EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  2683  95
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (418) Іран (308) Пристайко (315)

 Українські експерти, які перебувають на місці катастрофи літака в Ірані, не підтверджують інформацію про використання бульдозерів, - Пристайко

Українські фахівці, що працюють в районі аварії пасажирського авіалайнера компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані на основній ділянці знаходження уламків, не підтверджують інформацію про застосування іранською владою бульдозерів на місці катастрофи.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко на брифінгу в Офісі президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На місці справді відбуваються роботи. Крім того, що йде очищення, на жаль, залишки літака розкидало на досить велику територію, включно з певним населеним пунктом. У людей є доступ, будемо говорити чесно, і до фрагментів літака, і навіть до того, що може бути визначено, як фрагменти тіл. Ми зараз змогли, за допомогою іранської сторони, прибрати все зайве. Те, що там були фотографії з бульдозерами, наша команда не підтверджує ці фотографії", - сказав Пристайко.

Міністр підкреслив, що з огляду на те, що площа розльоту уламків дуже велика, українські експерти працюють в основному районі їхнього знайдення.

Раніше американська телекомпанія CBS повідомила, що іранська влада прибрала майже всі уламки з місця катастрофи. За даними ЗМІ, місце аварії зачистили бульдозерами.

На думку експертів, це є досить незвичайним кроком на такому ранньому етапі розслідування і дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Ірані заперечують розчищення місця катастрофи бульдозерами при тому, що такі кадри показало навіть місцеве телебачення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169284
 
 
 Топ коментарі
 
Это как - типа не верь глазам своим? Фото и видео корреспондентов тогда куда деть?
 показати весь коментар
 
Навіть іранське місцеве телебачення показувало, як бульдозер загрібає залишки літака, а ця зелена мразь не бачить. Сука, у паралельному світі живе!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Такую "Зраду" спростувал! Никакой совести!
 показати весь коментар
 
 
Пристайко,не бреши нагло! Бульдозеры видели все и их даже показывали по иранскому телевидению, а твои "спецы" не видели, им повылазило. Ганьба!
 показати весь коментар
 
Покажіть хто-небудь Пристайку це фото!!
Це можливе місце злочину. Повинні зафіксувати місцеположення всіх фраґментів літака, всіх тіл жертв, очепити на декілька днів усю територію. А там шлялися мародери та шукали грошей.
 показати весь коментар
 
 
Смотря что с этим вы собираетесь делать.
 показати весь коментар
 
 
Не только руками, а еще и в перчатках, не оставляющих следов.
 показати весь коментар
 
 
Дайте кто-нибудь приставкин номер, я ему на Вайбер фотки перешлю...
 показати весь коментар
 
 
И не говори видео подтверждает, мировые СМИ подтверждают , а Рябошапка нет)) Да здравствует лечебная уринофтальмология)))
 показати весь коментар
 
 
судя по снимкам "бульдозеров не было". как всегда пздят зеленые мудозвоны
 показати весь коментар
 
 
Это как - типа не верь глазам своим? Фото и видео корреспондентов тогда куда деть?
 показати весь коментар
 
 
Корреспондентов расстрелять, видио фейк, местных выгнать в горы, от людей подальше. Всего делов.
 показати весь коментар
 
є відео де працюють грейдери цей засрайко нічого небачить
 показати весь коментар
 
 
На відео видно все було, чи зелень наглухо продалася кацапні і не буде визнавати збиття ракетою.
 показати весь коментар
 
 
Пристайло и Ермак служат не Украине, а хозяину. Что сказал хозяин - то и выполняют.
 показати весь коментар
 
 
Зелибобики, проглотите ЭТО дерьмо от пристайка, или все же для остатков приличного вида не согласитесь? учитывая видефиксацию и огромное желание Ирана все это припрятать и то что там сейчас голое место.
 показати весь коментар
 
 
Пособники кремлефюррера заметают следы, а малоросы их оправдывают
 показати весь коментар
 
 
Та він і є посібником. Коли не звичайним шпиґуном.
 показати весь коментар
 
 
В конфликте США и Ирана поцЗедент встал на сторону Ирана
Наверное ***** по телефону посоветовал
Смело!!
 показати весь коментар
 
 
теократическое государство. их пытали! они дали расписку о невидимости! )
 показати весь коментар
 
 
Америка одернула? Ну типа, вы вообще уже охели со своими фейками...
 показати весь коментар
 
Навіть іранське місцеве телебачення показувало, як бульдозер загрібає залишки літака, а ця зелена мразь не бачить. ****, у паралельному світі живе!
 показати весь коментар
 
 
А раньше даже Бутусов сказал обратное..Кому верить?
 показати весь коментар
 
 
*******!!! Мало того, что тупые, так ещё слепые и глухие. К тому же не владеют элементарными умениями использовать современные средства информации. Тут уже не обтекать надо, а штаны менять..
 показати весь коментар
 
 
Это сигнал такой - Украина будет сливать это дело, готовьте бабки.
 показати весь коментар
 
 
Они не слепые и не глухие, эта мразь продажная и сцикливая до ужаса, а пришли они как и их все попередники - грабить.
 показати весь коментар
 


там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии ...ЗДЕЦ. Не верь глазам своим.
 показати весь коментар
 
 
бульдозерами вони вчора позгортали всі уламки в одну купу - і розбирайтеся з нею, шановні експерти...
 показати весь коментар
 
Україна нагадує літак, в пілотській кабіні якого виявилися випадкові пасажири, що летіли на гастролі. І жах ситуації полягає в тому, що безвідповідальні виборці Володимира Зеленського придбали квитки на цей ризикований рейс для всіх нас - і тих, хто не розумів, що літаком потрібно вміти управляти, і тих, хто не сумнівався в необхідності наявності льотної ліцензії у екіпажу.
Залишається сподіватися - як зазвичай у випадку з Україною - що ми все ж таки десь сядемо. Хоча б в пустелі, звідки доведеться ще кілька десятиліть шкутильгати до місця призначення.Виталий Портников
 показати весь коментар
 
 
Головне злетіти, а посадити літак допоможе штучний інтелект, у нього є не менше 7 версій посадки літака, одна з яких - успішна.
 показати весь коментар
 
 
штучний интеллект уже за этих дятлов работает."Версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране были сгенерированы аналитической системой СНБО, - источник"

https://censor.net.ua/news/3169241/versii_o_prichinah_aviakatastrofy_ukrainskogo_samoleta_v_tegerane_byli_sgenerirovany_analiticheskoyi
 показати весь коментар
 
 
Ждемо опровєрженія збиття русскім ЗРК ТОР українського літака.
 показати весь коментар
 
 
гусеничный трактор с лопатой вообще некошерно обзывать иностранным словом...
 показати весь коментар
 
 
Ну это типа надо сделать так чтобы свой самолёт мнимо разбился из за своих ошибок, чтобы можно было жалеть иранцев, читай их верхушку. Игра на руку ***** и союзников.
 показати весь коментар
 
 
Этот кретин что интернет не использует? Десятки фото и видео доступны. Действительно власть шутов!
 показати весь коментар
 
 
конечно это не бульдозеры!
Все видят на фото трактор с огромной лопатой загребающей остатки самолета...и всего то..
А бульдозера нет
Да и какая разница
Москва и Тегеран не подтвердили..
Значит не было никаких ракет
и в самолете летели трупы заранее подготовленные
чтобы бросить тень на поцЗеденского
 показати весь коментар
 
 
Много домыслов по этой, действительно, трагедии.
А фейки всё сыпятся и сыпятся... Кому это надо?
Пусть хотя бы завершат предварительное следствие, прочитают записи из черных ящиков.
Ведь пока ровным счетом ничего не установлено.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Виктор, согласен, что нужно дождаться оф заключения. Просто бесят местные соевые ыксперды.
 показати весь коментар
 
Грубо, кацапчику, працюєш. У зебілів інша будова рогів, копит та щелеп. Напиши бригадиру рапорт про твій провал.
Посидь у спамі.
 показати весь коментар
 
 
Ты про свои провалы думай.
Я не за гроши пишу, а потому что Украину жалко.
 показати весь коментар
 
Я до тебе не звертався. І у мене провалів не було. Я бачу де в тебе "жалко". Гастер? Чи з кінцями звалив?
 показати весь коментар
 
 
Меня высерки бесят с любой стороны: и от соевых, и от зеленых.
Как бабы базарные! Выдержки ни на грамм. Полное неумение сдержать эмоции.
Невоспитанность в диалогах страшенная.
А тебе, пан Петро, дякую.
 показати весь коментар
 
Соєві - це міні-піги яких годують бюджетними соєвими консервами?
Дякуй, дякуй лахтинським тролям. І даунецьким "апалченцям". І кацапським вбивцям.
Тільки в разі чогось непередбаченого не кричи "а мєня за штооооо?"
 показати весь коментар
 
Украинские эксперты!!
Это те экперто-экскременты из дела Шеремета??
 показати весь коментар
 
 
Поц лахтинський, ти просрався? Зливай воду. бери латні в руки і йди Nach Osten.
Спам.
 показати весь коментар
 
 
Не истери,сейчас придут санитары,уколят тебе галоперидольчику,и все в твоей голове успокоится.До следующего раза.
 показати весь коментар
 
 
винторогая чутка схватила передоз боярышником
 показати весь коментар
 
 
Тобі було сказано - вали звідси? Буде всяке падло лайки ставити.
Ой, я забув - їжак-птах гордий. Поки не даси копняка - не полетить.
 показати весь коментар
 
"Два солдата из стройбата заменяют экскаватор". (С)
 показати весь коментар
 
Не вірте очам своїм шановні - вірте присрайко!!! Господи і з яких дір ці зе-дебіли повилазили???
 показати весь коментар
 
 
То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии - Так конечно не подтверждают, ведь эксперты на сутки позже прибыла, к этому времени бульдозеров то уже и не было.
 показати весь коментар
 
 
Кацапчику, ти спалився. Коли вже тобі видали британський айпі, пиши англійською. Або сиди у спамі.
 показати весь коментар
 
 
А ту упертый бот. Вериш фейку от пристайки?
 показати весь коментар
 
ВИнторогий под левым флажком ты про те фотки когда Петя был на полигоне и испытывал новое оружие и получил сильную отдачу, и прямо на полигоне в камуфляже его и сфоткали, а винторогая и ЗЕбильная ботоферма начали визжать про Петю алкоголика, ты про это?? ЗЕбилый козломордый ты заметил шо твои высеры точь в точь совпадют с высерами всех кремлеботов?? СОбссно как и позиция МИД Украины совпадает с позицией МИД РФ.
 показати весь коментар
 
зачем врать?
весь мир видел бульдозеры, как они зачищали место падения самолета.. прячут концы в воду на виду у всего мира))
 показати весь коментар
 
 
Обломки самолета сгребаются бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов", - источник в межведомственной комиссии Украины
 показати весь коментар
 
 
"наша команда не подтверждает эти фотографии", - сказал Пристайко

Просто межведомственная комиссия не в его команде.
 показати весь коментар
 
 
Про що воно ляпнуло? Весь світ бачить, а йому очі зеленим заляпало? Ці чучела ще страшніші за моджахедів.
 показати весь коментар
 
 
Ну всё писец.
Дрыстайко дает понят бармалеям, что им ничто не угрожает, поэтому им можно так не суетиться.
 показати весь коментар
 
 
А наші саме на те місце прибули? Не заблудилися?
 показати весь коментар
 
Во дебіли ці зебіли... хвойди расіянські!!!!
 показати весь коментар
 
Так і проситься щоб моргала їм повиколювати, цім зебілам!!!!
 показати весь коментар
 
 
Просто их не спрашивали про бульдозеры,
поэтому они и не подтверждали.
Элементарно, Ватсон!
 показати весь коментар
 
Мне это все уже напоминает эру януковича, когда овощ во всем слушался ***** и боялся без его указаний шаг сделать
 показати весь коментар
 
победит политическая целесообразность, как всегда...., и зачем обижать хороших людей раньше времени...
 показати весь коментар
 
13:58 "Обломки самолета сгребаются бульдозерами, нам не показывают кабину пилотов", - источник в межведомственной комиссии Украины
18:03 В Иране отрицают расчистку места катастрофы бульдозерами при том, что такие кадры показало даже местное телевидение
19:25Украинские эксперты, находящиеся на месте крушения самолета в Иране, не подтверждают информацию об использовании бульдозеров, - Пристайко

Висновок: пристайко тупий валінок!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору