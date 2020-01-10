 Версії про причини авіакатастрофи українського літака в Тегерані були згенеровані аналітичною системою РНБО, - джерело

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на близьке до розслідування джерело.

За словами джерела, ці аналітичні системи фактично є штучним інтелектом. Він може якісно аналізувати великі обсяги інформації. Ці системи ляжуть в основу майбутнього КІБЕРЦЕНТРУ РНБО.

Ці ж системи на основі зібраної та проаналізованої інформації згенерували 7 основних версій причин авіакатастрофи, яка сталася 8 січня в Тегерані за участю українського літака.

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Поки в українських експертів немає пріоритетної версії, всі озвучені раніше версії відпрацьовуються рівнозначно, додало джерело.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.