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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (308) МЗС (1995) МАУ (88) Пристайко (315)

 Ми розглядаємо всі версії авіакатастрофи в Тегерані і не відкидаємо жодної, - глава МЗС України

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не відкидає жодної з версій причин катастрофи українського літака "МАУ" в Ірані й хоче справедливого розслідування події.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час брифінгу.

"Ми не відкидаємо жодної з версій. Усі версії розглядаються. Наше головне завдання - це абсолютно справедливо і неупереджено встановити причини цієї трагедії, якщо хтось винен - знайти винних", - сказав він під час прес-брифінгу в Офісі президента України в п'ятницю. Міністр зазначив, що українські експерти, котрі прибули до Ірану, отримали доступ і до уламків та фрагментів літака, і "до місця падіння". "Наразі наша команда отримала доступ і до чорних ящиків, ми плануємо найближчим часом розпочати реконструкцію переговорів. Ми також отримали доступ до записів диспетчерів із центру управління польотами в аеропорту Тегерана і нашими пілотами", - сказав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Також читайте: В Ірані заперечують розчищення місця катастрофи бульдозерами при тому, що такі кадри показало навіть місцеве телебачення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169279
 
   
 Топ коментарі
 
Подсказываю: ловите виноватых и сразу отпускаете их в Иран или в парашу. Как Цемаха. Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну, – глава МИД Украины - Цензор.НЕТ 6710
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Зебіли! Де ваш Разумков? Де ця лупоока жаба була весь час, коли не було бубочки, а він повинен був бути замість нього?
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Подсказываю: ловите виноватых и сразу отпускаете их в Иран или в парашу. Как Цемаха. Мы рассматриваем все версии авиакатастрофы в Тегеране и не отбрасываем ни одну, – глава МИД Украины - Цензор.НЕТ 6710
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Так ваше посольство в Иране ( официальный госорган) полностью исключило попадание ракетой. Будете отбрасывать это??!! Или нет?? А если нет то что с посольскими балаболками делать?? Это уже весь мир прочитал пока они шухерно неудалили!!
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«Ваге посольство» я имею ввиду ваше зеленое посольство, но никак не украинское.
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Посольство подгавкнуло властям Ирана.
А то Иран объявил бы их персонами нон грата.

Вообще-то Приставке пристало б озвучивать основной версию своих подопечных,
а если не согласен с их выводами то гнать на улицу.
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- Сер, ваш літак збито
-Дякую, дуже дякую
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- Сер, ви дебіл, наш літак збитий!
-Так, дякую, дуже дякую!
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Как-то уже не очень ловко получается. Поздновато.
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Якщо вже обережний Столтенберг заявив, що збили ракетою...
Скільки зебіли будуть вкупі зі злочинцями касапами і іранцями будуть віднєкуватися?
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Три розвідки провідних країн сказали, що були ракети, що знищили борт. Тільки ніхто в це не вірить. До остаточних результатів. Років через п"ять.
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А про Нідерландській Боїнг ці розвідки нічого сказати не хочуть? Дивно... .
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Как версию, я бы рассматривал сговор группы лиц. Потому что за несколько дней до определенных событий (ликвидации террористов, уничтожение самолета), все кто отвечает за безопасность Украины, покинули ее территорию. В это время сбивают украинский самолет с гражданами преимущественно Канады и США, с расчетом отвлечь все военные силы НАТО на конфликт с Ираном. Тем временем основной удар мог быть по Украине, вот почему ответственные за безопасность лица организованно и заранее все покинули территорию Украины.
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Зебіли! Де ваш Разумков? Де ця лупоока жаба була весь час, коли не було бубочки, а він повинен був бути замість нього?
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пока вы только рассматриваете...
бульдозер укатал площадку... песочком присыпят... и рассматривайте дальше !!!
почему место катастрофы не ограждено и не охраняется???? кто контролирует сбор деталей, вещей, фрагментов тел ???? кто будет отвечать за этот пофигизм (или преднамеренное сокрытие улик) и нарушение всех международных норм по расследованию авиакатастроф!!??
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Чому мені так соромно? Це жесть, мямля, країна потребую чіткого плану дій у зв'язку якщо літак збили. Аж кричати хочеться! Президенти пізнаються в порівнянні.
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А літак дійсно збили? Ти експерт і зараз в Ірані оглядаєш уламки "Боінга"?
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Какие ваши доказательства? Ваши доказательства не доказательства? дать ссылку на РТ?
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Не репетуй, бовдур. Дочекайся офіційних висновків фахівців, а потім вже накидай свою зраду на вентилятор.
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Гордись.
Кондитерская Корпорация Roshen - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Roshen в рейтинге Global Top-100 Candy Companies занимает 22-е место.
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Зря Пристайко это говорит. У прахоботов уже двое суток полные штаны зрады. И им это нравится.
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У лугандонсько сєпара, вона як була одна, так і зосталася: «Путєн, дай нам русскую пєнсію !!!!»
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Моя версия такая, что надо дать поработать специалистам, а не кричать "гвалт, хватай вокзал, бо чемоданы отъезжают". Обвинение в том, что самолёт действительно сбили очень серьёзное. Такие вещи надо озвучивать, если действительно уверен.
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Спєціалістам? Русскіх піарасів, ти називаєш «спєціалістами»?
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Опохмелись. Спеціалістами я називаю українців, які зараз є в Ірані і досліджують уламки. Закінчую зрадувати, бо кукушка поїде.
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Поэтому США, Канада, Столтенберг ее озвучили.
А твои сомнения точь-в-точь повторяют мнение ордынских СМИ,
Следующий этап будет «ваши доказательства не доказательства».
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Люцифер, я очень серьезно отношусь к тому, что озвучили США и Канада. Не надо мне приписывать свои зрадные фантазии.
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У них зрада началась,после того как их идол проиграл с позором выборы)))Теперь их задача закинуть его назад любой ценой.Так как толкового они ничего не умеют,остаётся всех и вся заливать грязью)))
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беднинький бубочка!
его не зачто грязью обливают!
он же лапочка... а как на пианино играет... Ми розглядаємо всі версії авіакатастрофи в Тегерані і не відкидаємо жодної, - глава МЗС України - Цензор.НЕТ 2982
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Придумайте что нибудь покреативней)))А то юмор ,как и ваш кумир,такой же печальный)))
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пятый мне у власти не нужен... но и шестой (пардон-полшестой) тем более!
если он тебя устраивает, то указывай ему на его ощибки. пусть исправляет! ты же его избрал!
почему я должен и его и тебя тыкать в ту срань, что вы развели!
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Пете тыкай.Там за 5лет столько косяков,что тебе будет чем заниматься.А зеля ответит на следующих выборах.Так ,что расслабься,в твоих советах кроме тебя самого,ну никто не нуждается)))
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ты пять лет не сравнивай с пол годом, которые твой кумир у власти!
бубочка оманский (да и ты тоже) войдете в историю , как самые неудачные!
надо же постораться так обгадиться за такой короткий срок!
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Жизнь покажет и расставит все на свои места,не репетуй.
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ты еще надеешся, что при этом преЗЕденте у тебя будет жизнь... Ми розглядаємо всі версії авіакатастрофи в Тегерані і не відкидаємо жодної, - глава МЗС України - Цензор.НЕТ 1416?
оптимист ты однако Ми розглядаємо всі версії авіакатастрофи в Тегерані і не відкидаємо жодної, - глава МЗС України - Цензор.НЕТ 4033!
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І це моя матінка Україна?
Хто їм да право ?!!!!
Ах, да...для них, вона нємєцкая порноактріса...
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...и нулевое присутствие мокшан кругом...
и тут прыстайко себя с размаху пяткой в груды...ну шоб в созвездии зелёного пса отпали любые сомнения...
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Нулєвоє? Та зєлі прямо аж вищать, «трєбуют» !
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трєбують...бо обридло водіть по губам друг дружкє...
і мендель грозіт забастовкой...
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Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились.- Аль Капоне," Якщо всі західні цівілізаційні країни надають незаперечну інфу, що літак був збитий ракетою, а зелене чмо каже що нічого ще не доведено , - значить він вже ДОМОВИВСЯ з Іраном і Кацапією про результат " розслідування "
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Зеленский все делает правильно, ответственно. Штаб, обмен информацией, наша комиссия в Иране, включая взрывотехников. Но порохоботы раскручивают истерику, ослабляя законную власть на радость врагам. Никогда вор и мародер Порошенко уже не будет на вершине. Заткнитесь, уроды
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да забудьте про пороха!
нет его! есть бубон-оманский и вы зебилы его избравшие!
вся власть у вас! действуйте!
а пока назови мне хоть одно обещание которое он выполнил...
долго не думай... Ми розглядаємо всі версії авіакатастрофи в Тегерані і не відкидаємо жодної, - глава МЗС України - Цензор.НЕТ 3680
их нет!!!
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Зеленский при реальной власти всего 4 месяца. Принято: закон об импичменте, недоторканности, восстановлен о незаконном обогащении, запущен антикоррупционный суд, чистка одиозных прокуроров и т.д. и т.п. Все, что саботировал Порошенко 5 лет
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дело в том, что эти законы приняты так, что бы они не работали!
а чистка нужна... Ми розглядаємо всі версії авіакатастрофи в Тегерані і не відкидаємо жодної, - глава МЗС України - Цензор.НЕТ 4842, как же он своих устроит на хлебные места!
а теперь скажи сколько раз ты отдыхал хотя бы за год?
а сколько раз твой кумир? четыре раза... (если не больше) и это в воюещей стране!!!
вот так то..."нулевка"!
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Разведка США имеет данные о том, что наш самолет был сбит.

Разведка Канады имеет данные о том, что наш самолет был сбит.

Разведка Великобритании имеет данные о том, что наш самолет был сбит.

Разведка Австралии имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Абсолютно точно это было доведено до сведения Зеленского еще вчера днем.

Это международные взаимоотношения, так что тут работает именно международный протокол. Они ему сообщили. Вчера днем.

Сегодня он говорит о том, что не все так однозначно. Это еще говорит Иран и Россия.

Выводы? А вывод тут очень грустный - в первой же действительно критической ситуации наш новый "поплыл".

Не было советников, не было министров, не было разведки, не было анализа. Кто в Куршавеле, кто в Дубаи, кто в Италии.

Россия это увидела. Россия это учтет.

Юрій Бірюков
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Зачем ей єто учитьівать?
Она все учла, провернула провокацию в подходящий момент.
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Разведка США сообщила лично Бирюкову? Где официальное заявление? Только через 5 лет расследования катастрофы МН-17 следователи четко установили, что сбили БУКом.
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Зе команда не впервьій раз засовьівает язьік в жопу, когда стоит на пороге большого шухера.
Пора порохоботикам привьікнуть)))
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Я всё больше склоняюсь к мысли, что отказ признать очевидное в авиакатастрофе Боинга МАУ и многочасовая неизвестность с тем, где был Зеленский в течение 8 января, прямо взаимосвязаны.

Российские ракеты класса «земля-воздух» всегда сопровождаются российскими же специалистами как техническими, так и военными.

Иран - ключевой союзник Путина на Ближнем Востоке. Потому сразу после авиакатастрофы русским было необходимо сделать всё, чтобы вывести союзника и себя из под удара.

Где был Зеленский в эти критические часы, и с кем он проводил консультации, и как это связано с прилетом в Оман российского чартера?

Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН.

Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.

Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины?

А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане.

И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.

Taras Berezovets
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вижу я что ты оттуда "нулевка" парашинская!
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если так-то пардон! нужно яснее комментировать!
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Я не знаю о каких «записях диспетчера из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими (украинскими) пилотами» говорит глава МИДа Украины, НО в новостях (особенно в 8-9 января) сообщили, что не было(!) переговоров между экипажем и диспетчером=>и это странно при пожаре/тех.проблемах, о которых говорит Иран.......
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Какие-то переговоры должны быть, разрешение на рулежку, взлет...
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эти записи должны быть и у диспетчеров.
это стандартная процедура.
а вот внеплановая обстановка то да-те записи должны быть в черном ящике.
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Я об этом и пишу.
И запись с аэродромных радаров,
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Скоріш за все,що після всих цих подій лідери західних країн вже зрозуміли , що мать справу не з Президентом країни а просто зеленою підстилкою мацкви...
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