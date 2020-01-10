 Чоловік стріляв із рушниці по сусідських дітях: вони надто галасували

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"Після повідомлення про стрілянину на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правопорушник закрився у квартирі і на вимоги поліцейських не реагував. Лише побачивши бійців батальйону поліції особливого призначення, які також прибули на виклик, він відкрив двері і впустив правоохоронців", - сказано в повідомленні.

Чоловіка доставили в райвідділ.

Те, що сталося, попередньо кваліфікували як хуліганство. Санкція за цією статтею передбачає покарання від штрафу 850 гривень до арешту на півроку або обмеження волі на 3 роки.

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