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Все про:Іран (308) Пристайко (315)

 Відео можливого влучання ракети в лайнер МАУ аналізують фахівці, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що фахівці вже аналізують відео, яке демонструє, як об'єкт, що рухається в повітрі, вражає літак "Міжнародних авіаліній України", що зазнав катастрофи біля Тегерана.

Про це він заявив на брифінгу в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

Главу МЗС попросили прокоментувати появу відео, на якому видно, як невідомий об'єкт вражає літак.

Пристайко сказав, що зараз є дуже багато різних фотографій і відео, і їх вивчають фахівці. "Ми маємо знати: де і хто зняв відео, хто поділився відео, яка була позиція (зйомки. - Ред.). Чи була це справжня позиція на місці подій, в які часові рамки? Все це зараз аналізується фахівцями. Як тільки вони прийдуть до висновку, ми зможемо поділитися з вами (інформацією. - Ред.)", - заявив Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169288
 
 
 Топ коментарі
 
зеленский тупо оболгал людей и отправил их за решётку
какие поводы верить этому кренделю,
посол Украины в иране вообще херню плёл, мол двигатель,
на кой хер мы налоги платим этим тварям ?
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Лет через пятнадцать.
В Орде мордва 10 лет отмывает обломки польского.
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аналіз уламків на предмет слідів вибухової речовини проводити будуть?
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Там готові елементи враження.

«Шрапнель».
В корпусі літака.

Тілах екіпажу.

Пассажирів.
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Лет через пятнадцать.
В Орде мордва 10 лет отмывает обломки польского.
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Там була вибухівка.

Закладена під час капітального ремонту літака, на підприємстві виготовлювачі.
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Капитальный ремонт самолета 2016 года выпуска ?
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Посмотри пресс-конференцию. Идёт анализ всего!!!
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Я правильно понял? Цирковой ослик таки пописял в пробирку?
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Ну если ты осел, то ДА.
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не перекручивай, ЗиЗил... отвечай по делу...
Итак, цирковой ослик таки отважился пописять в пробирку?
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Продолжай пИсать. У тебя хорошо получается!!!

Я перекручиваю?
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А слідчий експеримент? На борту Пристайко. І ТОР возможно влучають?
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Конечно
Анал- и- зирует
специалист по аналу
Это такой спец!!!
Обещали его выгнать-не выгнали
Вот и понадобился
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зеленский тупо оболгал людей и отправил их за решётку
какие поводы верить этому кренделю,
посол Украины в иране вообще херню плёл, мол двигатель,
на кой хер мы налоги платим этим тварям ?
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а что это Пристайко разговорился
Пусть поцЗедент что-то еще сбрешет
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необычно, но смело !!! обычно звучит так "...как движущийся в воздухе похожий на обьект поражает похожий на самолёт,.."
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На все потрібен час, але експерти кажуть, що для пошкодження обох чорних скриньок та одночасного виходу з ладу всіх систем спілкування "борт-земля" потрібен вибух або зовні, або в середині літака. І доволі потужний вибух. Хоча тих експертів з "ящика" чи з радіо, що я чув, може і не існувать. Доводиться вірити на слово, бо я в цій царині ні бум-бум
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Можно по-разному к Зеленскому относиться, но ловить хайп на трагедии это скотство.
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мармеладные боты пиарятся на трагедии. без дна.
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Для них основное, - "деньги не пахнут"
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Без дна это когда ты возвращаешься на самолете, который перед этим сел в Москве, с Омана 17 часов, а потом зачищаещь терминал Борисполя чтоб цветы положить.
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ты мармеладный бот без дна. каждое твоё слово - платная копеечная брехня и манипуляции.
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А ну как в чем брехня Зебильчик или как всегда бла бла бла?))
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я не зебильчик. ты платный соевый зебильный мармеладный зебобик. у тебя во всём брехня и как всегда бла бла бла.
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неееет. я очень умный. а вот ты просто дебил. сори.
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"Видео возможного попадания ракеты в лайнер МАУ анализируют специалисты:"

Мабудь, Сивоха перестав жувать і про щось задумався
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Те же специалисты что и видео по Шеремету исследовали?
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Осел Оманский поблагодарил Иранскую власть за сбитый самолёт. Маразм крепчает в Зекоманды.
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Президент може говорити, що завгодно.
Якими будуть його дії?
Якщо він президент, він:
1.На 50 років заборонить вести між Україною та Іраном будь-які взаємини.
2. Заборонить будь-яке торгове, транспортне, фінансове, електронне сполучення з Іраном.
3. Заборонить приїзд будь-яких громадян Ірану, терміном на 50 років.
Мотивуючи заборону тим, що це не держава, а шайка блотняків на побігеньках у Москви.
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Я так розумію, що Малазія та Нідерланди все це, що Ви тут в ультимативній формі накрапали, відносно кацапів вже зробили. Так? Чи таки ні? Відносно цієї трагедії слідчі дії ще тривають і ще нічого невідомо достеменно.
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США прикрилось українським літаком.
Американці були попереджені про помсту ще до вбивства Сулеймані, вірно?
Українці ж планували рейс цивільного літака.
Якщо Україна стратегічний союзник США, то США слід було потурбуватись про союзника, заблокувати рейси українських літаків на тиждень, з моменту вбивства генерала.
Цього не було зроблено.
Своїх вберегли, ЧУЖИХ ПІДСТАВИЛИ під московську ракету, яка була прогнозована для будь-якого середнього ума аналітика.
Під маску помсти Москві так легко було прибрати українських конкурентів.
Чужі хай гинуть. Українці, канадці, британці--чужі для команди Трампа.
Цілковитий розрив між Україною та Іраном має 1000 плюсів і жодного великого мінусу.
1. Заткне пельку Трампу.
2. Розірве взаємодію між Україною і Москвою у Ірані, хоч багато у чому конкурентну, та все ж зв'язуючу дві держави.
3. Утворить міжнародний дипломатичний прецедент, який підсилить ізоляцію Москви, як розсаднику міжнародного тероризму.
4. Підготує у США грунт для сприйняття України інакшого, ніж чергового хлопчика для биття.
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Долботятел, не "анализируют", а уже "ПРОанализировали"! И таки да, специалисты...
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Где можно ознакомиться с официальным заключением этих самых специалистов?
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Ой, извините, официальных нет, как и у правительства, но их меньше.. Ну, не двигатель, теракт, ракета, но не ракета..
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на остатках от фюзеляжа самолета найдете следы от зенитной ракеты . видео как начальный этап в расследовании . химический анализ обломков даст вам вид топлива и где ракета была произведена . по ракете выйдете на зенитный комплекс . допросите иракцев кто стрелял - росийский персонал или иранский . если вам конечно интересно узнать что же произишло на самом деле .

....
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Яке на№уй відео попадання ракети?, досліджуйте останки корпусу!, там все одразу буде зрозуміло.
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