 Ми розглядаємо всі версії авіакатастрофи в Тегерані і не відкидаємо жодної, - глава МЗС України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час брифінгу.
"Ми не відкидаємо жодної з версій. Усі версії розглядаються. Наше головне завдання - це абсолютно справедливо і неупереджено встановити причини цієї трагедії, якщо хтось винен - знайти винних", - сказав він під час прес-брифінгу в Офісі президента України в п'ятницю. Міністр зазначив, що українські експерти, котрі прибули до Ірану, отримали доступ і до уламків та фрагментів літака, і "до місця падіння". "Наразі наша команда отримала доступ і до чорних ящиків, ми плануємо найближчим часом розпочати реконструкцію переговорів. Ми також отримали доступ до записів диспетчерів із центру управління польотами в аеропорту Тегерана і нашими пілотами", - сказав Пристайко.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
А то Иран объявил бы их персонами нон грата.
Вообще-то Приставке пристало б озвучивать основной версию своих подопечных,
а если не согласен с их выводами то гнать на улицу.
-Дякую, дуже дякую
-Так, дякую, дуже дякую!
Скільки зебіли будуть вкупі зі злочинцями касапами і іранцями будуть віднєкуватися?
бульдозер укатал площадку... песочком присыпят... и рассматривайте дальше !!!
почему место катастрофы не ограждено и не охраняется???? кто контролирует сбор деталей, вещей, фрагментов тел ???? кто будет отвечать за этот пофигизм (или преднамеренное сокрытие улик) и нарушение всех международных норм по расследованию авиакатастроф!!??
Кондитерская Корпорация Roshen - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Roshen в рейтинге Global Top-100 Candy Companies занимает 22-е место.
А твои сомнения точь-в-точь повторяют мнение ордынских СМИ,
Следующий этап будет «ваши доказательства не доказательства».
его не зачто грязью обливают!
он же лапочка... а как на пианино играет...
если он тебя устраивает, то указывай ему на его ощибки. пусть исправляет! ты же его избрал!
почему я должен и его и тебя тыкать в ту срань, что вы развели!
бубочка оманский (да и ты тоже) войдете в историю , как самые неудачные!
надо же постораться так обгадиться за такой короткий срок!
оптимист ты однако !
Хто їм да право ?!!!!
Ах, да...для них, вона нємєцкая порноактріса...
и тут прыстайко себя с размаху пяткой в груды...ну шоб в созвездии зелёного пса отпали любые сомнения...
і мендель грозіт забастовкой...
нет его! есть бубон-оманский и вы зебилы его избравшие!
вся власть у вас! действуйте!
а пока назови мне хоть одно обещание которое он выполнил...
долго не думай...
их нет!!!
а чистка нужна... , как же он своих устроит на хлебные места!
а теперь скажи сколько раз ты отдыхал хотя бы за год?
а сколько раз твой кумир? четыре раза... (если не больше) и это в воюещей стране!!!
вот так то..."нулевка"!
Разведка Канады имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Великобритании имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Разведка Австралии имеет данные о том, что наш самолет был сбит.
Абсолютно точно это было доведено до сведения Зеленского еще вчера днем.
Это международные взаимоотношения, так что тут работает именно международный протокол. Они ему сообщили. Вчера днем.
Сегодня он говорит о том, что не все так однозначно. Это еще говорит Иран и Россия.
Выводы? А вывод тут очень грустный - в первой же действительно критической ситуации наш новый "поплыл".
Не было советников, не было министров, не было разведки, не было анализа. Кто в Куршавеле, кто в Дубаи, кто в Италии.
Россия это увидела. Россия это учтет.
Юрій Бірюков
Она все учла, провернула провокацию в подходящий момент.
Пора порохоботикам привьікнуть)))
Российские ракеты класса «земля-воздух» всегда сопровождаются российскими же специалистами как техническими, так и военными.
Иран - ключевой союзник Путина на Ближнем Востоке. Потому сразу после авиакатастрофы русским было необходимо сделать всё, чтобы вывести союзника и себя из под удара.
Где был Зеленский в эти критические часы, и с кем он проводил консультации, и как это связано с прилетом в Оман российского чартера?
Вот здесь, по-видимому, и кроется ответ. При любом другом исходе информации от спецслужб наших западных союзников хватило бы на четко заявленную позицию с лихвой. Более того, при прошлой власти уже ночью был бы экстренно созван Совбез ООН.
Погиб украинский борт с украинским гражданами на борту. Погиб в результате попадания иранской ракеты российского производства, обслуживавшийся российскими специалистами.
Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины?
А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане.
И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.
Taras Berezovets
это стандартная процедура.
а вот внеплановая обстановка то да-те записи должны быть в черном ящике.
И запись с аэродромных радаров,
Спасибо🙂