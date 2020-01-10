 Відео можливого влучання ракети в лайнер МАУ аналізують фахівці, - Пристайко

Про це він заявив на брифінгу в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.
Главу МЗС попросили прокоментувати появу відео, на якому видно, як невідомий об'єкт вражає літак.
Пристайко сказав, що зараз є дуже багато різних фотографій і відео, і їх вивчають фахівці. "Ми маємо знати: де і хто зняв відео, хто поділився відео, яка була позиція (зйомки. - Ред.). Чи була це справжня позиція на місці подій, в які часові рамки? Все це зараз аналізується фахівцями. Як тільки вони прийдуть до висновку, ми зможемо поділитися з вами (інформацією. - Ред.)", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
«Шрапнель».
В корпусі літака.
Тілах екіпажу.
Пассажирів.
В Орде мордва 10 лет отмывает обломки польского.
Закладена під час капітального ремонту літака, на підприємстві виготовлювачі.
Итак, цирковой ослик таки отважился пописять в пробирку?
Я перекручиваю?
Анал- и- зирует
специалист по аналу
Это такой спец!!!
Обещали его выгнать-не выгнали
Вот и понадобился
какие поводы верить этому кренделю,
посол Украины в иране вообще херню плёл, мол двигатель,
на кой хер мы налоги платим этим тварям ?
Пусть поцЗедент что-то еще сбрешет
Мабудь, Сивоха перестав жувать і про щось задумався
Якими будуть його дії?
Якщо він президент, він:
1.На 50 років заборонить вести між Україною та Іраном будь-які взаємини.
2. Заборонить будь-яке торгове, транспортне, фінансове, електронне сполучення з Іраном.
3. Заборонить приїзд будь-яких громадян Ірану, терміном на 50 років.
Мотивуючи заборону тим, що це не держава, а шайка блотняків на побігеньках у Москви.
Американці були попереджені про помсту ще до вбивства Сулеймані, вірно?
Українці ж планували рейс цивільного літака.
Якщо Україна стратегічний союзник США, то США слід було потурбуватись про союзника, заблокувати рейси українських літаків на тиждень, з моменту вбивства генерала.
Цього не було зроблено.
Своїх вберегли, ЧУЖИХ ПІДСТАВИЛИ під московську ракету, яка була прогнозована для будь-якого середнього ума аналітика.
Під маску помсти Москві так легко було прибрати українських конкурентів.
Чужі хай гинуть. Українці, канадці, британці--чужі для команди Трампа.
Цілковитий розрив між Україною та Іраном має 1000 плюсів і жодного великого мінусу.
1. Заткне пельку Трампу.
2. Розірве взаємодію між Україною і Москвою у Ірані, хоч багато у чому конкурентну, та все ж зв'язуючу дві держави.
3. Утворить міжнародний дипломатичний прецедент, який підсилить ізоляцію Москви, як розсаднику міжнародного тероризму.
4. Підготує у США грунт для сприйняття України інакшого, ніж чергового хлопчика для биття.
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