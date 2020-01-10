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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:Іран (259) РНБО (624) штучний інтелект (1)

 Версії про причини авіакатастрофи українського літака в Тегерані були згенеровані аналітичною системою РНБО, - джерело

РНБО використовує високотехнологічні аналітичні системи для аналізу отриманих даних, які можуть допомогти в розслідуванні причин катастрофи українського літака в Тегерані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на близьке до розслідування джерело.

За словами джерела, ці аналітичні системи фактично є штучним інтелектом. Він може якісно аналізувати великі обсяги інформації. Ці системи ляжуть в основу майбутнього КІБЕРЦЕНТРУ РНБО.

Ці ж системи на основі зібраної та проаналізованої інформації згенерували 7 основних версій причин авіакатастрофи, яка сталася 8 січня в Тегерані за участю українського літака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані почалося дослідження чорних скриньок літака МАУ, - глава Організації цивільної авіації Абедзаде

Поки в українських експертів немає пріоритетної версії, всі озвучені раніше версії відпрацьовуються рівнозначно, додало джерело.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169241
 
 
 Топ коментарі
 
аналитеги в СНБО?
сивуха?

Версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране были сгенерированы аналитической системой СНБО, - источник - Цензор.НЕТ 5477
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Какие Данилов с Сивохой, такие и аналитики от пол-литра.
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Высокотехнологичнве .....
Это пожиратель пиццы для освобожденных из плена и алкаш Сивохо?
Или кто то из Квартала 95?
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Искусственный интеллект в СНБО ? Версії про причини авіакатастрофи українського літака в Тегерані були згенеровані аналітичною системою РНБО, - джерело - Цензор.НЕТ 3639 Версії про причини авіакатастрофи українського літака в Тегерані були згенеровані аналітичною системою РНБО, - джерело - Цензор.НЕТ 4597
Детище Турчинова, наверное.
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Так. украли же. Петро все спер, когда уходил. Табличку с надпись - Турчинов. Это он и был, интелект.
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Табличку узеленские сами содрали. Не подумали, что секрет как раз в ней-то и был. Хотя... чтоб узеленские подумали, должно случиться что-то чрезвычайное.
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Ви голосували за ЗЕ? Так ви відчуваєте частку власної провини за те, що коїть ЗЕвлада? Ні, а хто ж винуватий? Як хто? Порох і Порохоботи!!!
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шото мне уже стремно стает. видать скоро терминаторы захватят мир.
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искусственный интеллект по идее следующая стадия развития человека. без эмоций, без ошибок. осталось немного до того, чтоб научить ии второй сигнальной системе. потом человечеству эволюционный тупик
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Ага, эволюционный тупик под названием "зелебобик".
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каменты пистец...
хоть кто то в теме ии???
принцип работы и алгоритм???
при всей навале в мире на обучение ИИ уходит очень много времени
и на самообучение в том числе
более мение приличный спец в ИИ стоит от 200К уе в год
7 вариантов - это на самом деле большой прорыв
ибо придумать мозг человеческий может и 100500
а вот проанализировать - х...
вы вообще представляете сколько факторов??)))
начиная от температуры воздуха за бортом
заканчивая похоронами чуркинского генерала
так шо остается ждать оф выводы комиссии
а это уже мы видели с мн17
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Розвідка США говорить про дві іранські ракети. Відео на хв.1:58 відтворено момент запуску ракет і влучення а літак. https://abcnews.go.com/WNT/video/royal-family-crisis-mode-harry-meghan-bombshell-68179965
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Робот роботает а ты на Мальдивах загораешшшь и зряплату палучаешшшшь!
🤣
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А ссыстыму хэрэналассыи васькахмяльниссыкский с ******** схэринылыли мабудь. Версії про причини авіакатастрофи українського літака в Тегерані були згенеровані аналітичною системою РНБО, - джерело - Цензор.НЕТ 4980 Версії про причини авіакатастрофи українського літака в Тегерані були згенеровані аналітичною системою РНБО, - джерело - Цензор.НЕТ 4980
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Аналитическая система СНБО подзаряжается...
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Электронно-вычислительная машина Сивохо 1
Потребляет одну пиццу на 1 вычислительный процесс.
Иногда глючит и генерирует бред
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Кажуть, після програних виборів той інтєлєкт так розходився, що монітори зі стін з розетками висмикував...
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