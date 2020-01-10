 Версії про причини авіакатастрофи українського літака в Тегерані були згенеровані аналітичною системою РНБО, - джерело

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на близьке до розслідування джерело.
За словами джерела, ці аналітичні системи фактично є штучним інтелектом. Він може якісно аналізувати великі обсяги інформації. Ці системи ляжуть в основу майбутнього КІБЕРЦЕНТРУ РНБО.
Ці ж системи на основі зібраної та проаналізованої інформації згенерували 7 основних версій причин авіакатастрофи, яка сталася 8 січня в Тегерані за участю українського літака.
Поки в українських експертів немає пріоритетної версії, всі озвучені раніше версії відпрацьовуються рівнозначно, додало джерело.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Детище Турчинова, наверное.
хоть кто то в теме ии???
принцип работы и алгоритм???
при всей навале в мире на обучение ИИ уходит очень много времени
и на самообучение в том числе
более мение приличный спец в ИИ стоит от 200К уе в год
7 вариантов - это на самом деле большой прорыв
ибо придумать мозг человеческий может и 100500
а вот проанализировать - х...
вы вообще представляете сколько факторов??)))
начиная от температуры воздуха за бортом
заканчивая похоронами чуркинского генерала
так шо остается ждать оф выводы комиссии
а это уже мы видели с мн17
🤣
Потребляет одну пиццу на 1 вычислительный процесс.
Иногда глючит и генерирует бред