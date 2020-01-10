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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:Іран (308) Шкіряк (157)

 "Однозначно можна сказати, що це не було займання двигуна і технічна несправність", - Шкіряк про розслідування

Двигуни лайнера української авіакомпанії МАУ, який упав в Ірані, не горіли, версія технічної несправності виключається. На місці працюють українські фахівці, скоро буде створена міжнародна слідча група.

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк розповів в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Однозначно можна сказати, що це не було загоряння двигуна і технічна несправність. Зараз відбувається огляд уламків, проводиться аналіз пошкоджень, які сталися під час вибуху літака, тому ми почуємо експертну оцінку, як тільки така інформація буде дозволена до оприлюднення з боку уповноважених осіб держави", - сказав він.

Шкіряк наголосив, що не уповноважений озвучувати офіційні результати роботи українських експертів у Тегерані.

"Але я можу чітко сказати, що сьогодні в Ірані перебувають найкращі фахівці підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Також у склад тієї комісії включено представників різних органів державної влади, зокрема Державіаслужби, Міністерства інфраструктури, СБУ. Я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом буде створено міжнародну слідчу групу", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора хоче організувати спільну роботу слідчих семи країн щодо катастрофи МАУ в Ірані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

Читайте також: Підстав звинувачувати Іран у катастрофі українського лайнера немає, - МЗС РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169256
 
 
 Топ коментарі
 
как тут не вспомнить реакцию моники оманского:
"Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 2559
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п.с. праХвесианалы в ОП(Г)... то Монреаль у них "столица Канады", то сама Канада пишется как:
"Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 2054
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Бідний Трускавецький університет, кому ви дали "путьовку в жинию"?
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блин, ослы зеленые - полнейший и беспросветный мрак.
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Стисняюсь спросить..Зорян со скиряком близнецы или одноклеточные?
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Они как Старски и Хатч!
Или как Бони и Клайд.
В общем, успели пристреляться.
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моника зе!лох оманский ОСОЗНАННО идет на конфликт с Западом
Что понятно уже сейчас:
1.Отсутствие каких либо сообщений от пилотов о неисправностях. Если загорелся двигатель, то у экипажа было бы вполне достаточно времени сообщить об этом диспетчерскому пункту.
2. Отсутствие воронки падения самолета. Такое впечатление что падали на землю уже обломки .
3. Очень высокая дефрагментация обломков самолета.
4. Часть тел обгорела, часть - нет.
5. На обломках внутренней части следы горения.
США и Канада категорически утверждают, что по данным разведки самолет сбит ПВО Ирана. Иран - категорически отвергает. США направило своих представителей для участия в расследовании. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.
Действия правительства и презЕдента моники оманского:
"На внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран. Отмечается, что среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины" "
Вопросы по действиям правительства и президента Зеленского.
В каком статусе туда явится эта сборная? Они юридически - никто. Эвакуационная команда для тел погибших. Никаких процедур расследования, никаких собственных действий они делать не могут. Просто выслушают то, что им скажут иранцы, погрузят тела и улетят. С юридической точки зрения очень похоже на заметание следов преступления.
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Ниправда! Ему 42 годика и ён нилох,ён конченный дЕбил..
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как тут не вспомнить реакцию моники оманского:
"Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 2559
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Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!
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Joker__UA‏ @Joker__UA 3 часа назад

Зараз відбувається операція "кольчуга 2", метою якої є повна і беззаперечна ізоляція України з боку заходу... ось чому збили наш літак...щєля вдає нєвмєняшку для того, щоб з ним почали спілкуватися через *****, бо воно тупе, а ***** з ним якось знаходить спільну мову... ну і далі все як з кольчугою... ізоляція на довгі роки... відсутність допомоги... і т.д.
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проснулся Зорян и Шкиряк) ну, слава Богу теперь разберутся по быстрому с таким профи МЧС)))
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Они еще Сивоху подключат специалиста РНБО по глотании пиццы
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Ну это очень "авторитетное" мнение! Бред! Заключение экспертов и результаты может через год будут. Это Зорян или Шкиряк убогие заявили?
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Основній Іранський бойовий танк. По параметрам не ахті https://www.youtube.com/watch?v=Jiuf97vyWR0 Так що війна на цій території вигідна виключнл ху@лу для зростання цін на нафту, та щоб заняти іранські зони впливу в Сирії.
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Россия поддержала Иран в споре об ударе по украинскому Boeing.

Россия не видит оснований обвинять Иран в катастрофе украинского Boeing 737, рухнувшего вскоре после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.

Мрази всегда держатся друг друга
(С)
@_Fashington
🤔
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А воно ще на посаді якогось радника? ...Так у баби його спитайте - вона в курсі.
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А посольство Украины в Иране поспешило однозначно заявить что никакой ракеты не было)) правда уже это удалили но понесет кто то наказание из посольства за это сверхбыстрое и чудовищное отмазывание террористов??
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а при чем там посольство?) из ОП моники шмаркли позвонили и потребовали озвучить "терракт исключается"... Слишком уж монике оманском не хочется портить отношения с ираном-рашкой.. да и оманом (основным другом и партнером ирана в мире)
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Однозначно можно сказать, что количество катастроф самолётов крайне мало, чтобы говорить о технической аварии или ошибке экипажа, находясь в зоне военных действий с ракетными обстрелами. Это как умереть от старости находясь под огнём пулемёта.
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де б в світі ви не побачили ЗЛО, кров та сльози, шукайте поруч московита.
ВСЕ ЗЛО НА ПЛАНЕТІ ЙДЕ ВИКЛЮЧНО ВІД МОСКОВИТІВ! ВСЕ ! Всі війни, ВСІ криваві диктатори, ВСІ масові знищення людей, ВСІ теракти, провокації, ненависть до інших націй та народів. ВСЕ ЗЛО здійснюється кремлем
(C)
@V_Terron
🤔
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он забыл сказать, что это была спецоперация фсб, это же у него обычно ответ на все вопросы.
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Ну **** ,Шкиряк про самолёты знает всё "Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 8608помним ,помним ..а кстати ,почему это мурло ещё не на зоне ?
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А Баканов из куршавеля уже вернулся? ШОТО не видно, шоб цветы в аэропорту в память возложил
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Он боится из курвашеля возвращается, бо тут надо голову включать, а что включать, если там кроме реприз 95-го квартала нихрена нету.
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во мля....тогда єто подследственность сбу.что ві тогда,зоряні и шкиряки там делаете? "Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании - Цензор.НЕТ 2670опять нахаляву покататься,как в непал?
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Вылезло порохочучело, расстрелять вас давно пора чтоб не воняли
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Убейся сам кацапорылый зебуин.
Вашу зеленожопую членограйско-гомосячью блевотину будут спускать в канализацию по частям, чтоб ты **** прорашистская видел свои кишки.
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Да куда его слать он вообще не адекватный кто с ним знаком может рассказать больше
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Ну я же смайлик не ставил потому, что шутить в данной теме нельзя. Горе у людей...
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