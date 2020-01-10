 Вірменія відхрестилася від планів запустити рейси до окупованого Криму

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Раніше низка ЗМІ повідомили з посиланням на "голову комітету" кримського парламенту з питань туризму, курортів та спорту Олексія Черняка про те, що авіакомпанія "Ікар" отримала відповідний дозвіл на здійснення рейсів Сімферополь-Єреван.
"Будь-яких обговорень з авіакомпанією не було, будь-яких заявок на рейси (Єреван-Сімферополь - ред) не було. Тому говорити про авіарейси зайве", - сказали в КЦА Вірменії.
Водночас у п'ятницю стало відомо, що міністерство транспорту РФ направило лист до міністерства закордонних справ Росії з проханням розглянути можливість відкриття авіарейсів між Кримом і Вірменією.
"Мінтранс Росії направило лист до МЗС Росії з проханням розглянути це питання і в разі ухвалення позитивного рішення направити ноту до Вірменії", - повідомили в пресслужбі міністерства транспорту РФ.
Офіційні міжнародні рейси не здійснюються до Криму з 2014 року. Це пов'язано з санкціями, введеними після окупація півострова Росією. Аеропорт "Сімферополь" обслуговує зараз рейси тільки з містами держави-агресора.
Более чем. Вместе с бсср армяшки - сволочье из 11 изгоев.
Там все супер, главное снабдить самолеты станциями РЭБ, системой оповещения при ракетной атаке, а под крылья - контейнеры с тепловыми ловушками.
Можно еще систему заполнения топливных баков инертным газом поставить.
Это приспособленцы и любители *****.
В ООН всегда голосуют против Украины , хотя нужно быть слепым и тупым, чтобы не замечать 14000 убитых рашкрй украинцев и оккупированный Крым и часть Донбасса .
Их скотство не имеет ничего общего с честью и совестью.
Я за это не уважаю этих рабов *****.