 У київський госпіталь прибув борт з пораненими, потрібні ліки і донорська кров, - волонтери

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Волонтер отметила: "Репост!!! До київського шпиталя з Харкова прибув дуже тяжкий борт з пораненими. Всі воїни з кулбовими та осколковими пораненнями. Є в дуже важкому стані, їх одразу везуть в реанімацію. Війна триває, з НР є вбиті та багато поранених. Учора вбили 23 річного воїна та поранено чотирьох!

Здати кров можна в центрі крові в самому шпиталі. Наши потреби не змінюються, це спорткостюми, куртки на виписку, тапки, футболки, мильноголільне, серветки, з їжі ковбаса, сир, соки, йогурти, фрукти, на перекус. З ліків нам завжди потрібні дексалгін та кетанов в ампулах, серветки під рани, рушники. Все це ми купуємо, якщо закінчується. Всі мої звіти дивіться на моїй сторінці. Ми сьомий рік перебуваємо на Госпітальна 18, відділення травматології, питання пишіть у приват.

Хто буде писати бруд, видалятиму одразу!! Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват та 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталя".

Волонтер Наталя Воронкова у Фейсбуці зазначила: "Борт в госпіталь... 6-тий рік ми чуємо цю фразу... Початок 2020 року був не тихий: на фронті є втрати і є поранені. Ми знову зустрічаємо борт в госпіталі 10.01.2020 року. Є важкі. Потрібна буде наша допомога.

1. МЕДИКАМЕНТИ:

Актуальні потреби у ліках:

093-687-03-38 Юлия Нижник-Зайченко (Yulia Nizhnik-Zaychenko)

- Сердалуд -1 уп.

- Долобене гель.

- Неуробекс - 1 уп/30шт.

- Лірика 75мг - 3 уп.

- Гордокс - 5 амп.

- Серетид Дискус 50/250 - 2 шт.

- Милукант 10 мг - 1 уп.

- Детралекс 500мг -1 уп.

- Ксарелто 20 мг - 28 таб.

- Судокрем, Аргосульфан - 5 шт. (від пролежнів)

- Лента тейп (прискорення реабілітації після механічних і інших пошкоджень м'язів, суглобів і сухожиль)

2. ДОПОМОГТИ В ПОБУТОВИХ ПИТАННЯХ:

063-863-06-31

Для важкопоранених :

- Вода питна негазована 0.5 чи 0.75 зі спортивною кришкою.

- Вологі серветки великі упаковки.

- Паперові рушники у рулонах.

- Поглинаючі пелюшки 60х90.

- Звичайні телефони та зарядки.

Одяг та взуття:

- Термобілизна.

- Куртки та олімпійки.

- Футболки, шорти та реглани.

- Спортивні костюми та спортивні штани.

- Гумові тапки 40-46 рр.

- Кросівки 41-45 рр.

- Великі сумки для виписки.

- Напоясні та через плече сумки.

- Чашки.

- Пластикові чашки.

Щоденні потреби:

- Гель для гоління, засоби після гоління.

- Гель для душа, мило.

- Одноразові станки для гоління.

- Зубна паста, та щітки.

- Дезодоранти.

- Пральний порошок (автомат), засоби для миття посуду, пакети для сміття 240 літрів.

- Кульки фасувальні приблизно 30×15, 20×10.

- Одноразовий посуд та маленькі одноразові судки для пакуваня.

- Одноразові пластикові стакани.

- Сигарети.

Продукти:

- Вода газована/негазована 1.5 л.

- Парова та домашня їжа.

- СІК.

- Фрукти, ягоди, овочі.

- Ковбаса, м'ясо сир.

- Молочні продукти (йогурт, творог, ряженка, кефір, молоко)

- Солодощі (цукерки, шоколад, печиво, зефір)

- Печиво з висівками та кунжутом.

- Розчинна кава, цукор (одноразові порціі та великі упаковки)

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ПОТРЕБИ ФРОНТУ:

- Протигрипозні препарати.

- М'які носилки - постійна потреба (ціна 300-400грн)

- Пульсоксиметри.

- Тонометри механічні.

- Надувні шини для евакуації поранених.

- Вакумний матрац для евакуації важкопоранених.

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1. Головний Військовий Шпиталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка

Працюємо з 10:00 до 17:00 понеділок-субота

Телефони:

093-687-03-38 Юлія, ліки

063-863-06-31 госп.потреби

2. Бульвар Верховної Ради, 21Б

Працюємо з 11:00 до 18:00

093-585-84-64 Ніна

068-986-4593, 093-687-0338 Юлія

3. Відправити посилку Новою Поштою (за наш рахунок, у нас є бали НП)

Київ, НП-51, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ

ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталія