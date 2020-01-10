EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Економіка
  232  5
Все про:АЗС (216) ДПСУ (11) Верланов Сергій (26)

 За 4 тижні податкова стягнула майже 100 млн грн штрафів за незаконний продаж пального

З 13 грудня по 8 січня Державна податкова служба наклала штрафів на загальну суму 99,18 млн гривень з осіб і компаній, причетних до незаконного продажу, зберігання і виготовлення пального.

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, там виявили 3 факти оптового продажу бензину і 51 нелегальну заправку.

"Разом із правоохоронними та іншими контролюючими органами, місцевою владою будемо і надалі виявляти і припиняти роботу нелегальних АЗС. Адже йдеться не тільки про інтереси бюджету і захисту конкуренції, а й безпеки громадян, яку нелегальний бізнес не може гарантувати", - прокоментував голова ДПС Сергій Верланов.

Читайте також: Дані про закриті нелегальні АЗС неможливо перевірити: немає ні адреси, ні імен, - Куюн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169247
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
я так розумію, вони лише бомаги склали, але поки що навіть фігурантів з ними не ознайомили. Тих ще потрібно відшукати...
 показати весь коментар
 
"Укрнафта" простила компании Коломойского 6,5 миллионов штрафа
ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ 2020, 17:46https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/9/655628/
 показати весь коментар
 
Очередная лапша на уши для зебилов...
Нет ни адресов...ни городов...ни фото...тех закрытых заправок...есть только пустые слова...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору