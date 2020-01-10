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Все про:АЗС (216) ДПСУ (12) Верланов Сергій (26)

 Нелегальний ринок пального має бути ліквідований, - голова ДПС Верланов

За фактами незаконного обігу пального з 13 грудня 2019 року по 8 січня 2020 року Державна податкова служба нарахувала 99,185 млн грн штрафних санкцій.

Про це інформує пресслужба ​​ДПС України.

"Завдяки злагодженій роботі співробітників ДПС виявлено 25 випадків необлікованого пального. За цими фактами на порушників накладені санкції на загальну суму 4,634 млн грн. За відсутність реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі виписано штрафів на загальну суму 4,891 млн грн. Загалом за вказаний період виявлено 8 таких порушень. Також встановлено 2 факти продажу пального понад обсяги, що потребує поповнення ліміту. На порушників накладено санкції в розмірі 71,711 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нелегальний ринок пального має бути ліквідований, - голова ДПС Верланов 01

Також, згідно з повідомленням, за вказаний період працівники податкової виявили 6 фактів оптової торгівлі пальним без ліцензії (нараховано штрафні санкції на загальну суму 3 млн грн) та встановили 51 випадок роздрібної торгівлі пальним без належних документів (накладено штрафів на суму 11,75 млн грн). Крім того, за фактом безліцензійного виробництва пального податкова наклала штраф ще на одного порушника у розмірі 1 млн грн.


Нелегальний ринок пального має бути ліквідований, - голова ДПС Верланов 02

"Ми не дамо спокійно жити тим, хто працює нелегально на "сірих" та "чорних" ринках. В тому числі має бути ліквідований нелегальний ринок пального", - прокоментував результати роботи податкової служби голова ДПС Сергій Верланов.

Очільник податкової наголосив, що податкова у співпраці з правоохоронними та іншими контролюючими органами, а також місцевою владою і надалі виявлятиме та припинятиме роботу нелегальних АЗС. За його словами, йдеться не тільки про інтереси бюджету і захист конкуренції, а й безпеку громадян, яку нелегальний бізнес не може гарантувати.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення ліквідувати діяльність нелегальних автомобільних заправних станцій (АЗС) по всій Україні до 9 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169247
 
 
 Топ коментарі
 
Самое удивительное, что ни преЗедент, ни премьер на самокате, ни глава налоговой с задекларированными наличными 200 тысячами у.е., НИ СЛОВА не говорят о тех, кто ГОДАМИ это дело крышевал !
А куда же ГОДАМИ смотрели налоговая, полиция, МЧС и прочая толпа проверяющих???
Ответ очень простой: они все эти ГОДЫ проверяли/кошмарили для показателей легальные АЗС, а с нелегальных кормились.....
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Интересно, а как этот нелегальный бензин попадает в страну? Не через успешно реформированную таможню ли?
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Пусть она их получит для начала.
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я так розумію, вони лише бомаги склали, але поки що навіть фігурантів з ними не ознайомили. Тих ще потрібно відшукати...
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"Укрнафта" простила компании Коломойского 6,5 миллионов штрафа
ЧЕТВЕРГ, 9 ЯНВАРЯ 2020, 17:46https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/9/655628/
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Очередная лапша на уши для зебилов...
Нет ни адресов...ни городов...ни фото...тех закрытых заправок...есть только пустые слова...
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Устно закрыли. А по сути, нелегальные заправки, это борьба честного люда с вашими монопольными ценами на бензин. Вечно придут одни, сказали можно, пришли другие и запретили. В итоге вечно выгребает простой люд. Человек родившийся свободным, не обязан следовать законам ибо он нигде не ставил подпись что обязуется следовать законам которые еще б*ять не выдуманы, но придет однажды какой то ЗЕбил и всем начнет пальцем тыкать. Точно по таким же принципам, вся интеллектуальная собственность должна быть безоплатна в инете. Так что пусть они закроют себе рот.
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Самое удивительное, что ни преЗедент, ни премьер на самокате, ни глава налоговой с задекларированными наличными 200 тысячами у.е., НИ СЛОВА не говорят о тех, кто ГОДАМИ это дело крышевал !
А куда же ГОДАМИ смотрели налоговая, полиция, МЧС и прочая толпа проверяющих???
Ответ очень простой: они все эти ГОДЫ проверяли/кошмарили для показателей легальные АЗС, а с нелегальных кормились.....
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а как этот нелегальный бензин попадает в страну? Не через успешно реформированную таможню ли?
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