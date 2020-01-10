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 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (308) Пристайко (315)

 У разі якщо український літак в Ірані було збито, ми вимагатимемо покарання винних і компенсації, - Пристайко

Якщо буде доведено, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий іранською ракетою, Україна вимагатиме притягнення до відповідальності винних і компенсації від Ірану.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив під час брифінгу в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не люблю відповідати на запитання, які починаються "що буде, якщо буде", але, безумовно, якщо вдасться довести, якщо ми доведемо, що цей літак було збито, безумовно, ми вимагатимемо не тільки притягнення до відповідальності всіх винних, а й компенсації", - сказав Пристайко.

Міністр уточнив, що якщо з'ясується, що український літак було збито ракетою, Україна може вдатися до різних міжнародних процедур.

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"Існує план на той випадок, якщо ми дізнаємося, що була випущена ракета, яка збила наш літак. Є ціла юридична процедура, яку доведеться пройти. Є різні рівні до цього моменту. Це те, що ми розглядаємо прямо зараз. І навіть міжнародна коаліція з тих, хто бере участь - це вже механізм, який може бути використаний. Ми розглядаємо можливості ООН. Аналог MH-17, який загинув тут, над українською територією", - зазначив глава МЗС.

Пристайко додав, що до кінця розслідування українським авіакомпаніям заборонено здійснювати польоти в Іран і Ірак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169286
 
 
 Топ коментарі
 
Ви там вже визначіться як правильно брехати.
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нєбила нікакова самальота! і сівоха з бурятом падтвєрдят!
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Ну-ну. Тут по малазийскому Боингу уже скоро 6 лет сопли жуют. Представляю, как здесь это будет. А если ещё выяснится, что кацапский оператор стрельнул, Зеля вообще обосрётся и скажет, что самолёт не очень-то и наш был.
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Ви там вже визначіться як правильно брехати.
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Ну-ну. Тут по малазийскому Боингу уже скоро 6 лет сопли жуют. Представляю, как здесь это будет. А если ещё выяснится, что кацапский оператор стрельнул, Зеля вообще обосрётся и скажет, что самолёт не очень-то и наш был.
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нєбила нікакова самальота! і сівоха з бурятом падтвєрдят!
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Надо поступить как Иран и сказать, что мы будем им мстить, чтобы они на себе ощутили...
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Накажите за Крым, Донбасс и т.д.
Словоблудие.
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а накажут того который должен был закрыть перелеты над воюющей страной?
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В этом случае виноват Иран, что в разгар конфликта не закрыл своё воздушное пространство для гражданских летаков.
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а если твой сосед устроил драку у себя во дворе и не закрыл калитку..., ты пойдешь через его двор к куме живущей за ним?
или подождешь когда там все утихнет?
ведь решение принимать тебе а не соседу!
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Если мужик, должен понимать, что в таких случаях, про который твой пост, многое решает не мозг, а переполненные яйца. Из-за них, бывало, и не на такие риски идешь.
Но это уже частный, одномоментный эпизод...
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Верно сказал Министр. Если установят, что сбили и кто сбил, компенсация должна быть в полном объеме от виновной стороны!
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Ну не любим мы тут Беню (в том числе и я).
Прежде всего думал о скорейшей и достойной компенсации семьям членов украинского экипажа и пассажирам.
Беня может и подождать...
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Ну, типа, станем к лесу передом, к Путьке задом?
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Путька, как я понял, здесь вообще не при делах...
Даже если был задействован советский ЗРК, стоящий на вооружении Ирана, то вопрос, скорее, к Брежневу, чего продал?

А так огульно... Летак ведь тоже изготовлен в Штатах. А почему он падает при первом же выстреле?
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Та ты шо, проснулся пи_ор на третьи сутки или с Куршавеля вернулось.
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Волонтеров и экипаж накажите...дристайко
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