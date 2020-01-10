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Все про:допомога (962) поранення (1605) госпіталізація (66) кров (16) Юсупова (10)

 У київський госпіталь прибув борт з пораненими, потрібні ліки і донорська кров, - волонтери

Волонтер Наталія Юсупова заявила про те, що в Київський госпіталь із Харкова прибули поранені воїни, яким потрібна донорська кров.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Волонтер отметила: "Репост!!! До київського шпиталя з Харкова прибув дуже тяжкий борт з пораненими. Всі воїни з кулбовими та осколковими пораненнями. Є в дуже важкому стані, їх одразу везуть в реанімацію. Війна триває, з НР є вбиті та багато поранених. Учора вбили 23 річного воїна та поранено чотирьох!

Здати кров можна в центрі крові в самому шпиталі. Наши потреби не змінюються, це спорткостюми, куртки на виписку, тапки, футболки, мильноголільне, серветки, з їжі ковбаса, сир, соки, йогурти, фрукти, на перекус. З ліків нам завжди потрібні дексалгін та кетанов в ампулах, серветки під рани, рушники. Все це ми купуємо, якщо закінчується. Всі мої звіти дивіться на моїй сторінці. Ми сьомий рік перебуваємо на Госпітальна 18, відділення травматології, питання пишіть у приват.

Хто буде писати бруд, видалятиму одразу!! Картки для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват та 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталя".

Волонтер Наталя Воронкова у Фейсбуці зазначила: "Борт в госпіталь... 6-тий рік ми чуємо цю фразу... Початок 2020 року був не тихий: на фронті є втрати і є поранені. Ми знову зустрічаємо борт в госпіталі 10.01.2020 року. Є важкі. Потрібна буде наша допомога.

1. МЕДИКАМЕНТИ:
Актуальні потреби у ліках:
093-687-03-38 Юлия Нижник-Зайченко (Yulia Nizhnik-Zaychenko)

- Сердалуд -1 уп.
- Долобене гель.
- Неуробекс - 1 уп/30шт.
- Лірика 75мг - 3 уп.
- Гордокс - 5 амп.
- Серетид Дискус 50/250 - 2 шт.
- Милукант 10 мг - 1 уп.
- Детралекс 500мг -1 уп.
- Ксарелто 20 мг - 28 таб.
- Судокрем, Аргосульфан - 5 шт. (від пролежнів)
- Лента тейп (прискорення реабілітації після механічних і інших пошкоджень м'язів, суглобів і сухожиль)

2. ДОПОМОГТИ В ПОБУТОВИХ ПИТАННЯХ:
063-863-06-31

Для важкопоранених :
- Вода питна негазована 0.5 чи 0.75 зі спортивною кришкою.
- Вологі серветки великі упаковки.
- Паперові рушники у рулонах.
- Поглинаючі пелюшки 60х90.
- Звичайні телефони та зарядки.

Одяг та взуття:
- Термобілизна.
- Куртки та олімпійки.
- Футболки, шорти та реглани.
- Спортивні костюми та спортивні штани.
- Гумові тапки 40-46 рр.
- Кросівки 41-45 рр.
- Великі сумки для виписки.
- Напоясні та через плече сумки.
- Чашки.
- Пластикові чашки.

Щоденні потреби:
- Гель для гоління, засоби після гоління.
- Гель для душа, мило.
- Одноразові станки для гоління.
- Зубна паста, та щітки.
- Дезодоранти.
- Пральний порошок (автомат), засоби для миття посуду, пакети для сміття 240 літрів.
- Кульки фасувальні приблизно 30×15, 20×10.
- Одноразовий посуд та маленькі одноразові судки для пакуваня.
- Одноразові пластикові стакани.
- Сигарети.

Продукти:
- Вода газована/негазована 1.5 л.
- Парова та домашня їжа.
- СІК.
- Фрукти, ягоди, овочі.
- Ковбаса, м'ясо сир.
- Молочні продукти (йогурт, творог, ряженка, кефір, молоко)
- Солодощі (цукерки, шоколад, печиво, зефір)
- Печиво з висівками та кунжутом.
- Розчинна кава, цукор (одноразові порціі та великі упаковки)

------------------------------
ПОТРЕБИ ФРОНТУ:
- Протигрипозні препарати.
- М'які носилки - постійна потреба (ціна 300-400грн)
- Пульсоксиметри.
- Тонометри механічні.
- Надувні шини для евакуації поранених.
- Вакумний матрац для евакуації важкопоранених.
-------------------------------------------------------
1. Головний Військовий Шпиталь, Печерськ, заїзд з Лабораторного провулка
Працюємо з 10:00 до 17:00 понеділок-субота
Телефони:
093-687-03-38 Юлія, ліки
063-863-06-31 госп.потреби

2. Бульвар Верховної Ради, 21Б
Працюємо з 11:00 до 18:00
093-585-84-64 Ніна
068-986-4593, 093-687-0338 Юлія

3. Відправити посилку Новою Поштою (за наш рахунок, у нас є бали НП)
Київ, НП-51, ГО "Волонтерська Сотня Доброволя", 050-332-66-01

ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ
ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169275
 
 
 Топ коментарі
 
В эйфории...от соболезнований хуйла никак не отойдет...даже ухо к которому телефонную трубку прикладывал не моет...
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Проста перестали стрельять апалченцы сивохины?
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Просто надо начать мочить рашистских мразей.
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Проста перестали стрельять апалченцы сивохины?
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Мины не стреляют...
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"С пулевыми и осколочными ранениями".Пули из мин вылетают,подкацапник?
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Скиньте масово цею ПЕРЕЛІК на фейсбук
https://www.facebook.com/sivokho/
Нехай читає, блако коментарі не відключив
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В эйфории...от соболезнований ***** никак не отойдет...даже ухо к которому телефонную трубку прикладывал не моет...
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Просто надо начать мочить рашистских мразей.
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Все правильно. Лише адекватна відповідь, а ще- удари на випередження по цілях розвідки ввдіб'ють у орків бажання "порушувати перемир' я". Все інше - від лукавого і буде на совісті драних "миротворців" і пацифістів-кклоністів. А про м'яко кажусючи приховування втрат не писали л ше зебіли і особливо ліниві. Насправді кошти справді дуже потрібні. Волонтерська активність з різних причин, в тому числі і діяльності олігамзічнизЗМІ пішли на спад. А державним пацифістам вигідніше війну не помічати. Вони з ворогом вітання и обмінюються, подарунками і лобзанням у десниці. Тому товариство просто допоможемо. Це найменше, що можемо зробити особисто самі. Це піде на користь нашому сумління і головне - здоров'ю наших хлопців. Одужуйте, рідненькі. Наш борг перед Вами надто великий. Ми пам'ятаємо і цінуємо Вас.
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За каждого нашего 100 кацапов. Тогда они немного успокоятся.
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Скалецкая в курсе что нет лекарств для раненых? может ей напрямую нужно писать уже? Верните ее с курорта работать наконец-то!
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на колени нужно стать - мы как будущая провинция **********, должны тренироваться становиться на колени перед властью... в нашем случае, перед "слугами уродов"!
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Да ,но сначала надо поздравить ***** с наступающим Старым ,Новым Годом ...иначе никак .
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а ослу надо не забыть пуйло с Хрещенням поздравить
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Результат переговоров в Парыже и поздравления ***** на новый год Бубочкой.
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Плять. У нас вже за ******* начеб-то давно реформована поміч для військових з зони АТО. Ну кров здавати - зрозуміло. Її багато не буває. Але за шість років Війни не забезпечити поранених елементарними речами?! Зато міністри жаліються, що сотні тисяч гривень - не зарплата. Хтось їб@нувся.
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Команда слуг народу вміє добре все розвалювати.
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А що було побудовано? Мовчіть вже в тряпочку разом з "новими". Зараз підняти журналістів з"їздити на "Широкий Лан". Що ж там побачать?
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Розумні люди спочатку роблять дорогу. Так воно в болоті і стоїть в дощі?
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та да, спочатку роблять дорогу потім розбивають її будівельною технікою)
І не хвилюйся, - перше що зробили зебіли прийшовши до влади заблокували будівництво...
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А до цього був побудований палац? Ти там хоч залишки асвальту побачив. І доміки фанерні на чому стоять? На піску і глині? Без фундаменту? Так там же не мальдіви і взимку холодно.
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Бачиш? Фанерні? Прямо так на піску і глині? Без фундаменту? Як там ваш Янелох в офшорному Омані? Відпочити встиг, п'ятий раз, за пів року? Зустріч з мервечуком і кацапами провів? Порішали?
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А назва "Новый лагерь" підходить. От подивитись би ще на щасливих мешканців.
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Вставай - ви маніпулюєте. 6-рік іде вже за президенства Зе. І вже майже 5 місяців він має монобільшість.Чому ж нічого не робить? Зробили б усе швидко - в турборежимі. Чи тільки землю в турборежимі продавати здатні?
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если продолжается война-то кто на ней зарабатывает?
зелибобики вам вопрос!
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Проверяйте - в этой теме не будет ни одного ЗЕбилятника. Зато в тему про Порошенко ЗЕбильный скот налетел мгновенно, значит внимательно следят за новостями..читают, и в темы про убитых и раненных не заходят специально. Всё что нужно знать про кацапский ЗЕбильный скот.
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Готовит текст поздравления ***** на "старый" НГ, а может уже и на 23 февраля репетирует... ЗЕблазень.
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Ублюдочным мусорам закупают новенькие машины по 50тыс. Евро и вертолеты а солдатам не выделяют денег на самое необходимое. Зато каждый день рассказывают х*ню какая у Украины екотомика развивается. Вот реальная вам економика, которая показывает в какой Жопе сейчас Украина а не сказки которые сцут в уши власти из зомбоящика.
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Сам не смотрю но говорят по ЗЕбильному Г+Г давным давно заткнулись про цену борщевого набора. При Порошенко очень ********* визжать как дорожает борщевой набор, сейчас прям как амнезия всех трахнула - ни слова про борщевой набор. В акурат после выборов кловуна сразу заткнулись..
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Брехня. І борщовий набор висвітлюють. І набор на олівьє та новорічний стіл озвучили. Дорожчає. Не збрехали.
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Лирика 75 мг - 3 уп. Гордокс - 5 амп. - Первый приравнен к наркотикам антидепрессант американский второй отсутствует в Украине- не продлили лицензию. К кому вы взываете? К черному рынку нарко???Источник: https://censor.net.ua/n3169275
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р-р д/ин. 10000 КИЕД/мл амп. 10 мл, №25

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АПТЕКА ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Киев ул. Алмазова Генерала, 2

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Упаковки 5 шт

Цена на сайте:6050.00 грн/уп

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Тел: +380445313872

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Просто пошук по аптеках по запиту "Гордокс".
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Зебили , вы где ? Почему кровь не сдаёте вместе с бубочкой?
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Обернися. Вони в черзі зразу за тобою стоять.
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Господи. Де падли той найбільший за історію України "військовий бюджет"?, шляк би вас всіх трафив. Та госпіталі мають бути в першу чергу забезпечені всім необхідним. Скоти барижні.
Юсуповій вже орден треба давати за те, що вона робить,будучи багатою людиною і маючи можливість ходити по світських вечірках і либитися на камеру осадчої на г+г.
Але хлопців шкода, тому треба допомогти.
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Все нормально. Отводим войска дальше.
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При таком списке, возникает вопрос -- а что есть в наших
госпиталях, если з/плата шефа "Укрпочта" - 1,9млн.грн.?
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