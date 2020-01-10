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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (308) розслідування (1612) Пристайко (323)

 Пристайко: Ми хочемо створити міжнародну коаліцію з розслідування причин аварії українського літака в Ірані

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ хоче створити "міжнародну коаліцію" з розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ під Тегераном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Пристайко заявив на брифінгу в Офісі президента України в п'ятницю.

"Ми хочемо встановити істину і для цього хочемо створити міжнародну коаліцію, яка займатиметься розслідуванням. Я скоро говоритиму з усіма міністрами закордонних справ і сподіваюся, що ми зможемо досягти домовленості про створення міжнародного механізму, де кожна країна буде представлена, щоб мати абсолютно справедливе розслідування", - сказав він.

Водночас він зазначив, що не всі країни просять їх включити в процес розслідування авіакатастрофи. "Є ті нації, які розуміють, що вони можуть дати реальні знання і досвід. Наприклад, літак "Боїнг", тобто розслідування має робити компанія "Боїнг". Двигуни французькі і ми хочемо, щоб французи нам допомогли. Ми плануємо розмову з Макроном, прямо зараз відбувається ця робота", - сказав Пристайко на брифінгу в Києві в п'ятницю.

Крім того, глава МЗС повідомив, що не всі частини літака вдалося на даний момент зібрати.

Читайте також: Відео можливого влучання ракети в лайнер МАУ аналізують фахівці, - Пристайко

"Ангар, в якому зараз збирається і реконструюється корпус літака, міститься поблизу аеропорту, прямо в тому самому місці. Тіла є в різних лікарнях Тегерана, не всі частини вдалося зібрати... Обидва двигуни є, є певні дуже важливі частини для нас, які до цього часу не знайдено і не зібрано. Над цим працює, насамперед, іранська сторона", - сказав Пристайко.

Він також зазначив, що в даний час аналізується характер пошкоджень. "Є частини літака, які обпалені, і наші фахівці зараз визначають... Є ті частини, які потребують дуже детального вивчення. Наприклад, що стосується залишків хімікатів, які можуть бути, а можуть не бути вибуховими сумішами", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169290
 
 
 Топ коментарі
 
Пока вы её создадите, Иран вместе со зе-спецкомандой в Иране спрячут все концы в воду.
Зеленский уже всё перетёр с россиянами и он не на стороне Украины.
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гребаные вы зеленые папуасы - почему до сих пор етого не сделали?
недоумки тормозные какие то.
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Светлана Самборска 2 hrs ·

«Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"

Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет. Зеленский - это вывеска. Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу". Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.
И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов. Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.

И сделано на этом поле уже очень много. Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют. Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт. 20 часов, которое Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше. ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?
И что еще должно произойти, чтоб стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?
Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым. И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании. Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.»
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Пока вы её создадите, Иран вместе со зе-спецкомандой в Иране спрячут все концы в воду.
Зеленский уже всё перетёр с россиянами и он не на стороне Украины.
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ну он же не сказал что создадут ..зечмыри ХОТЯТ создать ..
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Так она ж уже создана, не? Новости от западных партнеров стекаются одна за другой... шо? Не слышно? странно, у циркового ослика должны быть большие уши...
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Зеленский повел себя непрофессионально и глупо - не сообщил народу сразу о катастрофе,не высказал сочувствие родственникам погибших, не призвал международные силы к расследованию, только на 2 -ой день что-то пролепетал. Не высказал ФИ власти Ирана за то, что не сообщили об опасности полетов над Ираном,хотя свои самолеты иранцы придержали в Лондоне. А команда Зеленского не прекратила полеты в опасных местах. А как повело себя наше посольство в Иране? Они сразу поддержали позицию РФ ( которая им и давала видимо распоряжения) , что все дело в технических неполадках. Ганьба! Сегодня уже известно, что самолет сбили ракеты иранских террористов (военная организация Ирана, которая не относится к армии и ее Америка называет террористической), возможно контролируемых путиноидами, может быть случайно, но от этого не легче. И меня интересует, когда из Ирана уберут пропутинских позорных послов, которые позорят нашу страну на весь мир и играют на руку агрессора. И где Нота послу Ирана в Украине? Зеле 95 Квартал не сказал про ноту? Ужас, что творится какой дебилизм.
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Зеленский так не считает, он придерживается российской версии и, похоже, далеко не бесплатно.
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)) нормально так получилось с гендерным написанием.
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гребаные вы зеленые папуасы - почему до сих пор етого не сделали?
недоумки тормозные какие то.
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так как ракеты были руцкие, то те не стали дожидаться приглашения и руцкая международная комиссия из министров иностранных дел обох двох лугандонов, машки захаровой и прочих шахтёрских бурятов сразу же приступила к расследованию, мгновенно примчав к месту катастрофы на бульдозерах.
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Ну создавайте, проблема в другом, это Азия, европейские законы не распространяются, вообще никак, только межправительственные, они же международные.
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Почему вы столько внимания уделяете этой трагедии, а то что сейчас на Донбассе происходит, почти не уделяете.
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потому что Зебил говорил что надо просто перестать стрелять
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А вам не кажется что слишком много гос чинушь изображают бурную деятельность вокруг аварии самолёта частной компании?
Вы бы такую бурную деятельность вокруг войны и агрессора проводили.
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Светлана Самборска 2 hrs ·

«Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"

Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет. Зеленский - это вывеска. Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу". Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.
И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов. Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.

И сделано на этом поле уже очень много. Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют. Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт. 20 часов, которое Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше. ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?
И что еще должно произойти, чтоб стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?
Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым. И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании. Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.»
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Пока будут годами расследовать, Иран будет выглядеть пострадавшим и в безопасности.
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В коалицию войдут Иран, Россия, Зимбабве и, возможно.. Украина. Хотя, в принципе, какая в хер разница..
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Собственно о том, что Боинг сбили ракетой уже всем понятно. Сейчас главный вопрос - российский расчёт сидел за пультом или иранский и как звучал приказ, который им давали. А второй главный вопрос - Зеленский узнал о сбитии ДО или ПОСЛЕ.
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Там возможна еще закладка, самолет рейсовый, прошел тех осмотр 6-го января, сто процентов проводили осмотр бандеровцы и т. п.
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Tut ne teatr nuzen a rezultati.Specialisty vasi jest i vse smotryt na nix rezulaty,a jesli vy nedoveriajyte im pocemu nado ix bylo posylat?Strani etot ministr miagko govoria Пристайко: Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 2453
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Тут вот что вылезло и никто пока у нас что обидно не заявил. А как же то что после уничтожения генерала, а потом ракетного удара в Багдаде, Тегеран не закрыл свое воздушное пространтсво? Слышь Лавров и вся остальная шобла---а ну ка, ну ка! Почему молчим?
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беззубая политика Зеленского в вопросе сбитого самолета похоронит даже возможность выплаты компенсаций семьям погибших .

...
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у него и его команды отдых прервался!!
а Вы о какой-то компенсации от Ирана...
Или имеете ввиду компенсацию за прерванный отдых?
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"Невероятное сообщение опубликовало украинское издание Цензор.нет со ссылкой на межведомственную комиссию Украины по делу крушения авиалайнера «Международных авиалиний Украины».
Текст гласит буквально следующее: «Обломки самолета сгребают бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов».
В сообщении отмечается, что детали Boeing сгребают и доставляют на площадку сбора. Бульдозер сбрасывает все без разбора на свалку, из которой эксперты потом должны все извлекать и собирать для общей картины происшествия."

https://haqqin.az/news/167262
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В международную коалицию экспертов предложил спецов
из Абхазии
С Осетии
Приднестровья
РФ Бурунди Венесуэлы
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АААААААле ???
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Клоун-барыга О6МАНОВССКИЙ---------------------------------
- Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустил...
А перед этим приговорил к восьми годам заключения..
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опять почему не седят ??
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Ви вже збитий козломордими літак над донбасом "розслідували". Весь світ очі закрив і тепер бачимо, як безкарність породжує ще більше зло. Тепер ще цим будете 5 років мозги пудрити і лапшу на вуха вішати і закінчиться все тим же.
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Xorosyje experty posle odnogo dnia skazet byla li raketa ili net po razbrozke.to jest im nado tolko uvydet kartinku razbrosa samoliota
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Можно и создать!
Вам хоть расскажут о ходе расследования, и вы сможете нам с листочка зачитать что там произошло...
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Зачем? Глава СНБО уже сказал, что комиссия есть и ее результаты будут идеальны и безупречны. Да и "какая вообщем-то разница", ведь людей уже не вернуть.
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