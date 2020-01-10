 В Ірані заперечують розчищення місця катастрофи бульдозерами при тому, що такі кадри показало навіть місцеве телебачення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".
"Це абсурд", - сказав Хамід Баедінежад у відповідь на запитання журналіста про те, що іранські бульдозери розчистили місце катастрофи.
При цьому журналіст, який проводив розмові, зазначив, що ці кадри показувало навіть іранське телебачення.
Крім того, Баедінежад закликав не робити поспішних висновків щодо трагічної події і дочекатися результатів розслідування.
Раніше американська телекомпанія CBS повідомила, що іранська влада прибрала майже всі уламки з місця катастрофи. За даними ЗМІ, місце аварії зачистили бульдозерами.
На думку експертів, це є досить незвичайним кроком на такому ранньому етапі розслідування і дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
У МЗС РФ заявили, що висувати Ірану звинувачення в атаці на український пасажирський лайнер передчасно, і спочатку потрібно провести розслідування.
2-й рівень - збили навмисно
Идёт закрепление на 1-м уровне, потом можно и ко 2-му приступить
Религиозный фанатизм+дружба с цацапами, еще никого до добра не доводили.
Эта версия - ЦАцапы - куда интереснее нежели КАцапы)). кацап в двадрате))
А Порошенка ти поховав.
Он же туркам свой металлолом парит и эрдоган пальцы веером расставляет шо только вовановские пукалки спасут турцию.
А тут такая жопа.
Турки могут не понять эрдогана.
Хороший замес намечается.
Місце авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерана після вилучення уламків було зачищено за допомогою бульдозерів.
Про це, посилаючись на слова засновника міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліота Хіггінса, повідомляє «Укрінформ»
Хіггінс заявив, що місце авіакатастрофи зачищено бульдозерами, а уламки вилучені, що дуже ускладнює проведення експертизи на місці падіння літака. На думку Хіггінса,
подібні дії Тегерану викликають ще більше питань щодо його причетності до падіння літака.
Журналісти американського телеканалу CBS News стверджують, що на місці катастрофи залишилося дуже мало уламків, а замість рятувальників там знаходилися мародери. На той момент
українські слідчі, які прибули до Ірану, ще навіть не встигли відвідати місце катастрофи.
Свідки розповіли журналістам, що ще у четвер більша частина останків літака була вивезена вантажівками. При цьому, іранський уряд не повідомляє, куди вони були вивезені.
Так як територія аварії дуже велика, журналістам вдалося оглянути лише її частину. Свідки стверджують, що частини літака і тіла загиблих почали вивозити відразу в день
катастрофи.
"Узнаю село родное"...
Одни и те же мотивы у тех, у кого рыло в пуху, а уж идет речь об Иране или России, не столь важно.
И людей погибло много, а виновны вроде вы,
Самописцы быстро спрячьте, всё бульдозером сравняйте.
Сразу всем понятно станет - вы здесь точно ни при чём ! (с)
З точки зору здорового глузду зачищати бульдозерами місце падіння літака - абсурд. Відверта зачистка лише переконує світ у винуватості тих, хто цю зачистку проводить.