 "Однозначно можна сказати, що це не було займання двигуна і технічна несправність", - Шкіряк про розслідування

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк розповів в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.
"Однозначно можна сказати, що це не було загоряння двигуна і технічна несправність. Зараз відбувається огляд уламків, проводиться аналіз пошкоджень, які сталися під час вибуху літака, тому ми почуємо експертну оцінку, як тільки така інформація буде дозволена до оприлюднення з боку уповноважених осіб держави", - сказав він.
Шкіряк наголосив, що не уповноважений озвучувати офіційні результати роботи українських експертів у Тегерані.
"Але я можу чітко сказати, що сьогодні в Ірані перебувають найкращі фахівці підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Також у склад тієї комісії включено представників різних органів державної влади, зокрема Державіаслужби, Міністерства інфраструктури, СБУ. Я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом буде створено міжнародну слідчу групу", - сказав він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Или как Бони и Клайд.
В общем, успели пристреляться.
Что понятно уже сейчас:
1.Отсутствие каких либо сообщений от пилотов о неисправностях. Если загорелся двигатель, то у экипажа было бы вполне достаточно времени сообщить об этом диспетчерскому пункту.
2. Отсутствие воронки падения самолета. Такое впечатление что падали на землю уже обломки .
3. Очень высокая дефрагментация обломков самолета.
4. Часть тел обгорела, часть - нет.
5. На обломках внутренней части следы горения.
США и Канада категорически утверждают, что по данным разведки самолет сбит ПВО Ирана. Иран - категорически отвергает. США направило своих представителей для участия в расследовании. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.
Действия правительства и презЕдента моники оманского:
"На внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран. Отмечается, что среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины" "
Вопросы по действиям правительства и президента Зеленского.
В каком статусе туда явится эта сборная? Они юридически - никто. Эвакуационная команда для тел погибших. Никаких процедур расследования, никаких собственных действий они делать не могут. Просто выслушают то, что им скажут иранцы, погрузят тела и улетят. С юридической точки зрения очень похоже на заметание следов преступления.
Зараз відбувається операція "кольчуга 2", метою якої є повна і беззаперечна ізоляція України з боку заходу... ось чому збили наш літак...щєля вдає нєвмєняшку для того, щоб з ним почали спілкуватися через *****, бо воно тупе, а ***** з ним якось знаходить спільну мову... ну і далі все як з кольчугою... ізоляція на довгі роки... відсутність допомоги... і т.д.
Россия не видит оснований обвинять Иран в катастрофе украинского Boeing 737, рухнувшего вскоре после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Мрази всегда держатся друг друга
(С)
@_Fashington
🤔
ВСЕ ЗЛО НА ПЛАНЕТІ ЙДЕ ВИКЛЮЧНО ВІД МОСКОВИТІВ! ВСЕ ! Всі війни, ВСІ криваві диктатори, ВСІ масові знищення людей, ВСІ теракти, провокації, ненависть до інших націй та народів. ВСЕ ЗЛО здійснюється кремлем
(C)
@V_Terron
🤔
Вашу зеленожопую членограйско-гомосячью блевотину будут спускать в канализацию по частям, чтоб ты **** прорашистская видел свои кишки.