Відкриваєш зранку новини, а там Гідрант обісрався рідким. Знову. А ви кажете нема стабільності в країні...
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А эти версии мямля одобрил? Или его в очередной раз ввели в ОМАНу?
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Эти версии Баканов разработал в Куршавеле во время лыжных прогулок.
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О,Матиос сказал бы,шо это вобще инопланетяне.
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Ваня Крушавельский на третий день раздуплился.
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Воно ПРОСНУЛОСЯ
Слезы счастья, восторг, овации... занавес
Может отдыхать дальше У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 3174
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морду вже відїв, щекі скоро звисати будуть...
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Відкриваєш зранку новини, а там Гідрант обісрався рідким. Знову. А ви кажете нема стабільності в країні...
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wooohhaaa! Look who's talking... the lost sbu boss is back to his normal... boss.. bi-ou-****** ass...
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Кацапы причастны палюбому, я правильно понял, не ???
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1. США заложилі взривчатку.
2. США пєрєнавєлі ракєти ТОР с Б-52 на украінскій рєйс.
Нє благодарітє.
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Трюдо, Джонсон и Трамп получили информацию от разведок своих стран. Зеленскому, чтобы получить такую информацию, надо лететь в Куршавель, а билетов нет. Что он может сделать?
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Глава иранского Комитета по расследованию авиакатастроф Хасан Резаифар: «Украина должна предоставить нам страховые документы на самолет и возместить все убытки, причинённые их самолетом».

Невероятные мрази!
(C)
@_Fashington
☹️
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Да ладно! Ссылка есть? Они, конечно, оборзевшие, но не на столько же!
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пока такое не гуглиться. но есть другое "Если же иранской стороне не удастся получить доступ к содержимому "черных ящиков", то она обратится за помощью к России, Франции, Канаде или Украине."
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А РФия тут причем? Расследовать эту авиакатастрофу имеют право Иран, Украина, США, Канада, может быть еще Швеция, Великобритания, Германия и Афганистан.
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УБТХ: Дорогой, слабых имели, имеют и будут иметь всегда. Поэтому - на будущее для Украины читай свой ник!
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вони рішили шо ґерувати країною - то увєсєлітєльная прікольная прогулка
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от интересно, если бы канадцы шо то типа Ukrania выдали - обидно бы было шо совсем.
почему ета школота безграмотная себе такое позволяет?
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Ukrania - це арабською... як Саудия або Иракия джумхирия...
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Я к чему: слышатся ближневосточные нотки у еврейской красавицы... зов предков, фуле...
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вполне допускаю шо оно тупое и сомневается как правильно написать, но ты же за компом сидишь, тока начни в гугле CANA..печатать и тебе дуре подскажут как правильно,
но даже на ето мозгов нет... У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 6126
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откуда им взяться, если барыга и мародер все в панамские офшоры повыводил...
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в Геническе не только самые крутые меры но и самые крутые пресс секретари получаются
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она геническая??? Пустили Дуньку в Эуропу...
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canalia nadia .. оставь надежду всяк сюда входящий
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а с прЗЕдентом согласовал?
он другого мнения.
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Да не занимайтесь фигнёй,какие нафиг расследования))Обьявляйте войну Ирану и в качестве передового отряда отправляйте соевый батальон на Тегеран)))Пусть на деле докажут как это с ходу выиграть войну)))
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Прогрессирующая деменция зелибобиков за 2-е суток прошла путь с "они слабо скорбят" до "да кому это обращение нужно, ну сбил Иран и что? А Порошенко на Мальдивах отдыхал"
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Чем ты, свинобот, не доволен?
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Якщо вдаритись об задвірок скронею, то можна Ваш коментар сприйняти повним здорового глузду.
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не тынди...сколько сбили пассажирских самолетов в мире- и никто никому ничего не обьявлял.максимум вызовут посла и поругают
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Так объясни это соевым истеричкам,которые весь инет загадили своими истериками по поводу этой трагедии.
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Литинант протрезвел...и подал голос...
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Та ніхто вам не дозволить отбрехатися, курортники хре...ві. Інформацією роздавлять, наче слякоть. ПЕРЕстаньте морозитись і молоти брехню. То бульдозерів не видно, то ракета не долетить. Як ще птахів винними не зробили?
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Итак,две приоритетные версии,господа!Прошу,ваши ставки..)
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какие ставки ? с вероятностью = 1, он озвучил - теракт! все участники события довольны. к собравшимся просьба разойтись. по харошему.
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***** приказал обвинить США..или Гондурас в крайнем случае
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баканов выдвинул версию, что виноват какой-то чёрт...
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"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса" ТОР "привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако, достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - во дебил... и это глава СБУ? Лучше бы он просто молчал...
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а вєрсія о сбітії уже нєсостоятєльна?
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он не успел получить вводные от мокшей после Куршавеля ..
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Многозначительно молчал мизерный президент великой страны.

А каким борзым пацаном был во время предвыборной компании: «сделаем всех вместе», «барыги», «да я вас всех», «безответственные», «чуваки, я готов».

Всьо, сдулся и сдался. Путин добро не дает ...
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Народная мудрость об этом говорит так..
"Плив плив..а на березі всрався"...
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уже всё понятно, "пишем теракт, ракеты запамятовыем в уме", - осталось только подождать озвучки, шо бімбу заложили в багажник те оба два не севшие в самолёт.
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тут как кости выпадут (( но если бы это были не ракеты, то в реале это могли бы быть коллеги петрова и боширова, любители осматривать шпили тамошних минаретов. а может просто ракета была раньше, вызвав внеплановую детонацию закладки. тогда найдут следы взрывчатки в салоне и все признаки взрыва изнутри, на шо всё и будет списанно с твёрдыми доказательствами.
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Трюдо, Трамп, Джонсон та Морісон распрастраняют нєправєрєннийє данийє, клєвєту і бєссмислєннийє слухі, а Бакланофф боріцца со злом
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Как опытный артист, Зеленский чувствует интерес публики к теме и необыкновенный хайп.

И он не может сдержаться, чтобы не погрузиться с головой в этот хайп на скользкой теме.

Зеленский делает заявления, создает штабы и одновременно отдает приказ украинским дипломатам в Иране нагло соврать про пожар в двигателе, чтобы подыграть Ирану и представить катастрофу как техническую проблему и ошибку пилотов.
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не прошло и недели со времени крушения
как Баканов явился..как черт из табакерки
Что не докатался на лыжах??..айя-яй
Ничего в Давосе наверстаешь
Да можно еще оформить компесацию за прерваный отдых
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Осел пришел к власти с мычания о том, что нам нужен мир любой ценой.

С этим лозунгом сдавал территории, подписывал капитуляционного формулы Штайнмайера.

С лозунгом "умершим не поможешь" отпустил крупнейших скотов, которые продолжат убивать и отберут еще немало жизней.

А теперь вы хотите какой-то жесткой реакции по поводу самолета ...

Откуда ей взяться?

Там даже уголовное дело открыли, предусматривающей наказание пилотов и технических работников.

Если бы не появилось новых видео, если бы об этом не стали говорить мировые лидеры, то ответственными сделали пилотов, заплатили бы компенсацию иранцам, канадцам и другим ... ну ... может, парочку волонтеров и атошников бы посадили заодно.

Mason Lemberg
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Я не буду дышать ядом из-за того, что президент Зеленский еще не сделал заявление о Боинге.
Я не намекать на следы контактов ЗЕ с Кремлем.
Я даже согласился бы с поклонниками ЗЕ, что относиться к ситуации надо взвешенно.

Если бы не одна деталь.

Именно эта ЗЕкоманда дышала ядом и закатывала истерики в каждой сложной ситуации с Порошенко.

Поэтому сейчас обижаться ЗЕкоманда с фанклуб не имеют никакого морального права - как звали, так и откликнулось.

А извиняться перед Порошенко и его сторонникам ЗЕкоманди придется, я уже это вижу.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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Який вчасний, неочікуваний і геніальний висновок керівника СБУ!? Просто геній розшуку, Шерлок Холмс ридає.
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О, его величество соизволили оставить свой отдых в куршавеле ради какого-то недоразумения в иране. Золотой души человек, за страну и ее граждан переживает (но это не точно).
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Проснулся лейтенант? Объясните ему, что вся страна уже 24 часа как знает настоящую причину крушения нашего самолета.
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Ну да, вся страна "авиаспециалистов" с тобой во главе тролль.
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Во главе с главами крупнейших держав...зебилье У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов - Цензор.НЕТ 8165
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Баканов це посібник зела-соплі, яка здає російським окупантам українські національні інтереси...
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Все верно, либо по ошибке, либо теракт.

Россия любитель взрывать гражданские самолеты и у нее война с Украиной, так что вполне возможно, без ее участия не обошлось.
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У параши трэба спросить....у них опыт по сбиванию гражданских
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Так Иран и заявил, что доверяет расследование катастрофы специалистам из РФ. Видать концы хочет все спрятать, в РФ спецы делать это.
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бакЛанов видимо хорошо отдохнул в Куршавеле ... фотографиями и версиями прямо как из рога изобилия высырает.
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ДЫк понятно, ублюдки будут уничтожать все: от записей черных ящиков до обломков. Они СВОИХ на похоронах задавили насмерть, 56 таких же ублюдков, ЧТО вообще от них ожидать? Тупые, подлые и кровожадные подонки...
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В нас є думка і ми її будем думати (с)
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Баканов уже вернулся с горнолыжного курорта ? Потревожили , оторвали от приятного занятия .
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примчался с вестью от бабок с куршавельского базара...
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Цікаво було б почути що він скаже про те, чому зейло летіло з оману так довго, що сталося, цікаво, де воно пархало, де було, з ким базарило, терки з ким були???? бо не ясно, що ж там за борт такий окуєвший з масква-бада прилетів... а потім Усі звідти тю-тю...
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Чего только не придёт в голову нашему чинуше, который залез задницей в высокое кресло и с удовольствием собирал развед данные в Кушавели в трусах проституток! Молодец, герой.
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Я це сказав зразу в той же день, розуміючи ситуацію, яка зарає є в світі. Ну, добре, що хоча б прислухалися.
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Молодчага!Поделил на три тот супер"искуственный интеллект".Мощща.
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шо за неуверенность?лыйтинант бакланов вскроет любого врага!
бо нефик хайфе грозить!
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