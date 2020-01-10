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Все про:обстріл (5864) Донбас (12915) операція Об'єднаних сил (1946)

 Від початку доби 10 січня ворог порушив перемир'я 6 разів, поранено одного українського воїна, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • тричі біля населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (19 хв), мінометів калібру 82 мм (4 міни) і гранатометів різних систем;
  • неподалік Луганського - з мінометів калібру 82 мм (4 міни) і гранатометів різних систем;
  • поблизу Південного - з підствольного гранатомета.

1 обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік Мар'їнки - з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й іншої стрілецької зброї.

Сьогодні, 10 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169270
 
 
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нема слів...
може у нашого главнокакбыкомандующего вони є? може поясне якось це затяжне переміріє?
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А хто ще у відпусці не був? А таке ж кожного дня шостий рік. Хто ще втомився?
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зевіслюк оманський вже 235 днів наживається на війні..
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так а как же отвод войск?договоренности?
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України, нищить рогатих без болю та жалю!!!
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