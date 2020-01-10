 За 4 тижні податкова стягнула майже 100 млн грн штрафів за незаконний продаж пального

Про це повідомили в пресслужбі відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, там виявили 3 факти оптового продажу бензину і 51 нелегальну заправку.

"Разом із правоохоронними та іншими контролюючими органами, місцевою владою будемо і надалі виявляти і припиняти роботу нелегальних АЗС. Адже йдеться не тільки про інтереси бюджету і захисту конкуренції, а й безпеки громадян, яку нелегальний бізнес не може гарантувати", - прокоментував голова ДПС Сергій Верланов.

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