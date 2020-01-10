 Чоловік стріляв із рушниці по сусідських дітях: вони надто галасували

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
"Після повідомлення про стрілянину на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правопорушник закрився у квартирі і на вимоги поліцейських не реагував. Лише побачивши бійців батальйону поліції особливого призначення, які також прибули на виклик, він відкрив двері і впустив правоохоронців", - сказано в повідомленні.
Чоловіка доставили в райвідділ.
Те, що сталося, попередньо кваліфікували як хуліганство. Санкція за цією статтею передбачає покарання від штрафу 850 гривень до арешту на півроку або обмеження волі на 3 роки.
Так вот для чего такие батальоны нужны)). А мужика таки жаль. Стрелял скорее всего в воздух... Да и детки сейчас такие, что палец в рот не клади, могут с рукой скушать)
Irina, Pravda жаль мужика?
"Джефф, ты знаешь кто мой любимый герой?Царь Ирод!"
«10 января 2020. Российский корабль догнал эсминец США в Аравийском море.
Жаль только, что эти самые родители плевать хотели на соседей. У всех практически есть масса проблем, которые необходимо решать. И ТИШИНА очень даже будет ксати. Кто-то болеет. У кого-то беда с родственниками. Кто-то после работы отдыхает... Или грудной ребенок спит... Тут как посмотреть... Нужно немножко иметь уважения друг к другу. И учить этому своих детей. И всё)
Жартую, розслабтеся.
Я при цій владі за автомат у кожній хаті.
Всі сепари там будуть тихесенько по струнці ходити
А если серьёзно....по детям стреляющих надо в ордло принудительно отправлять.
- А чё они песком кидаются?
Дед Митрофан зарядил свой обрез
Выстрел раздался, послышался крик.
"Двадцать второй" - улыбнулся старик.
А по темі - якось на базі відпочинку "дітки" влаштували змагання: у чиїй (батьківській) тачці музика потужніша. Батьки вчасно прибігли, бо сусід збирався розрядити електрошокер у панелі магнітол.
Какой возраст у деток 10 лет или 17,5 в укуренном состоянии с петардами...
Стрелял по деткам или в воздух......
Пьяный в жопу или трезвый? Пошумели на 12 летние балбесы и он ружье достал и начал под ноги стрелять, или 17 летние дебилы толпой начали петарды кидать, а на замечание "эй дядя выйди тебе на месте ***** набить...и фак показали... А может и то и другое... Ситуации абсолютно разные