 За 4 тижні податкова стягнула майже 100 млн грн штрафів за незаконний продаж пального

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, там виявили 3 факти оптового продажу бензину і 51 нелегальну заправку.
"Разом із правоохоронними та іншими контролюючими органами, місцевою владою будемо і надалі виявляти і припиняти роботу нелегальних АЗС. Адже йдеться не тільки про інтереси бюджету і захисту конкуренції, а й безпеки громадян, яку нелегальний бізнес не може гарантувати", - прокоментував голова ДПС Сергій Верланов.
ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ 2020, 17:46https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/9/655628/
Нет ни адресов...ни городов...ни фото...тех закрытых заправок...есть только пустые слова...