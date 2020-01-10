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Все про:діти (1780) Одеська область (1134) Нацполіція (8793) Правоохоронні органи (617) стрілянина (1108)

 Чоловік стріляв із рушниці по сусідських дітях: вони надто галасували

51-річний житель Одеської області відкрив вогонь із рушниці по сусідських дітях, які гралися під його вікнами. Діти не постраждали, чоловіка доставили в поліцію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"Після повідомлення про стрілянину на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правопорушник закрився у квартирі і на вимоги поліцейських не реагував. Лише побачивши бійців батальйону поліції особливого призначення, які також прибули на виклик, він відкрив двері і впустив правоохоронців", - сказано в повідомленні.

Чоловіка доставили в райвідділ.

Те, що сталося, попередньо кваліфікували як хуліганство. Санкція за цією статтею передбачає покарання від штрафу 850 гривень до арешту на півроку або обмеження волі на 3 роки.

Читайте також: Чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки в Одесі, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169267
 
 
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Запроторити " жітєля Одєскай області" за грати на років так 10! Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 9389 Там йому спокійніше буде і діти не шумітимуть.
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Ваще то довести можно любого. Знаю такие примеры. Это когда на просьбу,получаешь якобы соглашение от родителей,а те и близко не среагировали. И так в течении длительного времени. Чисто игра на нервах у и так нервного человека. Возможно даже специально,чисто за то,что он не такой как они хам. Версия не стопроцентная.Но имеет право на существование.
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Для начала нужно посмотреть "на другую сторону Луны"). Сейчас каникулы. Дети бродят бесхозные по улицам. Заняться нечем. Адреналин зашкаливает. Сделать им замечание на шумное поведение? Да ни за что! Вон уже на улице темень собачая. А они даже не думают идти домой! И родителям наплевать, где и что с их детьми. Нормальные и воспитанные дети, как минимум сидят дома и в зависимости от возраста... мультики, компьютеры, конструктор, кто-тодаже книги читает!! короче говоря, могут найти для себя приличное занятие. Это уж как родители воспитали)).
Жаль только, что эти самые родители плевать хотели на соседей. У всех практически есть масса проблем, которые необходимо решать. И ТИШИНА очень даже будет ксати. Кто-то болеет. У кого-то беда с родственниками. Кто-то после работы отдыхает... Или грудной ребенок спит... Тут как посмотреть... Нужно немножко иметь уважения друг к другу. И учить этому своих детей. И всё)
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Запроторити " жітєля Одєскай області" за грати на років так 10! Там йому спокійніше буде і діти не шумітимуть.
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Правоохранители установили, что 51-летний злоумышленник стрелял из окна своей квартиры. Однако, когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина закрылся в жилище. После того, как был задействован батальон полиции особого назначения злоумышленник сдался. Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 9844https://aif.ua/incidents/v_odesse_muzhchina_iz-za_shuma_strelyal_po_detyam_iz_ruzhya_podrobnosti

Так вот для чего такие батальоны нужны)). А мужика таки жаль. Стрелял скорее всего в воздух... Да и детки сейчас такие, что палец в рот не клади, могут с рукой скушать)
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"...А мужика таки жаль...."
Irina, Pravda жаль мужика?


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Да. Потому, что, скорее всего, не раз мужик делал им замечание. Пусть этими самыми детьми родители занимаются, чтобы никому в голову не приходило орать на их детей, не то, что брать в руки что потяжелее. А то сначала их дети "дают подсрачники" собачкам и котикам, а потом будут собираться стайками и бить взрослых мужиков. Не слышали о таких наглецах? А я слышала. Поэтому мне мужика и жаль. У него уже НЕ было другого выхода. Убивать у него, скорее всего, цели не было. По крайней мере, Я ТАК думаю). Всего лишь выразила своё мнение или и ЭТО уже нельзя делать?))
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Случай из жизни: середина 90, конец декабря, "онижедети" лет 13-45 бамкают петардами.У соседа новорожденный ребенок,он вышел на балкон просит перестать, так как младенец спит и тп."Онижедети" посылают его в эротическое путешествие угрожая при этом забросать петардами балкон.Я в этот день вернулся с охоты (отмечали закрытие сезона),думаю "А пошлют ли меня", вышел на балкон, предупредил:"последнему заряд ниже спины" и выстрелил в воздух.До сих пор петарды во дворе не бумкают.Справедливости ради скажу,потом было слегка стыдно за "хулиганство", но результат как говориться есть.Уверен мужик тоже в воздух стрелял.А в целом думаю, следовало бы ввести ответственность родителей за "онижедетей", например украл или ограби или не дай бог убил, то садить папу или маму по соответствующим статьям по взрослому.Уверен детская преступность значительно уменьшилась бы.
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А зачем вы мне это все рассказываете, я полностью поддерживаю мужика, а не недоростков? Вы бы этот текст направили предыдущему комментатору.
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У меня пистолета нету (бл бы наверное тоже бы "поохотилась" на придурков), я когда в Киеве жила, всегда милицию вызывала если после 10 вечера шумели под окнами или пьянки устраивали (иногда врубали на всю мощность музыку в машине). Милиция всегда приезжала.
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условное наказание ибо мущинка походу поехала....
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Ваще то довести можно любого. Знаю такие примеры. Это когда на просьбу,получаешь якобы соглашение от родителей,а те и близко не среагировали. И так в течении длительного времени. Чисто игра на нервах у и так нервного человека. Возможно даже специально,чисто за то,что он не такой как они хам. Версия не стопроцентная.Но имеет право на существование.
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Как я уже сказал,довести до сумасшествия можно очень просто. Особенно если соседи идиоты. Соответственно и дети такие. Вот еще пример - у друга такие детки,постоянно забрасывали мяч в огород соседу. Ну он раза три вынес им. А потом - нахер ему это надо\Пошел к родителям сказал. А те ему - ты покричи на них построЖЕ. - Не,ну вы слышали ? Он вместо них кричать должен ! А если он покричит,а им это не понравится. Или не так как они думали кричать будет. Это ж пипец какой-то. И те дети потом ему окна побъют. Это ж подростки безбашенные. И теперь вернемся к нашей теме. - А чего это мужчина не позвонил просто в полицию ? - Ответ - менты у нас на такие заявки не выезжают. А в Германии к сведению - даже если просто машину моешь свою в выходной( не имеет право нарушать покой и портить отдых окружающим в воскресенье) уже соседи вызываю полицию и та штрафует.
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Каждый раз как останавливаюсь в гостях у одесских родственников такое наблюдаю, там под окнами площадка для игры в ногомяч, сейчас огородили хоть, а то пинали мячик, он летел в ближайший автомобиль, на котором само собой срабатывала сигналка, выскакивал хозяин с выражением недовольства соответственными словами и такая фигня весь день с 8 утра до 8 вечера летом. Так что мужика в каком то смысле понимаю.
"Джефф, ты знаешь кто мой любимый герой?Царь Ирод!"
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И шо дети не ответили из базуки ? Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 2875Странно ,странно ...
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Новості **********.
«10 января 2020. Российский корабль догнал эсминец США в Аравийском море.
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Коли такий "шанувальник тиші" буде знати, що батьки дитини можуть його пристрелити, як скаженого собаку, тоді стріляти буде тільки на полігоні.
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Для начала нужно посмотреть "на другую сторону Луны"). Сейчас каникулы. Дети бродят бесхозные по улицам. Заняться нечем. Адреналин зашкаливает. Сделать им замечание на шумное поведение? Да ни за что! Вон уже на улице темень собачая. А они даже не думают идти домой! И родителям наплевать, где и что с их детьми. Нормальные и воспитанные дети, как минимум сидят дома и в зависимости от возраста... мультики, компьютеры, конструктор, кто-тодаже книги читает!! короче говоря, могут найти для себя приличное занятие. Это уж как родители воспитали)).
Жаль только, что эти самые родители плевать хотели на соседей. У всех практически есть масса проблем, которые необходимо решать. И ТИШИНА очень даже будет ксати. Кто-то болеет. У кого-то беда с родственниками. Кто-то после работы отдыхает... Или грудной ребенок спит... Тут как посмотреть... Нужно немножко иметь уважения друг к другу. И учить этому своих детей. И всё)
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Найди нормального мужика себе и роди детей. Посмотришь, как ты отреагируешь на выстрелы по детям. И всяких идиотов жалко не будет...
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Дядя, мой сын уже давно взрослый. Я сейчас не намерена ВАМ рассказывать о своих методах воспитания. Оно вам не будет интересным, раз Вы такой "умный" давать советы мне. Я мужика не защищаю, я его "понимаю". Есть на то причины. Всё).
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Я бы никогда не стал поощрять хулиганство. И просто делать неудобство окружающим.- Для их же безопасности.
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це в нас така країна. Он у Німеччині неповнолітня дитина повинна о 19.00 бути вдома. Якщо її зловлять десь після 19.00 в публічному місці, перший штраф для батьків дорівнює їх зарплатні за місяць. Тому там батьки дуже пильно стежать за своїми дітьми. Але ж то Німеччина...
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Не думаешь про то, что если все будут иметь оружие, то стрельба будет на упреждение и якобы оборонялся, защищал свою жизнь и жизнь своих близких.
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Какое-то время так и будет. Пока идиоты не кончатся или научатся думать на 2 хода вперед.
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Просто он знал, что у "дитей" нет с собой огнестрела
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А був би у кожного з дітей короткоствол- він тут же отримав би відповідь з 5-10 стволів.
Жартую, розслабтеся.
Я при цій владі за автомат у кожній хаті.
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Есть такие дети что без ******** не понимают, а родители одобряют поведение собственных ублюдков : https://www.instagram.com/p/BPKgzefAe4W/
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До чего одичала Украина !У меня лысина дыбом встаёт.Надо срочно разрешать огнестрелы,вплоть до Максима!!Нас забагато.Особенно, стариков и детей.Привет радикалам!!!
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Привет от радикала.То что вас забагато мы и так знаем.И знаем как уменьшить ваше козломордое поголовье.Так что не переживай. Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 9600
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так йє ж пєтарди - йа так сусіцьку суку втихомирюйю - пустобрьохо така - однієї пєтарди на штири часа тиші хватайє
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В АТО його, на передок.
Всі сепари там будуть тихесенько по струнці ходити
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Много версий о вине детей, а на самом деле из родители за Петю не голосовали, вот душа порохобота и не выдержала Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 7490
А если серьёзно....по детям стреляющих надо в ордло принудительно отправлять.
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Треба було не по дітях, а по їхніх батьках стріляти, що не виховували і не привчали до норм поведінки.
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Я б тоже не отказалась пострелять по маленьким у@бкам, которые у нас во дворе мучают котов. Родителям совершенно пофиг, они сами такие же. Полиции тоже пофиг. Просто руки опускаются.
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Дети не пострадали, мужчину доставили в полицию. :того второго лучше в морг, ведь натворит беду, то что не попал то совподение, а ведь если возьмёт топор - в морг и дальше таких от общества, ещё, как может бесить смех и голос детей, это же как ангелы.
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- Саид! Ты зачем убил моих детей?
- А чё они песком кидаются?
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Дети то в чем виноваты?!!! Вы чо? Совсем уже того?!!!
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А кто одни дети занимаются буллингом других детей, ты за которых детей выступишь?
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Мальчик на дерево с вишнями влез
Дед Митрофан зарядил свой обрез
Выстрел раздался, послышался крик.
"Двадцать второй" - улыбнулся старик.

А по темі - якось на базі відпочинку "дітки" влаштували змагання: у чиїй (батьківській) тачці музика потужніша. Батьки вчасно прибігли, бо сусід збирався розрядити електрошокер у панелі магнітол.
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Одесская область понятие растяжимое...Черноморск, правая половина улицы Сахарова, Радужный с элитными домами это тоже область ))))
Какой возраст у деток 10 лет или 17,5 в укуренном состоянии с петардами...
Стрелял по деткам или в воздух......
Пьяный в жопу или трезвый? Пошумели на 12 летние балбесы и он ружье достал и начал под ноги стрелять, или 17 летние дебилы толпой начали петарды кидать, а на замечание "эй дядя выйди тебе на месте ***** набить...и фак показали... А может и то и другое... Ситуации абсолютно разные Мужчина стрелял из ружья по соседским детям: они слишком шумели - Цензор.НЕТ 3216
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