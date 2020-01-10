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 Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

У НАТО немає підстав не довіряти розвідданими низки західних країн про можливе ураження ракетою українського авіалайнера в небі над Іраном.

Про це заявив у п'ятницю генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає причин не вірити даним, які ми отримали від різних країн-союзників НАТО. Вони висловили занепокоєння з приводу інформації, що вказує на те, що літак міг бути збитий іранськими системами протиповітряної оборони", - заявив Столтенберг напередодні екстреного засідання ради ЄС на рівні глав МЗС.

Він додав, що "саме тому необхідне ретельне розслідування" і "співпраця з боку Ірану в цьому розслідуванні".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169263
 
   
 Топ коментарі
 
Моніці сказали в москві: не верь!
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російські дикуни продають ракети таким самим дикунам.... щоб ціна на нафту росла.
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Конечно, таких причин нет, что бы сомневаться в словах США. Ведь об этом заявили США и их союзники-сателиты:

- Канада.
- Англия.
- Австралия.
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Уже нет. Прародительница потеряла свою роль. Теперь Англия - это страна размером с футбольное поле.
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В кожного гравця на цьому полі дохід в 10 разів більше за мокшів, та і площа в неї як в Італії чи Польші.
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Я согласен. Я говорю, что Англия, Канада и Австралия - это сателиты США. То что они скажут, это не важно. Они скажут то, что им скажет сказать США. И так будет и далее.
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Не згоден, Канада давно має свою думку, про бритів смішно, вони до цієї пори вважають себе пупом землі, про австралійців не знаю. Да, вони як англосакси давно не крадуть землі один в одного на відміну від слов'ян і тримаються купи, все логічно.
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Ну... Англия имеет великое прошлое и великое настоящее. Но... они потеряли свою роль. Будет так как скажет США. Австралия и Канада вообще никогда не играли своей скрипки.
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Мозги купи, лапоть, ыксперд сраный
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Ну да, ту стару імперію вони втратили, але ж і РІ втрачена і замість неї побудували таке лайно що зупинило росію на 100 років. А світове лідерство це ефемерна субстанція, у військовому плані можливо, хоча вони мають і ЯЗ і авіаносці, а от фінансове тут вже інша справа, Лондон як був фінансовим центром світу, так і лишився. Австралія і Канада завжди воювали на боці британців , а не американців, згадайте, коли американці ще не ступили у війну ці вже воювали.
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крім того , що Канада , що Австралія - входять в корону Англії
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Бубочка не может против хозяев переть.
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да как то пох во что вы кацапы верите... Просто смешно. что вы про свое неверие не на весне сру. а тут срете Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3567
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Joker__UA‏ @Joker__UA 3 часа назад

Зараз відбувається операція "кольчуга 2", метою якої є повна і беззаперечна ізоляція України з боку заходу... ось чому збили наш літак...щєля вдає нєвмєняшку для того, щоб з ним почали спілкуватися через *****, бо воно тупе, а ***** з ним якось знаходить спільну мову... ну і далі все як з кольчугою... ізоляція на довгі роки... відсутність допомоги... і т.д.
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А Оманского осла ты за врага не считаешь?? За друга Украине катишь его?
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російські дикуни продають ракети таким самим дикунам.... щоб ціна на нафту росла.
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Спекуляции на горе людей, это называется. Судьба такого не прощает.
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А что зеле? - отморозился. Оно с урала дамбаса.
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«Спасіба житєлям кріврога, за прєзідєнта зємлєбоба !»
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Або ці обережні вислови - запобіжний захід у великій війні, або дуже крупний фінансовий інтерес. Літак збили.
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Уявіть, що б було, якби Зе обрали в 2014 році, коли почалась агресія проти України, коли захопили її території і ми були слабкі і не мали світової підтримки
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Пассажирский Boeing 737 был сбит двумя ракетами "земля-воздух" российского происхождения, пишет CNN. По данным американской разведки, перед катастрофой самолет был захвачен иранской системой наведения.
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Зеленський все робить щоб відпрацювати свій кацабський ********* юди...
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для підтвердження фактів тра носову частину, кабіну і крісла пілотів - а їх нема
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Зеле причину на открытый в оманском офшоре счет из Москвы перечислили.
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..а вот решительная Бусинка-Вошьдь ещё сомневается доверять ли.. вот если бы это сказали папики Беня-Хйло или хотя бы Аваков из Италии.. та и к Бакланову "по поводу этого чорта" тоже не дозвониться в Куршавель..... у девчонок "на велосипеде" свои проблемы..
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Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.
По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета, и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили лайнер.
Ранее телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя США, ознакомленного с данными разведки, сообщил, что самолет біл сбит двумя зенитніми ракетами российского производства SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").
Все данные были собраны аналитиками американской разведки утром после произошедшего, однако потребовался еще один день, чтобы все перепроверить, сообщил представитель, передает CNN.
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Це він для наших брехунів сказав, напевно?! Досить Мороза Путіновича включати, хлопці, бо це - вже не червона лінія, а багряна.
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Куму немає причин довіряти так це - піндосам.
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