 США вважають, що український літак ймовірно збила іранська ракета - Помпео

Про це він сказав журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми вважаємо, що, скоріш за все, цей літак (український літак, який впав незадовго після злету в Ірані – ред.) був збитий іранською ракетою", – повідомив він.

Водночас, за словами голови Державного департаменту, Вашингтон планує дочекатися результатів розслідування, перш ніж робити остаточні висновки.

"Ми дамо розслідуванню розвинутися, перш ніж ухвалювати фінальне рішення. Важливо докопатися до істини", – додав Помпео.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

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