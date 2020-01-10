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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:конкурс (513) Правоохоронні органи (625) ДБР (763) Венедіктова (20)

 Венедіктова провела переговори з міжнародними експертами з приводу конкурсу в ДБР, який викликав критику громадських організацій. ФОТО

Т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела робочу зустріч з міжнародними партнерами, зокрема представниками Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (далі – КМЄС) на чолі з паном Антті Хартікайненом, представниками Представництва Європейського Союзу в Україні та заступником керівника відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Діною Аба-Оглі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Венедіктова провела переговори з міжнародними експертами з приводу конкурсу в ДБР, який викликав критику громадських організацій 01

У ході зустрічі Ірина Венедіктова окреслила низку викликів, що наразі стоять перед Бюро. Серед них — проведення аудиту роботи ДБР (в тому числі організаційно-функціонального), переведення до ДБР слідчих Генеральної прокуратури України, які займалися розслідуванням "справ Майдану", проведення конкурсу на заміщення посад першого заступника та заступників Директора ДБР, невідкладний запуск роботи Ради громадського контролю при ДБР, формування дисциплінарної комісії Бюро, оперативних підрозділів та підвищення рівня роботи зі зверненнями та прийомом громадян.

Венедіктова провела переговори з міжнародними експертами з приводу конкурсу в ДБР, який викликав критику громадських організацій 02

За запрошенням т.в.о. Директора ДБР Ірини Венедіктової сьогодні у засіданні Комісії з добору кандидатів на посади першого заступника та заступників Директора ДБР візьме участь Томас Фланаган, старший радник з питань правової реформи КМЄС.

Нагадаємо, раніше навколо цього конкурсу в ДБР виник скандал: конкурс оголосили 29 грудня, а подача документів завершувалася 3 січня, при тому, що низку довідок необхідно було збирати понад тиждень. У зв'язку з цим Ірину Венедіктову обвинуватили в порушенні законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169280
 
 
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беня с кучей паспортов вам уже,блеать,не наблюдадель?
смотрящего наблюдателем обзывать то вообще по понятиям кошерным?
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Вы уже провели конкурс и из тысяч кандидатов выбрали тупую Мандель.
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какой необычный вкус и дамочки, вешать на шею подшипники..
Конкурс на посади заступників директора ДБР відбудеться за участю міжнародних спостерігачів - Цензор.НЕТ 9594
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Не, ну раз сама Венедиктова... Когда уже та ХУНТА?!
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