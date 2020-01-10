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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (418) Іран (308)

 В Ірані заперечують розчищення місця катастрофи бульдозерами при тому, що такі кадри показало навіть місцеве телебачення

Посол Ірану в Лондоні Хамід Баедінежад назвав інформацію про те, що місце аварії українського літака в Тегерані розчистили бульдозерами, "абсурдом". Раніше відповідні кадри показало місцеве телебачення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".

"Це абсурд", - сказав Хамід Баедінежад у відповідь на запитання журналіста про те, що іранські бульдозери розчистили місце катастрофи.

При цьому журналіст, який проводив розмові, зазначив, що ці кадри показувало навіть іранське телебачення.

Крім того, Баедінежад закликав не робити поспішних висновків щодо трагічної події і дочекатися результатів розслідування.

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Раніше американська телекомпанія CBS повідомила, що іранська влада прибрала майже всі уламки з місця катастрофи. За даними ЗМІ, місце аварії зачистили бульдозерами.

На думку експертів, це є досить незвичайним кроком на такому ранньому етапі розслідування і дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає причин не довіряти розвідданими західних країн про можливе влучання іранської ракети в український літак, - Столтенберг

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169260
 
 
 Топ коментарі
 
Брешут как кацапы, два сапога пара. Это не мы, нас тут нет, какие ваши доказательства, ваши доказательства не доказательства...
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Боюсь, жили иранцы как отбросы мирового сообщества и будут так жить дальше.
Религиозный фанатизм+дружба с цацапами, еще никого до добра не доводили.
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зребли осколки ракети а потім вночі і вивезуть грунт
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сгребли ...теперь остатки поражающего элемента выковыривают ...
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Брешут как кацапы, два сапога пара. Это не мы, нас тут нет, какие ваши доказательства, ваши доказательства не доказательства...
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Більше всього цікавить, чого найсильніші країни світу кажуть що літак підбили, але по ходу це прикра випадковість?
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Розвідки Канади, США, Австралії, кажуть, що збили але можливо випадково? Як таке може бути? І що виправдовується?
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1-й рівень - збили випадково
2-й рівень - збили навмисно

Идёт закрепление на 1-м уровне, потом можно и ко 2-му приступить
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Бородачей иранских надо крепко взять за яички но пока не раздавливать всмятку.
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приховують докази але при влучені ракети все зібрати і сховати не встигнуть.
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тоже думаю что бармалеи только хуже себе делают все равно скрыть шрапнель от ракеты не удастся. Я лично ещё не исключаю версию дрона и столкновения
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Брешут как кацапы, два сапога пара. Это не мы, нас тут нет, какие ваши доказательства, ваши доказательства не доказательства...
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Боюсь, жили иранцы как отбросы мирового сообщества и будут так жить дальше.
Религиозный фанатизм+дружба с цацапами, еще никого до добра не доводили.
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дружба с цацапами
Эта версия - ЦАцапы - куда интереснее нежели КАцапы)). кацап в двадрате))
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Цацапы - царские кацапы, элита кацапстана, видимо по аналогии с царскими скифами В Ірані заперечують розчищення місця катастрофи бульдозерами при тому, що такі кадри показало навіть місцеве телебачення - Цензор.НЕТ 7868
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У вована м б серьёзный залёт.
Он же туркам свой металлолом парит и эрдоган пальцы веером расставляет шо только вовановские пукалки спасут турцию.
А тут такая жопа.
Турки могут не понять эрдогана.
Хороший замес намечается.
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Из наших только один догадался, у турков - пока никто
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такими темпами иранцы скоро начнул алаха отрицать
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Іран 100% клірикальна країна, відповідно влада теж. В шиїтів є в заповідях не пи.дітии?)))
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иран это прокацапское недогосударство.там выполняют команду кацапии
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Авіакатастрофа літака МАУ: Іран зачистив місце аварії бульдозерами - ЗМІ

Місце авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерана після вилучення уламків було зачищено за допомогою бульдозерів.

Про це, посилаючись на слова засновника міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліота Хіггінса, повідомляє «Укрінформ»

Хіггінс заявив, що місце авіакатастрофи зачищено бульдозерами, а уламки вилучені, що дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака. На думку Хіггінса,

подібні дії Тегерану викликають ще більше питань щодо його причетності до падіння літака.

Журналісти американського телеканалу CBS News стверджують, що на місці катастрофи залишилося дуже мало уламків, а замість рятувальників там знаходилися мародери. На той момент

українські слідчі, які прибули до Ірану, ще навіть не встигли відвідати місце катастрофи.

Свідки розповіли журналістам, що ще у четвер більша частина останків літака була вивезена вантажівками. При цьому, іранський уряд не повідомляє, куди вони були вивезені.

Так як територія аварії дуже велика, журналістам вдалося оглянути лише її частину. Свідки стверджують, що частини літака і тіла загиблих почали вивозити відразу в день

катастрофи.
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Тільки що на брифінгу Пристайко доводив журналістам,що ніяких бульдозерів там нема і ніхто нічого не вивозить.
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Но тем не менее версии теракта и преднамеренного сбития самолета иранской стороной не рассматривается.
"Узнаю село родное"...
Одни и те же мотивы у тех, у кого рыло в пуху, а уж идет речь об Иране или России, не столь важно.
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это всё больше похоже на поведение росии
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а, шо там наши соответствующие службы (всякие миды и прочие) по этому поводу предпринимают?! или просто не надо верить очевидному?
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Забудьте. Пока эта зеленоплеснявая клика у власти, забудьте о том что кто то что то предпринимает. Да, и если ***** пойдет в наступление полномасштабное то вы будете то же самое наблюдать что и сейчас от 'соответствующих служб' просто чтоб это небыло неожиданностью для вас
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їм би другий ,. порожній боїнг об землю розбити і зібрати уламки булоб дешевше і правдивіше відбріхуватись
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про зачистку бульдозерами заявил, среди прочих, украинский эксперт. ну и где реакция солнцеликого зе и его 100%-х прокуроров - либо врет эксперт, либо наш мид заявляет протест Ирану. если своих мозгов не хватает, пусть еще раз компьютер включат. може поможет.
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и правда, "какаяразница" - лишь бы заасфальтировать...
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Реакция Зе? Наш мид заявляет протест?? Вы что, до сих пор ничего не поняли???? Иранцы уничтожают улики по указанию рашки, а рашка и ***** для наших хозяева. Какой протест против хозяев может быть?
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Щеля у глухому куті. США та Канада тему не заграють. Поступово та неухильно будуть спливати нові деталі. Якщо виявиться, що Зе підігрував Ірану - йому кінець. Виходити проти пуйла - кінець з прискоренням. Ну що, побавився з булавою?
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Почему на канале циничного барыги рассказывают что это не могла быть ракета?
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Почему вчера, кто-то похожий, к примеру на тебя , брал за щеку у петушария,а сегодня принимает спереди и сзади ? 🤔🤔🤔
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Если вдруг у вас внезапно - самолет упал, разбился,
И людей погибло много, а виновны вроде вы,

Самописцы быстро спрячьте, всё бульдозером сравняйте.
Сразу всем понятно станет - вы здесь точно ни при чём ! (с)
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Ша! Послу в Лондоні і нашому пристайку видніше!
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Посол Ирана в Лондоне Хамид Баединежад назвал информацию о том, что место крушения украинского самолета в Тегеране расчистили бульдозерами, "абсурдом".Источник: https://censor.net.ua/n3169260
З точки зору здорового глузду зачищати бульдозерами місце падіння літака - абсурд. Відверта зачистка лише переконує світ у винуватості тих, хто цю зачистку проводить.
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