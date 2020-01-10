 Українські експерти, які перебувають на місці катастрофи літака в Ірані, не підтверджують інформацію про використання бульдозерів, - Пристайко

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко на брифінгу в Офісі президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На місці справді відбуваються роботи. Крім того, що йде очищення, на жаль, залишки літака розкидало на досить велику територію, включно з певним населеним пунктом. У людей є доступ, будемо говорити чесно, і до фрагментів літака, і навіть до того, що може бути визначено, як фрагменти тіл. Ми зараз змогли, за допомогою іранської сторони, прибрати все зайве. Те, що там були фотографії з бульдозерами, наша команда не підтверджує ці фотографії", - сказав Пристайко.
Міністр підкреслив, що з огляду на те, що площа розльоту уламків дуже велика, українські експерти працюють в основному районі їхнього знайдення.
Раніше американська телекомпанія CBS повідомила, що іранська влада прибрала майже всі уламки з місця катастрофи. За даними ЗМІ, місце аварії зачистили бульдозерами.
На думку експертів, це є досить незвичайним кроком на такому ранньому етапі розслідування і дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Це можливе місце злочину. Повинні зафіксувати місцеположення всіх фраґментів літака, всіх тіл жертв, очепити на декілька днів усю територію. А там шлялися мародери та шукали грошей.
Наверное ***** по телефону посоветовал
Смело!!
там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии ...ЗДЕЦ. Не верь глазам своим.
Залишається сподіватися - як зазвичай у випадку з Україною - що ми все ж таки десь сядемо. Хоча б в пустелі, звідки доведеться ще кілька десятиліть шкутильгати до місця призначення.Виталий Портников
https://censor.net.ua/news/3169241/versii_o_prichinah_aviakatastrofy_ukrainskogo_samoleta_v_tegerane_byli_sgenerirovany_analiticheskoyi
https://www.youtube.com/watch?v=evrwoXDzroU
Все видят на фото трактор с огромной лопатой загребающей остатки самолета...и всего то..
А бульдозера нет
Да и какая разница
Москва и Тегеран не подтвердили..
Значит не было никаких ракет
и в самолете летели трупы заранее подготовленные
чтобы бросить тень на поцЗеденского
А фейки всё сыпятся и сыпятся... Кому это надо?
Пусть хотя бы завершат предварительное следствие, прочитают записи из черных ящиков.
Ведь пока ровным счетом ничего не установлено.
Посидь у спамі.
Я не за гроши пишу, а потому что Украину жалко.
Как бабы базарные! Выдержки ни на грамм. Полное неумение сдержать эмоции.
Невоспитанность в диалогах страшенная.
А тебе, пан Петро, дякую.
Дякуй, дякуй лахтинським тролям. І даунецьким "апалченцям". І кацапським вбивцям.
Тільки в разі чогось непередбаченого не кричи "а мєня за штооооо?"
Это те экперто-экскременты из дела Шеремета??
Спам.
Ой, я забув - їжак-птах гордий. Поки не даси копняка - не полетить.
весь мир видел бульдозеры, как они зачищали место падения самолета.. прячут концы в воду на виду у всего мира))
Смотрите тут все картинки с бульдозерами.
Просто межведомственная комиссия не в его команде.
Дрыстайко дает понят бармалеям, что им ничто не угрожает, поэтому им можно так не суетиться.
поэтому они и не подтверждали.
Элементарно, Ватсон!
18:03 В Иране отрицают расчистку места катастрофы бульдозерами при том, что такие кадры показало даже местное телевидение
19:25Украинские эксперты, находящиеся на месте крушения самолета в Иране, не подтверждают информацию об использовании бульдозеров, - Пристайко
Висновок: пристайко тупий валінок!