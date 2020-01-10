 Пристайко: Ми хочемо створити міжнародну коаліцію з розслідування причин аварії українського літака в Ірані

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Пристайко заявив на брифінгу в Офісі президента України в п'ятницю.
"Ми хочемо встановити істину і для цього хочемо створити міжнародну коаліцію, яка займатиметься розслідуванням. Я скоро говоритиму з усіма міністрами закордонних справ і сподіваюся, що ми зможемо досягти домовленості про створення міжнародного механізму, де кожна країна буде представлена, щоб мати абсолютно справедливе розслідування", - сказав він.
Водночас він зазначив, що не всі країни просять їх включити в процес розслідування авіакатастрофи. "Є ті нації, які розуміють, що вони можуть дати реальні знання і досвід. Наприклад, літак "Боїнг", тобто розслідування має робити компанія "Боїнг". Двигуни французькі і ми хочемо, щоб французи нам допомогли. Ми плануємо розмову з Макроном, прямо зараз відбувається ця робота", - сказав Пристайко на брифінгу в Києві в п'ятницю.
Крім того, глава МЗС повідомив, що не всі частини літака вдалося на даний момент зібрати.
"Ангар, в якому зараз збирається і реконструюється корпус літака, міститься поблизу аеропорту, прямо в тому самому місці. Тіла є в різних лікарнях Тегерана, не всі частини вдалося зібрати... Обидва двигуни є, є певні дуже важливі частини для нас, які до цього часу не знайдено і не зібрано. Над цим працює, насамперед, іранська сторона", - сказав Пристайко.
Він також зазначив, що в даний час аналізується характер пошкоджень. "Є частини літака, які обпалені, і наші фахівці зараз визначають... Є ті частини, які потребують дуже детального вивчення. Наприклад, що стосується залишків хімікатів, які можуть бути, а можуть не бути вибуховими сумішами", - сказав він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
Зеленский уже всё перетёр с россиянами и он не на стороне Украины.
Тепер США будуть чекати на маніпуляції персів, а потім і джокера на стіл кинуть
Нуакакже.
недоумки тормозные какие то.
Вы бы такую бурную деятельность вокруг войны и агрессора проводили.
«Ну хватит уже писать "Зеленский - слабый президент", "Зеленский некомпетентен", "дегенерат Зеленский занимает не свое место" и "Что это за поведение у Президента?"
Нет у нас никакого Президента. Скоро уж год, как нет. Зеленский - это вывеска. Это "маленька тваринка, що загортає [отнюдь не шоколад] у фольгу". Это собачка говорящая фокусы показывает. Спецэффекты.
И эта вывеска со спецэффектами прикрывает деятельность ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии. В составе Коломойский-Аваков-Портнов. Ликвидируется все, что было сделано за пять лет по деколонизации и деолигархизации. Страна укладывается под Россию политически и под Днепропетровский олигархический клан экономически.
И сделано на этом поле уже очень много. Те дикие суммы, которые через суды выкачиваются в пользу Коломойского, впечатляют. Риторика официальной Украины, чей самолет и был сбит, уже совпадает с риторикой Ирана и России - еще более впечатляющий факт. 20 часов, которое Зеленский провел неизвестно где и с кем сразу после уничтожения самолета, впечатляют еще больше. ЧТО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО?
И что еще должно произойти, чтоб стало понятно? Какова будет окончательная цена за глупость избирателей Зеленского, запустивших механизм ликвидации суверенитета Украины?
Хватит писать "Зеленский - слабый президент". Зеленский - не президент. Зеленский - нанятый актер, прикрывающий снятыми роликами ликвидацию суверенитета страны Коломойским, Аваковым и Портновым. И меня как-то слабо волнует, сколько миллиардов отката за Украину выплатит Путин этой развеселой компании. Меня волнует, как надолго они здесь задержались, потому что каждый день их деятельности мы что-то теряем. Цена растет каждый день.»
...
а Вы о какой-то компенсации от Ирана...
Или имеете ввиду компенсацию за прерванный отдых?
Текст гласит буквально следующее: «Обломки самолета сгребают бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов».
В сообщении отмечается, что детали Boeing сгребают и доставляют на площадку сбора. Бульдозер сбрасывает все без разбора на свалку, из которой эксперты потом должны все извлекать и собирать для общей картины происшествия."
https://haqqin.az/news/167262
из Абхазии
С Осетии
Приднестровья
РФ Бурунди Венесуэлы
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Клоун-барыга О6МАНОВССКИЙ---------------------------------
- Боевика «ДНР», по ошибке вышедшего на позиции украинских военных, суд отпустил...
А перед этим приговорил к восьми годам заключения..
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опять почему не седят ??
Вам хоть расскажут о ходе расследования, и вы сможете нам с листочка зачитать что там произошло...