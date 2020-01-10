 У нас дві пріоритетні версії катастрофи лайнера МАУ в Ірані - терористичний акт і ракета, - глава СБУ Баканов

Про це повідомив керівник Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання спеціальної робочої групи СБУ, яка відбулася 10 січня під його головуванням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У повідомленні зазначається: "Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу "ТОР" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються", - заявив Іван Баканов.

Що стосується версії теракту, то цю інформацію СБУ також ретельно вивчає та аналізує.

"Адже тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу завірити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію", - підкреслив Іван Баканов.

Також Голова Служби подякував представникам Офісу Президента, РНБО, МЗС, Служби зовнішньої розвідки, інших органів влади та міжнародним партнерам, які з перших хвилин трагедії долучилися до її розслідування.





Іван Баканов нагадав, що була сформована окрема слідча група СБУ, яка зараз ефективно працює в Ірані.

Представники Служби були присутні на нарадах та зустрічах президента з міжнародними партнерами.

Окремо Голова СБУ закликав громадян більш обережно ставитися до розповсюдження неперевірених даних щодо трагедії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.