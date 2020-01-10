 "Однозначно можна сказати, що це не було займання двигуна і технічна несправність", - Шкіряк про розслідування

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк розповів в ефірі "Громадського радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Однозначно можна сказати, що це не було загоряння двигуна і технічна несправність. Зараз відбувається огляд уламків, проводиться аналіз пошкоджень, які сталися під час вибуху літака, тому ми почуємо експертну оцінку, як тільки така інформація буде дозволена до оприлюднення з боку уповноважених осіб держави", - сказав він.

Шкіряк наголосив, що не уповноважений озвучувати офіційні результати роботи українських експертів у Тегерані.

"Але я можу чітко сказати, що сьогодні в Ірані перебувають найкращі фахівці підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Також у склад тієї комісії включено представників різних органів державної влади, зокрема Державіаслужби, Міністерства інфраструктури, СБУ. Я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом буде створено міжнародну слідчу групу", - сказав він.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.

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