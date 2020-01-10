 Венедіктова провела переговори з міжнародними експертами з приводу конкурсу в ДБР, який викликав критику громадських організацій. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У ході зустрічі Ірина Венедіктова окреслила низку викликів, що наразі стоять перед Бюро. Серед них — проведення аудиту роботи ДБР (в тому числі організаційно-функціонального), переведення до ДБР слідчих Генеральної прокуратури України, які займалися розслідуванням "справ Майдану", проведення конкурсу на заміщення посад першого заступника та заступників Директора ДБР, невідкладний запуск роботи Ради громадського контролю при ДБР, формування дисциплінарної комісії Бюро, оперативних підрозділів та підвищення рівня роботи зі зверненнями та прийомом громадян.

За запрошенням т.в.о. Директора ДБР Ірини Венедіктової сьогодні у засіданні Комісії з добору кандидатів на посади першого заступника та заступників Директора ДБР візьме участь Томас Фланаган, старший радник з питань правової реформи КМЄС.

Нагадаємо, раніше навколо цього конкурсу в ДБР виник скандал: конкурс оголосили 29 грудня, а подача документів завершувалася 3 січня, при тому, що низку довідок необхідно було збирати понад тиждень. У зв'язку з цим Ірину Венедіктову обвинуватили в порушенні законодавства.