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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (308) МАУ (88) Помпео (180)

 США вважають, що український літак ймовірно збила іранська ракета - Помпео

Влада Сполучених Штатів вважає, що літак "Міжнародних авіаліній України" збила іранська ракета, заявив 10 січня державний секретар Майк Помпео.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми вважаємо, що, скоріш за все, цей літак (український літак, який впав незадовго після злету в Ірані – ред.) був збитий іранською ракетою", – повідомив він.

Водночас, за словами голови Державного департаменту, Вашингтон планує дочекатися результатів розслідування, перш ніж робити остаточні висновки.

"Ми дамо розслідуванню розвинутися, перш ніж ухвалювати фінальне рішення. Важливо докопатися до істини", – додав Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відео можливого влучання ракети в лайнер МАУ аналізують фахівці, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169287
 
   
 Топ коментарі
 
вам открытым текстом говорят что есть доказательство того, что сбили, но зедебилы не могут в это поверить, потому что то сборище которое стреляло финансируется из рефии.
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Помпео не сказав ВЄРОЯТНО.
"Мы считаем, что, скорее всего, этот самолет (украинский самолет, который упал вскоре после взлета в Иране) был сбит иранской ракетой", - сообщил он. Источник: https://censor.net.ua/n3169287»

Ну колиж ми вже позбудемось кацапства.....
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Читают 0,я читаю 0,дальше можно не продолжать)))
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У кого не 0, тролли со стажем дуг дружку отмечают. Не понятно что-ли?
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США считают. Специально замочили своих мохаммедов канадских потому что Украина против рашки а Иран с рашкой типа корефанит следовательно понятно кто сбил . идине нх со своей дебильной логикой. Они могли всех еще до взлета замочить и самолет публично сжечь и никто бы им не помешал это сделать так что не мандите дроченые диванные конспирологи
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Чуть прохладнее чем у вас в Хайфе
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Ну тогда слезай с бутылки и спатки
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===Скорее всего.=== Зеленский так и сказал - есть такая версия, но она не 100%-я.
==="Мы дадим расследованию развиться, прежде чем принимать окончательное решение. Важно докопаться до истины ", - добавил Помпео.===
А порохоботы беснуются
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вам открытым текстом говорят что есть доказательство того, что сбили, но зедебилы не могут в это поверить, потому что то сборище которое стреляло финансируется из рефии.
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"Уверуйте в доказательства!" - это какой-то сюрр...
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Возможно..., вероятно...
Вопрос, кто это сделал? Для чего? Кому это выгодно?
А не спланированная ли это провокация? Уж очень к стати в разгар конфликта подвернулся

наш летак, трагедия с которым тут же нивелировала убийство высших военных чинов Ирака и Ирана, а американцы опять сухими вышли из воды за счет Украины.
Тут же суют конфетку, типа, это случайно иранцы сделали. В унисон и Трюдо высказался о
не преднамерении содеянного.

Не верю я в такие их рыцарские (прости Господи) высказывания...
Но это эмоции, надо дождаться конкретики.

А Украину жалко на чужом пиру опять похмелье получать...
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У бандюжок є поганий звичай, за публічну образу здійснити покарання "ботана". У нашому випадку, це український літак. Думаю його обрали не випадково
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не факт что Иранская ракета, не факт что вообще ракета, стреляет не только ракетами.
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Тор точно не производят Иран, вот и по этому и не факт что Иранская ракета.
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Даже западные лидеры оставляют себе лазейку и говорят дождемся выводов комиссии и только зеля должен как минимум объявить войну Ирану прям сейчас,по мнению соевых)))
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ты из клуба зелённой ослихи? Кто говорит об обьявление воины, может только в вашем клубе?
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А почему мы ещё не услышали авторитетного мнения Порося по данному вопросу ? Ведь это же глыба мировой политики !
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Опаньки, один из пещеры вылез, добрый вечер, хоть какая дата сегодня знаешь?
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Потому что в вашем коровнике его нет. США вважають, що український літак ймовірно збила іранська ракета - Помпео - Цензор.НЕТ 2831
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У них нету коровника, они на скотном дворе обитают.
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Карочє, досі в хаті був хазяїн. Але ж веселі прихильники дупорилого кварталу його виперли! Залишили в тій хаті обдовбаного квартиранта з Таджікістану зе-джамшуда. А нормальним людям цю куйню разрулювать!
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Свою позицию о трагедии высказали США , Канада , Англия , Швеция , Австралия !
ГДЕ ЧЁТКАЯ ПОЗИЦИЯ О ТРАГЕДИИ НАШИХ ВЛАСТЕЙ, И НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ?!
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