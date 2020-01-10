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Все про:українська мова (324) Бородянський Володимир (63) Міністерство культури, молоді та спорту (15)

 Мінкульт запустить безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови

Міністерство культури, молоді та спорту планує до 1 вересня 2020 року запустити роботу безкоштовної онлайн-платформи для вивчення української мови.

Про це повідомив міністр відомства Володимир Бородянський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Навчальні курси будуть сфокусовані на певні окремі категорії: ті, хто знає мову, але хоче поліпшити; ті, хто не знає і планує вивчення "з нуля"; державні службовці, які хочуть удосконалити знання тощо", - повідомив він.

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Мінкульт запустить безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169244
 
   
 Топ коментарі
 
Ну ви мені скажіть??? це не стидобище - в Україні курси(називайте як хочете) з вивчення української мови?
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ганьба, коли таких курсів немає і обмежена кількість годин української у школах. В родинах, де батьки не розмовляють українською, діти повинні вивчати державну мову.
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Мінкульт запустить безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови - Цензор.НЕТ 7577 Почекайте! Заждіть! Дайте штучний інтелект СНБО перетравити! Мінкульт запустить безкоштовну онлайн-платформу для вивчення української мови - Цензор.НЕТ 7577
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Ну ви мені скажіть??? це не стидобище - в Україні курси(називайте як хочете) з вивчення української мови?
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ганьба, коли таких курсів немає і обмежена кількість годин української у школах. В родинах, де батьки не розмовляють українською, діти повинні вивчати державну мову.
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Ні. За роки гноблення і знущання над рідною мовою - правильний крок. Іспит ЗНО з української мови це красномовно показав. Кожен шостий випускник не знав її на елементарному рівні.
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Воно то так! Але ви таку ситуацію можете уявити десь у Франції, Німеччині, Англії...?Навіть у росії?
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Почекайте! Заждіть! Дайте штучний інтелект СНБО перетравити!
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А коли цензор почне поважати Україну і запустить стартову українською??
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Когда большинство перестанет предпочитать русскую!
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Зачем эта дурь, когда все культурные люди учат русский, чтобы в оригинале наслаждаться крупнейшими жемчужинами мировой литературы.
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Йди читати Достоєвського, ідіот. Але ж не осилиш і абзацу.
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ага, шекспір, дікенс, флобер, фолкнер, сєрвантєс, драйзєр, фіцджеральд, лондон, гюго, бальзак... в орігіналє
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Так воно таких словєй не знає. Може мультік про Каштанку подивився, там де Мазай написав про Му-му.
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Жемчужина мировой литературы по вашему это этикетка на настойке боярышника.
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Пушкин насиловал крестьянок. Это и есть главная жемчужина российской культуры. .
.
Наслаждайтесь сами. Можете в оригинале. (с).
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А воно ще забуло сказати, як їхні класики відносились до власного бидла. Від Салтикова-Щедрина до Маяковського.
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СОС!Я не вникаю в ваши бутафорские перепетии,всё-производные от низменных примеров,схожести и прямого ПОДРАЖАНИЯ.Бояре и панове...идите накуй! Можно несколько раз и писяйте прямо в унитаз.Я прошу СТАРИКОВ!!!!Кто помнит!!!У кого мозги не высохли!!!
Ищу в Ютубе,ищет полиция,ищет милиция,тлядь цру и все вчк...Помню,когда-то смотрел Юрия Яковлева в фильме,гды ,приблизительно с 1974 по 78-й(точно,не стало где смотреть)...фильм с Поручиком,в исполнении Юрия Яковлева,в главной роли(но,по-моему ,не Ржевский!),и немогу НАЙТИ ничего подобного.Ни в фильмографии ,из Википедии,ни в записях архивных!А фильм-то был,помню.Там сюжет:некий гусар,обнищавший,решил жениться.А фишка с тестем:"умерший предок завещал выдать с приданным свою...то ли внучку,то ли дочку,то ли тлядь...если фамилия жениха будет на буковку"Ф",по старо-славянски...Короче,кто помнит-намекните,напрягусь,чушь эту просмотрю о "культуре наций"...Ну и прочую лаюуду.Как всё моделируется чётко,в заимосвязи с буковкой:политика,культура.А сами всё иаскореняют,по-истинно русскому и снятому и сказанному.По мату,по-гусарски:"Ну кули вас защищать,если вы и к буковке приипались!".Сенсоры,бтиля!То-то мысли баните.
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