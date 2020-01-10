 Контрабанду прекурсорів із Європи блоковано на Львівщині, вилучено нарковмісні таблетки на 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники закуповували в одній із сусідніх країн прекурсори для виготовлення психотропів та їх збуту в Україні. За оперативною інформацією, щомісяця наркоторговці ввозили 300 тисяч пігулок із вмістом псевдоефедрину. Синтезували психотропи в нарколабораторіях, розташованих у столичному регіоні, а також у Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях. Збували наркотики через один із месенджерів по всій території країни.

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Правоохоронці затримали одного із співорганізаторів контрабанди наркотиків на пропускному пункті "Грушів" під час спроби ввезення понад 100 тисяч наркомістких пігулок. Заборонений "товар" він приховав у технологічних порожнинах автомобіля. Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку становить понад 4 мільйони гривень.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, затриманому здійснено повідомлення про підозру.