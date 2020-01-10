 Українські експерти, які перебувають на місці катастрофи літака в Ірані, не підтверджують інформацію про використання бульдозерів, - Пристайко

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко на брифінгу в Офісі президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На місці справді відбуваються роботи. Крім того, що йде очищення, на жаль, залишки літака розкидало на досить велику територію, включно з певним населеним пунктом. У людей є доступ, будемо говорити чесно, і до фрагментів літака, і навіть до того, що може бути визначено, як фрагменти тіл. Ми зараз змогли, за допомогою іранської сторони, прибрати все зайве. Те, що там були фотографії з бульдозерами, наша команда не підтверджує ці фотографії", - сказав Пристайко.

Міністр підкреслив, що з огляду на те, що площа розльоту уламків дуже велика, українські експерти працюють в основному районі їхнього знайдення.

Раніше американська телекомпанія CBS повідомила, що іранська влада прибрала майже всі уламки з місця катастрофи. За даними ЗМІ, місце аварії зачистили бульдозерами.

На думку експертів, це є досить незвичайним кроком на такому ранньому етапі розслідування і дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

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