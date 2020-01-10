 Відео можливого влучання ракети в лайнер МАУ аналізують фахівці, - Пристайко

Про це він заявив на брифінгу в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

Главу МЗС попросили прокоментувати появу відео, на якому видно, як невідомий об'єкт вражає літак.

Пристайко сказав, що зараз є дуже багато різних фотографій і відео, і їх вивчають фахівці. "Ми маємо знати: де і хто зняв відео, хто поділився відео, яка була позиція (зйомки. - Ред.). Чи була це справжня позиція на місці подій, в які часові рамки? Все це зараз аналізується фахівцями. Як тільки вони прийдуть до висновку, ми зможемо поділитися з вами (інформацією. - Ред.)", - заявив Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.