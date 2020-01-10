 Мінкульт запустить безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови

Про це повідомив міністр відомства Володимир Бородянський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Навчальні курси будуть сфокусовані на певні окремі категорії: ті, хто знає мову, але хоче поліпшити; ті, хто не знає і планує вивчення "з нуля"; державні службовці, які хочуть удосконалити знання тощо", - повідомив він.
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Наслаждайтесь сами. Можете в оригинале. (с).
Ищу в Ютубе,ищет полиция,ищет милиция,тлядь цру и все вчк...Помню,когда-то смотрел Юрия Яковлева в фильме,гды ,приблизительно с 1974 по 78-й(точно,не стало где смотреть)...фильм с Поручиком,в исполнении Юрия Яковлева,в главной роли(но,по-моему ,не Ржевский!),и немогу НАЙТИ ничего подобного.Ни в фильмографии ,из Википедии,ни в записях архивных!А фильм-то был,помню.Там сюжет:некий гусар,обнищавший,решил жениться.А фишка с тестем:"умерший предок завещал выдать с приданным свою...то ли внучку,то ли дочку,то ли тлядь...если фамилия жениха будет на буковку"Ф",по старо-славянски...Короче,кто помнит-намекните,напрягусь,чушь эту просмотрю о "культуре наций"...Ну и прочую лаюуду.Как всё моделируется чётко,в заимосвязи с буковкой:политика,культура.А сами всё иаскореняют,по-истинно русскому и снятому и сказанному.По мату,по-гусарски:"Ну кули вас защищать,если вы и к буковке приипались!".Сенсоры,бтиля!То-то мысли баните.