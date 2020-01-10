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Все про:Вірменія (142) Крим (7014) авіасполучення (217)

 Вірменія відхрестилася від планів запустити рейси до окупованого Криму

Низка ЗМІ повідомили про плани відкрити регулярні рейси Єреван-Сімферополь. Комітет цивільної авіації (КЦА) Вірменії спростував ці повідомлення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше низка ЗМІ повідомили з посиланням на "голову комітету" кримського парламенту з питань туризму, курортів та спорту Олексія Черняка про те, що авіакомпанія "Ікар" отримала відповідний дозвіл на здійснення рейсів Сімферополь-Єреван.

"Будь-яких обговорень з авіакомпанією не було, будь-яких заявок на рейси (Єреван-Сімферополь - ред) не було. Тому говорити про авіарейси зайве", - сказали в КЦА Вірменії.

Водночас у п'ятницю стало відомо, що міністерство транспорту РФ направило лист до міністерства закордонних справ Росії з проханням розглянути можливість відкриття авіарейсів між Кримом і Вірменією.

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"Мінтранс Росії направило лист до МЗС Росії з проханням розглянути це питання і в разі ухвалення позитивного рішення направити ноту до Вірменії", - повідомили в пресслужбі міністерства транспорту РФ.

Офіційні міжнародні рейси не здійснюються до Криму з 2014 року. Це пов'язано з санкціями, введеними після окупація півострова Росією. Аеропорт "Сімферополь" обслуговує зараз рейси тільки з містами держави-агресора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169254
 
   
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в Рашке как всегда перепутали Биробиджан с Ереваном
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Ще б пак! Кримські вірмени в числі інших зазнають утисків від кацапських окупантів. Закрили вірменські недільні школи та культурні осередки. Припинила існування постійна рубрика у сітці радіомовлення під назвою "Барев!".
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Армения как там на совбезе ООН голосует ??? вроде бы ************ черножопики там сидят ... я прав ?
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я прав ?

Более чем. Вместе с бсср армяшки - сволочье из 11 изгоев.
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А что не так?
Там все супер, главное снабдить самолеты станциями РЭБ, системой оповещения при ракетной атаке, а под крылья - контейнеры с тепловыми ловушками.
Можно еще систему заполнения топливных баков инертным газом поставить.
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В России скоро изобретут вечный двигатель, что приведет к небывалому подъёму экономики. Тогда все толпами поползут клянчить ноу-хау. Но это будет только через признание Крыма и подвассального положения соседей.
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Иркутский скульптор из гавна слепит...тот двигатель?
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Нашли тоже тех, кто 'за справедливость'
Это приспособленцы и любители *****.
В ООН всегда голосуют против Украины , хотя нужно быть слепым и тупым, чтобы не замечать 14000 убитых рашкрй украинцев и оккупированный Крым и часть Донбасса .
Их скотство не имеет ничего общего с честью и совестью.
Я за это не уважаю этих рабов *****.
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даже хитрожопые зарусняченные ары понимают что не стоит шастать на крысм.
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Вірмени на відміну від кацабні не вважають що отримати животворящі санції це вері гуд, тому в Крим не підуть. Тим паче є приказка, коли вірменин народився, то жид перехрестився... ))
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Так в Криму таке саме ПВО, як в Тегерані, звісно відмовились.
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